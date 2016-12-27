Решение суда о приостановлении доступа Газпрома к трубопроводу OPAL - результат скоординированных позиций Польши и Украины, - Цеголко

3728 25Материалы по теме: Газовая войнаТеги: газ (8559) газопровод (534) Газпром (2564) Польша (3533) Порошенко (10264) Цеголко (93) Тему создал: Цензор.НЕТ27.12.16 23:00 Решение суда о приостановлении доступа Газпрома к трубопроводу OPAL - результат скоординированных позиций Польши и Украины, - ЦеголкоПресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко считает сегодняшнее решение европейского суда по блокировке доступа Газпрома к трубопроводу OPAL результатом скоординированной позиции президентов Польши и Украины. читать источник x Мне нравится 14
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А як же ж зрада? А як же ж "ліпєцкая фабріка"? А як же ж Пєтя-чмо прадался Путіну?
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Отже ти не правий!
Це не я, це Сенека Нерону таке сказав.
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И сразу вспоминаются песенки кацапов, на тему "Если Украина пойдет в НАТО, то отключим газ"...
Не думали кацапоиды, что уйти с рынка, это дело одной минуты, а вернуться на рынок и за десятилетие может не получиться.
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кацы, как дальше жить? тут еще пердячий гнать не дают!
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Это видео адресовано тем кто с гордостью носит футболки с надписью "Рождённый в СССР", тем кто со стенаниями и красной пеной у рта ратует за восстановление СССР, тем кто обезумев топит в своих бложиках про колбасу за 2.20 и "какую страну просрали"..
Как только встретите такого апологета, дайте ему посмотреть это видео, вот он СССР, вот он как есть, хотите ещё?
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Об"єднання цих трьох країн дозволить дати відсіч Московії, як це було 654 роки тому.
Об"єднання слов"ян це єдиний шлях до свободи.
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