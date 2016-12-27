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Материалы по теме:  Санкції проти Росії Окуповані території Крим і Донбас
Теги: Крим (2229) окупація (1079) Росія (3941) санкції (677) США (1354)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вступили в силу дополнительные санкции США против России

Дополнительные экономические санкции Соединенных Штатов Америки относительно Российской Федерации в связи с оккупацией Крыма вступили в силу.

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Омериканцы открыли для банды Путлера новый проект Ленд-Лиза,под названием "Кому на Руси жить надоело" Боярышник и Мильдоний в проекте не зафиксированы,чисто кацаПсинское Ноу-Хау..
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Обама, прощальный аккорд. Гораздо интереснее какие аккорды начнёт брать госдеп с февраля будущего года.
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Санкции против пуделя одноклассницы Путлера, смешно и неинтересно.
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Если бы не санкции, Тополя и Искандеры сдохли бы от скуки. А так хохочут... того и гляди, чтобы не начали лопаться от смеха. Вот скорби то было бы по параше...
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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И шо?
И вы до сих пор думаете, шо Путин патриот России?
Он работает на "комитет 300".И плевать ему(им) на Россию и её народ.
Как и на Украину и её народ.
▶ Кто поссорил Украину с Россией? - YouTube
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а ты просто необыкновенный...\там видео удалено... проверяй свои закладки бот...\
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А ты включи мозг и подумай, почему оно удалено и кем.
Пройдет немного времени и всё, что "мешает" властям будет удалено.Каждый индивидуум будет под контролем с помощью электронного чипа, который пока внедряется только в паспорта.
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Рыжее прокацапское телеведущее чмо, которое почему-то возомнило себя политиком Трамп хочет "скасувати усі санкції проти Росії та з друзів Путіна"
Об этом сказал наш друг Украины пан Маккейн, который сейчас находится в странах Балтии. Дай боже пану Маккєйну здоров"я, щастя та сил.
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новосибирские стоматологи решили сделать рашкЄ детей заикающимися и беззубіми..

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слухи о массовых отравлениях на РАБссии китайцскими мандаринами..,в частности в Татарстане,Саратовской и Астраханской областях оказались преувеличенными.. не жрите незнакомый ПРОДУКТ
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Сибиряк ‏@SiberianMan 11 часов назад
Российский миллиардер Фридман избавился от всех своих российских нефтяных активов,а полученные средства инвестирует в экономику США
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Решение Еврокомиссии о доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL приостановлено
Суд Европейского союза приостановил решение Еврокомиссии о доступе "Газпрома" к трубопроводу OPAL. Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявил генеральный директор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, решение было принято судом еще 23 декабря и, как ожидается, будет опубликовано до конца текущего года. Как отмечает агентство,
"на практике" это означает, что российская компания не сможет наращивать загрузку газопровода OPAL в Германии.
Напомним, в октябре Еврокомиссия одобрила увеличение квоты "Газпрома" на использование трубопровода Opal. Это расширяет права "Газпрома" с разрешенных ему 50% до 90%. При этом ЕС оставляет за собой в резерве 10% от мощностей Opal, и при спросе третьих сторон может увеличивать этот резерв до 20%. Позднее Польша подала в Европейский суд жалобу на решение Еврокомиссии расширить доступ "Газпрома" к трубопроводу OPAL.
OPAL связывает "Северный поток" с Центральной и Восточной Европой, проходя от Балтийского моря до района Брандов на границы Германии и Чехии.
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их не переубедить, это уже диагноз
https://www.youtube.com/watch?v=hzk4khm55Ls
Отмороженный омский дальнобойщик уважает Путина
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кто-то санкции против рашки вводит, а кто-то успешно торгует с этой же рашкой из Украины в масштабах корпораций. и пока такая система будет - никто в этой стране нормально жить не будет. Ибо евреи вон и то имеют гордость и достоинство и всех нахуй посылают имея свои интересы. а у нас - блядский народец. быдляче-продажный. моя хата с краю. не даром нац черта.
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Нам санкции, нам санкции, нам саааанкциии!
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Лукашенко предупреждал Путина: «Что вы в Сирию полезли…?
Мусульмане вам этого не простят…!»

https://www.youtube.com/watch?v=aPcmYzC_Cew
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Цензор.НЕТФорум Украины
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