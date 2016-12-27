Украина вводит ограничения на импорт удобрений из РФ, - Минэкономики

Slava Stahov
, Ivan Ivanov 82e3e8fe
, Саша Соколенко
, оззи
, To Response
, Alexander Kutscherow
, Хазар Дакійський
, Вячеслав
, Kirim Ukrainali
, ВКЛ_это_мы_01
, Bandera Rosa
, Игорь Носенко 2626e1a1
, Dmitriy Berezenko
, vasya vasun
, Tatyana Polubotko
, Днепропетровец
, Garsia UA
, I Am 644f2298
, Чубака
, ullu-tau
, Путлер Капут
, ukrainianpartizan
, SergeLi
, Сергей Иванофф
, Володя Остринський
, _99
, Чертяка Вредная
, Юрий Столяров
, Александр Воронин 3ee1f838
, Кристобаль Хозевич Хунта c98a54dd
, Виктор8864
, Пиратевт 67
, metalist
, Berko Berko
, Nigilist74
, Alexandr Solntsev
, Дядя Жора
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Дмитрий Питалов
, курвиметр
, Орест Смоляк
, Yaroslav Buk
, Glock-19
, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
, Сведомый_рембо
, deaddreams
, Виктор Потоцкий ddddc13d
, blog
, Слободянюк Григорий
, Саша Каян
, Злюка Кор
, Jjchfysq rjrjiybr
, Олег Петрович ed2c8e0a
, иван богун fa448c97
, Index_Dias
, vidasik
, фашизд
, Анатолий Николаевич a68fde5a
, Михаил Архипов 3fa75d28
, ПравдаЛюбка
, Marlboro Man UA
, Vladimir Makarenko
, Baks13
, vad
, Мосий Шило
, HugeMug
, yakutua
, Олександр Єгоров de9d6662
, Alexandr Mamon
, jan pobokov
, CrossFirenko
, V-roma
, olele
, Kazhdomu Svoe
, Бяка
, Андрій Жагун
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Ivi Nau
, Юра Юрьев 5a06e8f7
, Dmitriy FromRiDDer
, gassab
, Gosha343
, Ольга Тарасенко 65b5f279
, Семн Семнович
, Nik Nozdryuhin
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Nov
, yeah
, mazyam
, Александр Третьяков b707700d
, fedjka - fedjka
, Ватник Путин
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Fleuves sanglantes
, oleg kovalek
, yuster
, Дэн
, Ольга_К
, Fobos
, про
, Павел 44 521f088a
, S93
, Albert Mobile
, ruda
, Hanka Panyanka
, фОшЫзд Галичанский
, КакПагодкаВМацквє
, Vovcheg Zak
, Juli Schubs
, Юрий Примак
, Великая Исландия
, ARISTOFAN
, Бздынечка
, Иван Афанасьев
, Оксана Коба
, pinkerton
, Хто є
, Oleg Mamont
, Ali Hasan
, Владік
, Nick Avatar
, Игорь Д
, Lvbnhj
, Дядько
, Ревизор
, Domkrat
, НБ
, Galilei
, alex1919
, NEserega
, Zoya Sakovich
, я гражданин Украины
, Чип
, Oleh Bondarenko
, kelman muksat
Ivan Ivanov 82e3e8fe, Саша Соколенко, оззи, Игорь Носенко 2626e1a1, Tatyana Polubotko, Чубака, Bandera Rosa, vasya vasun, Dmitriy Berezenko, Garsia UA, Сергей Иванофф, SergeLi, Хазар Дакійський, курвиметр, ВКЛ_это_мы_01, Орест Смоляк, Yaroslav Buk, Виктор Потоцкий ddddc13d, To Response, Олег Петрович ed2c8e0a, Виктор8864, _99, Кристобаль Хозевич Хунта c98a54dd, Сведомый_рембо, deaddreams, фашизд, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Слободянюк Григорий, ПравдаЛюбка, Мосий Шило, Андрій Жагун, Злюка Кор, olele, Marlboro Man UA, Jjchfysq rjrjiybr, blog, oleg kovalek, Путлер Капут, Бяка, фОшЫзд Галичанский, Александр Третьяков b707700d, Великая Исландия, gassab, Бздынечка, I Am 644f2298, jan pobokov, Andrey Sokolov d0d9f127, Игорь Д, HugeMug, pinkerton, Oleg Mamont, Baks13, Чертяка Вредная, alex1919
Всего на сайте: 189 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Научный факт
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У наших нарешті прорізаються зуби. Кацапи перестали качати амміак, а з нього карбамід роблять, а ми їм мито, щоб їхню продукцію ні хто купити не міг.
Це страшенна зрада. Зрада зрадна!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Під посіви наші нові.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А как на счет ВИЗ с российскими оккупантами ? С нас, украинцев и Украины уже весь Мир смеётся.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
они типа по скидкам хотели продавать дешевле чем своє рідне ,ооте що продають власники з Верховної Зради , так от концы вводу , тут двоякое отношение ИМхо , с одной стороны продают москали , с другой наши корольки монопольные шо хотелками у Гройсмана маржу повыбивали ! ! !
Ответить
...а делить его, это уже другая песня...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Питання патрідіоту. Що робити? Бути суперпринциповим чи шукати пару сот мільйонів баксів на імпорт міндобрив, а паралельно ще пару мільярдів на купівль тої сировини, напівфабрикатів, комплектуючих, які одномоментно не можна замінити закупками у інших країнах? Можливо зараз ці 200млн. баксів для торгівельного балансу і не гроші, а два роки чи рік тому були критичними.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить