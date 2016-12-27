"В Черном море найдены двигатель, шасси и обшивка упавшего самолета Минобороны РФ"

zaParisian
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Варлонец
, oleg kovalek
, vpat
, Виктор Гончарук
, Игорь Леоненко
, Lvbnhj
, Протоирей Филармонов
, частный сектор
, Rock Lived
, Толя Барклай
, Who is Who
, Sana Go
, kuba
, Григорий Барковский 5bc4f112
, литвинус
, Зоя Романюк
, Ali Hasan
, Валерий Проценко
, рекорд надоев e5a08c8e
, Варраван
, Fvbl666 D
, John Smith 4c07b967
, Juli Schubs
, Cеванет
, злой пидагох
, Donald Trump 9e7a03ef
, Мосий Шило
, Serg1969
, Саша Соколенко
, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
, petrovich1125
, я гражданин Украины
, Петро Чиншовий
, Маркиз
, Stuart Pearce
, Jamaika
, Freken
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, GLushko
, Виталий Днепр
, Фантом 2
, SER BERBA
, Bika Зiма
, Alex tap 7f24a519
, серджио def6ff91
, диванный коммандос
, Gulfiliz Zorlu
, Romtsyu
, Senator S 01a656ec
, Николай Николаевич b96f438b
, nazarin vladimir
, салтовский партизан
, Оксана Синюта
, Irina Dybonos 997870af
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Семен Сало
, Wevelsburg
, Иван Афанасьев
, Сидір Лютий
, Alexei Skibo
, ihri
, Антон Сперанский
, стась пупко f27bc71f
, Владік
, Игорь b007627d
, НБ
, 4Liberty UA
, Иван Марков 4c9cbd29
, Vfif Vfif
, Прохожый
, Игорь Хирскл
, Кевин Костнер
, Сведомый_рембо
, East Clintwood
, Соломия Сотник
, Аль Капучіно
, Egor Elk
, Vlad
, Володимир Білий f0d786e1
, V. Truhlyiy
, Жора Некацап
, Анатолий Комар 05088c69
, Алексей Иванович 353f574d
, Fobos
, злой крот
, М А Р И К
, Игас Баас
, heinar must
, Ivi Nau
, NavigatorUR
, Alex Kovalenko c051df8c
, Яков1
, Вікторія Скляр
, Андрей Бигма
, путин999
, Nosa
, Danchenko Evgenya
, walking
, OdysseySyS
, Андрей Тур
, фиеста
, Сергій Іванов 28a5ddf6
, Mi3ch
, Elena Drozd
, Олег Багрин
, Григорий Григорьев
, Змиевобандеровец
, иванов юрий 22c2fe05
, Олег Андрощук 4c49420c
, Vladimir Omelyanov
, Мастер Автополив
, ТигРа
, Vito Signori
, Свирид Аркадійович
, Вовочка - много ходов очка
, тоже месный
, des_104
, Livij
, oleole
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, Илья Ильин e75eb129
, Sss Kkk 197cc1ca
, Aaron Smith d492e1f2
, Ivan Pidbujpata
, Наказатель Рускамана
, Александр 73
, Константин Чернышев
, Українець Нікон
, radeon
, дератизатор
, Владимир Бондаренко cbec3faa
, igor 1972
, Плюю на Путю
, кеша рун
, Бумеранг
, Олександр Вовк
, Leo Uxmal
, Радость
, juice
, ahuhu
, Эдуард Смолов
, комэск Титаренко
, Александр Асдс
, Анатолий1963
, Baden
, abvg2
, fedjka - fedjka
, я-это я
, Horvi Hor d3d97a8c
, NEserega
, Vova Vladimir
, Василий Vasil
, Ora Sto
, Лилия Стацкая
, dovidka 2
, Sabio
, Борис Іванченко
, Klim Bayda
, Вита Онищенко
, Paul Petrovach
, Александр Касяненко
, vatniko kolorado
, gassab
, Юрий Линник 8c8b8b9d
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, Colt
, Джемми
, Papa Papandreus
, Pravda M
, Anatoliy Dzumenko
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, алекс косминевт
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vpat, Lvbnhj, Григорий Барковский 5bc4f112, литвинус, Зоя Романюк, Валерий Проценко, Ali Hasan, я гражданин Украины, Gulfiliz Zorlu, oleg kovalek, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Игорь Леоненко, Иван Афанасьев, Фантом 2, Игорь Мельник 1e80ecc1, Маркиз, Игорь b007627d, Виталий Днепр, Wevelsburg, Прохожый, Senator S 01a656ec, Антон Сперанский, GLushko, Володимир Білий f0d786e1, Cеванет, zaParisian, рекорд надоев e5a08c8e, Иван Марков 4c9cbd29, Serg1969, злой крот, Ivi Nau, Bika Зiма, Петро Чиншовий, Fobos, Irina Dybonos 997870af, Juli Schubs, Кевин Костнер, Мосий Шило, nazarin vladimir, НБ, Mi3ch, Олег Андрощук 4c49420c, Мастер Автополив, Игорь Хирскл, Григорий Григорьев, Свирид Аркадійович, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО, Илья Ильин e75eb129, Андрей Тур, Stuart Pearce, путин999, Ivan Pidbujpata, Вовочка - много ходов очка, дератизатор, Жора Некацап, Elena Drozd, Vlad, Плюю на Путю, фиеста, abvg2, Sss Kkk 197cc1ca, Анатолий Комар 05088c69, Владимир Бондаренко cbec3faa, Danchenko Evgenya, Бумеранг, Яков1, я-это я, fedjka - fedjka, Лилия Стацкая, Андрей Бигма, Александр Пушкин 7b40c3f0, Сергій Іванов 28a5ddf6, Анатолий1963, Вита Онищенко, Радость
Всего на сайте: 250 писателей
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Стендаль
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Короче, найдены элементы праздничной упаковки..
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Вежливого моря
Вежливо встречает
Вежливых людей (Иван Абрамов)
Вежливые черти
Вежливых артистов
Вежливо заждались
В вежливом Аду. (Андрей Богданов )
Вежливые крабы
Вежливого моря
Вежливые трупы
Вежливо сожрут (Владимир Видеомастер)
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Обычная практика, когда ответственность за агрессию перекладывается на того, кого мучают....
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зачем нам знать эти подробности?
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На удалении от береговой линии, так надо понимать? Не хилое же там "течение", если смогло растащить на три(!) километра друг от друга шасси и двигатель!
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- " Журналісти, талановиті члени ансамблю ім.Александрова, екіпаж та інші пішли з життя в момент, коли їх потенціал тільки розкривався, коли вони хотіли жити, але віддали своє життя, бажаючи зробити краще життя інших, - зазначає Шуфрич.
Також політик висловив незадоволення мовчанням керівництва України через відсутність коментарів з приводу авіакатастрофи.
- " Не перестає дивувати позиція українського керівництва - мовчать. Це ж трагедія, це ж мирні люди! Зрештою, це дружній слов'янський народ. Може бути, недружній для нашого керівництва, але точно дружній для нас, українців. Час все розставить на свої місця, - наводить прес-служба слова політика
Джерело: http://www.ednist.info/news/54059
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отдам недорого труби (трохи мокрі),
отсирівший барабан
і діріжорску паличку(трохи погнута)
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две девушки красивые -
выберу эту... или ту....
нет уж, лучше аэробус.
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ЧП произошло в Красноармейском районе Волгограда накануне, 25 декабря. Жители многоэтажного дома на улице Копецкого вызвали спасателей и «скорую», сообщив, что в подвале прорвало трубу с кипятком в результате чего, возможно, пострадал бездомный мужчина, периодически там ночующий. Якобы из подвала доносились крики с просьбами о помощи.
Как рассказали медики, прибывшие на вызов, выяснилось, что трубу прорвало еще несколько дней назад. Подвал дома оказался полностью затоплен теплой водой. «Бассейном» воспользовался мужчина без определенного места жительства. Он встретил медиков абсолютно голым и объяснил, что купается здесь уже несколько дней.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался покидать подвал. Он заявил, что является капитаном 3-го ранга, в доказательство чего несколько раз выкрикнул «Карамба!». Прибывшие на место ЧП правоохранители заставили волгоградца прекратить заплыв.
пруф http://news.vdv-s.ru/incident/?news=281842
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Скорбящий26 дек, 16:42
В день траура и журналистам, и форумчанам надо быть по-адекватнее, не печатать смешные вещи и прикольно не комментировать.
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Гость26 дек, 17:11
у тебя синдром скорбящего.. сочувствую..
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Страдающий26 дек, 18:26
Есть, сэр как скажете. Примем во внимание ваш призыв. ))
А серьёзно, если говорить, то я не понимаю почему я должен быть в трауре?! Да, погибли люди,.....
реалист по скорби26 дек, 18:48
идите вы товарищь лицемер . вы скорбите по поводу одного происшествия, которое вам преподнесли, и игнорируете сотни смертей на дорогах ежедневно. еще раз: идите вы со своей скорбью
Человексегодня, 11:21
Жалость в интернете. отвратительное, лицемерное явление. Крокодиловы слезы. "Ах, я поставил гвардейскую ленточку на аватарку,
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