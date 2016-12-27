Судебный процесс по делу о госизмене Януковича начнется в первом квартале 2017 года, - Луценко

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, Mganga Zambezi
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, Александр Туманов e8e7e26d
, Александр Пахомов 395cba96
, Беларусь
, Conrad
, дератизатор
, Ming Uing b56f719d
, Anatoly Filatov
, Атаман Ацкий
, Валентин78
, Путлер Капут
, Lvbnhj
, Кря-кря
, Игорь Д
, галина чеплак 7833df94
, И я скажу
, Олег Волок
, Иван Афанасьев
, busny
, Oleg Mamont
, Артур Ланглиц
, Harib Da
, Art Severin
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Bob2
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, pathfinder
, OLeg Andriyenko
, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
, Виктор Олегович
, CА
, Greg Rabinovich 6cb49a48
, Сулла Фартовыйшописец
, Ex perd
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Elena Italenna
, Berko Berko
, Ласковый зверь
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, secret secret_too
, Anastasiya Lisovskaya
, Wevelsburg
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, Владік
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, Лёва Паливода
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, Mendosa
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, Волелюб Степовий
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, Baks13
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, RussianChuckcha
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, 133133
, Виталий Голубченко
, Привет
, Игорь Карпушин
, Yurii Sliusarchuk
, ALEX 13 fb91baed
, малыш Бакинский
, tatarorom
, Мосий Шило
, Dmitriy Palagnyk
, Ґіта Голубенко
, Владимр Святюк
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, Данило Галицький 1c1ee858
, Alik Krass
, Zoya Sakovich
, Гельдрих
, Антон Чигур
, Вова Воваенович
, Михаил Карпенко
, Виталий Андрушко
, Дмитрий Кисляк
, Георгий Тенко
, igorOsHKA
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, Дідусь Іванович ef75a493
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бачачи мандраж котрий охопив ЛУЦИКА . опісля зачитання янеку предяви , Я ВПЕВНЕНИй для ЛУЦИКА цей пгацес набагато страшніший ныж для яніка....
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дело всей жизни (и внукам передадут)
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Такі "жирні" риги в зраді засідають та й так безкарно шастають-підрахуять...
Руки ніяк не доберуться?
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НО! Почему ни один из членов его Преступного Режима, которые проживают в Украине не был осужден?
Ах да - ведь нынешний перзидент верно служил Якуновичу в качестве министра
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