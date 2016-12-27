Белый Дом готовится ввести новые санкции против РФ за хакерские атаки россиян во время выборов в США, - The Washington Post

4150 55Материалы по теме: Санкции против РоссииТеги: киберпреступление (172) санкции (5723) США (11506) хакер (492) кибербезопасность (45) Тему создал: Цензор.НЕТ27.12.16 22:46 Белый Дом готовится ввести новые санкции против РФ за хакерские атаки россиян во время выборов в США, - The Washington PostБелый дом вскоре объявит о введении ряда мер в ответ на хакерские атаки россиян на политические учреждения США во время президентской гонки этого года читать источник x Мне нравится 41
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Калi ласка, падкрэслiце тое месца, дзе пра гэта гаворыцца або - у спам або Хуйло нападзе.
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не забудим, не простым! санта из дед! а дед это мороз! значит санта мороз!
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...я в Украине это не поддерживаю... -- нефуй за дядей Сэмом пыль глотать!
...и я думаю, что я прав.
А вот, когда в Украине будет американская Диаспора -- от тогда и поговорим. ..об НАТО, например... ...и об немцах, в частности...
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Трамп в свои вонючие четыре года своего президенства, благодаря кацапстании, по американским законам не сможет рыжая сука любитель путина отменить Обамовские законы Трамп это кацапское чмо и этим всё сказано.
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А другие санкции не интересны, в виду заявлений трампа, о том, что 70% решений Обамы будет отменено.
Глядишь, а наши защитники поздравят Украину и каждого украинца с освобождением оккупированных территорий уже на Рождество!
Мужества и терпения нашим бойцам! И с наступающими праздниками всех нас!
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Сайт прокремлевской хакерской группы Fancy Bear ("Забавный медведь") оказался недоступен, вероятно, в результате кибератаки.
На данный момент при попытке зайти на сайт появляется сообщение об ошибке 504.
Данная может означать DDOS-атаку на ресурс: сайт перегружен и не успевает ответить на запросы пользователей, поэтому в доступе отказывается.
Хакеры из Fancy Bear стали знаменитыми после взлома электронной почты Демократической партии США перед американскими президентскими выборами, а также после публикации документов Всемирного антидопингового агентства (WADA).
http://espreso.tv/news/2016/12/27/khakery_quotpoklalyquot_sayt_rosiyskykh_koleg
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назвались бы оленями сразу
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