"Налейте что-нибудь покрепче!", - Гройсман и Кличко выпили глинтвейна на рождественской ярмарке. ВИДЕО

6513 119Теги: Кличко (2497) Новый год (603) праздник (1465) Рождество (214) ярмарка (56) Гройсман (1907) Тему создал: Цензор.НЕТ27.12.16 23:15 "Налейте что-нибудь покрепче!", - Гройсман и Кличко выпили глинтвейна на рождественской ярмарке. ВИДЕОПремьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко посетили рождественскую ярмарку на Софийской площади в Киеве, где выпили глинтвейна. читать источник x Мне нравится 9
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Афіша заходів до Нового року 2017
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обезьянка под пальмойВиталий и много-много девак
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