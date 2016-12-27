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Материалы по теме:  Газовая война
Теги: газ (8559) газопровод (534) Газпром (2564) Польша (3533) Порошенко (10264) Цеголко (93)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Решение суда о приостановлении доступа Газпрома к трубопроводу OPAL - результат скоординированных позиций Польши и Украины, - Цеголко

Пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко считает сегодняшнее решение европейского суда по блокировке доступа Газпрома к трубопроводу OPAL результатом скоординированной позиции президентов Польши и Украины.

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""Напомню, 2 декабря этого года Президент Порошенко совершил визит в Варшаву, где провел переговоры как с Президентом, так и Премьером Польши", - продолжил пресс-секретарь.Источник: http://censor.net.ua/n421290"
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Аааа щас жопы за поребриком треснут на кланцаки
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Ай-я-яй!
А як же ж зрада? А як же ж "ліпєцкая фабріка"? А як же ж Пєтя-чмо прадался Путіну?
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Епать ты одноклеточное....
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Цезарю, ти гніваєшся?
Отже ти не правий!
Це не я, це Сенека Нерону таке сказав.
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О, это есть хорошо!
И сразу вспоминаются песенки кацапов, на тему "Если Украина пойдет в НАТО, то отключим газ"...
Не думали кацапоиды, что уйти с рынка, это дело одной минуты, а вернуться на рынок и за десятилетие может не получиться.
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да шо ж так не везет. самолеты падают, послы ослы, лодки тонут, крымнаш без денег, балалайки потонули, что особенно обидно. ну про космос вообще молчу.
кацы, как дальше жить? тут еще пердячий гнать не дают!
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Были раньше болгарские сигареты "ОРАL" и такая поговорка, кури опал, чтоб х....отпал. Так вот, желаю кацапам, чтоб у них все опало и отпало...
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И кто о таком мог хотя бы мечтать три года тому назад?
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Татышо. Неможетэтавабыть. И Липецкая Фабрика не спасла.
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«СССР. Дети-стукачи.».
Это видео адресовано тем кто с гордостью носит футболки с надписью "Рождённый в СССР", тем кто со стенаниями и красной пеной у рта ратует за восстановление СССР, тем кто обезумев топит в своих бложиках про колбасу за 2.20 и "какую страну просрали"..
Как только встретите такого апологета, дайте ему посмотреть это видео, вот он СССР, вот он как есть, хотите ещё?
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А был ли Павлик?! Как и герои-панфиловцы очередной фейк совковой пропаганды https://cont.ws/post/245067


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А Трофим Морозов, которого приговорили к 10 годам лагерей, уже через три года вернулся в родную Герасимовку, отпущенный досрочно за примерное поведение. И с орденом на груди - за ударный труд на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Такие вот перипетии судьбы…

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ну вот, что то подсказывает приближаетса новый год, все спешат сообразить подарки рассеянам.
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Для України дуже важливо мати підтримку Польщі та Литви якою є і Білорусія.
Об"єднання цих трьох країн дозволить дати відсіч Московії, як це було 654 роки тому.
Об"єднання слов"ян це єдиний шлях до свободи.
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При союзе Украина добывала 70 млрд кубометров,потом решили осваивать Сибирь и газодобычу похерели.Подойти с умом и Украина будет экспортером в Европу,а фуйло пусть свой газ засунет себе в очко и его подводный хор будет петь свой хит ,,перекроем Европе газ,,
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Цензор.НЕТФорум Украины
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