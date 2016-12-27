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Теги: ВР (21237) Савченко (2354) Мосийчук (188)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Раде зарегистрировано постановление об исключении Савченко из комитета Нацбезопасности и обороны, - Мосийчук

В Верховной Раде зарегистрировано постановление об исключении народного депутата Надежды Савченко из комитета национальной безопасности и обороны

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Да гАДЯ уже везде "жучков" натыкала, ей теперь вовсе необязательно где-то быть лично. Кому надо, снимут всю информацию с прослушки. Не дай, Бог, такой хрени быть правдой!
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Ну що ж - "пропіарилась" вона непогано............. багато АТОшників (та і не лише вони) нині її підтримують..........
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Пока информационный шум барыжная власть люмпенезирует страну по полной программе

Порошенко узаконив нові податки для ФОПів

5 годин(и) тому

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Image copyright unian Image caption ФОПи будуть щомісяця платити єдиний соціальний внесок 704 гривні
6 грудня парламент ухвалив, а 27 грудня президент підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців.
Про це вказано на сайті Верховної Ради.
Відповідно до нових норм, вже з 1 січня окремі категорії ФОПів, зокрема другої та третьої груп, будуть змушені платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку.
Раніше ФОП, коли у певному періоді мав прибуток, то сплачував 5% податок та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності.
Тому багато підприємців тримали відкриті ФОПи, а платили податки тільки тоді, коли мали реальні прибутки.
Нововведення ще до почату дії призвело до масового закриття ФОПів людьми, які використовували їх не постійно - так званих "сплячих ФОПів".
Люди зараз шикуються у черги до органів влади, щоб встигнути закрити ФОП до 1 січня і не платити 704 гривні соціального внеску за "сплячий ФОП".
При цьому перша група спрощенців має можливість сплачувати половину мінімального страхового внеску у розмірі 352 гривні на місяць.
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ну и что тебе не нравится?
пусть закрываются.
зачем налогоплательщикам содержать налоговиков, учитывающих спящих единщиков?
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..о так от и становятся Борцами за Правду... ...особенно Героинями... -- а шо делать? -- надо было к самолёту не Почётный Кортеж подавать , а карету Скорой Помощи...*)
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Ляшко уже к выборам готовится, крутит рекламы на всю катушку.
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И как теперь ребятам с плена домой ехать? Когда здесь истерия диванных патриотов!
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Истерить это не в моих правилах! Истерят те, что 54% лохонулись. У меня толку хватило , но истерички захотели верить в окончание войны за трое суток и в другую балаберду.
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в твоих правилах сосать, неадекватный пидор
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Когда у пассивного кончаются аргументы, что он активный, он соглашается.
Иди сосни если хочешь!
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феерический пидор, видимо опыт у тебя богатый в этих делах, по себе судишь
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ЇЇзараз піарять усі ригівські канали,а їх більшість в Україні. Так що наступ кремля всередині країни йде повним ходом за допомогою цього троянського коня і медведчука під носом у влади,а може і з її згоди. А на фронті у цей час гинуть військові,про яких влада навіть і не згадує
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Ну от чего, теперь отвлекаете?
А отвлекают от большого бада-бума! А суть его в феврале , что бы охладить народ, обьявят перевыборы в Верховную зраду!
И наши антинародные депутаты , уже приступили к предвыборной компании, по старым правилам.
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Народ, а как вам новость, за 15 боевиков лднр нам вернули двух рашисток. Для того чтоб гаде савченко сделать положительную историю. Постарался не кто ни будь а сам шокопидор
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А что, 15 орков кто то кому то возвращал? Где про это пишут?
Про этих двух "радисток Кэт" пишут, но при этом ни кто из официальных структур про них и знать не знает и в глаза их не видели.
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вся страна видит, а ты нет )))
лишь бы сказать - куйню..
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Я целый день работаю, в отличии от "всей страны", которая в соц. сетях сидит сутками, до новостей добираюсь вечером, всю инфу за не успеваю отработать - поэтому про двух шалав , которых нет в списках ни на обмен, ни в списках всех пленных и задержанных - читаю, а про 15-ть орков - нет...

Если у тебя есть ссылка про этих "героинь" - кинь, почитаю, может они тоже очень известные "военнопленные", сидящие уже который год на подвалах ОРДЛа, тогда я извинюсь
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шалавы, не шалавы - не нам судить, я их лично не знаю, а людей обсуждать за спиной не приучен, тем более женщин, факт в том, что они украинки, хотят домой - и окажутся дома, я считаю - это хорошо..
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В однієї коханець воює за луганду, тому він - там.
У другою теж вся родина там.
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О, давай досвидос. Из за таких чистоплюев как ты - "мирумир", "мышибратья", "адиннарот", "хотятдомой" - все беды в Украине и происходят. Когда народ тащит на столб вора, то обязательно найдется такой как ты, который с умным видом будет мешать народу, вещая "надо все по закону, надо быть гуманее".
Все - разговор окончен.
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Угу. Домой. У нее семья в Новоазовске, а она хочет домой в Киев, и подальше от семьи.
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А ведь написано в одной книге, черным по белому - "не сотвори себе кумира"...

Так нет же, народ развели надей-шоу как идиотов. Ведь говорят, пишут и предупреждают, и уже не первый год, идет "информационная война", причем еще и гибридная, а народу пофиг, он даже не задумывается что такое "гибрид", что такое "война", и что такое "информация" и как ею можно воевать в 21-ом веке, убить врага, даже не даставая автомат.
Большинство попалось на эту "нашанадія". Обожглись. Может впредь будут менее эмоционально вестись на распиаренных "узников", а больше интересоваться теми о ком ни кто не пишет и мало кто знает.
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Я бачу, що ще не досить щеплення. Справа не лише у колишніх бранцях.

Зараз знайшли нового месію. Мішель звати. Слоґани ті самі: "Міхо - наш прІзІдЄнт", "Давай, Міхо, так їх".
Що давай ? Як ?
І під цього готові Конституцію переписувати (про Надьку те саме теренділи).
А потім питаємо: чому ми так живемо.

P.S. Колишні і абсолютно неодноосібні ніби-то досягнення на мене не діють. (Колись і баба дівкою була).
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Цікаво одне а чому цей свинячий кнур на волі?
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Объясняю почему - Ляшко по наводке с Банковой начал мочить Тимошенко, проголосовал за бюджет, вот и за Савченко взялся...., поэтому и на свободе, питар - что с него взять!!!
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Павел 44 521f088a

Про проект Медведчука "РУНА".
(Кремль продолжает создавать и финансировать псевдо украинских националистов и псевдо националистические организации, цель которых не борьба с внешним агрессором, а подрыв нашей Украины изнутри.)
http://www.oleshko.net/2016/12/runa-savchenko.html
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Пора, ой пора "Гадюке в Овечьей Шкуре" на ПМЖ в СИЗО !!!
В ГУЛАГ было бы лучше, но мы же не звери.
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В стране выборы на носу, а вы всё о старом! Тут кролик на 1+1 уже обвиняет ,неназванные силы. И что, он страну спас!
А шляшко так вообще херОй, и зарплаты поднял , и лесом не торгует.. на 112канале.
БПП оказывается лехторат , в донецке уже сагетировал. Представитель , крупного бизнеса в партии БПП проговорился, на Свободе Слова.
Процесс пошол.
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а по другому нельзя, ибо хуйло нападет и вообще шатун на липецком заводике настанет.
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Ви ж, перетружені, аж 17-го січня прителіпаєтеся на засідання.
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Смысл? Каждый депутат ВР имеет доступ к госстайне вследствие своего статуса -депутата. Т.е и опоблок, и радикалы,и ББББББППП, и смаонеми, и юлики-болики - все имеют равные возможности по доступу к госстайне. Другой вопрос комитеты. Согласно регламента ВР комитеты ВР распределяются между коалицией и оппозицией по квотам. В свою очередь коалиция тоже делила комитеты (глава, зам.) по квотному принципу. После выхода из коалиции юлики, самонемочи, радикалы "забыли" сложить портфели глав и замов комитетов. Получается они типа в оппозиции и одновременно и у власти, при этом ни за что не отвечая.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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