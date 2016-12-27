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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс Украинские заложники в РФ
Теги: арест (10060) Крым (17852) репрессии (1546) суд (19766) украинцы (1722) активист (441)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Оккупационный суд в Крыму продлил украинскому активисту Балуху содержание в СИЗО до 5 февраля 2017 г.

Сегодня, 27 декабря, в "Раздольненском районном суде" Крыма состоялось заседание по продлению меры пресечения в виде заключения под стражу украинского активиста Владимира Балуха.

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Краще почитайте текст свіже опублікованого Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
частину 4 ст. 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на
2017 рік у частині доходів є надходження від:
реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та
коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та
земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-viii

Незрозуміло у нас наче війна, захисники гинуть, а тут продовжує розпродуватись армія. Ганьба!!!
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..странно, шо эти совковые уроды СИЗО ещё обратно в КПЗ не переименовали...
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Что-то долго они его не трогали, сколько уже времени Крым под оккупацией, видно, решили крымскотатарское население полуострова "выпровадить", а потом уже и за украинцев взяться.
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А в Крьіму оккупантьі продолжают репрессии. Теперь уже взялись за украинцев. Может нам пора симметрично им ответить?
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Крым сегодня, это коматозный пациент реанимации с умершим головным мозгом!
Жизнь в теле поддерживается только аппаратом искуственного дыхания(подводный электрокабель), искусственной почкой(газопровод из Краснодарского края), непрерывным переливанием крови(паромная переправа).
Но функцию мозга уже не восстановить!
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Супер пупер Прокурор Луценко уже завёл уголовку на етого раздольного судака Ебляшева, с оповещением через СМИ , фейсбук-твитер-шмитер- прессуху в Киеве - что ему корячится 10 лет и телега в Интерпол с пожизненным баном в ЕС , США и конфискацией там всех его иудиных вражьих баксиков-евриков . Чем вообще занят пан Луценко ?
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Мордовський московс"суд" на окупованій кацапами українській землі це вже бла ваще, суки кацапські.
У 1922 році наше українське "правительство" Вінніченко спробувало домовитись з кацапами та й що з того "догорняка" вийшло ?
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Цензор.НЕТФорум Украины
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