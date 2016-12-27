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Материалы по теме:  Кабмин Гройсмана
Теги: Кабмин (9531) Гройсман (1905)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Завтра, 28 декабря состоится заседание Кабинета министров

Под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в среду, 28 декабря, состоится заседание Кабинета министров.

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Это такое редкое событие, что о нем надо делать "НОВОСТЬ"?
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Так это не новость. Информация. Типа с доски объявлений.
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Кабинет министров Украины планирует предоставить заводу " N" право на экспорт и импорт товаров военного назначения на период до 1 июня 2018 года. Об этом сообщили источники
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Верховна Рада разом з Кабінетом Міністрів вирішила позбавити пільг чорнобильців, ветеранів АТО інших більше на сайті верховної ради П.8 Перехідних положень нового "закону"
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1774-viii
8. Установити, що пільги з оплати послуг за користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
комунальних послуг, користування паливом, скрапленим газом, телефоном, послуг із встановлення квартирних телефонів; проїзду усіма видами міського, приміського та міжміського транспорту, що передбачені законами України
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", можуть надаватися у готівковій
формі у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
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можно было совместить с новостью о 50 млн от ЕС и просто написать "завтра пройдет заседание кабмина и 50 млн евро"
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даже не так, а так "завтра пройдет заседание кабмина и отсутствующих, уже, на 28.12.16, 50 млн евро"
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Бухать будут на 55 миллионов от евродеда мороза.
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Огласите меню корпоратива ......... и по сколько профсоюз барыг на рыло выделил ?
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министр, вставай на заседание. грося сказал завтра.

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Йоптить і,що нам робити?
Якщо євреї єврея відмовляются приймати,а в той жеж часвсі канали і ЗМІ в Україні транслюють цю пустишку,невжеж такі погані справи у олігархів?
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Корпоративний сабантуйчик рафінованих падлюк?
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прошу не обобщать. ну корпоративчик, типа пожрать...

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А повестка дня Неизменна Соблюдение графика пополнения Слепых и зрячих трастов
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Завтра заводу Порошенко "Ленкузня" в Киеве разрешат экспорт и импорт оружия и товаров военного назначения http://ukranews.com/news/469226-zavodu-poroshenko-razreshat-ehksport-y-ymport-oruzhyya …
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Корпоратив будет! А чего же им не веселиться? Денег у них - дофига. Работы в следующем году - дофига. Они же "исполнительная власть" - вот они и будут исполнять...
Еще не все приколы "бюджета 2017" мы прочитали, но уже тащит тема с "мертвыми" ФОПами брать с них ежемесячно 704 грн. - это уже прелестно))) Кто собирается забить - это 8 445 в год плюс штрафники за просрочку платежа, а потом ваше, любое приобретенное вами как физ.лицо, имущество будет конфисковаться))) Прэлестно)

Мусора будут ходить по квартирам, типа, в поисках "нелегалов" - БУГААА))) - мусора будут оценивать ваше финансовое состояние, как ваши задекларированные доходы будут соответствовать вашей бронированной двери и модели вашей микроволновки?))) Вот что власть хочет проверять. Им до жо%%%пы нелегалы, им интересно оценить, косвенным методом, ваши доходы и ваше благосостояние, на примере марки холодильника или микроволновки. Я так вижу эти "пАкращення"
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Правительство! Три четверти жадных паразитов, а остальные дебилы.....

Як іноді хочеться взяти чашку гарячої кави, укутатись в плед, сісти в крісло-гойдалку і задумливо дивитися як затишно потріскуючи, горить кабмін...


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Цензор.НЕТФорум Украины
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