"Россия подключила оккупированный Крым к своей ГТС"

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Зачем судье у которой вся семья на оккупированной территории (преснякова) - ехать в Киев?
Зачем освобождать журналистке(сворак), у которой любовник на оккупированной территории - ехать в Киев?
Неужели Кремль не мог для пиара Савченко прислать нормальных патриотов, а не предателей?
Боялись, что нормальные люди не будут на камеру лгать и пиарить Савченко?
Как это уже было, когда Надя поехала в Москву, а узники Кремля, к которым она якобы приехала, заявили что не желают видеть здесь Савченко, которая тут только ради пиара.
А эти две залетчицы могут даже присоединится в новую партию Савченко, о которой я писал вчера.
СБУ должны на полиграфе допросить Сворак и Преснякову. Ведь вероятно, что женщины со своего плена (которого скорей всего не было) отправятся прямиком в камеры украинского СИЗО. Лишь бы не в Верховную Раду, как их спасительница…
даю ссилку тут детальний аналіз яке гімно нам знову підсовують!!! таке саме як і савченко!!!
http://rusjev.net/2016/12/27/kto-takie-zalozhniki-savchenko/#more-30263
Ольга Сворак - журналист из Ивано Франковска. Поехала в 2015 году на оккупированную террористами территорию.
Обратите внимание на ее "допрос". Сворак ведет себя абсолютно спокной, уравновешенно, не нервничает, будто ничего страшного не случилось.
На ее лице румяна, тени, помада. Ничего не потекло от слез, наверное террористы в плену всегда дают красится пленным.
Далее Сворак заявляет что, она поехала к своему любимому, который является террористом, террористической организации "ЛНР".
И это абсолютная правда. Ее слова о том, что ее вербовали СБУ - ложь.
Не завербует СБУ женщину, у которой ее любимый, ее сила и опора - террорист "ЛНР".
В друзьях у Сворак я нашел в разделе "коллеги" сепаратиста и пособника террористов Руслана Коцабу. Который так же, хоть и родился на Западной Украине, но является коллаборационистом.
Более того, в 2012 году Коцаба публиковал видео с Сворак на своем ютуб-канале.
Интересно, что пару дней назад Коцаба выступал на NewsOne, где активно выступал в поддержку Савченко.
Вторую пленную зовут Анжелика Преснякова. Все что о ней сейчас известно: она была судьей в Новоазвоске.
В 2009 году она вела громкое дело в Новоазовске по иску жителя села Безыменное Василия Коваленко, который судился с районной газетой "Родное Приазовье". Газета в одном из материалов утверждала, что голодомор 1932-33 годов не был геноцидом, что и пытался оспорить в суде пан Коваленко. Стоит отметить, что вердикт Пресняковой был вполне ватным - Коваленко в удовлетворении иска было отказано полностью.
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Первый же шторм это исправит.
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Так, что не грузи тут, учитывая ваши цены.
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РАСПАД россии - КАК ЭТО БУДЕТ!!!!!!россия В 2025 ГОДУ
09.12.2016ADMIN LEAVE A COMMENT
Первый этап распада России произойдет уже в 2017 году, когда недовольство всколыхнёт Северо-Кавказский регион на фоне глубокой стагнации в российской экономике. Активную поддержку новоиспеченным государствам будет оказывать Турция.
Первой отделится Чечня - самый моноэтнический регион России с минимумом русского населения. После прекращения вливания средств из Москвы для Чечни, и так во многом фактически независимой, исчезнет дальнейший смысл считаться частью России на бумаге. Чечня станет сильным военным государством, региональным гегемоном на Кавказе.
Дагестан отделится от России также в числе первых, сразу после Чечни. Дагестан в 19-м веке породил самого опасного противника России - мюридов Шамиля (для войны с Шамилем каждая семья России отправила на войну солдата или офицера, среди которых писатели Лермонтов и Лев Толстой). 3 миллиона человек, из которых всего 3% русских, не дают никакого шанса Москве властовать над этим регионом в будущем. Дагестан примет ваххабитскую идеологию для борьбы с коррупцией и казнокрадством. Еще одно государство на Кавказе - Кабарда - родится при объединении Карачаево-Черкессии с Кабардино-Балкарией и Адыгеей. В Кабардино-Балкарии большинство
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Не понтуйся своими "полумиллионами", которые ты один и видел, ватная скотинка.
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В спам, скотинка. )))
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Фу. Не стоит такому учиться.
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Хуйло, "пустившее газ", не уточнило, в какую сторону будет работать газопровод? В Крым, или из Крыма? )))
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В спам, ватная скотинка. В спам. )))
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И я не указываю, что тебе делать.
Я тебя просто отправляю в спам. С таким же безразличием, как выдавливаю выскочивший на носу прыщик.
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Когда уже дома Татьяна открыла консервную банку, то кроме печени трески обнаружила там… червей.
«Друзья, будьте осторожны! Купили в «Добрострое» консервы, открыли и были в ужасе... Черви», - пишет в социальной сети шокированная Татьяна.
«Предъявляйте претензии производителю, магазин тут не причем. А товар можно вернуть при наличии чека, - пишет комментарий другая горожанка.
«По ГОСТу наличие глистов в рыбных консервах - допустимо, но определённое кол-во. Тут, явно перебор!», - отвечает еще одна жительница Севастополя.
Татьяне и всем тем, кто, купив баночку рыбных консервов, обнаружил там неприятный сюрприз, можно посоветовать только одно: обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или сразу Путину написать
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Думаю дороже чем нам по нынешним временам(((
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Подлодка наша идет в лучах заходящего солнца покорять океаны. Круто!
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