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Материалы по теме:  Таможенная война России против Украины
Теги: демпинг (11) Россия (64403) удобрения (6)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина вводит ограничения на импорт удобрений из РФ, - Минэкономики

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины приняла решение о введении в отношении России антидемпинговых пошлин на ввоз удобрений в страну.

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говна много. вот и везут удобрения. раша говнострана. пошлины на ввоз всего росийского говна, только так.
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Сначала все порадуются что касабам так смачно засадили с этими удобрениями, а потом пожуримся что хлебушек стал по 20-30 гривен. Уже один раз наши дебилы запретили ввоз, аммиачная селитра стала по 14 000 гривен. Потом одумались и цена откатилась до 7 000. Теперь будет по 20 000, значит весной вместо удобрений фермер будет сцать на поле. Про высокие урожаи как то сразу придется забыть. Тролли будут раскидывать говно и кричать про "пэрэмогу" но только этим дерьмом поля не подкормишь.
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"Когда какой-то народ отгораживается от человечества, он начинает деградировать".
Научный факт
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Самое интересное , что наши удобрения сразу подскочат в цене на цену этой пошлины. Фирташ в шоколаде .
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Кацапи припинили постачання аміаку по аміакопроводу з Тольяті. Це ознасає, що певних видів добрив, які з цього аміаку вироблялися у нас не буде. При чому тут Фірташ, муділа? Аби бовкнути!
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тут дело не в этом, а в том, что кто- то на этом, что-то заработает...
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Антидемпіінгової, мандалаї!
У наших нарешті прорізаються зуби. Кацапи перестали качати амміак, а з нього карбамід роблять, а ми їм мито, щоб їхню продукцію ні хто купити не міг.
Це страшенна зрада. Зрада зрадна!
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Та не ссы - осенью хлебушек будешь кушать по 20 гривен!
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ты походу уже не кушаешь. маразм не лечится.
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На третий год войны,перемога переможна,шо страшное дело
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И так уже переизбыток российских удобрений в земле Донбасса. И не исключено, что эту землю придется еще более удобрять снова.
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Пока какцапско биомусора, оболваненого мясного хватает, что идет на удобрения и еще и на шару
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Це нічого, що каци мов гній -
Під посіви наші нові.
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На Московии это скоро перейдет в разряд сырья для пищевой продукции. И так запретят для импорта.
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Та вы Шо ??? Не прошло и три года как кацапы войной на нас полезли а украинские олигархи вводит ограничения на импорт удобрений из РФ ? Это охуєть ?
А как на счет ВИЗ с российскими оккупантами ? С нас, украинцев и Украины уже весь Мир смеётся.
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А шо так рано , надо было еще лет пять подождать .
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...ты о чём? -- мне расскажи -- может я и поверю...
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Да там просто в бюджете кому то отдали "гавно тут по факту сирья - замищение кацапского ,..
они типа по скидкам хотели продавать дешевле чем своє рідне ,ооте що продають власники з Верховної Зради , так от концы вводу , тут двоякое отношение ИМхо , с одной стороны продают москали , с другой наши корольки монопольные шо хотелками у Гройсмана маржу повыбивали ! ! !
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...ты, эта -- пащу закрой и слухай уважно: у нас и у параши конкуренция на поставку мин. удобрений в Европу. -- там мафии почти нету -- токо на таможне... -- но не критично. Если параша отпадёт -- поле боя наше! ...усёк?
...а делить его, это уже другая песня...
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Эти удобрения насквозь пропитанны боярышником не годятся даже кошачье гавно лучше подойдет
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Vsio normalno kak ruskije vodit tipo sankciji,tak i im nado.Nado zacycat svoj rynok
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Украина намного слабее россии . поэтому так сразу от всего отказаться очень тяжело . но постепенно Украина перестроиться .
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на третий год войны барыги вводят даже не запрет, а ограничения. Эх земляки, с таким отношением к агрессору рвать Украину на части будут долго .Торговать с оккупантом вот позорище .Главное погромче возмущайтесь, когда кто то на западе захочет отменить санкции против срашки. Кричите,- нас предали..........
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Для мандалаїв. У нас є такий ОПЗ, який робить карбамід. Сировина іде прямим ходом по унікальному аміакопроводу з Тольятті. В часи СРСРа, ОПЗ збудували в Одесі, щоб зручніше було карбамд експортувати. Карбамід у нас більш ні де не виробляють.
Питання патрідіоту. Що робити? Бути суперпринциповим чи шукати пару сот мільйонів баксів на імпорт міндобрив, а паралельно ще пару мільярдів на купівль тої сировини, напівфабрикатів, комплектуючих, які одномоментно не можна замінити закупками у інших країнах? Можливо зараз ці 200млн. баксів для торгівельного балансу і не гроші, а два роки чи рік тому були критичними.
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...эт значит, теперь наши весь ойропейски рынок возьмут! -- кто в курсе... ...а кто не в курсе -- силитра, дело тонкое, Петруха... ...*)
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а еще из селитры делают динамит. спасибо доктору нобелю.
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Пошлины на кацапский товар? Прям так взять и повысить? Фантомас разбушевался (с)
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Интересно, совок с гитлером первые 3 года войны тоже торговал?
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Вводят ограничения , тоисть - торговать с оккупантом не прекращали и не собираются .
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Сначала кацы себе свой гас в очко тасонули теперь удобрениями присыпят гуд
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Очень тонко (МКМТ) Украины намекнула москалям, что импорт биомусора и вежливого удобрения из Педерации на Донбасс пора прекращать
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Цензор.НЕТФорум Украины
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