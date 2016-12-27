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Теги: переворот (220) реванш (14) Россия (64400) суд (19765) Янукович (32012) Высоцкий Сергей (31)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Если состоится реванш, "решения" московского суда станут основанием для массовых репрессий в Украине, - Высоцкий

Признание российским судом Революции Достоинства в Украине "государственным переворотом" является подготовкой политико-правового фона для дальнейших действий по оккупации Украины.

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гражданская война НЕВОЗМОЖНА! Спасибо хуйлу он всех сплотил.
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К сожалению Вы правы! Но руководить нами Рабиновичи, Марраевы и прочая гниль никогда не должна.
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Трусливое хуйло на открытую агрессию против хорошо вооруженной Украины не решится, т.к. знает, что ему в этом случае по любому п-ц. Всё это делается, чтобы отвлечь внимание и силы от гэбешных операций этого гибрида...
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
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Так вот проснёшься вдруг где-нить на оклахомщине чi техасчине, а по радио в 6:00 играют гимн ех-СССР. И Трамп весь такой перепуганный по зомбоящику. Чур меня, чур.
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Ольгинские и свои полудурки высыпали жидкой кучкой.
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Что за чушь, как может решение какго-то суда иностранного государства может стать хоть чем то для внутренней политико-правовой ситуации в Украине? Надо как Израиль - малейший пук в их сторону - сразу нах@й, а не сопли жевать
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при чём здесь внутренне правовая ситуация в Украине? Речь о россии.. Они подгоняют своё правовое поле под возможные силовые действия.. приведения "законной" власти.. типа "принуждение к миру" вплоть до сирийского варианта
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" В связи с криминально-воровским прошлым кремлёвского правителя и садистско-кровожадным настоящим, а также пожизненной узурпацией власти в подвластной ему стране: Городской суд г. Вапнярки считает хуйлопутина умалишённым и запрещает Правительству Украины и Потрошенку Украины Прекратить всякие контакты с хуйлопутиным до решения с ним проблем по существу.(окончания его земного существования)." Як то кажуть: Що дозволено волу, те годиться й алєням? А може й наш якийсь суд теж прийме якусь постанову стосовно орків?
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Вже принял. Скоро по решению суда обыск будет на Старой площади. Ждём-с.
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во-первых, хуйло сделал так, что никакие реванши уже невозможны, так его ненавидят в Украине. Во вторых если он все таки состоится, то никакие решения судов не нужны. Это будет военная оккупация.
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я думаю у гэбни с десяток вариантов заготовлено, не меньше.
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мы уже все их прошли. У нас должен быть ИММУНИТЕТ!
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Когда на твою родную землю вторгается лютый кровавый враг, в данном случае российские фашисты оккупанты,тогда на борьбу с агрессором -оккупантом подымается весь народ и стар и мал.... и каждый в силу своих возможностей способствует защите своей Родины и уничтожению захватчика. ​​И через что с начала оккупационной захватнической войны кремлёвских фашистов по всей Украине было сформировано множество более 70 добровольческих истребительных полков, батальонов и разных отрядов это многие десятки тысяч патриотов украинских мстителей добровольцев которые в первые дни встречали и массово уничтожали кровавых российский фашистов оккупантов и их холуёв продажных бандитов коллаборационистов по всей территории Донбасса и готовы были встретить и уничтожить везде где только появится нога этого путлинского оккупанта в обоссаном кацапском лапте. Проклятый фашист путлин гнида своим гнилым нутром это почуял и не сунулся дальше Донбасса, чем спас своё лапотное войско свору фашистов от полного уничтожения украинским народом. Да не нарвался он кровавый фашист на массовую освободительную партизанскую войну, и войну подпольщиков украинских патриотов....не хватило бы тогда даже всего транспорта в лапотной педерации паРАШЕ чтобы вывозить грузом - 200 свою дохлую кацапскую падаль, путлинских оккупантов уничтоженных украинским народом.
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Об этом даже не мечтай.Нет такого количества патриотов,точно знаю.В партизаны мало кто пойдет.Тем более шо у многих родственники в Раше.А ты знаешь шо тысячи заробитчан с западной Украины работают в сибири на газо и нефтедобычи. и уж точно ни они ни их родственники не пойдут против кормильца. Про восточную я вообще молчу.Тут большая половина жителей явных и скрытых сепаратистов,явно не кинущихся защищать Украину от пути в случае чего.Ты думаешь сбу этого не знает?Так шо не преувеличивай,не все так прекрасно.А тут еще тарифы с ценами людей достали,безвиз обещанный с евроинеграцией не дают,каррупция и беспредел в Киеве по уничтожению имущества на рыке достал.Патриотизму то уже нэмае как три года назад,вышел весь.
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Кому ты гонишь, му-удис? Где это видно, шоб укры усрались? Срут жидко и помногу кацапы, которые так пыжились своей военной мощью, мол, до Киева дойдем, Львов возьмем, до Чопа украинскую армию гнать будем и там прихлопнем тапком. А тут вон как получается, оттяпали всей рашкой пару-тройку ватных районов Донбасса и это фсе, на что хватило мощи. У них уже Дебальцево в ряду с Бородином стало, бу-га-га.
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...потом боярышник подешевеет и все забудут.
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могу еще подарить ракушку с Черного моря, что бы ты слушал хор Александрова на шару.
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Кацажопый. Оно тебе это все надо? Твое дело простое. Сосать пуйлу в бесконечном экстазе, а не лазить на сайтах свободолюбивых свидомых бандеровцев, коих в Украине 90% разных национальностей.
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Раша дійсно готує законодавче підгрунтя для проведення репресій після захоплення України.На це вона не шкодує ні золота, ні грошей, ні людських ресурсів. Іде робота в правоохоронних органах України, через що реформи пробуксовуються.
Готуються агітатори і зелені чоловічки.

Але знову як і у 20 роках минулого сторіччя Уся Україна їм не по зубах.
Сцарь планував захоплення України по Дніпро.
Дійсно він не змінив своїх планів.
Тому необхідно збільшити чисельність військ та озброєння на територіях прилежних до кордону з Білорусією, Московією і переважно з лугандонією.
Жодний постріл з сторони Московії не повинен залишатись безкарним. Сіра зона повинна бути демілітаризованою, усі незаконні не українські військові формування у цій зоні повинні бути знищеними.

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Це первентивне застрашування не так України, як Білорусі й Казахстану, ледь тільки вони спробують вийти зі сфери російського впливу кожна у свій бік (Європа, Китай) - якраз про це Вінцук Вячорка говорив у Скрипіна www.youtube.com/watch?v=4woOppTG4wo
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Ну что ж, теперь Бердичевский райсуд Житомирской области должен вынести решение о признании результатов последних выборов пердизента рашистской педерации недействительными и, поскольку этот факт является "общеизвестным и очевидным и не нуждается в дополнительном доказывании", потребовать отставки путлера, т.к. эти выборы затрагивают интересы Киева, поскольку в них участвовали запрещенные в Украине экстремистские организации, такие как ЕдРо, ИГИЛ и др)))))))))))
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Да ладно Вам...станет Бердичевский райсуд Житомирской области заниматься мелочёвкой...
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А вот ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВОМ заниматься не стоит, а обратиться к правоведам, ведь с этих дикарей станется. Тем более что наша "власть" делает все для развала Украины. Вместо того чтобы Президент из населения делал НАРОД - делается только клептомания и клептократия. Время работает против нас.
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Это "жужужу" не просто так, как говаривал Винни -Пух... у кого-то ранее эта мысль промелькнула)))
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фантазёр...не люблю эту двуличную журнашлюху высоцкого...
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Пора бы уже всем привыкнуть и не дуть на холодное. Хуйло боится своего народа больше чем украинцев США и НАТО вместе взятых. Поэтому все эти решения для внутреннего пользования. Он Рашу не может удержать в своих границах не то что бы куда то лезть.
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не сакажи, он себе личную армию организовал, так ссцыт своего народа.
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теперь подумай зачем он это делает? Потому что сам их боится...
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Теперь после упоминания фамилии Порошенко надо в скобках добавлять: "Запрещенный в России президент несуществующей в России страны Украины".
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то что ты ватник козломордый с казластана мы уже поняли а что хочешь конкретно прокукарекать
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"Если состоится реванш, "решения" московского суда станут основанием для массовых репрессий в Украине, - Высоцкий" - Украина просто обязана вынести в судебном порядке, решение о преступном эксперименте кремлёвской комуно-фашисткой хунты в отношении населения паРаши, причём на соматическом уровне, травмированы мозги подавляющей части населения, которое безвозвратно потеряно для мирового сообщества, и превращены в человекоподобных, или говорящее пушечное мясо.
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прорусские обязетально реабилитируется, вот тогда это и станет капитуляцией в этой войне. Мы потеряем свою страну навсегда, и ПОрошенко всячески этому потыкает.
За три года войны б..ть до сихх пор не ведут анти пропаганду имперской россии. Каждый черпает новости из разных источников. Неужели навести порядок мешает, что путин нападет? Это сознательная сдача страны русским марионеткам.
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Интересно.А если провести референдум среди жителей всех регионов Украины .Была на майдане революция достоинства или переворот,тем более шо янек в присутствии майдановцев и зарубежных партнэров согласился на досрочные выборы ,без кровопролития,о чем был подписан меморандум и подписанты отметили это событие алкоголем.После чего на трибуне майдана арсений петрович произнес свою знаменитую фразу.Куля в лоб,так куля в лоб.
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Зачем? Все и так это знают, а идиоты как ты не поверят.
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Реванш неизбежен, и об этом говорится уже почти 3 года.
"Жити по-Новому" выполняет заказ Кремля по разложению страны изнутри, наживаясь на помощи Запада, и на ура-патриотизме одураченных украинцев.
Т.о. он сознательно либо неосознанно создает "нишу" для всяких-разных ультра-радикальных проектов (Валерьевич - не в счет).
Сегодняшнее решение суда по Майдану - это самый настоящий анонс грядущей кровавой бойни, которая случится возможно уже в 17-м году.
"Жити по-Новому" бросит в котлы всех, кто потенциально способен оказать сопротивление, и после этого сдаст страну оккупанту.
Почему я так считаю? Я не сморю телевизор...
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если в 2014 хуйло засцал, то теперь тем более...
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У х*ла много бабла за границей, он просто переждал до лучших времен, пока поменялись лицедеи.
А теперь "звезды стали" в нужную фигуру, и он поползет на Европу.
Брюссельские петухи и п*рнуть не успеют, как будут давать присягу Москве под нестареющий гимн тюрьмы народов...
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Вообщем все ясно.Трамп дал добро на окупацию.Теперь Фукло изыскивает технические возможности,пидгрунтя.так бы мовыты.
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Госпереворот в Украине находится вне российского правового поля и не нарушает российских законов.
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вопрос не в том.. как трактуем мы.. а как трактуют они.. Все 25 лет, они продолжали считать Украину.. своей, считая что дадут наиграться независимостью вдоволь, при этом разваливая всё и вся , через своих саттелитов на ключевых постах..
Украину они считают зоной своих.. жизненно важных интересов.. Поэтому в покое не оставят.. и если с них снимут санкции, (а они говорят не если, а когда.). Это будет означать, что нас кинули им.. как кость
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Який нафіг госпереворот! Вигнали найнятого робітника, не хотів сам піти, прийшлось застосувати силу!
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А вот не надо делать ИМИТАЦИЙ люстраций, тогда и не будет РЕСТАВРАЦИЙ репрессий!
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Как то глубоко на ..ть на то, что принял "суд" москоского улуса орды.
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У НАС - ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ И РОССИИ. КТО-ТО ЕЩЕ СОМНЕВАЕТСЯ?
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Цензор.НЕТФорум Украины
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