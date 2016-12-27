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Тему создал: Цензор.НЕТ

СБУ запретила российскому рэперу L’One въезд в Украину. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну сроком на три года российскому рэперу Левану Горозии (L’One).

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Да уж! Я уж думал он по Киеву на харлее с колорадом вышивать будет.
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они все читали книгу "как управлять галактикой, не привлекая внимание санитаров"

?
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володька парасюк-известное быдло
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кацапа,не мылься особо...это ты и есть то порося,против поезда цивилизации
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кацапня-она везде тупая

П Ы Н Д Ы К ‏@Gandrushka 22 ч.22 часа назад
на сайте лайньюза поставили значки с флагами страны, откуда комментатор
ТАК ВОТ


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Идиоты. Из никому неизвестного говна сделали гонимого рэппэра.
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гоЛимого из него никто не делал ))) он им всегда был )))
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Я шото не понял. Во время второй Мировой Войны В Америке граждане америки японского происхождения находились в режиме комендантского часа. Гражданам японии был запрещен въезд. А тут запретили въезд какому-то ссыкуну?
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...та стыцы вообще концлагеря джапанам организовали... ...правда, опосля Пёрл Харбора... -- когда выгребли по гланды через прямую кишку за демократичность...
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Именно так. Просто форумчан пугать не хотел.
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...тут пугать некого... -- у одних интернет безотчётно, а у других отчётность безлимитная...*)
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...ну и хули? ...в Бундесе тоже цензура... ...Николай I с .Бенкендорфом не валялся... ... *)
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Петя, ты коллаборант и кончишь очень плохо. Тебе некуда бежать.
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я петя тут причем ? ты мечтаеш что бы он плохо кончил ? на тебя ?
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Не мечтаю и не хочу. Просто предупреждаю. Это не кончится хорошо. Пусть одумается и приймет меры. причем тут Петя7 У него вся власть и все зависит от него.
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какого куя ті свои місли излагаеш не по теме ? найди тему про петю и там его членосось. а тут членососят говнорепера. такие зрадофилі типа тебя надоели уже, скоро не петю а вас на вилі подімать будут.
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та ладно, не растраивайся, будут еще темі про петю ))))
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Я ПЛПКАЛЬ.ТАКОЙ "ЗНАМИНЕТНЫЙ АКТРИС" НЕ БУДЕТ ДЫШАТЬ ПЕРЕГАРОМ В УКРАИНЕ???? ВАЙ ДАДА ВАЙ!!!!
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Показуха! Надо не просто визовый режим сделать, а запретить вообще этим гадам тут появляться под любым видом.
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В Москве сотрудник ФСБ ранен после падения сосульки на голову

Елена Шереметова
сегодня в 13:05

Фото: ©РИА Новости/Алексей Даничев

Служащего спецподразделения ФСБ доставили в одну из столичных клиник Москвы с сотрясением головного мозга и ушибленными ранами теменно-затылочной области.

Травму сотрудник ФСБ получил у дома № 10 на Мясницкой улице. На голову 33-летнего мужчины упала глыба льда. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, и пострадавшего госпитализировали.
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сосулька поднялась из тротуара и проткнула его снизу от жопі до голові ? яке прикре самогубство !
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Не верю! Не может быть сотрясения того, чего нет! Это у него просто сосулька вмонтированный чип повредила.
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ото нефиг попод окнами шастать и вынюхивать,подслушивать и подглядывать
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вест кост ниггаз из сбу, спели єтому сниггерийцу всем своим лейблом "ті кто такой ? давай до свидания !" )))))
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«Нам нужно усилить использование "мягкой силы" - через Россотрудничество, через Русский мир. Надо стремиться к диалогу с украинскими учеными, предлагать сотрудничество на гуманитарном поле, в первую очередь научном», - заявил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Кондрашин. Об этом во вторник, 27 декабря, пишет «Парламентская газета». - гамно груди розпирає , мрійники кацапські
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Ракеты не летают, корабли не плавают, самолёты падают - нужно срочно опять подружится с украинскими учёнными, которые, как известно, было заявлено чуть ранее, умеют только мыть польские унитазы
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Мягкая сила "рюского мира" - это хуйло-импотент, а россотрудничество - это действия кацапов-извращенцев. Понятия "гуманитарный" и "научный" носят в парашке гибридный характер и, де-факто, несут террористическую направленность. "Рюский мир" это замаскированный фашизм. Именно поэтому наибольшее понимание кацапы находят у тиранов, изгоев и террористов.
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не хрен шастать кацапским гомосекам в нашей стране молодежь разлагать
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православно-духовный репер? комично, ведь у расеи особый путь и музыка негров не вписывается в канву скрепности и лишнехромосомности. Я понимаю в лаптях и в ушанке...
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он на балалайке музло лупит, с єлементами игрі на пиле топором, и постукиванием ложками ))) ну и канечно он скрепній рюзге, с таким то ФИО.
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Внезапно, Боярышник наносит удар по коммунальным службам на россии https://www.youtube.com/watch?v=SNgSLq3ilDQ
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єто не боярішник. он стекломой с грузовика слил ))))
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типа смеси кобзона и децела, только в наколках и под афроамериканца косит, пітается одеваться и изображать ужимки и распальцовки чернокожих, торгующих креком на углу улиц в южном централе лос анжелеса
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а чото зрада не заметила,шо кашу всю вовчик парасюка заварил,просигналил об опасном вражеском агенте .нехорошо,чел сигналит,что это мол он герой-а вы даже рыло не воротите...
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Кому? Якесь нікому не відоме лайно з Московії, а кіпішу.
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ну тепер вже це лайно стало відомим, принаймі у цій темі ))))
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хм,гэта не перашкаджае яму супрацоўнічаць з вашымі прадстаўнікамі шоўбізу
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кстати вот єтот фраерок, творчество я его не слішал, но осуждаю ))) :


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помню был такой кацапский анекдот:
татуировки тимати передаются половым путем!
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тут все сложно. он вілизіватель тимати, а тимати вілизіватель хуйла

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Сегодня СБУ освободило россиянина Владимира Безобразова, задержанного в Одессе.
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Это еще шо за трипер? Им тут медом намазано , что ли?
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Цензор.НЕТФорум Украины
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