2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий, - Турчинов

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, oleg kovalek
, vpat
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, Игорь Леоненко
, Lvbnhj
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, Sana Go
, kuba
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, рекорд надоев e5a08c8e
, Варраван
, Fvbl666 D
, John Smith 4c07b967
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, Cеванет
, злой пидагох
, Donald Trump 9e7a03ef
, Мосий Шило
, Serg1969
, Саша Соколенко
, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
, petrovich1125
, я гражданин Украины
, Петро Чиншовий
, Маркиз
, Stuart Pearce
, Jamaika
, Freken
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, GLushko
, Виталий Днепр
, Фантом 2
, SER BERBA
, Bika Зiма
, Alex tap 7f24a519
, серджио def6ff91
, диванный коммандос
, Gulfiliz Zorlu
, Romtsyu
, Senator S 01a656ec
, Николай Николаевич b96f438b
, nazarin vladimir
, салтовский партизан
, Оксана Синюта
, Irina Dybonos 997870af
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Семен Сало
, Wevelsburg
, Иван Афанасьев
, Сидір Лютий
, Alexei Skibo
, ihri
, Антон Сперанский
, стась пупко f27bc71f
, Владік
, Игорь b007627d
, НБ
, 4Liberty UA
, Иван Марков 4c9cbd29
, Vfif Vfif
, Прохожый
, Игорь Хирскл
, Кевин Костнер
, Сведомый_рембо
, East Clintwood
, Соломия Сотник
, Аль Капучіно
, Egor Elk
, Vlad
, Володимир Білий f0d786e1
, V. Truhlyiy
, Жора Некацап
, Анатолий Комар 05088c69
, Алексей Иванович 353f574d
, Fobos
, злой крот
, М А Р И К
, Игас Баас
, heinar must
, Ivi Nau
, NavigatorUR
, Alex Kovalenko c051df8c
, Яков1
, Вікторія Скляр
, Андрей Бигма
, путин999
, Nosa
, Danchenko Evgenya
, walking
, OdysseySyS
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, Mi3ch
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, иванов юрий 22c2fe05
, Олег Андрощук 4c49420c
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, Александр Пушкин 7b40c3f0
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, Sss Kkk 197cc1ca
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, Leo Uxmal
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, Анатолий1963
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, Вита Онищенко
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Только плохо что временный президент был! В истории Украины это не заметят.
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на хлеб с маслом так он зарабатывает.
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Надеюсь, что он будет их резать с христианским смирением.
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пэте без войны кирдык..ботоксному тоже не кошерно..
???
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Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/izrail-ogranichil-kontakty-podderzhavshimi-1482836989.html
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В статье отмечается, что бывший государственный секретарь считает диалог с Кремлём правильным шагом на фоне усиления Китая. По информации издания, Киссинджер предлагает признать преобладание России на территориях бывших советских республик. Кроме того, согласно плану, Трамп должен будет добиваться отмены санкций против Москвы.
В настоящее время в Сенате США рассматривается законопроект, который усложнит отмену санкций против России. Он предусматривает отмену ограничительных мер только в том случае, если аннексированный Крым вернется в состав Украины, либо иное решение по полуострову будет принято международным сообществом и властями Киева. Действующая версия закона о санкциях позволяет отменить их решением президента.
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