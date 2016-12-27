3978 137Теги: коалиция (3754) США (11506) терроризм (19589) Турция (1710) Эрдоган (247) курды (25) ИГИЛ (423) Тему создал: Цензор.НЕТ27.12.16 22:57 Эрдоган обвинил коалицию, возглавляемую США, в поддержке "террористов"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 27 декабря, обвинил коалицию под руководством США, которая ведет борьбу против террористической группировки "Исламское государство", в несоблюдении обещаний и поддержке "террористов". читать источник x Мне нравится 1
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следующий переворот может быть настоящий
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http://www.globalresearch.ca/breaking-at-least-14-us-coalition-military-officers-captured-by-syrian-forces-in-east-aleppo-bunker/5563177
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Пусть кацап жрёт своё гавно , не мешайте ему.
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Они тут болтают-болтают ерундой
А их трут и все тут...
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Маньяк делает своё дело - пару рашистов убирает "при отступлении". Город просыпается - заходят ИГИЛ , оценивают подарки оставленные спонсорами. Турки получают по щям из етих подарков. Город засыпает - шериф делает свою работу - в раздумьях : так какая же скатина проспонсировала ИГИЛ , что мы получили по щям ? Таааакс может вот етот - точно етот , садит - мирного жителя. Пока из всего етого получает удовольствие только маньяк. Рашистам всё равно ничего не обломится , точно так же как туркам не сильно и выгодно кататься в том регионе не разобравшись до конца кто же всё таки - мафия
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