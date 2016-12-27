Українці чекають цих дебатів, боягузи!!

Московська зозуля Тимошенко вчора на NewsOne годину розказувала, який я поганий. Юліє, чому б тобі не сказати про це мені прямо в очі?! Більше місяця тому я викликав Тимошенко і Порошенка на дебати, однак вони обоє досі мовчать. Тому що бояться і тільки вміють за спиною обливати...
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Похоже выборы грядут.
Ляшко, ну что ты такой тупой, аж стыдно за нашу власть?
Ты же лицо государства, а не бомж из подворотни?
Если с чем не согласен, то объясни свою позицию, в чем права и не права конкретно эта Тимошенко в данном случае, желательно без оскорблений, а то это дикие крики маленького ребенка, у которого конфетку отобрали.
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Чи не папугу? Півня?
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