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Тему создал: Цензор.НЕТ

"Налейте что-нибудь покрепче!", - Гройсман и Кличко выпили глинтвейна на рождественской ярмарке. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко посетили рождественскую ярмарку на Софийской площади в Киеве, где выпили глинтвейна.

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Картинку сделали, завтра покажут по всем каналам!
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Лицензию проверили? У нас же все по закону!
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Нормальные люди вышли на ярмарку. Надеюсь, когда кончится война, наши чиновники будут ездить на работу в метро и их не будут просто замечать. А ватаны пусть навернут тройняшки, со злобы....
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Да хотя бы на ланосах, как минимум дай Бог, но я, да и Бог понимаем, что это из области фантастики!
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Я и обезьянка под пальмой Виталий и много-много девак
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Виталю с братухой слегка знаю с 1994 года... -- они тогда под Солохой трошки хаживали... ...Гройсмана не припомню... и греха на нём, вроде нет? ... но я б с ними теперь не выпил... -- не мой хвасон. ...я тут и в Нюрнберге без глинтвейну не остался... ...и без них тоже не пропал...*)
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Что-бы этим падлам, мародёрам этот глинтвейн поперёк горла стал, а народ как дети малые, в место того что-бы плюнуть в рожы этим феодалам, ещё бегают сэлфи делает с этими откормленными рожами...((
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Ну Кличко, за былые заслуги пусть глинтвейн глотает, а гройсману цианистого калия ведро надо было налить, чтобы и розенко, и реве, да всем, кроме министра культуры хватило!!!
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...шо-то на Майдане было как-то и сытней и веселей... ...а Гройсман ... ...сказал бы правду... ..., а вдруг меня потом тоже в Израиловку не пустят? ...а я боюся...*)
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...шо-то не знаю, аж теряюсь... ...у меня лучшие Друзья Маргулис и Гурфинкель... -- а Гройсман? ... откель это холёное ебло вообще взялося? ..."где ты раньше был -- целовался с кем?" *)
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Иванов - Гурфинкель. У которого мама русская, а отец адвокат
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Чего-нибудь покрепче? Боярышника налить этим двоим!
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