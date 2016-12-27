Не очевидно, что Трамп попытается отменить санкции против России, - сенатор Маккейн

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Решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к трубопроводу OPAL в обход Украины приостановлено, заявил глава польской компании PGNiG Петр Возняк. В начале декабря эта компания и правительство Польши обжаловали решение ЕК в Европейском суде
http://www.rbc.ru/business/27/12/2016/5862967d9a794740ca4f584d?from=main
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Спросите лучше у Касьянова!! Наступление через три-четыре дня.
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Если вот это что-то не выполнено , то и хрен эти санкции снимаются.
Причём , они могут даже как бы сняться. Вот как в случае с Лукашенко. Санкции вроде бы сняты , а ровным счётом ничего не изменилось. Денег по-прежнему никто не думает ему давать , сколь он там ни ползал на коленках , умоляя. Единственная поблажка: Ермошина , наконец, может слетать в Париж , а Лукашенко, наконец, отдохнуть на швейцарском горном курорте.
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Белагропромбанк привлек первый с отмены санкций Запада европейский кредит в размере 22 миллиона евро. Ранее Привлекать западные синдикаты было невозможно из-за того, что Белоруссия находилась под санкциями ЕС.
Это первая с 2008 года западная синдикация, осуществленная в Республике Беларусь.
Сделка сформирована ведущими банками Германии, Швейцарии, Италии, Венгрии, Албании.
Сумма кредита не столь значительна, но ее ценность в том, что она открывает "окно в Европу" другим белорусским банкам, которые уже достаточно долгое время были сконцентрированы на работе с российскими кредиторами"
https://finance.rambler.ru/news/2016-06-02/belagroprombank-privlek-pervyy-s-otmeny/
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http://newsbox24.tv/novosti/proishestviya/pyanyj-zaezd-po-aehroportu-kazani-ustroil-byvshij-sotrudnik-sobra/
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А вон как получилось
Трамп уже идет стопами рональда рейгана:
1. Готов к гонке вооружений, что ботокс занервничал
2. Готов мир затопить сланцевой нефтью и сжиженым газом.
А фразеология - то такэ. Я бы не советовал кацапам преждевременно откупоривать фальсифицированный боярышник.
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А с Ху#лом он будет играть в кошки-мышки...
Ему нужно не наказывать пуйла, а победить!
И победить красиво, коварно и с помпой!
В этом весь Трамп... И играться он уже с Ху#лом начал...
Скоро они все (кремляди, холопы,рабы) пожалеют, что президентом США стала не Хиллари!!!
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Про це пише The Washington Times.
Так, в обов'язки Боссерта входитиме консультування Трампа з питань, пов'язаних із національною безпекою, боротьбою із тероризмом, і кібербезпекою.
http://espreso.tv/news/2016/12/27/tramp_pryznachyv_pomichnyka_z_pytan_nacbezpeky
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Санкции давно введены , но котик , видимо , тогда с котихой был занят более важным делом.
https://www.google.by/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&ie=utf-8&oe=utf-8&client=ubuntu&channel=fs&gfe_rd=cr&ei=T8piWOvsHYeE3gOSvIzoAw
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"Мощный старик"(с).
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