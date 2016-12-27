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Теги: лекарства (614) Правительство РФ (82) продажа (390) Россия (64395) спирт (181) аптека (53)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Валокордин, йод и зеленку в России планируют продавать по рецептам, - вице-премьер Хлопонин

Российские власти хотят ввести продажу спиртосодержащих медицинских препаратов - валокордина, йода и зеленки - по рецептам.

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Большинство умерших от алкоголя, подавляющее большинство, пьют добрый хороший алкоголь. Во всех странах. А вот в Украине умирают на тысячу уж никак не меньше. От качественной горилки ли, от водки или еще чего - разницы никакой.
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"от водки или еще чего - разницы никакой" - кацап, ты в попытках отмазаться от того дерьма, в которое вы сами себя макнули, только глубже погружаешься и пузыри уже пускаешь
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Так все приличные люди на россиюшке эту жидкость для ванн пьют, вот Игореша тоже приличный, поэтому и не понимает
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В Рашке оно растет за счет въезда толп чурок.
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Оно растет за счет уменьшения смертности и увеличения рождаемости. Ну и эмиграция конечно с Украины большая. Но для меня это не чурки, извини.
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Верим Ваня , ты же кацап -

Аналитики проекта «Росмедицина» сравнили уровень смертности в России и мире и попытались представить, какой была бы ситуация сегодня, если бы в последние 15 лет более системно проводились реформы, направленные на повышение качества жизни населения.
Отчет об этом небольшом исследовании опубликовал в «Снобе» руководитель «Росмедицины», сопредседатель партии РПР-Парнас в Санкт-Петербурге, член Координационного совета оппозиции Андрей Пивоваров.
С помощью данных сервиса Google Public Data специалисты сравнили значения и динамику коэффициента смертности (количества смертей, произошедших в течение года на 1000 человек) в России и других странах. Выяснилось, что за последние 15 лет среднее значение коэффициента смертности во всем мире снизилось с 8,5 до 7,99, а в России этот коэффициент снизился с 15,2 до 13,1.
Сегодня уровень смертности в России сильно превышает значения этого показателя для Азии, Южной Америки и Восточной Европы, не говоря уже о США и Западной Европе.
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А можно ссылки на ВОЗ, а не на политику от Парнаса и проекта(!) Росмедицина?
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ну тут же прямая взаимосвязь - пей средства для мытья ванн, закусываешь зеленкой с йодом, полируешься валокордином и ....прям тут же растет рождаемость, продолжительность жизни, а за одно и длинный нос.....
Ту наши говорят, шо вы и гуталин уже употреблять начали, так я уверен, шо не пройдет и лет 5, как вы улучшите показатели. Так что не останавливайтесь на достигнутом.
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Пьют гадость максимум 1% населения, они и вымрут. А в Украине самый высокий в мире детский алкголизм, по данным ВОЗ. 40% мальчиков 11 лет уже знаюь что такое состояние опьянения. Это гораздо страшнее того, что бомжи часть бомжей травятся.
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Россия. Статистика Великой Державы 1999-2015 гг....
apocalypse-2012.com› Статистика России
3 место в мире по статистике ОЭСР, только не с начала, а с конца. 2012 год. ... Кому ты, Армия Великой Державы, служишь, и кому жалуешьс....
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ЭТО ФАШИСТСКАЯ ПЕДЕРАЦИЯ ЭТО ЛАПОТНАЯ паРАША !
1 место в мире по числу педофилов
1 место в мире по умышленным убийствам
1 место в мире по снижению производства
1 место в мире по торговле секс-рабынями
1 место в мире по количеству безработных
1 место в мире по числу политических убийств
1 место в мире по темпам роста табакокурения
1 место в мире по продажам крепкого алкоголя
1 место в мире по числу самоубийств среди детей
1 место в мире по числу психических заболеваний
1 место в мире по темпам роста ВИЧ инфицированных
1 место в мире по числу жертв и убытков при пожарах
1 место в мире по числу детей, брошенных родителями
1 место в мире по числу взяток при поступлении в ВУЗы
1 место в мире по абсолютной величине убыли населения
1 место в мире по заболеваемости клещевым энцефалитом
1 место в мире по распространению компьютерных вирусов
1 место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей
1 место в Европе по числу умерших от пьянства и табакокурения
1 место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей
1 место в мире по употреблению наркотиков - афганского героина
1 место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции
1 место в мире по смертности от самоубийств среди подростков 15-19 лет
1 место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы
1 место по количеству поданных жалоб в Европейский суд по правам человека
1 место в мире по числу курящих детей и темпам прироста числа курильщиков
1 место в мире по захвату недвижимости чёрными риэлторами и квартирными рейдерами. Каждый пятый случай сопровождался убийством владельцев недвижимости.
1 место в мире по относительному количеству заключенных (720-780 на 100 тысяч населения России).
1 место в мире по числу авиакатастроф. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, уровень авиакатастроф в России в 13 раз превышает среднемировой. 2011 год.new
1 место в мире по объемам торговли людьми. 1-e место в мире по объемам поставок рабов на международный черный рынок. Путиным была создана система продажи детей за границу через детский дом Центрального района г. Санкт-Петербурга.
1 место в мире по аварийности на дорогах. паРАША стабильно занимает первое место в мире по числу погибших на дорогах в расчете на душу населения. В этом мы значительно превосходим развитые страны - например, Англию и Японию более чем в 4 раза.
1 место в мире. "Россия лидирует по смертности российских туристов эту лапотную кацапскую нечисть за границей везде ненавидят и убивают"."Последние известия. Отражение дня", Инна Карпушина.
1 место в мире по детскому и семейному неблагополучию: по уровню приема (детьми) наркотиков (1 место в мире по потреблении....и так далее почти по всем показателям..
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Хлопонин опроверг введение рецептов на валокордин и "зеленку".
Счастливого обсуждамса ))) того, чего нет и не будет )))

http://www.interfax.ru/russia/543369?utm_source=topmain
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"чего нет и не будет " - кто бы мог подумать, что у вас концентрат для ванн будут пить, так что по поводу "не будет" не зарекайся)))
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Не, ну особо одаренные могут продолжать обсуждать т.н. "ведение рецептов на йод, зеленку и валокордин" )))
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да вроде это ваш Холонин начал обсуждать, а нам посмеяться с вас сам Бог велел
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Хлопонин сказал: "Конечно, они же выпускаются в небольших упаковках, они соответствующим образом окрашены. Это не жидкость для питья, это все прекрасно понимают".

Просто ржач )))
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Сам сказал-сам опроверг ...
Удовольствие хоть получил ?
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У нас корвалол продаётся два пузырька на один чек. Но по рецепту-это перебор.
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На паРашці треба чи в воду бром добавляти(проблема-більшість водогону не мають) чи щось заспокійливе з самопадів..ойц!....
самольотов розпиляти...
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воду тоже нужно кацапам по рецепту продавать ... химики говорят что выпитое ведро воды равно 20 граммам спирта ...
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Даешь километровые очереди на прием к врачу!
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ну и ладно, проясняется значит ситуация с тамошним хромосомным набором. значит от боярышника - происходят бояре, от зелёнки - зелёные чиловечки, от иода - иодиоты.))
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Стала водка семь и восемь,
Всё равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу -
Нам и десять по плечу.
- Советскиё частушки-брежневушки
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ЧитатьНовости Кафки‏@Kafka_NewsПравительство не планирует принимать решение о продаже валокордина, йода и зеленки только по рецептам.© ТАСС
Блядь, Франц, ну отцы родные!
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-- если станет 25 -- будем Зимний брать опять!
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Все запретить, кормить с лопаты, дабы не потравились
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царь на РАБссии хороший,это Мильдоний и Боярышик плохие...,в Татарстане Бунт или Майдан:?
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АПТЕЧНЫЙ БОЯРЫШНИКС одной стороны, это водка, с другой - коньяк, с третьей - абсент. Три в одном. Этим напитком можно простоволосо нажраться (как водкой), он имеет тараканий цвет советского серванта (как коньяк) и семьдесят градусов крепости (как абсент).Многие любят его разводить водой. Но это каприз. Такой вид потребления боярышника можно назвать «американо» (в Италии изнеженным американцам в своё время разбавляли крепкий кофе водой). А можно пить боярышник в чистом виде, наслаждаясь гением Брынцалова и добротой фармацевта - увы, в центре Москвы многие аптеки из подлости к пьяным и бедным людям продают боярышник в таблетках или в таких маленьких ёмкостях, что хочется уехать в деревню.В провинции совсем по-другому. Там всё для людей. А если и не всё, то как минимум почти всё. Например, магазины.Там я видел настойку боярышника на кассе продуктового магазина - среди импульсных товаров. Несколько пузырьков, которые со всех сторон окружили яркие жвачки и шоколадки. Когда всё уже взял и не знаешь, чего бы ещё взять, витрина тебе подсказывает: возьми боярышник.Боярышник ни в коем случае нельзя пить, выливая его в чашку или стакан, если вы новичок в этом деле. Его надо пить прямо из фанфурика и понемногу: к напитку нужно привыкнуть, иначе можно сблевать, потому что семьдесят градусов.Отхлебнув чуть-чуть, нужно подождать минуту - и вы почувствуете, как он разливается по телу.
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НАСТОЙКА ПИОНАВ России любят изъясняться намёками или недоговаривать. «Этого…того…». Настойка пиона - это тоже недоговорённая русская фраза с намёком на понимание. Ее можно перевести как «настойка пионера». Пионера фанфуриков, разумеется. Самый простой и самый слабоалкогольный из всех аптечных секретов.В пионе всего сорок градусов. Возможно, бывает и больше, но я не встречал больше. Вкус у него, мягко говоря, плебейский, но воздух всё равно ворованный.С пиона можно начинать. В способе применения настойки пиона нет ограничений для сердечников, но штырит он всё равно сильнее, чем аналогичное количество водки. Всё-таки трудились фармацевты, а не огромный спиртзавод - почти крафт.Пион в силу своего одиозного вкуса требует закуски. Подойдут цитрусовые, кроме лимона, кусок мяса, можно соленья. Хорошо помогает дешёвый гранатовый сок. Лучше всего понюхать фанфурик и почувствовать, чего из еды вам сейчас захотелось больше всего. Интуиция не обманет.
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НАСТОЙ ВАЛЕРИАНЫЕсли жизнь - это сон, то настой валерианы - это жизнь. Напиток, который уносит сразу и надолго. Как судьба уносит Скарлетт или возлюбленного лирической героини Пугачёвой - ветер злых перемен. Его не стоит пить на работе (если вы не врач или сотрудник аптеки), но его стоит пить, когда очень хочется.Нажраться.Самый большой недостаток валерианы - это её сильный запах. От вас будет пахнуть, как от старой бабки или как от аптечного склада. Многие описывают этот запах по-разному. Но сходятся в одном: запах противный. Настолько противный, что пить не хочется. До тех пор, пока не отхлебнёшь.В настое валерианы семьдесят градусов, а фанфурики, в которых этот напиток продаётся в аптеках, часто имеют узкое горлышко, так что он будет литься в уста тоненьким ручейком, как слеза от весеннего ветра, через слизистую ротовой полости моментально попадая вам в мозг. Штырит это зелье гораздо сильней боярышника. Эффект от настоя валерианы можно ощутить уже спустя несколько секунд или того меньше. Наркоманы говорят, что его можно сравнить с эффектом от каннабинола. Среди алкоголя по эффекту к валериане, вероятно, ближе всего абсент.Эта аптечная «зелёная фея» почему-то редко употребляется маргиналами, хотя ее цена редко превышает двадцать пять рублей. В аптеке на «Бауманской» я покупал за шесть рублей, а напротив синагоги на Бронной есть по тринадцать рублей.Если начать с валерианы алкогольное приключение, то в сердцах может вырваться что-то типа «фу, какая гадость!» или «отрава», поэтому лучше всего пить валериану для закрепления эффекта. Она хорошо идёт после нескольких бутылок пива, трёх-четырёх (или пяти-шести) коктейлей или пяти-шести (или семи-десяти и больше) рюмок водки. Отлично сочетается с виноградным днём - в этом случае лучше брать полторашку с клубникой, грейпфрутом или мятой (летний вариант, хорошо добавить лёд, можно пить на пляже).Рецепт такого коктейля прост: в виноградный день влить два-три фанфурика валерианы, перемешать, выпустить газики - готово. От такого коктейля очень плохо двигаются ноги, почти как во сне, уменьшается раздражительность и уходит депрессия. Вы как бы чуть плаваете в воздухе, вроде зелёной феи или фата-морганы. Или инфлюэнцы (если плохой человек). То есть становитесь более духовным, нежели материальным. При этом может возникнуть состояние, при котором можно созерцать с приятной меланхолией всё что угодно: вывеску магазина, поезда в метро, регулировщика на перекрёстке, совокупляющихся собак, движение машин по Садовому кольцу, концерт Лепса.Почти сразу же просыпается эмпатия и любовь к людям
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Гыы, шо, кацапы уже зеленкой бухают? Так, по народным преданиям, она хорошее лекарство от вавки в голове. А у них не помогает? Видать ,либо зеленка бракованная, либо это у них уже только дустом вылечить возможно.
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История учит тому, что дебилов она ничему не учит. Горбачев уже боролся с глобальным алкоголизмом. Надо не зеленку по рецептам отпускать, а устранить причину по которой народ дошел до такого скотства, что бухают технические жидкости из отдела бытовой химиии. Это теоретически так. А практически, что делать с наследственностью поколений пробуханого насквозь быдла я не знаю, это не лечится и запреты не работают. Боярка рулит
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Хорошо сказал - "спиртосодержащие жидкости двойного назначения".
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Заходят в аптеку два хануря и одна ханурка...
-- Нам пжлста два Боярышника и один Гематоген!
-- Возьмите лучше три Тройных... -- дешевле будет.
-- Ты шо, не видишь? -- с нами же девушка!
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Вот как надо сочувствовать подводникам с ТУ-154.

На массовом корпоративе в день траура в Волгограде произошла драка со стрельбой (видео)

http://www.rosbalt.ru/russia/2016/12/27/1579301.html

В Волгограде накануне, в день национального траура по погибшим при крушении Ту-154, прошел массовый новогодний корпоратив с участием 70 человек из разных организаций.
Как пишет «Блокнот», конфликт начался из-за женщины. Выпившие мужчины начали выяснять отношения. В результате участники корпоратива перебили посуду в зале, разбили мебель, подрались и устроили стрельбу.
Так, на видеозаписи видно, как один мужчина ударом ноги свалил другого со стола, а затем начал избивать. Когда несколько отдыхающих оттащили агрессора, в драку вмешались другие: они начали бить лежащего на полу мужчину ногами.
Также известно, что в ходе выяснения отношений 33-летний предприниматель открыл стрельбу из пистолета «Гроза». «Мужчина произвел выстрел в воздух. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оружие зарегистрировано», - уточнили изданию в полиции.
Ранее в Апатитах сотрудники психиатрической больницы устроили массовую драку на предновогоднем корпоративе. Поводом к конфликту женщин из разных компаний стал лопнувший шарик.
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Все правильно.Ибо кацап выпьет все,что хоть чуточку пахнет спиртом.Это же животные.
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кстати, тамошние аптеки могут понести страшные убытки. ведь при современном развитии тамошней техники и рынка услуг, любой рассеянский бомж начнёт покупать качественную санкционку через интернет и сам сможет делать и любые настойки и йод и зелёнку... значит скоро точно заменят его чебурнетом.))
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СУХОЙ ЗАКОН

По стране идет новость. Товарищи в Иркутской области в составе 41-го человека склеили ласты от настойки боярышника. Еще 18 человек сейчас примеряют белые тапки. Как водится в нашей стране, собрали экстренное совещание, собрание, заседание и начали в авральном режиме все запрещать к херам собачьим, не разбираясь в деталях. Предлагают запретить все спиртосодержащие жидкости, которые есть в аптеках. В этот список попадут и валокордин, и различные настойка валерианы, а может и йод, туда внесут. Короче говоря, из-за 50 ти долбоевов, начнут помирать старики, потому что именно они ориентированы на дешевые настойки, валокордин и так далее. Очередная дебильная программа по борьбе с бухлом.
Пить в России будут всегда! И пить всегда будут все что горит. Ели гипотетически представить, что спирта в стране не останется вообще, то пить начнут нефть и углем будут закусывать! В деревнях, да и в городах, когда ввели сухой закон давным-давно, перестали продавать сахар, чтобы не гнали самогон, народ и тут не растерялся.
Пили одеколон, в народе флакон одеколона называли фуфырем. Он был разный. Огуречный, Тройной, Саша или Наташа. Причем закадычные фанаты фуфырей утверждали, что Саша круче, чем Наташа и сметали с прилавков магазинов именно Санька. Помнится, в местном сельмаге даже ограничения вводили на Шурика, не больше пяти фуфырей в одни руки. Пили все. Тормазуху, в пиво пшикали диклофосом, прожжённые сабжи утверждали, что он усиляет градус, а так же после такого коктейля можно посмотреть бесплатные мультики. Бухарики ходили зеленые как гогурцы, но их это не ебало, жужжали они очень долго, кто-то даже до 80-ти доживал и ни одна зараза их не брала. Правда, развелось огромное количество мух, потому что весь дихлофос так же сметался с полок магазинов.
Типичный случай того, что нашим люди в порыве долбоебизма и желания выжрать ничего не страшно произошел в одной из областей необъятной. Чувак выжрал антизамерзайки и склеил ласты. Его кореша и подруги, зная от чего от помер устроили по нему поминки, причем пили на этих поминках ту же самую незамерзайку, в составе 7 или 9 человек они к нему присоединились в вечном покое и месте, где наливают на халяву. Пили все и всегда, причем в том же совке жрали даже больше, чем сейчас. Отец работал в ИОХе (Институт органической химии), он рассказывал, что там бухали все от профессоров до уборщиц. Один лаборант каждый день приходил на работу трезвый, а к вечеру буквально выползал, причем никто не видел, чтобы он пил. Что он придумал. В охотничий ремень, где предусмотрены отверстия для патронов, он вставлял пробирки со спиртом, который, тут же не отходя от производства и пиздил. В течение дня он эти пробирки втихаря осушал и к вечеру вуаля: Шумел камыш, деревня гнулись...
Как только наше государство не боролось с бытовым пьянством: запрещало, закрывало в ЛТП, заводила уголовные дела, песочило на собраниях, выносило на обсуждение и осуждение. Государство уничтожало вино-водочные заводы, боролось с серым алкоголем, вырубало виноградники, последний запрет, который ввели это запрет на продажу алкоголя ночью. Один хер, пьют, пили и будут пить. Мы как настоящие мыши, жрем кактус, который колется. А мыши, как известно одни из самых древних животных на планете. Можно сколько угодно рыться в причинах, почему мы продолжаем пить и не просто пить, а пить всякую гадость, сетовать на климат, традиции, распиздяйство и так далее, но основных причин две: отсутствие работы и занятия в малых городах и селах и тотальный беспрепективняк у людей в городах. Первые пьют от того, что жизни нет и работы нет, а вторые пьют, потому что социальных лифтов нет, и денег хватает ровно на коммуналку, кредиты, жратву и пару труселей.
До кризиса многие мои знакомые реально на что-то копили, на тот же курорт, машину, пусть и кредитную, на ипотеку и так далее, когда рубль упал, как всегда, а цены полетели вверх, они поняли, что их жизнь складывается по принципу - никогда не бегай за женщиной и автобусом, все равно не догонишь, только в роли женщины и автобуса выступает инфляция. Теперь конечно же запретят все эти настойки, устроят шмон по всем аптекам страны, позакрывают половину, или аптеки сами позакрываются, потому что большая часть из них работает как раз на дешевых лекарствах и на валокордине. Отчитаются, что все отлично, и не пройдет и месяца, как в очередной области кто-то отравится какой-нибудь фигней. Почему? Потому что запретительными мерами еще ни одну проблему в мире не решили, а в России тем более, наглядный пример введение 0.0 промили. Как бухали за рулем, так и бухают и в хрен не дуют, сбивая всех подряд. Любой человек, по сути, максималист, нужно давать альтернативу людям, а не запрещать, потому что чем больше запрещают, тем больше хочется…
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"Валокордин, йод и зеленку в России планируют продавать по рецептам" - это они так обеспокоились, что народ испугавшись отравлений, перестанет пить средства для мытья ванн и перекинется на йод и зеленкой? Заботливые!
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хорошие Бояре на РАБссии всегда любили свой народец уродец.. :D кстати спиртягу на РАБссию завез незабвенный Пётр I в далеком 1698 году из Голландии..,до єтого кацаПсины тяжелее кваса ничего не пили...
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Цензор.НЕТФорум Украины
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