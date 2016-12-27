Если состоится реванш, "решения" московского суда станут основанием для массовых репрессий в Украине, - Высоцкий

Fantomas
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, Георгий Тенко
, igorOsHKA
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"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
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Готуються агітатори і зелені чоловічки.
Але знову як і у 20 роках минулого сторіччя Уся Україна їм не по зубах.
Сцарь планував захоплення України по Дніпро.
Дійсно він не змінив своїх планів.
Тому необхідно збільшити чисельність військ та озброєння на територіях прилежних до кордону з Білорусією, Московією і переважно з лугандонією.
Жодний постріл з сторони Московії не повинен залишатись безкарним. Сіра зона повинна бути демілітаризованою, усі незаконні не українські військові формування у цій зоні повинні бути знищеними.
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За три года войны б..ть до сихх пор не ведут анти пропаганду имперской россии. Каждый черпает новости из разных источников. Неужели навести порядок мешает, что путин нападет? Это сознательная сдача страны русским марионеткам.
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"Жити по-Новому" выполняет заказ Кремля по разложению страны изнутри, наживаясь на помощи Запада, и на ура-патриотизме одураченных украинцев.
Т.о. он сознательно либо неосознанно создает "нишу" для всяких-разных ультра-радикальных проектов (Валерьевич - не в счет).
Сегодняшнее решение суда по Майдану - это самый настоящий анонс грядущей кровавой бойни, которая случится возможно уже в 17-м году.
"Жити по-Новому" бросит в котлы всех, кто потенциально способен оказать сопротивление, и после этого сдаст страну оккупанту.
Почему я так считаю? Я не сморю телевизор...
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А теперь "звезды стали" в нужную фигуру, и он поползет на Европу.
Брюссельские петухи и п*рнуть не успеют, как будут давать присягу Москве под нестареющий гимн тюрьмы народов...
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Украину они считают зоной своих.. жизненно важных интересов.. Поэтому в покое не оставят.. и если с них снимут санкции, (а они говорят не если, а когда.). Это будет означать, что нас кинули им.. как кость
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