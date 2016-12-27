"Не уверен, что нужно соглашаться на освобождение 49 наших пленных, если всего их там 109", - Тука

3080 80Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: заложник (1007) обмен (494) плен (1634) Тука (416) Тему создал: Цензор.НЕТ27.12.16 21:59 "Не уверен, что нужно соглашаться на освобождение 49 наших пленных, если всего их там 109", - ТукаЗаместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука, считает, что проводить обмен пленными по формуле, предложенной боевиками "ЛДНР", не следует. читать источник x Мне нравится 2
Обменяв 49 на 680, станет вопрос, а что с остальными 60? Их нет в живых? Или о них "забудут", ведь обменный фонд будет исчерпан?!
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Обмінний фонд вичерпаний не буде. Цього сміття у нас достатньо. СБУ вчора свіжого добрала.
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Що значить, відбірних ?
У них там всі ремби і термінатори ?
Перестаньте. Їм віддають тих, кого наші взяли, і зеків. Ніби Ви не знаєте.
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Про це не покажуть по телебаченню бо Путін нападе.
більше тут в прикінцевих положеннях пункт 8.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1774-viii
8. Установити, що пільги з оплати послуг за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
комунальних послуг, користування паливом, скрапленим газом, телефоном, послуг із встановлення квартирних телефонів; проїзду усіма видами міського, приміського та міжміського транспорту, що передбачені законами України
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", можуть надаватися у готівковій
формі у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
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Были льготы на оплату коммуналки. но в июне 2015 г. все льготы кабмин Сени Кролика снял.
И это 92-х летним.
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отдадут всех наших...и еще своих с десяток добавят.....
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ЕЩЁ ОДИН МЕРТВЫЙ РОССИЙСКИЙ ДИПЛОМАТВ Усть-Каменогорске (Казахстан) обнаружен мертвым начальник временной группы Генерального консульства РФ.STRENGTH-MIND.BLOGSPOT.COM
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Тука, а чим ти взагалі займаєшся НА ПОДАТКИ матерів та дружин наших полонених? Гуманітарку ваті пропиХУЄш?
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25 декабря специалистами управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Иркутске был обнаружен склад, где находилось более 2,7 тыс. пластиковых емкостей общим объем 13,5 тыс. л со стеклоомывающей жидкостью Polar Star.
По результатам лабораторных исследований в пробах данной жидкости выявлено превышение нормы содержания метанола от 494 до 528 раз.
Жидкость, на которую так рассчитывали беднейшие слои населения России изъяли!
Как теперь отмечать Новый год, если «Боярышник», как и «стекломой», массово изымается из продажи?
Чем залечить больную душу?
Константин Кутепов
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...пацанов надо вынимать! ...уверен ты, не уверен... -- кого это ибёт?
...в Афгане без всякого государства управлялись... ...
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Хотя, наверно, лучше это сделать на простом заборе - слишком большой рисунок...
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Но менять наших 49 человек можно лишь на половину ихних , что бы те 60 человек не канули в лету .
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И тут какая то тука говорит что мол не стоит этого делать!
И..что первым ты сделаешь когда тебе вдруг повезет!!!!?????
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Что с людьми власть делает? Савченко, Тука - ссучиваются на глазах!
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