Украинские депутаты и активисты выступили в поддержку российского историка Дмитриева, арестованного ФСБ. ФОТО

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, литвинус
, Зоя Романюк
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, Juli Schubs
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, злой пидагох
, Donald Trump 9e7a03ef
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, Serg1969
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, petrovich1125
, я гражданин Украины
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, oleg kovalek
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, Сведомый_рембо
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Григорий Барковский 5bc4f112, литвинус, Зоя Романюк, vpat, Валерий Проценко, Ali Hasan, я гражданин Украины, Lvbnhj, Gulfiliz Zorlu, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Иван Афанасьев, Фантом 2, Игорь Мельник 1e80ecc1, Маркиз, Игорь b007627d, oleg kovalek, Виталий Днепр, Wevelsburg, Прохожый, Senator S 01a656ec, Антон Сперанский, GLushko, Володимир Білий f0d786e1, Cеванет, рекорд надоев e5a08c8e, Иван Марков 4c9cbd29, Serg1969, злой крот, Ivi Nau, Bika Зiма, Петро Чиншовий, Fobos, Irina Dybonos 997870af, Juli Schubs, Кевин Костнер, zaParisian, Мосий Шило, nazarin vladimir, НБ, Mi3ch, Олег Андрощук 4c49420c, Мастер Автополив, Игорь Хирскл, Григорий Григорьев, Свирид Аркадійович, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО, Илья Ильин e75eb129, Андрей Тур, Stuart Pearce, путин999, Ivan Pidbujpata, Вовочка - много ходов очка, дератизатор, Жора Некацап, Elena Drozd, Vlad, Плюю на Путю, фиеста, abvg2, Sss Kkk 197cc1ca, Анатолий Комар 05088c69, Владимир Бондаренко cbec3faa, Danchenko Evgenya, Бумеранг, Яков1, я-это я, fedjka - fedjka, Лилия Стацкая, Андрей Бигма, Александр Пушкин 7b40c3f0, Сергій Іванов 28a5ddf6, Анатолий1963, Вита Онищенко, Радость, Гельдрих
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Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/izrail-ogranichil-kontakty-podderzhavshimi-1482836989.html
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Шановні фейсбучні експерти з зовнішньої політики. Перш ніж істерити з приводу голосування України в Раді безпеки ООН за резолюцію, що засуджує будівництво Ізраїлем поселень на палестинських територіях, завдайте собі труду хоч трохи розібратися в темі і увімкнути бодай трохи мізки.
Вчіть матчастину і затямте три елеметраних речі:
1. Україна завжди виступала на міжнародній арені з позиції чіткого дотримання міжнародного права. І не лише заради принципу, а й тому, що це важливо для нашої безпеки і захисту національних інтересів. Ізраїль однозначно порушує міжнародне право, вважаючи окуповану територію іншої держави своєю і займаючись там колонізаторською діяльністю. Україна завжди голосувала саме таким чином за такі резолюції, і голосуватиме надалі (тим більше в умовах, коли і нашу територію окуповує іноземна держава і будь-які подвійні стандарти будуть використані проти нас).
2. Не лише Україна, а практично всі члени РБ голосували за резолюцію з засудженням Ізраїлю. 14 із 15 голосів "за" (включно з Британією, Францією, Японією тощо). Єдина країна, що утрималася - США. Але таке голосування США, по суті, також безпрецедентне, бо раніше США накладали вето на антиізраїльські резолюції, але тепер навіть американці не можуть заплющувати очі на відверте нехтування міжнародним правом. Ті, хто кричить, що ми "зіпсували взаємини з Ізраїлем", "образили Ізраїль", вочевидь, не замислюються, що проголосувавши всупереч міжнародному праву, Україна б зіпсувала стосунки зі значно більшим числом країн, у т.ч. країнами Близького Сходу і загалом мусульманського світу, та і партнери з ЄС не зрозуміли б такого дивного кроку. Тим часом взаємини, у т.ч. торгівельно-економічні, з арабськими країнами у нас набагато масштабніші і важливіші для нас, ніж взаємини з Ізраїлем. Ми не протиставляємо ці взаємини, це робить сам Ізраїль. Голосування в ООН - це не голосування в Верховній Раді )), воно завжди є вивіреним і узгодженим не лише на рівні керівництва держави, але і з основними міжнародними партнерами.
3. Ізраїль не є і не був нам союзником. Навпаки, він не голосував в ООН за резолюцію з засудженням російської агресії проти України (цю резолюцію підтримав увесь цивілізований світ), не підтримував інші важливі ініціативи України, не визнає Голодомор геноцидом, постачає війсьокву техніку Росії, і загалом Москва була і є для Ізраїля значно пріоритетнішою країною, ніж Україна. Не треба плутати ізраїльські інтереси (як і інтереси будь-якої зарубіжної країни) з національними інтересами України.
Ящо не розумієте, чому дипломати мають чинити так, а не інакше, навіть ціною істерики в одній безумовно важливій для нас країні, не виносьте вердиктів і не давайте безглуздих порад. Краще подумайте, наскільки серйознішими були б для України негативні наслідки, якби вона ні сіло ні впало проголосувала в РБ ООН інакше.
https://www.facebook.com/taras.shamayda/posts/10207796801454393
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В посте ссылка на частное мнение какого-то колумниста, кое-что из которого видится мне интересным. По сути, что сейчас происходит? Насчет российского телека не скажу, но в интернете (и на этом сайте, конечно же) понеслось адовое движение на тему "почему украинцам так весело". И не важно, что "веселиться" В посте ссылка на частное мнение какого-то колумниста, кое-что из которого видится мне интересным. По сути, что сейчас происходит? Насчет российского телека не скажу, но в интернете (и на этом сайте, конечно же) понеслось адовое движение на тему "почему украинцам так весело". И не важно, что "веселиться" и "не сочувствовать" это разные состояния, важно что их умышленно перемешивают в голове у россиянина. И не важно, что плясать на костях тех, кто летел сплясать на костях, до этого продолжительно отплясывая на наших костях, это не лишено логики, просто это логика не мирного сосуществования, а войны. Важно, что пляшущие таки есть, но большинство просто отказывает россиянам в сочувствии, и в нынешней ситуации это нор-маль-но. Важно, что тема форсируется настолько, что еще чуть-чуть, и выяснится что это дело рук Яроша. Кто плохой? Украинцы. Ну и либералы, но это нам не так важно. Еще менее важно, что россияне теперь натурально соревнуются в количестве написанных друг на друга доносов.
Теперь к тому моменту, который меня заинтересовал: "...увидев в украинцах дикарей, неспособных к сочувствию, тонкие русские люди станут, наверное, лучше понимать Владимира Владимировича Путина, который щемит нас, бесчувственных, уже который год". То есть, получается что смерти всех этих людей, включая потенциальную православную святую Елизавету Глинку, эти упыри используют как сырьё для очередной информационной операции по расчеловечиванию украинцев. Такие вот ловкие пляски на любых костях, панове.
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