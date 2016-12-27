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Теги: коалиция (3754) США (11506) терроризм (19589) Турция (1710) Эрдоган (247) курды (25) ИГИЛ (423)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Эрдоган обвинил коалицию, возглавляемую США, в поддержке "террористов"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 27 декабря, обвинил коалицию под руководством США, которая ведет борьбу против террористической группировки "Исламское государство", в несоблюдении обещаний и поддержке "террористов".

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пусть спамят. я не против. это я мягко выражаюсь. а вот к примеру; хуйло со своей шайкой освобождают заложников и половину вербуют из них. и нам надо так делать. и отсылать гонцов в Крым и луганду.
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ты смотри . обычный коммент . а удалили .во бояться .
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не они не боятся. они знают, что я матюкливый и не хотят пужать форумчан. ты меня наводишь, а я как танкист - вперед на амбразуры. и это хороший исход можем и поругаться, что есть плохой тон.
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я не о тебе вообще . .я о своём посте , который удалили .если бы ты в своём посте 23 . 30 написал наоборот , то тебя бы удалили . тут сидят работяги смотрят чтобы не дай бог на США ничего плохого не написал .вот такая вот демократическая цензура мнений .демократия там где выгодно . а где не выгодно демократии нету .
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не, меня за такие посты не банят. я сам баню кого хочу. ты что не понимаешь? ну во первых они сотрут сейчас тебя. а во вторых это их форум и нам на нем не стоит свои правила навязывать им. мы в гости сюда приходим. поэтому пиши эзоповым языком.
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правила навязать невозможно .люди свои мысли высказывают , общаются , рассуждают .
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почему невозможно, вот если тебя перестанут банить, значит ты навязал.
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ты серьёзно? .я вижу тему и пишу своё мнение на тему . или на каждую тему я должен писать как тролли по с методички? .
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я серьезно. и если надо спиздеть я спиздю. лишь бы путин подонок подох. я серьезно. и для меня все враги мои, если они и враги путину, мои друзья. подонок.
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кстати на счёт матюков . матюки на россию висят - не трогают . напишешь матюк на США - заспамят или забанят . не надо быть гением , чтобы догадаться какую линию гнут и вроде бы как под правила . так же и в большой политике - вроде как по правилам , чужими руками -войны .
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ну я не обращал внимания на это, но когда оскорблял кого то, банили меня. и эта политика вполне оправдана. это принципиальная вещь. форум это СМИ и здесь формируется общественное мнение и если я не согласен с их политикой я не захожу на такие площадки. я там чужой, а если и захожу то только почитать иное мнение и все.
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на фейсбуке висит куча матюков и никто не банит . значит всё честно . свои мысли высказывают кто хочет и какие хочет . хочешь читай не хочешь не читай . никто ж не заставляет .
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ну там проще возможно. я там очень редко. так, если кто напишет. фейсбук это очень большая аудитория мне она не подходит.
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бред. на канал 112 приходит и оппозиция и провластные чиновники высказать своё мнение . поэтому и популярный канал и реально демократический . даже ведущие ведут беседу как хотят . вот это и есть демократия .
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так на всех каналах. приходят не те кто захочет, а приходят те кого приглашают. у них и аналитики одни и выступающие. там политика примеренцев и они поэтому выглядят демократично. но в настоящих условиях сми должны быть только националистического толка. и брожение в умах только хуже. прочему ни один канал или не один политик не сказал одним предложением украинскую идею? все что ты видишь и слышишь продукт узкой прослойки населения - олигархов. просто ты не знаешь, что необходимо услышать с экрана. и это то, что когда ты это услышишь ты упадешь в шок. никто еще ни разу не сказал, - то что надо сказать.
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Там у турків неприємність при штурмі Ель-Бабі. ІДІЛівці спалили декілька турецьких Leopard-2A4. І взагалом турки застрягли під Ель-Бабом, вказуючи на власну неспроможність вести бойові дії.

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Эрдогаша с чужого голоса поет
следующий переворот может быть настоящий
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Твои слова, да Аллаху в уши, скорее бы, Иншаллах, эрдогана - нах!Плющит утырка нипадецки, можнет в Турции дурь легализовали ? Не?
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Ага! эрдогаша :Нам , османам, лишь бы даром, хоть ипать, хоть резать, лишь бы кровь текла ! Ход мысли примерно такой.
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ну так в алеппо выловили сто тридцать штук разнообразных консультантов из западных стран, сами подставились, раньше надо было выводить...или шлепнуть втихаря
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вот та херня
http://www.globalresearch.ca/breaking-at-least-14-us-coalition-military-officers-captured-by-syrian-forces-in-east-aleppo-bunker/5563177
Обратите внимание на сайт
Centre for research on globalization/

________________________________
Пусть кацап жрёт своё гавно , не мешайте ему.
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Голимый фейк от ублюдка Асада, который пронёсся по всяким глобалистским сайтам... А Романчик всякое дерьмо в рот ложит - ты это лопатой клади ,так всё же скрепнее.
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ердоган зараз в Туреччині проводить криваву диктатуру, понятно, що в союзниках у нього може тільки кровавий путін і кончєна рассія, а не цивілізовані країни Заходу
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Чет не прет седня свинособакам...
Они тут болтают-болтают ерундой
А их трут и все тут...
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теперь понятно почему кацпы не кукарекали, когда турция национализировала транспортера газа в котором большую часть акций были гаспрома.
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Город засыпает просыпается мафия - заходят такие рашисты расставляют технику , складывают вооружение , продовольствие , боеприпасы. Выходят.
Маньяк делает своё дело - пару рашистов убирает "при отступлении". Город просыпается - заходят ИГИЛ , оценивают подарки оставленные спонсорами. Турки получают по щям из етих подарков. Город засыпает - шериф делает свою работу - в раздумьях : так какая же скатина проспонсировала ИГИЛ , что мы получили по щям ? Таааакс может вот етот - точно етот , садит - мирного жителя. Пока из всего етого получает удовольствие только маньяк. Рашистам всё равно ничего не обломится , точно так же как туркам не сильно и выгодно кататься в том регионе не разобравшись до конца кто же всё таки - мафия
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Эрдоган напоминает Бацьку... обеим и хочется, и колется... )
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