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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Янукович (32013) Геращенко_Антон (772) Пономарев Илья (10)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Приветствую честный и смелый поступок Ильи Пономарева", - Геращенко о свидетельстве экс-депутата Госдумы в "деле Януковича"

Народный депутат Украины, советник главы МВД Антон Геращенко приветствует "честный и смелый поступок" бывшего депутата Государственной Думы РФ Ильи Пономарева, который дал показания в "деле Януковича".

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Чергові деферамби черговому прирученому лібералу московщини.Щось мало віри московіту Пономарьову.

Де той навальний,де ходорковський - вся та ж імперська політика,присипана лібералізмом.
Московіти точно нам не друзі,в більшості вороги, в меншості - просто сусіди з особистими інтересами.
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Да самолетик показал и ходорковского и хваленного шендеровича,пора запомнить навек,кацапу веры нет,антохе конечно лишь бы харей поторговать и лишний раз напомнить о себе
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Не буду искать,если интересно зайди к нему и почитай,что он сказал о нас по поводу самолета упавшего
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Ну а хто нам "друзі" тоді, чи Тимошенко, Савченко та Ляшко дуже кращі за того ж Пономарьова. Один серед звичайних політиків. Не треба ніяких діфірамб.
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Та й правда.Треба ж було дебілу херащенку заявити про це в усі ЗМІ. Може швидше кокнуть Пономарьова?
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Рідкісне виключення із рашистської імперської маси.
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Только россиянин не побоялся, когда все украинцы забздели!
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прекрасный сценарий и развод Казламордии.
Он как раз и был в госдуре на момент начала войны Казламординй против Украины.
Пономарев много чего знает.
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Антоша как чертик из табакерки выскакивает. У Гаранта научился, что ли ? Вот откажется Пономарев показания давать (имеет право) ,и куда эти дифирамбы приклеить, Антоше на лоб ?
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Илля панамарев ,Таварисчи,это лучший из нас на этот момент! Будем бдительны и равняемся на дела и поступки Тавариздча по партии!

Ура товарищи !У- ра!
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Вчимося бути розумними -сьогодні Пономарьов це сказав-для України-в цілому -це добре-от і прекрасно..а дальше подивимося -час покаже...
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ну, похоже, что Пономарева спецом и вытянули из Казламордии в свое время.
Он много чего знает про то, как Казламордия войну затевала в Украине.
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Пластырь сегодня не соврал про нечисть перед праздниками,на всех каналах повылазила


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тут не має "порохо" або "бюто" ботів - то вигадки кацапів.
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А шо он там такого насвидетельствовал? Шо Хряк сдёрнул не только две шапки, но еще и собачью будку с цепью и лампочку в подъезде?
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политика - игра.
продумано за несколько ходов вперед.
Не шапки, а как Пидорашка войну планировала и начинала против Украины.
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неологизмы так присущи кацапам.
не правда ли, кацап?
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Момент, когда хотел сказать что-то умное... но забыл что
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Да плевать он хотел на твои похвалы,Антоха. Вот если бы ты мошну с,,рюкзаком,,развязали,да баблица маненько отсыпали,тады другое дело.
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Вы думаете Пономарев нуждается в похвалах Геращенко?Я написал это никак не в укор Пономареву.
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Похвали з вуст кабана необыкновенного..... , гірше і не придумати.
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Незнаю как вам, а мне нравится как политик Пономарёв, очень адэкватный, воспитаный, грамотный, грамотно говорит. хорошая речь итд, когда смотришь на его интервью, то впечатление складывается, что депутат ГосДуры РФ стоит по интелекту и воспитанию, этике на голову выше чем нардеп Верховной Зрады! Тут некоторые кровожадные дебилы говорят о Пономарёве-кацапе, как раньше говорили о Немцове , пока того не убили, а теперь - он не агент ФСБ проплаченый, а герой! Вельмишановне панство, не всі бувають проплачені і не всі мислять критеріями ГРОШЕЙ і що все проплачено, хто проплачений сам, той думає, що всі проплачені!
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Цензор.НЕТФорум Украины
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