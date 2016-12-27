С начала суток зафиксировано уже 40 обстрелов позиций ВСУ, - Матюхин

886 10Материалы по теме: Антитеррористическая операцияТеги: обстрел (5000) Донбасс (11611) Антитеррористическая операция (15415) перемирие (932) Матюхин Леонид (60) Тему создал: Цензор.НЕТ27.12.16 23:07 С начала суток зафиксировано уже 40 обстрелов позиций ВСУ, - МатюхинКоличество обстрелов украинских позиций в зоне АТО с начала суток увеличилось до 40. читать источник x Мне нравится
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Такими же будут и последние слова при падении россии в бездну развала.
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З повним знищенням ворога в його лігві.
Слава Україні!
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А его "говорящая лошадь" - Лавруха не устаёт талдычить о каких-то выборах во время обстрелов и об амнистии убийц...!
А наши мазохисты во время войны всё-время пиз-дят о каком-то АТО...!!
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