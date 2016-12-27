Оккупационный суд в Крыму продлил украинскому активисту Балуху содержание в СИЗО до 5 февраля 2017 г.

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частину 4 ст. 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на
2017 рік у частині доходів є надходження від:
реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та
коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та
земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-viii
Незрозуміло у нас наче війна, захисники гинуть, а тут продовжує розпродуватись армія. Ганьба!!!
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Жизнь в теле поддерживается только аппаратом искуственного дыхания(подводный электрокабель), искусственной почкой(газопровод из Краснодарского края), непрерывным переливанием крови(паромная переправа).
Но функцию мозга уже не восстановить!
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У 1922 році наше українське "правительство" Вінніченко спробувало домовитись з кацапами та й що з того "догорняка" вийшло ?
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