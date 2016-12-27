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Материалы по теме:  Санкции против России Президент Трамп
Теги: Конгресс США (202) Маккейн (170) НАТО (5091) Россия (64403) санкции (5722) США (11504) Эстония (438) Трамп (370)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Не очевидно, что Трамп попытается отменить санкции против России, - сенатор Маккейн

Председатель комитета по вооруженным силам в Сенате США (верхняя палата Конгресса) Джон Маккейн не считает очевидным, что избранный президент Дональд Трамп попытается отменить санкции против России.

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какой из вов? За границы орды летают двойники ботокса.
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один вова выключил.. чтоб пошутить над вторым..
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Европейский суд приостановил решение о доступе «Газпрома» к OPAL

Решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к трубопроводу OPAL в обход Украины приостановлено, заявил глава польской компании PGNiG Петр Возняк. В начале декабря эта компания и правительство Польши обжаловали решение ЕК в Европейском суде

http://www.rbc.ru/business/27/12/2016/5862967d9a794740ca4f584d?from=main
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Пока, если судить по тому что говорит и делает Трамп, реально можно подумать, что его назначил Путин губернатором североамериканского федерального округа. Не было ни одного спича после избрания где бы он хоть что то плохо сказал про Россию, ни одного упрека, ни одного намека. Хотя все демократы ждали затаив дыхание, ну хоть словечко. А назначения, это вообще аллес...
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Трамп еще скажет что Обама во всем виноват.
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Представляешь , какое в таком случае получит наслаждение Трамп , когда враг расейка не ждёт подляны ... а потом трах , и удар в спину , а может и ниже...
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Благодаря санкциям экономика россии оздоровилась,так ботокс говорит, что-же будет если санкции отменят, не смейте отменять пусть россия поднимается
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Да что этот Маккейн понимает???
Спросите лучше у Касьянова!! Наступление через три-четыре дня.
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Отмена санкций -это самая заветная мечта, на которую буквально дрочат рашкапатриоты.Как они будут разочарованы и расстроены. Для их утешения во всей стране "Стекломоя" не хватит.
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Не в тему, но очень смешное видео. Такое видел только в чаплинских фильмах или в х/ф "Здравстыуйте, я ваша тетя" (особенно постоянно падающий гаишник в желтой куртке)
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Вы наверное забыли, что санкции наложены на год, и продлевать их надо каждый год. А для непродления никаких конгрессов и сенатов не нужно, они просто не продляются. Наоборот, что бы продлить, нужно решение Конгресса.
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Никто в конгрессе кроме пары отщепенцев не захочет марать себя пророссийской репутацией. Это же вам не бундестаг какой-то там
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Какая пара отщепенцев? Я смотрю fox news и CNN, там уже появилась куча республиканцев, все как один или сенатор или конгрессмен, которые проталкивают идею, что с Россией нужно дружить. Пошла пророссийская агитация по главным американским каналам
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с дуба белорусского не так давно ты грохнулся, сочувствую...
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не так много в раше бизнес интересов, недостаточно для активного лоббирования
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Дурашка , уже наложенные санкции снять неимоверно трудно. Ибо они вводятся за ЧТО-ТО.
Если вот это что-то не выполнено , то и хрен эти санкции снимаются.

Причём , они могут даже как бы сняться. Вот как в случае с Лукашенко. Санкции вроде бы сняты , а ровным счётом ничего не изменилось. Денег по-прежнему никто не думает ему давать , сколь он там ни ползал на коленках , умоляя. Единственная поблажка: Ермошина , наконец, может слетать в Париж , а Лукашенко, наконец, отдохнуть на швейцарском горном курорте.
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про бацьку - не совсем верно. Картина меняется:

Белагропромбанк привлек первый с отмены санкций Запада европейский кредит в размере 22 миллиона евро. Ранее Привлекать западные синдикаты было невозможно из-за того, что Белоруссия находилась под санкциями ЕС.
Это первая с 2008 года западная синдикация, осуществленная в Республике Беларусь.
Сделка сформирована ведущими банками Германии, Швейцарии, Италии, Венгрии, Албании.
Сумма кредита не столь значительна, но ее ценность в том, что она открывает "окно в Европу" другим белорусским банкам, которые уже достаточно долгое время были сконцентрированы на работе с российскими кредиторами"

https://finance.rambler.ru/news/2016-06-02/belagroprombank-privlek-pervyy-s-otmeny/
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ТРАМП СЧИТАЕТ УКРАИНЦЕВ НЕДОНАРОДОМ. ЛЮБИТ ХУЙЛА НЕПАДЕЦКИ...
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я вообще не понимаю. как до сих пор на должности может оставаться человек, назывший его "бестыжим маргиналом". Неужели настолько наивные, думают, что Трамп не в курсе? Да ему из России уже все сообщили, кто его и как в Украине обзывал.
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Ну европу он может не будет трогать, все таки европа, а что ему та Украина? Денег не даст, и все, и транши МВФ заблокирует.
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Ну и слава богу! может хоть тогда красть перестанут и начнут зарабатывать своим умом!
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И что Трампу нужна Украина в виде северной Кореи....Ведь уже не секрет что несколько ракет с ядерными боеголовками уже стоят в Украине на боевом дежурстве....конечно неофициально
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Чтоза бред про ядерные боеголовки в Украине (кроме быть может российских боеголовок в Крыму)?
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И из-за этого намерен усилить ядерный потенциал,что-бы стать другом педофила,у которого руки по плечи в крови невинных детей?Не думаю.Он просто поставик путена в стойло.
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Он намерен усилить ядерный потенциал впику Китаю, насколько я могу судить из того, что говорят на CNN и Fox news
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Китай не сильно колышет США своим сравнительно малым ядерным потенциалом...
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брежнев в свое время считал, что джимми картер - ястреб, а рейган будет сговорчивым актеришкой.
А вон как получилось
Трамп уже идет стопами рональда рейгана:
1. Готов к гонке вооружений, что ботокс занервничал
2. Готов мир затопить сланцевой нефтью и сжиженым газом.
А фразеология - то такэ. Я бы не советовал кацапам преждевременно откупоривать фальсифицированный боярышник.
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а украинцам не искать зраду в Америке,а у себя под боком(на Банковой например)
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алкалоидные мечты паРашников, нужно только перевернуть страницу назад и посмотреть, что после санкций случилось с СССр, то же ждет и паРашу.
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Трамп - это ходячая амбиция на все 100%
А с Ху#лом он будет играть в кошки-мышки...
Ему нужно не наказывать пуйла, а победить!
И победить красиво, коварно и с помпой!
В этом весь Трамп... И играться он уже с Ху#лом начал...
Скоро они все (кремляди, холопы,рабы) пожалеют, что президентом США стала не Хиллари!!!
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та да. если оценить персоналии силового блока, в раше скоро повальная диарея.
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на кремлядей не надо нож- им немножко подпоешь и делай с ними что хош
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Да фигня все эти блеяния рашкуль о Трампе)) Через пару месяцев, они его вреднотушкой обзовут, а через пол года - Трамп-чмо, на битом стекле лады краской напишут, ну и в обоссаном лифте ЧЭлябинска, само собою.
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я не понял, это упрек в сторону нтв или тимошенко?
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интересно а куда пропал мой диалог с каким-то москалем под вашим комментом?
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Трамп призначив ветерана адміністрації Джорджа Буша-молодшого Томаса Боссерта помічником президента з питань нацбезпеки і боротьби з тероризмом.
Про це пише The Washington Times.
Так, в обов'язки Боссерта входитиме консультування Трампа з питань, пов'язаних із національною безпекою, боротьбою із тероризмом, і кібербезпекою.
http://espreso.tv/news/2016/12/27/tramp_pryznachyv_pomichnyka_z_pytan_nacbezpeky
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мацкалям сегодня не до политики и победы над Алеппо,у них траур типа Кому на Руси жить надоело с Боярышником и Орекстром..
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Краще вже замість калаша щось інше намалювати. А то якось непатріотично...
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Пусть х#йло потешится несколько недель существует вероятность, что ближе к весне он почувствует болт в одном месте загнанный настолько глубоко что не открутишься...
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Я уже писал на других ветках и буду повторять везде - Петя должен ввести санкции против рашки. Иначе Трамп абсолютно логично не поймет, почему мы с ними торгуем и в натуре снимет санкции. И будет прав - Петя ОБЯЗАН ПРОСТО прикрыть эту шарашкину контору.
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Чувствует моя задница что опять придется в Вашингтон ехать. Ниче, майка с путлером в кладовке.
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Вспомнил как регионал в.колиснеченко сказал: - мой отец танкист и сгорел в танке защищая родину. А САМ 59 ГОДА РОЖДЕНИЯ.
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Давай, Маккейн, наш добрый друг, НЕ ПОДВЕДИ! Дави на рыжего кота вместе со всеми своими республиканцами! Не позволь Америке встать на сторону зла! Мы в тебя верим!
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Их там всего он, и три колеблящихся. Остальные открыто против Трампа ни слова ни сказали, когда Маккейн обвинял его в связях с Россией.
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Жаль, что не Маккейн президент.
"Мощный старик"(с).
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дожились, что даже Маккейн говорит, что "снятие санкций сегодня это еще не определенно". Обалдеть, и это типа, ястреб....Что ж тогда там голуби мира поют... Выходит, что россия может аннексировать кого угодно и когда захочет - и ни хрена ей не будет.....Санкции на 2 года наложат, пальчиком погрозят, а-я-яй, а через 3 года и не вспомнят. Исконно русские земли...
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Ну пришла там другая половина американской элиты, со своими интересами. Так США устроена, сначала одна элита правит, потом они меняются. Зато нет гражданских войн.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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