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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: киберпреступление (172) санкции (5723) США (11506) хакер (492) кибербезопасность (45)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Белый Дом готовится ввести новые санкции против РФ за хакерские атаки россиян во время выборов в США, - The Washington Post

Белый дом вскоре объявит о введении ряда мер в ответ на хакерские атаки россиян на политические учреждения США во время президентской гонки этого года

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все правильно целевая адресная помощь так во всех цивилизованных странах
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"Верховна Рада разом з Кабінетом Міністрів позбавила пільг чорнобильців, ветеранів АТО інших захисників України"

Калi ласка, падкрэслiце тое месца, дзе пра гэта гаворыцца або - у спам або Хуйло нападзе.
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ИЗОЛЯЦИЯ РАСШИРЯЕТСЯ... уже скорбим 😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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они ещё пригает, они русские импереалисты, без империи


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а что есть такой канал -анал? Украинцы не смотрят, а совкохохлы пусть занимаются
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не смотрю интер. и все мои не смотрят. принципиально. но ничего сделать не можем. грустно.
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Мож они сговорились с Трампом, а? он им говорит: - вы больше примите всякой херни, что бы рашка постоянно просилась и я как бы не при делах, ну отменю запрет на беличий мех и все дела. и друг и учитель...
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чует сердце, это не последнее проявление помощи русским, год ещё не закончилса
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надо безотлагательно позвонить Трампу и обсудить ситуацию на донбассе.
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не понял. то-есть, победил пропарашный кандидат при помощи атак, и сейчас эти атакеров будут иметь?
не забудим, не простым! санта из дед! а дед это мороз! значит санта мороз!
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Белый Дом готовится ... ...стать серо-буро-малиновым в крапинку... ...

...я в Украине это не поддерживаю... -- нефуй за дядей Сэмом пыль глотать!
...и я думаю, что я прав.
А вот, когда в Украине будет американская Диаспора -- от тогда и поговорим. ..об НАТО, например... ...и об немцах, в частности...
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Чим більше проплачених кацапами матеріалів про швидку відміну санкцій, тим цих санкцій більше!
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А в это время в скрэпной расции срочно меняют воду в бассейне,который они выдают за свой космос.Вот так и есть друзья!!! Они-сброд который авто собрать не может,а про космос,так уж поверьте....нет у них мозгов чтоб туду лететь,есть ТВ и Кисель...стекломой,боярышник вообще без слов...Так что эта масса биорабов в ферме колонии рабов с временным названием Расцыя,ничего кроме лаптей и счщей не придумали.

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Правильно делают бо такое впечатление что не раша зависит от всего мира а весь мир зависит от раши и поэтому раша что хочет в стиле пакости то и делает.
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Белый Дом готовится ввести новые санкции против своего президента.И еще народ американский и украинский, Вы не бздите, что-бы Обамовские законы отменить Трампу нужно минимум 5 (пять) лет по американскому законодательству :

Трамп в свои вонючие четыре года своего президенства, благодаря кацапстании, по американским законам не сможет рыжая сука любитель путина отменить Обамовские законы Трамп это кацапское чмо и этим всё сказано.
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Вопреки устоявшемуся мнению что уходящий президент не хлопнет громко дверью, похоже на то что Обама немного обиделся и чья-то ботоксная морда будет таки бита.
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у сиськандеров с каждым вводом (санкций) смех все истошней пАтАму, что "санкции только на пользу".
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Самые лучшие санкции, это пока не поздно, дать летальное оружие украинцам, которые воюют в АТО. У Обамы есть чуть меньше месяца для этого.
А другие санкции не интересны, в виду заявлений трампа, о том, что 70% решений Обамы будет отменено.
Глядишь, а наши защитники поздравят Украину и каждого украинца с освобождением оккупированных территорий уже на Рождество!
Мужества и терпения нашим бойцам! И с наступающими праздниками всех нас!
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А Обама шутник, интересно, что он под завершение каденции подготовит.
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помнится не одной говорильне Обама сказал, что вся хренотень должна быть закончена до нового года а Вова не чешется......а ещё обещал ,что больше предупреждать не будем и ипанём когда посчитаем нужным.....так что всё может быть.....
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кожного тижня педерація отримує нову пачку санкцій, сільон в геополітиці прєзідєнт Хуйло
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пока в бєзопасності виробництво "боярышника" ніякі санкції рассії нє страшны
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Скорее бы ФБР и ЦРУ надыбали что-то резонансное, жду Трампгейта больше Нового Года
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Обама мочит. В результате кибератаки "лег" кацапский сайт хакеров.

Сайт прокремлевской хакерской группы Fancy Bear ("Забавный медведь") оказался недоступен, вероятно, в результате кибератаки.
На данный момент при попытке зайти на сайт появляется сообщение об ошибке 504.
Данная может означать DDOS-атаку на ресурс: сайт перегружен и не успевает ответить на запросы пользователей, поэтому в доступе отказывается.
Хакеры из Fancy Bear стали знаменитыми после взлома электронной почты Демократической партии США перед американскими президентскими выборами, а также после публикации документов Всемирного антидопингового агентства (WADA).
http://espreso.tv/news/2016/12/27/khakery_quotpoklalyquot_sayt_rosiyskykh_koleg
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хакеры-хуякеры с пиндосовским названием Fancy Bear- скрепы рвуцца!
назвались бы оленями сразу
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довыпендривались рашисты.....только "айфон" собралси "чебурнет" запустить....плять пиндосы virus под названием "jabama" запустили....
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это идет через конгресс или личными указами обамы ?
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Белый Дом готовится ввести ... по самые помидоры.

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Цензор.НЕТФорум Украины
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