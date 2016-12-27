Проект "воздушного экспресса" в Борисполь возможен только в формате "легкого метро", - министр Омелян

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Троещина - нет метро, связанна с правым берегом одним мостом (а район не малый и растет).
Виноградарь - метро не дотянули, а там строится целый массив (были тянучки, а будут пробки).
А еще есть Новобеличи, Борщаговка где транспортная проблема это еще тот вопрос.
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а простейшую формулу бесконечности Вселенной случаем не напишешь...?
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Лихо закручен сюжет....Он сам то понял ..что сказал..?? Это ж надо было так изгольнуться.....
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ну дибил дибилом,что тут еще добавить....
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7 января 1993 года до Борисполя нужно было ехать полтора часа средь сугробов от Русановки... ...а на самом здании -- той самой Стекляшки -- висел какой-то громадный висячий замок, в связи с отсутвием керосина... ...всё было тёмно и глухо... ...работало токо правое крыло инорейсов...
В Боинге на Франкфурт 350 чел. , летело ок. 30 чел. -- 15 какие-то водилы за техникой...
Я щас -- 01.12.2016 -- спецом вышел на Поле -- так мы, таксёры, его называли с 1986 до1993 года -- нихрена не узнал! ...даже ещё и заплутался...*)
...но братва таксёрская, прям на выходе! -- как и в много лучшие времена! -- фильтрует: Куда едем, Шеф!?... ...я валялся... *)
Щэ нэ вмерла Украина! *)
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