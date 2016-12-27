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Материалы по теме:  Помощь Украине
Теги: Минфин (1059) помощь (3105) транш (126) Евросоюз (11412)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украина получила 55 млн евро финансовой помощи от ЕС

Украина получила второй транш финансовой помощи Европейского Союза в сумме 55,125 млн евро в рамках соглашения о финансировании, заключенного между правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году.

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Мля, це люди які давали Януковичу по 20 млрд доларів на рік і обіцяли дати Януковичу на розграбування 40-60 млрд доларів "на розвиток інфраструктури" у разі підписання Асоціації з ЄС. Де ж ділась обіцяна щедрість?
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Обычное кидалово. Ничего личного. Просто бизнес. Едьте в Польшу поднимать ее ввп за 600$ в месяц.
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Якби в нас був нормальний Президент, як Саакашвілі, він би примусив ЄС фінансувати нашу війну! А Порошенко вирішує в ЄС питання власного бізнесу, йому не дуже хочеться щось вимагати від Меркель чи Олланда, бо він бізнесмен і має бути в гарних відносинах з владою тих ринків на яких він хоче продавати свої Бонбонетті
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А безвиз тоже из-за бизнеса президента не дали? А летальное оружие?
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Не дали нічого бо немає кому правильно попросити, вдарити кулаком по столі, або тапком по трибуні. Німецькі ізвращенки та голандськи трансвестити це дуже полюбляють. А неактивним партнерам єврогеї грошей не дадуть, гроші треба заслужити!
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Иновещательный телеканал Ukraine Today будет закрыт 1 января
27.12.2016 в 17:34 Обновлено: 27.12.2016 в 17:04
Открытый в позапрошлом году канал иновещания Ukraine Today, направленный на борьбу с российской пропагандой на международной арене, с 1 января 2017 года прекращает свое существование. Об этом сообщается на сайте владельцев телеканала - медиагруппы «1+1».
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Цей канал останні півроку був повністю мертвим, транслював тільки одну останню програму новин на сайті.
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Есть даже петиция, чтобы порох на Новый год не выступал...
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офигеть. каждому украинцу по целых 30 гривен. куплю бутылку воды и батон.
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Если на слуг народа поделить, то вполне неплохой презент на Рождество получится.
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Сколько уже денег ЕС на Украину потратил,а страна самая бедная в Европе,неужели Украина тупее Румынии?Где минимальная зарплата 200 евро?
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и это типа 17 год типа 2000, типа кодло не успело сбежать в липецк
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как где вот тут...
У 2017 році заробітна плата працівників органів прокуратури України буде підвищена на 61%.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час робочої поїздки до Донецької області, передає прес-служба ГПУ.

За його словами, середній розмір прокурорської зарплатні підніметься з нинішніх 8-11 тис. грн до 15-18 тис. в залежності від вислуги років.
Крім того, зауважив очільник відомства, заплановане підвищення щомісячної компенсації витрат на оренду житла з 2,5 тис. грн до 4 тис грн (теж на 61 % в порівнянні з 2016 роком), яка виплачується як щомісячна премія.
Генпрокурор наголосив, що таке підвищення зарплати стало можливим в першу чергу завдяки підтримці президента і Верховної Ради, "які побачили, що прокуратура дає результат та діє ефективно".
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Самая бедная в европе твоя голова мозгами!
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ЭТО ДАЖЕ НЕ ОГО-ГО. ЭТО ПРОСТО ОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОО!!! ЛИЦЕМЕРНЫЕ СУКИ. ЧУТЬ БОЛЬШЕ 1 ЕВРО НА КАЖДОГО УКРАИНЦА. КРУТО, МЛЯ....
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не Украина .а рошен с гросе в банк лерке на дерибан...
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За эти деньги будут требовать торговать с террористами суверенитетом Украины. А отдовать прийдется всеравно все при вечных приказах от запада.
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ты чего-то украл? так для этого менты есть.
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"Во всём винаватый глупый народ". Украла власть, народ голый-босый, но всё равно "Во всём винаватый глупый народ".
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Вот это ты счетовод))) Если так считать, то это слезы, а вот если 55 ляма евериков разделить всего на троих, то очень даже нормально получается . Не мелочись - о великом надо думать
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Кошкины слезы. Укр. истеБЛЯшменту на пару раз в буфет сходить
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Цих грошей хватить на один день для стабілізації гривні,а баригам шо?
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Бензопила "Шлилл"-решает все вопросы.Европейское качество.
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"...будет направлен на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета..."
...«Вино. Разбила… две бутылки». - Три! - Пиши «три»...
Короче - фраза "Украина получила" читается, как пэтины сообщники - побухали и купили себе по часам...
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"Приключения Буратино"-Солнце ещё не встало ,а в стране дураков вовсю кипела работа.
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Вопрос доверия, это очень серьезный вопрос.
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Побрызгайте все эти деньги ядом, пусть всё ворье на Новый Год нас "покинет", с народом все-равно ничего не случится
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Интересно уже распилили по приходу или нет?).
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Еще вчера все было поделено. У барыг это называется "будущее покрытие непредвиденных расходов"
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* Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза* (Ильф и Петров. 12 стульев).
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А меньше дать было нельзя, ну к примеру вьетнамки и набедренные повязки для бомжей?
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"В Минфине подчеркнули, что ресурсы предоставлены по результатам оценки Европейской Комиссией проведения в Украине реформ в направлениях борьбы с коррупцией, государственных закупок, управления государственными финансами, государственного управления, административных услуг, конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических парти"
Походу скиздять....
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Хорошо думаешь про нашу Илитку. Они эти бабки еще вчера скиздили))))
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Как ни странно, чем больше погибнет орков, тем меньше погибнет людей.
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Кацапы! Вы все,140 млн, уже пассажиры ТУ-154, с обезумевшим экипажем в кабине.
Вопрос лишь во времени исчезновения вас с радаров.
Без соболезнований
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У кацапов включилась программа самоуничтожения.
Если почитать их новости, не те которые на главных новостных сайтах, где все ОК, "мы вперде планеты всей", а пройтись по сайтикам губерний и местных форумам, то там полная Ж для них, и абсолютная радость лично для меня.
Они убивают своих детей, они убивают своих женщин - они начали самоуничтожаться (там статистика - жуткая). Этот недонарод, эта ошибка природы убивают сами себя. И они сами себя уничтожат, и не через 1000 лет, а сейчас. И мы это еще увидим...
Это называется "естественный отбор".
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Значит нашему уважаемому Президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко доверяют а это хороший знак и популистка Жюлька пускай на своей искуственной косе удавится от злости.
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О Господи! Отец Наш, дай разума убогим!
Ты хоть не поперхнись и не подавись, вылизывая своего царя)))))))))))
Это же надо такое?
Такие есть на Цензоре, но все, как то, завуалировано работают.
А ты, Леня, прям герой!
Вам что, Минстець ЗП поднял, что вы решили осмелеть и охренеть до такой степени?)
БУГГА - "нашему уважаемому Президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко ")))))))))))))))))))))) Оборжаться)))))))))))))))
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Однако тонкий сарказм, но по моему вы это еще сами не поняли
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Ниже смотрите посты этого Леня Фишер. Это не сарказм, он клепает какие то шаблонные фразы.
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Популисты типа Жюльки теряют рейтинг потому что народ Украины понял что только такие люди которые имеют уважение в мире как Порошенко и Гройсман ведут страну по пути процветания ,стабильности,европейскому развитию.
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Вы даже сами не представляете, насколько вы правы в описании операции "ГРОШЕН"
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Когда наши Герои погибают на фронте защищая нас популисты типа Жюльки исполняют сценарий по разрушению нашей страны требуя в военное время когда каждая копеечка нужна нашим войскам переизбрания власти тем самим создать зону хаоса.
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Ужос! Мрак! Хаос! К сожалению мой словарный запас междометий на этом иссяк....
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Для пущей убедительности рекомендую еще изречь - аф-аф
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О это подарок к Новому Году - небольшой дерибанчик намечается...
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Почитал каменты. Согласен. Порошенке и Гройсману на один зуб.
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Чотири українські радіостанції здійснюватимуть трансляцію на Крим.

Про це заявив член Нацради Сергій Костинський, передають Крим.Реалії.
"Ліцензії отримали чотири частоти. Перша - суспільне мовлення, Українське радіо (НТКУ), друга - місцева херсонська радіостанція, третя - кримськотатарське радіо Meydan, четверта - Радіо кримських громад", - розповів Костинський.
Член Нацради з телерадіомовлення зауважив, що у конкурсах на мовлення брали участь дві нових радіостанції.
"За підсумками минулого конкурсу на Херсонщині, де розігрувалося 5 частот, з'явилася нова кримська радіостанція Хаят, за підсумками цього конкурсу з'явилося Радіо кримських громад", - додав Костинський. Мовлення на територію окупованого півострову може розпочатися вже в січні 2017 року.
http://espreso.tv/news/2016/12/27/chotyry_ukrayinski_radiostanciyi_zdiysnyuvatymut_translyaciyu_na_krym
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Как раз чиновнику хватит на сарай в его домохозяйстве.
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"Пилите, Шура!" Распилят эти денежки, они ведь не для вас.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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