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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (5000) Донбасс (11611) Антитеррористическая операция (15415) перемирие (932) Матюхин Леонид (60)
Тему создал: Цензор.НЕТ

С начала суток зафиксировано уже 40 обстрелов позиций ВСУ, - Матюхин

Количество обстрелов украинских позиций в зоне АТО с начала суток увеличилось до 40.

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Це скільки ж сотень тонн залізяччя засіяли в землю Бамбаса...
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Кацапы нас убивают а у нас ВСУ. Спасибо партии за это.
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Для кого фиксируем!!???? Или вы думаете в серьёз, что эти фиксации кому то нужны, нахрен они никому не нужны! Когда этот долбоебизм в стране и в головах людей и чиновников закончится, когда начнутся разговоры и "называния вещей своими именами" прямо, честно, конкретно без лукавства (компромисов)! Когда закончится это лукавство!?
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Последние слова из упавшего Ту-154.

Такими же будут и последние слова при падении россии в бездну развала.
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перемирие от кучмы ,мертвечука,вальцмана и вовы шаломова...........ьля
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Барига не розуміє що народу України набридла ця гібридна війна і він вимагає справжньої, Святої війни. З ВП,з поголовною мобілізацією, з оголошеною війною, з бомбардуванням нашою авіацією ворожих міст.
З повним знищенням ворога в його лігві.
Слава Україні!
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дійсно, війна народу набридла, навіть остогидла. Проте з думкою, що народ хоче отої справжньої і святої, як ви кажете, можна довго сперечатись. І перевага буде не на вашім боці. Народ хоче миру.
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Пуйло, методично убивая украинев, продолжает при этом постоянно пиз-еть о "едином народе"...!
А его "говорящая лошадь" - Лавруха не устаёт талдычить о каких-то выборах во время обстрелов и об амнистии убийц...!
А наши мазохисты во время войны всё-время пиз-дят о каком-то АТО...!!
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Цензор.НЕТФорум Украины
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