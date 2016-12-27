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Материалы по теме:  Допрос Януковича
Теги: Луценко (6285) суд (19765) Янукович (32012)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Судебный процесс по делу о госизмене Януковича начнется в первом квартале 2017 года, - Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко надеется, что судебный процесс по делу о госизмене Виктора Януковича начнется в первом квартале 2017 года.

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Если ефрема собираются судить в луганской области,то с этим тоже комедия будет еще та!!Яныку югик благодарочку должен за то ,что не припиздошил его!!А зря!!
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ха-ха-ха....
бачачи мандраж котрий охопив ЛУЦИКА . опісля зачитання янеку предяви , Я ВПЕВНЕНИй для ЛУЦИКА цей пгацес набагато страшніший ныж для яніка....
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Продолжения шоу по скайпу что бы хоть чем кормить месяцами лохторат, неучи придумайте что то новое
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Эт точно! И еще лохторат Савченко любит. А как они возмущаются. Как по настоящему!
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савчено, окурок, спортивная рыбалка, рошен, слепой транс, офшоры и т.д. - это вечный корм для лохтората и потеха для барыг :D
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А если у него компромат на министра промышленности будет?
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Госизмена? А расстрел Майдана? А зашкаливающая коррупция? А куча убийств бизнесменов ,которая на нем висит еще с молодости?А политическая коррупция и узурпация власти и многочисленные нарушения Конституции? А работа на РФ и Путина? Ты Луценко в нормальный или у тебя температура.За 3 года нихера на Януковича не собрали?
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Там рядом столько народа стояло и потворствовало, что шевелить сильно это дело невозможно ибо нынешние правдорубы многие поедут в тот же лагерь... .
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Вот поэтому и стоят все дела по рыгоанналам. Наш Пэтя из их песочницы.
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эпическая штука намечается...
дело всей жизни (и внукам передадут)
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Лето 2015 года. Юга Апаченко: "Дело Януковича будет в суде в сентябре! Я слов на ветер не бросаю!" :D
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Оставьте на время этого чивакуню, уже пора рассматривать и открывать уголовное дело против вальцмана, яйценюка, гнойсмана, пасстора, авакова, парубия и многих других из банды НФ и БПП в госизмене!!!
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Відкриють................. кацапи не даремно визнали "майдан" - державним переворотом.........
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...Янукович своему Государству не изменял! -- он его строил и кинул... -- судить надо не за измену, а за наеб@лово в особо крупных размерах -- как нормальных бандюков судят... -- вышак -- с заменой на червонец без права переписки...
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Чергове шоу в Шапіто для охлосу...
Такі "жирні" риги в зраді засідають та й так безкарно шастають-підрахуять...
Руки ніяк не доберуться?
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С Якуновичем понятно - он сбежал в Сраную Рашку и его не достать

НО! Почему ни один из членов его Преступного Режима, которые проживают в Украине не был осужден?

Ах да - ведь нынешний перзидент верно служил Якуновичу в качестве министра
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Суд Європейського Союзу призупинив рішення про доступ "Газпрому" доступ до 80% потужностей газопроводу OPAL. Про це заявив голова правління польської компанії PGNiG, яка подала позов до суду ЄС Петро Возняк, повідомляє Onet з посиланням на PAP.

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Классное фото. Это они еще до "развода" под Качановкой. Оскара этим двум артистам! :D

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Пока вы наконец-то, спустя 3 (!!!!!) года начнете "рассматривать" дела Януковоща, беркутов, расстрела Небесной сотни и далее по списку- в мацковском суде вас всех уже "приговорят". А если еще допустите рыгов хоть к одним выборам в стране, не сделав настоящую люстрацию, не рассадив их по тюрьмам и не изменив выборное законодательство, то еще и исполнят приговор (после рашистско-рыговского реванша, о котором уже вещает крольчатник Высоцкий). Хотя нет, не исполнят. Кэши под вашими подушками обеспечат вам побег и безбедную жизнь в Европе. Наедине с этой бедой останемся мы, простые украинцы, которых вы своими тарифами и махинациями с курсом бакса- загнали в полную нищету. Те, кому бежать некуда и не за что....... А пока- продолжайте создавать "кипучую деятельность" без выхлопа. И пополняйте, пополняйте свой кэш...........
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смысл? текущая власть ничем не лучше. то же ворье
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Ну, относительно "не лучше" можно писать только из Беларуси. Почему, думаешь, был Майдан? От "хорошей" прошлой власти?
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как это он сумел изменить госуларству.. если только считать что покинул границы Украины? так может дела какие у него.. вот не было бы анального зуда у американцев и сейчас бы на Украине был новый президент.. Крым был украинский и на Донбасе не было АТО.. хотя не уверен что АТО случилось бы тогда на западной Украине.
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А призыв введения иностранных войск- нормуль?
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Цензор.НЕТФорум Украины
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