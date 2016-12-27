Украина получила 55 млн евро финансовой помощи от ЕС

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27.12.2016 в 17:34 Обновлено: 27.12.2016 в 17:04
Открытый в позапрошлом году канал иновещания Ukraine Today, направленный на борьбу с российской пропагандой на международной арене, с 1 января 2017 года прекращает свое существование. Об этом сообщается на сайте владельцев телеканала - медиагруппы «1+1».
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У 2017 році заробітна плата працівників органів прокуратури України буде підвищена на 61%.
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час робочої поїздки до Донецької області, передає прес-служба ГПУ.
За його словами, середній розмір прокурорської зарплатні підніметься з нинішніх 8-11 тис. грн до 15-18 тис. в залежності від вислуги років.
Крім того, зауважив очільник відомства, заплановане підвищення щомісячної компенсації витрат на оренду житла з 2,5 тис. грн до 4 тис грн (теж на 61 % в порівнянні з 2016 роком), яка виплачується як щомісячна премія.
Генпрокурор наголосив, що таке підвищення зарплати стало можливим в першу чергу завдяки підтримці президента і Верховної Ради, "які побачили, що прокуратура дає результат та діє ефективно".
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...«Вино. Разбила… две бутылки». - Три! - Пиши «три»...
Короче - фраза "Украина получила" читается, как пэтины сообщники - побухали и купили себе по часам...
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Походу скиздять....
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Вопрос лишь во времени исчезновения вас с радаров.
Без соболезнований
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Если почитать их новости, не те которые на главных новостных сайтах, где все ОК, "мы вперде планеты всей", а пройтись по сайтикам губерний и местных форумам, то там полная Ж для них, и абсолютная радость лично для меня.
Они убивают своих детей, они убивают своих женщин - они начали самоуничтожаться (там статистика - жуткая). Этот недонарод, эта ошибка природы убивают сами себя. И они сами себя уничтожат, и не через 1000 лет, а сейчас. И мы это еще увидим...
Это называется "естественный отбор".
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Ты хоть не поперхнись и не подавись, вылизывая своего царя)))))))))))
Это же надо такое?
Такие есть на Цензоре, но все, как то, завуалировано работают.
А ты, Леня, прям герой!
Вам что, Минстець ЗП поднял, что вы решили осмелеть и охренеть до такой степени?)
БУГГА - "нашему уважаемому Президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко ")))))))))))))))))))))) Оборжаться)))))))))))))))
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Про це заявив член Нацради Сергій Костинський, передають Крим.Реалії.
"Ліцензії отримали чотири частоти. Перша - суспільне мовлення, Українське радіо (НТКУ), друга - місцева херсонська радіостанція, третя - кримськотатарське радіо Meydan, четверта - Радіо кримських громад", - розповів Костинський.
Член Нацради з телерадіомовлення зауважив, що у конкурсах на мовлення брали участь дві нових радіостанції.
"За підсумками минулого конкурсу на Херсонщині, де розігрувалося 5 частот, з'явилася нова кримська радіостанція Хаят, за підсумками цього конкурсу з'явилося Радіо кримських громад", - додав Костинський. Мовлення на територію окупованого півострову може розпочатися вже в січні 2017 року.
http://espreso.tv/news/2016/12/27/chotyry_ukrayinski_radiostanciyi_zdiysnyuvatymut_translyaciyu_na_krym
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Гешефтам Слава !!
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