Валокордин, йод и зеленку в России планируют продавать по рецептам, - вице-премьер Хлопонин

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Аналитики проекта «Росмедицина» сравнили уровень смертности в России и мире и попытались представить, какой была бы ситуация сегодня, если бы в последние 15 лет более системно проводились реформы, направленные на повышение качества жизни населения.
Отчет об этом небольшом исследовании опубликовал в «Снобе» руководитель «Росмедицины», сопредседатель партии РПР-Парнас в Санкт-Петербурге, член Координационного совета оппозиции Андрей Пивоваров.
С помощью данных сервиса Google Public Data специалисты сравнили значения и динамику коэффициента смертности (количества смертей, произошедших в течение года на 1000 человек) в России и других странах. Выяснилось, что за последние 15 лет среднее значение коэффициента смертности во всем мире снизилось с 8,5 до 7,99, а в России этот коэффициент снизился с 15,2 до 13,1.
Сегодня уровень смертности в России сильно превышает значения этого показателя для Азии, Южной Америки и Восточной Европы, не говоря уже о США и Западной Европе.
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Ту наши говорят, шо вы и гуталин уже употреблять начали, так я уверен, шо не пройдет и лет 5, как вы улучшите показатели. Так что не останавливайтесь на достигнутом.
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apocalypse-2012.com› Статистика России
3 место в мире по статистике ОЭСР, только не с начала, а с конца. 2012 год. ... Кому ты, Армия Великой Державы, служишь, и кому жалуешьс....
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1 место в мире по числу педофилов
1 место в мире по умышленным убийствам
1 место в мире по снижению производства
1 место в мире по торговле секс-рабынями
1 место в мире по количеству безработных
1 место в мире по числу политических убийств
1 место в мире по темпам роста табакокурения
1 место в мире по продажам крепкого алкоголя
1 место в мире по числу самоубийств среди детей
1 место в мире по числу психических заболеваний
1 место в мире по темпам роста ВИЧ инфицированных
1 место в мире по числу жертв и убытков при пожарах
1 место в мире по числу детей, брошенных родителями
1 место в мире по числу взяток при поступлении в ВУЗы
1 место в мире по абсолютной величине убыли населения
1 место в мире по заболеваемости клещевым энцефалитом
1 место в мире по распространению компьютерных вирусов
1 место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей
1 место в Европе по числу умерших от пьянства и табакокурения
1 место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей
1 место в мире по употреблению наркотиков - афганского героина
1 место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции
1 место в мире по смертности от самоубийств среди подростков 15-19 лет
1 место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы
1 место по количеству поданных жалоб в Европейский суд по правам человека
1 место в мире по числу курящих детей и темпам прироста числа курильщиков
1 место в мире по захвату недвижимости чёрными риэлторами и квартирными рейдерами. Каждый пятый случай сопровождался убийством владельцев недвижимости.
1 место в мире по относительному количеству заключенных (720-780 на 100 тысяч населения России).
1 место в мире по числу авиакатастроф. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, уровень авиакатастроф в России в 13 раз превышает среднемировой. 2011 год.new
1 место в мире по объемам торговли людьми. 1-e место в мире по объемам поставок рабов на международный черный рынок. Путиным была создана система продажи детей за границу через детский дом Центрального района г. Санкт-Петербурга.
1 место в мире по аварийности на дорогах. паРАША стабильно занимает первое место в мире по числу погибших на дорогах в расчете на душу населения. В этом мы значительно превосходим развитые страны - например, Англию и Японию более чем в 4 раза.
1 место в мире. "Россия лидирует по смертности российских туристов эту лапотную кацапскую нечисть за границей везде ненавидят и убивают"."Последние известия. Отражение дня", Инна Карпушина.
1 место в мире по детскому и семейному неблагополучию: по уровню приема (детьми) наркотиков (1 место в мире по потреблении....и так далее почти по всем показателям..
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Счастливого обсуждамса ))) того, чего нет и не будет )))
http://www.interfax.ru/russia/543369?utm_source=topmain
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Просто ржач )))
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Удовольствие хоть получил ?
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самольотов розпиляти...
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Всё равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу -
Нам и десять по плечу.
- Советскиё частушки-брежневушки
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Блядь, Франц, ну отцы родные!
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-- Нам пжлста два Боярышника и один Гематоген!
-- Возьмите лучше три Тройных... -- дешевле будет.
-- Ты шо, не видишь? -- с нами же девушка!
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На массовом корпоративе в день траура в Волгограде произошла драка со стрельбой (видео)
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/12/27/1579301.html
В Волгограде накануне, в день национального траура по погибшим при крушении Ту-154, прошел массовый новогодний корпоратив с участием 70 человек из разных организаций.
Как пишет «Блокнот», конфликт начался из-за женщины. Выпившие мужчины начали выяснять отношения. В результате участники корпоратива перебили посуду в зале, разбили мебель, подрались и устроили стрельбу.
Так, на видеозаписи видно, как один мужчина ударом ноги свалил другого со стола, а затем начал избивать. Когда несколько отдыхающих оттащили агрессора, в драку вмешались другие: они начали бить лежащего на полу мужчину ногами.
Также известно, что в ходе выяснения отношений 33-летний предприниматель открыл стрельбу из пистолета «Гроза». «Мужчина произвел выстрел в воздух. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оружие зарегистрировано», - уточнили изданию в полиции.
Ранее в Апатитах сотрудники психиатрической больницы устроили массовую драку на предновогоднем корпоративе. Поводом к конфликту женщин из разных компаний стал лопнувший шарик.
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По стране идет новость. Товарищи в Иркутской области в составе 41-го человека склеили ласты от настойки боярышника. Еще 18 человек сейчас примеряют белые тапки. Как водится в нашей стране, собрали экстренное совещание, собрание, заседание и начали в авральном режиме все запрещать к херам собачьим, не разбираясь в деталях. Предлагают запретить все спиртосодержащие жидкости, которые есть в аптеках. В этот список попадут и валокордин, и различные настойка валерианы, а может и йод, туда внесут. Короче говоря, из-за 50 ти долбоевов, начнут помирать старики, потому что именно они ориентированы на дешевые настойки, валокордин и так далее. Очередная дебильная программа по борьбе с бухлом.
Пить в России будут всегда! И пить всегда будут все что горит. Ели гипотетически представить, что спирта в стране не останется вообще, то пить начнут нефть и углем будут закусывать! В деревнях, да и в городах, когда ввели сухой закон давным-давно, перестали продавать сахар, чтобы не гнали самогон, народ и тут не растерялся.
Пили одеколон, в народе флакон одеколона называли фуфырем. Он был разный. Огуречный, Тройной, Саша или Наташа. Причем закадычные фанаты фуфырей утверждали, что Саша круче, чем Наташа и сметали с прилавков магазинов именно Санька. Помнится, в местном сельмаге даже ограничения вводили на Шурика, не больше пяти фуфырей в одни руки. Пили все. Тормазуху, в пиво пшикали диклофосом, прожжённые сабжи утверждали, что он усиляет градус, а так же после такого коктейля можно посмотреть бесплатные мультики. Бухарики ходили зеленые как гогурцы, но их это не ебало, жужжали они очень долго, кто-то даже до 80-ти доживал и ни одна зараза их не брала. Правда, развелось огромное количество мух, потому что весь дихлофос так же сметался с полок магазинов.
Типичный случай того, что нашим люди в порыве долбоебизма и желания выжрать ничего не страшно произошел в одной из областей необъятной. Чувак выжрал антизамерзайки и склеил ласты. Его кореша и подруги, зная от чего от помер устроили по нему поминки, причем пили на этих поминках ту же самую незамерзайку, в составе 7 или 9 человек они к нему присоединились в вечном покое и месте, где наливают на халяву. Пили все и всегда, причем в том же совке жрали даже больше, чем сейчас. Отец работал в ИОХе (Институт органической химии), он рассказывал, что там бухали все от профессоров до уборщиц. Один лаборант каждый день приходил на работу трезвый, а к вечеру буквально выползал, причем никто не видел, чтобы он пил. Что он придумал. В охотничий ремень, где предусмотрены отверстия для патронов, он вставлял пробирки со спиртом, который, тут же не отходя от производства и пиздил. В течение дня он эти пробирки втихаря осушал и к вечеру вуаля: Шумел камыш, деревня гнулись...
Как только наше государство не боролось с бытовым пьянством: запрещало, закрывало в ЛТП, заводила уголовные дела, песочило на собраниях, выносило на обсуждение и осуждение. Государство уничтожало вино-водочные заводы, боролось с серым алкоголем, вырубало виноградники, последний запрет, который ввели это запрет на продажу алкоголя ночью. Один хер, пьют, пили и будут пить. Мы как настоящие мыши, жрем кактус, который колется. А мыши, как известно одни из самых древних животных на планете. Можно сколько угодно рыться в причинах, почему мы продолжаем пить и не просто пить, а пить всякую гадость, сетовать на климат, традиции, распиздяйство и так далее, но основных причин две: отсутствие работы и занятия в малых городах и селах и тотальный беспрепективняк у людей в городах. Первые пьют от того, что жизни нет и работы нет, а вторые пьют, потому что социальных лифтов нет, и денег хватает ровно на коммуналку, кредиты, жратву и пару труселей.
До кризиса многие мои знакомые реально на что-то копили, на тот же курорт, машину, пусть и кредитную, на ипотеку и так далее, когда рубль упал, как всегда, а цены полетели вверх, они поняли, что их жизнь складывается по принципу - никогда не бегай за женщиной и автобусом, все равно не догонишь, только в роли женщины и автобуса выступает инфляция. Теперь конечно же запретят все эти настойки, устроят шмон по всем аптекам страны, позакрывают половину, или аптеки сами позакрываются, потому что большая часть из них работает как раз на дешевых лекарствах и на валокордине. Отчитаются, что все отлично, и не пройдет и месяца, как в очередной области кто-то отравится какой-нибудь фигней. Почему? Потому что запретительными мерами еще ни одну проблему в мире не решили, а в России тем более, наглядный пример введение 0.0 промили. Как бухали за рулем, так и бухают и в хрен не дуют, сбивая всех подряд. Любой человек, по сути, максималист, нужно давать альтернативу людям, а не запрещать, потому что чем больше запрещают, тем больше хочется…
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