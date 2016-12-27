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Теги: авиакатастрофа (1014) самолет (2052) Черное море (318) Минобороны РФ (375)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Черном море найдены двигатель, шасси и обшивка упавшего самолета Минобороны РФ

Еще три фрагмента потерпевшего крушение самолета Министерства обороны РФ обнаружены в Черном море.

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А бомбы из гумконвоя которые были грузом на этом самолете еще не нашли?
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Там скорше була бомба з часовим механізмом, бо якби не запланована посадка цього літака в іншому аеропорту для дозаправки, яка призвела до затримки з вилітом, цей літак вибухнув би над Туреччиною, десь в горах і путін би таким способом відімстив туркам за вбивство посла і звинуватив би турків в агресії проти Росії. Треба взагалі забороняти російським літакам літати над Україною, бо вони можуть підірвати самих себе всім назло!
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Цей літак не мав би летіти над Турнцією - тут, Ви шановний, помиляєтеся. Вони літають "навпрошки" - через Іран.
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А Іран що вже виходить до Чорного моря? Як можна летіти через Іран і впасти в Чорне море?
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Да, военные. С дозаправкой в Моздоке. Гражданские - через Адлер, Черное море и Турцию. Борт и рванул вначале по военному маршруту на Моздок. Но, почему-то (по указанию ФСБ?), развернулся на Адлер. Отсюда и задержка на час.
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В Черном море найдены двигатель, шасси и обшивка упавшего самолета Минобороны РФ ПРАВДА? А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ????
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в черном море нашли,двигатель,шасси и жопу от неизвестного танцора
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а также яйца сиськи и пизду псевдо доктора лизы
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Всякое восстание против чужеземных захватчиков - дело законное и есть первый долг каждого народа.
Стендаль
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Я не знаю чи є Аллах,чи є Бог,а чи ще хто-знаю лише одне,що всі прокльони,зло,смерті та несправедливість створені кацапами даремно їм не минуться.
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В связи со знаковым мором кацапов от боярышника и падения в Черное море( которое мы кста и выкопали по версии аленей) в канун Рождества, то я как то начинаю сомневаться в собственном атеизме.
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Правильнее говорить "Машалла", т.е. именно такова воля Аллаха.
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Жду фотку - св. Путин в акваланге выныривает с обломком в руках!
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"В Черном море найдены двигатель, шасси и обшивка упавшего самолета Минобороны РФ"

Короче, найдены элементы праздничной упаковки..
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А пропагандонські лозунги під бравурну оркестрову музичку з дна не чутно було?
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Вежливое днище
Вежливого моря
Вежливо встречает
Вежливых людей (Иван Абрамов)

Вежливые черти
Вежливых артистов
Вежливо заждались
В вежливом Аду. (Андрей Богданов )

Вежливые крабы
Вежливого моря
Вежливые трупы
Вежливо сожрут (Владимир Видеомастер)
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Эт правильно убирайтесь свой мусор со дна взяли привычку все дерьмом засорять
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К сожалению, ваты и в Киеве хватает. Они ж, суки, не были под бомбежками в Донбассе.
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чет не понятно.
зачем нам знать эти подробности?
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Ошибка пилотирования. Это точно, ошибкой пилота было возить кремлядских скоморохов веселить расисянских убийц в Сирию.
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"...на удалении 1600 и 4500 метров обнаружены еще три фрагмента потерпевшего крушение самолета, среди них двигатель, стойка шасси и элементы обшивки самолета".

На удалении от береговой линии, так надо понимать? Не хилое же там "течение", если смогло растащить на три(!) километра друг от друга шасси и двигатель!
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І ще знайшли стюардесу Светку з відкушеною залупою в роті.)))
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Не удивлюсь,если ты или кто то из твоих родственников,помрет до Нового Года.
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за своих переживай,вам еще не раз аукнутся убитые дети Сирии,Украины,Грузии.
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мало смертей кацапу, еще не нажрался крови , и здесь пытается угрожать. ну. мразь ,что с него возьмешь.
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Разве что от смеха, если Светку таки достанут с залупой во рту!
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А твои родственники уже вычухались после концентрата для ванн?
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Их уже крабы нашли. Весьма недурственными, надо признаться.
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Шуфрич идиот...всегда им был...есть и будет....
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Я смотрю, Шуфрич уже забыл, как ему по хлебоприемнику настучали?
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но есть достаточное количество людишек, кто голосует за такого.
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Підарас нардеп від "ЖОПОблоку" скотиняка Нестор Шуфрич поклав квіти біля Посольства Російської Федерації в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі літака ТУ-154 в Чорному морі біля берегів Сочі. Про це повідомила прес-служба політика на сторінці у Фейсбуці, передає «Є!»
- " Журналісти, талановиті члени ансамблю ім.Александрова, екіпаж та інші пішли з життя в момент, коли їх потенціал тільки розкривався, коли вони хотіли жити, але віддали своє життя, бажаючи зробити краще життя інших, - зазначає Шуфрич.

Також політик висловив незадоволення мовчанням керівництва України через відсутність коментарів з приводу авіакатастрофи.
- " Не перестає дивувати позиція українського керівництва - мовчать. Це ж трагедія, це ж мирні люди! Зрештою, це дружній слов'янський народ. Може бути, недружній для нашого керівництва, але точно дружній для нас, українців. Час все розставить на свої місця, - наводить прес-служба слова політика

Джерело: http://www.ednist.info/news/54059
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Та декілька десятків ящиків з "БОЯРИШНИКОМ"....
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Собака-Барабака ‏@iuOksItTPvA889L 25 дек.
отдам недорого труби (трохи мокрі),
отсирівший барабан
і діріжорску паличку(трохи погнута)
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А так же балалайка,гармошка и флаконы боярышника...
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практика в хайку:
две девушки красивые -

выберу эту... или ту....
нет уж, лучше аэробус.
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Тем временем, где-то на рассеюшке.

ЧП произошло в Красноармейском районе Волгограда накануне, 25 декабря. Жители многоэтажного дома на улице Копецкого вызвали спасателей и «скорую», сообщив, что в подвале прорвало трубу с кипятком в результате чего, возможно, пострадал бездомный мужчина, периодически там ночующий. Якобы из подвала доносились крики с просьбами о помощи.
Как рассказали медики, прибывшие на вызов, выяснилось, что трубу прорвало еще несколько дней назад. Подвал дома оказался полностью затоплен теплой водой. «Бассейном» воспользовался мужчина без определенного места жительства. Он встретил медиков абсолютно голым и объяснил, что купается здесь уже несколько дней.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался покидать подвал. Он заявил, что является капитаном 3-го ранга, в доказательство чего несколько раз выкрикнул «Карамба!». Прибывшие на место ЧП правоохранители заставили волгоградца прекратить заплыв.

пруф http://news.vdv-s.ru/incident/?news=281842
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коментарий показывает, как там скорбит сами руские - коментарии под текстом говорит сами по себе - кстати, это они о своём народе :

Скорбящий26 дек, 16:42

В день траура и журналистам, и форумчанам надо быть по-адекватнее, не печатать смешные вещи и прикольно не комментировать.
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Гость26 дек, 17:11

у тебя синдром скорбящего.. сочувствую..
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Страдающий26 дек, 18:26
Есть, сэр как скажете. Примем во внимание ваш призыв. ))
А серьёзно, если говорить, то я не понимаю почему я должен быть в трауре?! Да, погибли люди,.....

реалист по скорби26 дек, 18:48
идите вы товарищь лицемер . вы скорбите по поводу одного происшествия, которое вам преподнесли, и игнорируете сотни смертей на дорогах ежедневно. еще раз: идите вы со своей скорбью
Человексегодня, 11:21
Жалость в интернете. отвратительное, лицемерное явление. Крокодиловы слезы. "Ах, я поставил гвардейскую ленточку на аватарку,
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глубина как сообщили где то 70 метров - части разбросаны на разстояние 4 и более километров друг от друга - точно, точно - самолёт совсем не развалилса в воздухе, ведь сообщали, что был технически исправен, ещё вопросы есть, лично у меня - кто ответственность возмёт на себя или же никто, но тогда ещё меньше вопросов.
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Как в данном случае правильно, утопленники или парашютисты, или звените, ансамбль песни и пляски. Так вот, где этот ансамбль, уже нашли или еще нет
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это еще никто не ведет разъяснительную пропаганду среди этнического украинского населения параши. Если бы вели, уже б краснодарнаш был бы.
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Как там рашисткий комик отреагировал на сбитый рашей Боинг: упал, потому что тяжелее воздуха. Для заслуженного физика задорнова нет исключений. Всё падает в раше, т.к. тяжелее воздуха.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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