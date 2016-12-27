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Теги: задержание (4709) избиение (11030) МВД РФ (161) нападение (1527) пьянство (623) Россия (64395) травма (565) убийство (4511)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Генерал российского МВД лопатой забил до смерти гостя и изувечил его жену

Бывший заместитель начальника Главного управления МВД РФ по Московской области Андрей Волков устроил расправу над гостями в своем доме.

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Вот и все.что вам надо знать про смеидяшее Какцабздо...И что характерно....Трамп решил дружить с этим....И типа договориться....С Гитлером тоже хотели в свое время договориться
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А баба (40 років) не промах взяла собі молодого "Джамшута" - вот генерал імпотент і не стримався - там скоріш всьо ревність, немошність і нацнеприязнь.
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..боюсь и представить, шо ху..лопы вместо вилки применяют, тогда точно никто не ушел бы живым....
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Та введіть вже кріпосне право, або хоча паспорти в деревнях позабирайте, шо майже одне і теж, правда без обміну за борзих собак.
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БЕДА ВКС РФ - КРИВЫЕ РУКИ ИЛИ КРИВЫЕ БОЛТЫ?

Dec. 27th, 2016 at 9:17 AM

На аэродроме Хотилово, что в Тверской области РФ, 15 декабря два истребителя Су-27 СМ из состава 790-го истребительного авиационного полка 105-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО России слились воедино в позе, которую иначе как одной из базовых в камасутре не назвать. И если бы не просочившееся в интернет фото, быть может, мы никогда бы и не узнали о столь пикантном ЧП, как часто это бывает.

Между тем, уже 19 декабря все бурно обсуждали аварийную посадку Ил-18 в 30 километрах от поселка Тикси, что в Якутии, вследствие которой самолет развалился на три части. И если бы не убийство посла РФ в Турции, то данная тема ещё долгое время будоражила бы информационное пространство. Хотя…
Хотя, не долго, ведь уже 25 декабря очередная авиакатастрофа в рядах ВКС РФ разрывала новостные ленты.
И, казалось бы, что может быть общего между этими авариями и не только ими, ведь грех не вспомнить о том, что хваленые ВКС РФ из состава ТАВКР «Адмирала Кузнецова» потеряли за свой поход (по крайней мере, пока) два самолёта?
В ситуации с ЧП в ВКС РФ чаще всего называется человеческий фактор. И даже в случае недавнего падения Ту-154 он также не исключается. В какой-то мере это неудивительно, и вот почему.

После развала СССР Российскую Федерацию постигли те же негативные факторы, что и многие друге страны бывшего совка, и одним из них был упадок вооружённых сил. Однако, по мере того, как росли цены на нефть, росли и амбиции так называемой наследницы империи, и с середины 2000-х началась техническая модернизация и обновление ВС РФ. Но, по мере того, как в распоряжение российской армии стали поступать новые образцы техники, а также проводилась модернизация имеющихся, изрядно подржавевших за 90-е простоя, с профессионалами ощущалась куда большая напряжёнка.
Однако если с вопросом о воспитании аса пилотажного дела всё более-менее ясно, то удивляют ситуации, когда действительно профессионалы-пилоты становятся участниками банальных ЧП. И вот тут в человеческий фактор верится с трудом. Выходит, что и с технической составляющей не всё так гладко? Но почему же тогда человеческий фактор упоминается чаще всего при катастрофах?
Дело в том, что бюджет Российской Федерации по-прежнему зависим не только от экспорта энергоносителей, но и оружия. В статью доходов от продажи оного входит и авиация. И логично, что технические дефекты не с руки афишировать МО РФ, ведь тогда портфель заказов значительно оскудеет. В данном случае, главное продать, как, к примеру, это было с Индией, которая уже не первый год чертыхается от аварийных МиГ-29К и Су-30МКИ, а последствия - это уже вопрос второй.
В итоге, что мы имеем? Поставки новой техники в ВКС РФ в значительной мере преобладают над имеющимися в наличии профессионалами, что обуславливает нехватку кадров и удручающие, регулярные ЧП. Техническая сторона исполнения новых, да и обслуживание уже изношенных образцов техники, так же не радует, несмотря на тщательные попытки скрыть все дефекты. А потому, выходит, что у современных ВКС РФ, равно как и у самой России, две беды… Две беды, которые 25 лет спустя опять решили грозить "мировому империализму"?


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Єлизавета Глінка. Фото:Lenta.ru
У Росії набирає обертів кампанія за позбавлення громадянства людей, які негативно висловлюються про загибель росіян під час катастрофи ТУ-154, зокрема, Лізи Глінки, більш відомої як Доктор Ліза. Однак громадськість шокувала інша новина: виявляється, сама Ліза не є громадянкою Росії. Про це з посиланням на російські ЗМІ пише Диалог, зазначаютьПатріоти України.Ліза Глінка - американка. Ще в 1986 році вона разом з чоловіком емігрувала в США, де обидва отримали американське громадянство. Її чоловік, Гліб Глінка, процвітаючий адвокат в Сполучених Штатах. Троє дітей Лізи, в тому числі прийомний син, також живуть за кордоном і мають американське громадянство.У той же час в Росії пропонують ввести закон "Про неприпустимість вираження радості з приводу трагічних для Росії подій" і навіть придумали йому народну назву - "закон Глінки-Халілова". У росіян навіть є два перших кандидата на позбавлення громадянства: журналісти Божена Ринська і Аркадій Бабченко, які не виявили скорботи з приводу загибелі людей, які перебували на борту ТУ-154.Божена Ринська на своїй сторінці в соцмережі пораділа загибелі співробітників "НТВ", а Бабченко написав, що йому "плювати" на те, що сталося.
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Так Бабченко выражал не радость, а безразличие.
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Ну а че - в Кацапии тока так - кто с лопатою придет,тот от лопаты и пагибнет...Не повезло Джамшуту
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Вот ето номер... пока разейские силовики ездят воевать ихних жен джамшуты с равшанами *бут по полной программе...
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не ну чё, нормально так посидели под боярышник. Кто то другого финала ожидал?
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Эт не та лопата, которая попала в двигатели Ту 154?. Решил хенерал вещдок уничтожить.
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який нетиповий випадок!
гівно-змі назвуть це "чрєзвичайное проісшествіє"
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Нет бога кроме Путина и Госдума пророки его. Суд РФ постановил уничтожить Библию как террористическую

Во Владивостоке суд принял решение о конфискации и уничтожении религиозной литературы, в том числе Библии и Святого Евангелия. Об этом сообщает Credo.Ru.
Уничтожению подлежит литература, которая распространялась религиозной христианской организацией "Армия спасения". Примечательно, что Библия и Евангелие, которые должны быть уничтожены, являются так называемым Синодальным переводом и признаются святыней крупнейшей религиозной организацией страны - РПЦ МП, равно как и другими христианами.

Как следует из материалов дела, в суд 2 декабря обратился прокурор Ленинского района Владивостока, который ссылается на материалы проверки, проведенной в помещении религиозной организации 23 ноября. Согласно этим материалам, в помещении была обнаружена литература, в том числе Священное Писание, "без маркировки религиозной организации".

В мотивировочной части решения суда содержатся ссылки на закон о противодействии терроризму. Организация была признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначили наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс рублей. Одновременно судья возложил на Управление судебных приставов по Приморскому краю контроль за уничтожением литературы.
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Как это по-рузьке : вначале сидеть за одним столом, а потом убить гостя. Не страна, а дно.
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По статистике, большинство бытовых убийств делается кухонным ножом. Так шо , ничего выходящего за рамки статистики - убийство столовым прибором.
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Ничего удивительного если Колокольцев у себя в кабинете в Москве, применял приемы самбо против Орхана Зейналова,якобы убившего парня,который защищал свою девушку, в Москве.Хотя он в это время был совсем в другом городе и есть алиби.Но арабохайскому Кремлю( эр мэн?-ворованное слово) "нужен" был азэр,чтоб стравливать славян и Базантию(Византия -половина Одэрб.)Парню низачто дали огромный срок. Да и недавно ОЧЕНЬ СТРАННО УМЕР Гейдар Джамаль-глава орг.мусульман России, КОТОРЫЙ на нтв- назвал Грибоедова и Пацкевича-тех кто ВПЕРВЫЕ начал переселять арабохаев(эр мэн?-ворованное слово) на Кавказ.в 1828г.-небольшую группу. И СРАЗУ У НЕГО СТАЛ ПРОГРЕСИРОВАТЬ РАК, даже быстрее чем у ЛиХарви Освальда-единственного свиделя при смерти Кеннеди.5 декабра он умер, а в Москве молчат -НЕ ИХЖЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ БЫЛ ПОЛИТИК.
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Генерал российского МВД лопатой забил до смерти гостя и изувечил его жену
он наверно был тот знаменитый РЫЖИЙ- РЫЖИЙ,КОНОПАТЫЙ МАЬЯЧИЛО !!!
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После распития спиртного закусывали блинами. Дальшот вместе с блином надкусил лопату, после чего хозяин взял лопату и начал бить ею Дальшота.
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Дык он их так саладом угощал! На лопате, по-рюски. Они не поняли...
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Какие то странные люди - едят с одного стола, и тут же друг-друга убивают. За мои 50 лет жизни была масса застолий и просто пьянок в компании, и никогда, ни разу не было при этом выяснений отношений и пьяных драк друг с другом.С другими компаниями эксцессы были, ну как же без этого, особенно по молодости, а за своего стоять горой надо, а не по голове его бить. Иначе какого хера ты с ним за стол садишься?
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Версии:
1) Гости отказались есть с лопаты?
2) Гости пришли с еще большей лопатой, чем была у хенерала,
3) Гости пришли жрать с двумя лопатами. Жратва исчезала с пугающей быстротой, боярышник закончился. Вот хенерал и не вытерпел.
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Пригласил на блины и забил столовым прибором. Обычная бытовуха.
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так хенералам на мацковии всё можно, подумаешь, пару смердов проучил , нечего холопам борзеть
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Цензор.НЕТФорум Украины
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