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Теги: арест (10059) история (1219) КГБ (121) порнография (149) расстрел (330) репрессии (1545) СССР (666) поддержка (315) рассекречивание (10)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинские депутаты и активисты выступили в поддержку российского историка Дмитриева, арестованного ФСБ. ФОТО

Украинские политики, историки и активисты выступили с заявлением в защиту российского историка Юрия Дмитриева, который открыл места массовых расстрелов 1930-х годов в Сандармохе (Карелия) и обнародовал имена причастных к ним сотрудников КГБ. Недавно он был арестован по подозрению в изготовлении детской порнографии.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министерству иностранных дел государства ограничить рабочие связи с посольствами тех стран-членов Совета безопасности ООН, которые поддержали резолюцию 2334, осуждающую еврейские поселения на палестинских территориях. Об этом передает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных источников в МИД Израиля. По данным источников, ограничения коснутся 12 стран - Великобритании, Франции, России, Китая, Японии, Украины, Анголы, Египта, Уругвая, Испании, Сенегала и Новой Зеландии. При этом ограничения не касается отношений Израиля с США, несмотря на то, что именно отказ Штатов наложить вето на резолюцию привело к ее принятию Совбезом ООН. Также Нетаньяху дал указания ограничить число визитов членов кабинета министров в вышеуказанные страны.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/izrail-ogranichil-kontakty-podderzhavshimi-1482836989.html
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ну да..без штатов арабески скушают нетаньяху и не подавятся..
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Taras Shamayda

Шановні фейсбучні експерти з зовнішньої політики. Перш ніж істерити з приводу голосування України в Раді безпеки ООН за резолюцію, що засуджує будівництво Ізраїлем поселень на палестинських територіях, завдайте собі труду хоч трохи розібратися в темі і увімкнути бодай трохи мізки.
Вчіть матчастину і затямте три елеметраних речі:

1. Україна завжди виступала на міжнародній арені з позиції чіткого дотримання міжнародного права. І не лише заради принципу, а й тому, що це важливо для нашої безпеки і захисту національних інтересів. Ізраїль однозначно порушує міжнародне право, вважаючи окуповану територію іншої держави своєю і займаючись там колонізаторською діяльністю. Україна завжди голосувала саме таким чином за такі резолюції, і голосуватиме надалі (тим більше в умовах, коли і нашу територію окуповує іноземна держава і будь-які подвійні стандарти будуть використані проти нас).

2. Не лише Україна, а практично всі члени РБ голосували за резолюцію з засудженням Ізраїлю. 14 із 15 голосів "за" (включно з Британією, Францією, Японією тощо). Єдина країна, що утрималася - США. Але таке голосування США, по суті, також безпрецедентне, бо раніше США накладали вето на антиізраїльські резолюції, але тепер навіть американці не можуть заплющувати очі на відверте нехтування міжнародним правом. Ті, хто кричить, що ми "зіпсували взаємини з Ізраїлем", "образили Ізраїль", вочевидь, не замислюються, що проголосувавши всупереч міжнародному праву, Україна б зіпсувала стосунки зі значно більшим числом країн, у т.ч. країнами Близького Сходу і загалом мусульманського світу, та і партнери з ЄС не зрозуміли б такого дивного кроку. Тим часом взаємини, у т.ч. торгівельно-економічні, з арабськими країнами у нас набагато масштабніші і важливіші для нас, ніж взаємини з Ізраїлем. Ми не протиставляємо ці взаємини, це робить сам Ізраїль. Голосування в ООН - це не голосування в Верховній Раді )), воно завжди є вивіреним і узгодженим не лише на рівні керівництва держави, але і з основними міжнародними партнерами.

3. Ізраїль не є і не був нам союзником. Навпаки, він не голосував в ООН за резолюцію з засудженням російської агресії проти України (цю резолюцію підтримав увесь цивілізований світ), не підтримував інші важливі ініціативи України, не визнає Голодомор геноцидом, постачає війсьокву техніку Росії, і загалом Москва була і є для Ізраїля значно пріоритетнішою країною, ніж Україна. Не треба плутати ізраїльські інтереси (як і інтереси будь-якої зарубіжної країни) з національними інтересами України.

Ящо не розумієте, чому дипломати мають чинити так, а не інакше, навіть ціною істерики в одній безумовно важливій для нас країні, не виносьте вердиктів і не давайте безглуздих порад. Краще подумайте, наскільки серйознішими були б для України негативні наслідки, якби вона ні сіло ні впало проголосувала в РБ ООН інакше.
https://www.facebook.com/taras.shamayda/posts/10207796801454393
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Да в россии могут что угодно пришить.Совдеповское дело живет и процветает благодаря тупоголовым ватникам которые поддерживают хуйловский режим.А тех кто против гнобят.
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даже на "приличную" статью не удосуживаются приклеить. Обязательно что-то самое мерзкое - детская порнография. Хотя других статей ху..лопы не понимают, после заваливания цветочками упыря всех времен и народов сталина.
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Этого человека нужно сделать депутатом Украины.Тот кто сознательно раскрывает такое и чмырит коммунистов,не предаст.Ни под какими пытками.
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Расстрелы в Куроопатах под Минском открыли знаменитый белорусский писатель Василь Быков...,кацаПсины арестуйте Быкова и его команду,Евгения Шмыгалева и Зенона Позняка...,Крысы ПОЗОРНЫЕ............
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ну да..ведь сталин эхвективный менеджер..как и ботокс..сотворил просто чудо на возросших в цене углеводородах..
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в Урочище Куропаты под Минском было расстреляно от 150 до 500 000 человек...
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Массовые захоронения под Минском обнаружили при прокладке газопровода в апреле мае 1988 года...
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Нежелание сочувствовать

В посте ссылка на частное мнение какого-то колумниста, кое-что из которого видится мне интересным. По сути, что сейчас происходит? Насчет российского телека не скажу, но в интернете (и на этом сайте, конечно же) понеслось адовое движение на тему "почему украинцам так весело". И не важно, что "веселиться" В посте ссылка на частное мнение какого-то колумниста, кое-что из которого видится мне интересным. По сути, что сейчас происходит? Насчет российского телека не скажу, но в интернете (и на этом сайте, конечно же) понеслось адовое движение на тему "почему украинцам так весело". И не важно, что "веселиться" и "не сочувствовать" это разные состояния, важно что их умышленно перемешивают в голове у россиянина. И не важно, что плясать на костях тех, кто летел сплясать на костях, до этого продолжительно отплясывая на наших костях, это не лишено логики, просто это логика не мирного сосуществования, а войны. Важно, что пляшущие таки есть, но большинство просто отказывает россиянам в сочувствии, и в нынешней ситуации это нор-маль-но. Важно, что тема форсируется настолько, что еще чуть-чуть, и выяснится что это дело рук Яроша. Кто плохой? Украинцы. Ну и либералы, но это нам не так важно. Еще менее важно, что россияне теперь натурально соревнуются в количестве написанных друг на друга доносов.

Теперь к тому моменту, который меня заинтересовал: "...увидев в украинцах дикарей, неспособных к сочувствию, тонкие русские люди станут, наверное, лучше понимать Владимира Владимировича Путина, который щемит нас, бесчувственных, уже который год". То есть, получается что смерти всех этих людей, включая потенциальную православную святую Елизавету Глинку, эти упыри используют как сырьё для очередной информационной операции по расчеловечиванию украинцев. Такие вот ловкие пляски на любых костях, панове.
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Глинка воровка украинских детей,нашли блин мать терезу
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мужыка нужно вытаскивать с кацапской кичи однозначно !
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Цензор.НЕТФорум Украины
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