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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: Турчинов (3035) Донбасс (11605) Антитеррористическая операция (15410) деоккупация (77)
Тему создал: Цензор.НЕТ

2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий, - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий.

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И чё будет? Хло попытается променять лугандон на крым, или Турчинов еще чего-то ждет?
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да ниче не будет, потому что проблема частично в том же турчинове, петрушке и проч люб друзях.
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Не буде нічого, бо бюджет 2017 не військовий а соціальний!
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Уже очень давно в краснодаре, сварщики работают, специалисты-лифтеры рассказали чё буде !!!
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А Турчинов сам то верит в то что сказал?
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2 часа назад, источник: УНИАННа Донбассе погиб украинский военный-доброволец «Лютый» .В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе погиб доброволец Александр Мороз. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник медицинской службы украинской добровольческой армии, командир батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич. Оно пришло украинизировать Донбасс. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
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Вечная память. Незря человек жизнь прожил. Много касабов в ад переправил.
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Ты посмотри,сколько пидоров росиянских.В бан,сука.
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Тебя мразь мы не будем украинизировать! Мы тебя посадим натупой кол, что бы ты дольше сдыхало
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у меня список лугандлонов кому я топором по ебалу лично заеду без всяких судов и амнистий
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Октябрьская революция - 2 в россии , беспощадная гражданская война до последнего русского .
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все гораздо проще.... срок идет к концу, а скорее всего досрочно освободить места, будущее отчетливо видно- чоколадная жопа( не исключена и решотка за просранный Крым)... так что , надо пиариться,обещать прекрасную сказку лохторату, припеваючи живя сегодня
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А он не обещал! Это только Сеня "может кулю в лоба". А пастору и так комфортно.
Только плохо что временный президент был! В истории Украины это не заметят.
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Ты хороший верующий! Тебе будет скидка в чистилище. Можешь на том свете даже в РАЙ попасть.
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Україні поки що електорат ОРДЛО вкрай небезпечний.Зараз ВРада барижна,а з ОРДЛО буде повіністю ватно-кримінальна.
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БЛА-БЛА-БЛА! Это Турчинову нужно было что-то сказать, вот он и родил!
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Пастор, как говорят, человек верующий.
Надеюсь, что он будет их резать с христианским смирением.
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Да бравады соевых изрядно поднадоели.Сейчас трамадол начнет с хуйлишкой лобызацься,посмотрим как это кодло шоколадное готово и каков их план б.
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на чём основан сей оптимизм..?
пэте без войны кирдык..ботоксному тоже не кошерно..
???
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Ага. И шо будет порох начнёт освобождать лугандон. Или капитулирует окончательно. Сказочники.
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"Станет" и "убежден, что станет" - это несколько разные понятия...
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Ну не знаю... пока что *наша* власть поощряет и финансирует окупантов и делает все чтобы войну затянуть...
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Пока скромные успехи есть, но так победно говорить видимо не стоит. Ясно лишь, что теперь Захарченко уже не хочет идти до Киева и его заявления вызывают лишь смех.
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Це не так. Армія, є на відміну часів януковича. Частину землі вернули, та й путін не думає лізти далі.
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ктобы такое не говорил только не пастер - шланг. крысм просрал, отдал русне и даже щеки не надул. А сейчас пытается чтото мычать. Место ему на одной гилляке с ушастой кулявлобом и колясочницой на доверии.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министерству иностранных дел государства ограничить рабочие связи с посольствами тех стран-членов Совета безопасности ООН, которые поддержали резолюцию 2334, осуждающую еврейские поселения на палестинских территориях. Об этом передает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных источников в МИД Израиля. По данным источников, ограничения коснутся 12 стран - Великобритании, Франции, России, Китая, Японии, Украины, Анголы, Египта, Уругвая, Испании, Сенегала и Новой Зеландии. При этом ограничения не касается отношений Израиля с США, несмотря на то, что именно отказ Штатов наложить вето на резолюцию привело к ее принятию Совбезом ООН. Также Нетаньяху дал указания ограничить число визитов членов кабинета министров в вышеуказанные страны.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/izrail-ogranichil-kontakty-podderzhavshimi-1482836989.html
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пастор шланг кабы писта уть а дальше хоть трава не расти
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Пастор! Пожалуйста Помедленнее и поподробнее. мМы записываем.
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та ладно....він може бути ще гіршим для нас ніж цей. Вибори в ключових країнах ЄС, слаба Європа, непередбачуваний Трамп. Видання Білд оприлюднила інфу що Трамп хоче підключити Кісінджера(друга Пу) для розрозробки плану по врегулюванню відносин США і РФ. Корупція в Україні.
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Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер станет посредником между Россией и Соединёнными Штатами после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Как сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на данные европейских спецслужб, Киссинджер разработает для новой администрации план по нормализации отношений с Москвой, передает "Радио Свобода".
В статье отмечается, что бывший государственный секретарь считает диалог с Кремлём правильным шагом на фоне усиления Китая. По информации издания, Киссинджер предлагает признать преобладание России на территориях бывших советских республик. Кроме того, согласно плану, Трамп должен будет добиваться отмены санкций против Москвы.
В настоящее время в Сенате США рассматривается законопроект, который усложнит отмену санкций против России. Он предусматривает отмену ограничительных мер только в том случае, если аннексированный Крым вернется в состав Украины, либо иное решение по полуострову будет принято международным сообществом и властями Киева. Действующая версия закона о санкциях позволяет отменить их решением президента.
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Всі ці керівники від НФ ,як Турчинов ,Парубіи' ,Яценнюк ,Аваков такі нікчемні ,я вже не кажу за професіоналізм ,всі вони прии'шли на крові маи'дану .
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владимир. ты в какой диверсионной школе украинскую мову изучал? в мордовской или удмурдской?
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Дійсно, що Ваша українська мова схожа на белькотіння кацапа в Гуглі-перекладачеві.
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"...маи'дану..." -Русотроль, Vladimir Omelyanov,ваші знання мови майже переконали мене,що ви українец.Майже...
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Куриная жопа прогнозирует.Страшно . Путин уже удрал в КНДР)))))
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Переломним, кажеш, 3@лупа *идівська? Може ти і твій обрізаний ляльковод оголосите 2017-й "роком примирення"? #Панятьіпрастіть?
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забыл добавыить турчинов - за счет ракет или как жуков гробами будем брать донбасс
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Цензор.НЕТФорум Украины
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