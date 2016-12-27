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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: газ (8557) газопровод (533) Крым (17845) Путин (20531)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия подключила оккупированный Крым к своей ГТС

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл новый магистральный газопровод, который соединил оккупированный Крым с Краснодарским краем.

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Газогін такий самий віртуальний як і енергоміст???? А де заяви України в ООН з цього приводу, що Росія будує незаконний газогін в Крим, без погодження з Україною?
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включать то можно по телеку а вот реально все как в фантастике..
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А через яку територію він проходить, газогін?? Якщо по дну - то лапша ваті на вуха.
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Вот сколько денег надо тратить на крыматорских пенсионеров, ведь это вхолостую выброшенные деньги.
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Не вхолостую. Поставщик труб - тоже контора ротенбергов.
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За газ рыночную стоимость там никто не заплатит. Просто сжигать будут газ для генерирования электроэнергии для пенсионеров и дотировать энергетику.
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Кремль решил пропиарить Надежду, передав через нее людей под видом пленных, которые являются завербованной агентурой, такой же самой как и сама Савченко.
Зачем судье у которой вся семья на оккупированной территории (преснякова) - ехать в Киев?
Зачем освобождать журналистке(сворак), у которой любовник на оккупированной территории - ехать в Киев?
Неужели Кремль не мог для пиара Савченко прислать нормальных патриотов, а не предателей?
Боялись, что нормальные люди не будут на камеру лгать и пиарить Савченко?
Как это уже было, когда Надя поехала в Москву, а узники Кремля, к которым она якобы приехала, заявили что не желают видеть здесь Савченко, которая тут только ради пиара.
А эти две залетчицы могут даже присоединится в новую партию Савченко, о которой я писал вчера.
СБУ должны на полиграфе допросить Сворак и Преснякову. Ведь вероятно, что женщины со своего плена (которого скорей всего не было) отправятся прямиком в камеры украинского СИЗО. Лишь бы не в Верховную Раду, как их спасительница…

даю ссилку тут детальний аналіз яке гімно нам знову підсовують!!! таке саме як і савченко!!!
http://rusjev.net/2016/12/27/kto-takie-zalozhniki-savchenko/#more-30263

Ольга Сворак - журналист из Ивано Франковска. Поехала в 2015 году на оккупированную террористами территорию.
Обратите внимание на ее "допрос". Сворак ведет себя абсолютно спокной, уравновешенно, не нервничает, будто ничего страшного не случилось.
На ее лице румяна, тени, помада. Ничего не потекло от слез, наверное террористы в плену всегда дают красится пленным.
Далее Сворак заявляет что, она поехала к своему любимому, который является террористом, террористической организации "ЛНР".
И это абсолютная правда. Ее слова о том, что ее вербовали СБУ - ложь.
Не завербует СБУ женщину, у которой ее любимый, ее сила и опора - террорист "ЛНР".
В друзьях у Сворак я нашел в разделе "коллеги" сепаратиста и пособника террористов Руслана Коцабу. Который так же, хоть и родился на Западной Украине, но является коллаборационистом.
Более того, в 2012 году Коцаба публиковал видео с Сворак на своем ютуб-канале.
Интересно, что пару дней назад Коцаба выступал на NewsOne, где активно выступал в поддержку Савченко.

Вторую пленную зовут Анжелика Преснякова. Все что о ней сейчас известно: она была судьей в Новоазвоске.
В 2009 году она вела громкое дело в Новоазовске по иску жителя села Безыменное Василия Коваленко, который судился с районной газетой "Родное Приазовье". Газета в одном из материалов утверждала, что голодомор 1932-33 годов не был геноцидом, что и пытался оспорить в суде пан Коваленко. Стоит отметить, что вердикт Пресняковой был вполне ватным - Коваленко в удовлетворении иска было отказано полностью.
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Это не означает, что в Крыму будет газ. Это значит, что энергохвост - фсьо.
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прикольно. а собственный крымский газ куда делся? раньше крым сам себя обеспечивал а теперь чего?
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А рашисты крымский газ берегут для заполнения "турецкого потока".
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а энергохвост? Че, удлинители китайцам вернут что ли?
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а зачем энергия? газовые фонари введут и все
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"Россия подключила оккупированный Крым к своей ГТС"

Первый же шторм это исправит.
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10 лет электриком работаю, до сих пор не понимаю как керосин по проводам в лампочку попадает.
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да, только громко об этом не заявляйте, 70проц ваты в своих мухасрансках газовую трубу только по ящику видели газофикаторы хуевы.
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Це означає що коридору до Криму по суходолу не буде і хуйло це зрозуміло нарешті.
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А вот в этом я глубоко сомневаюсь...
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Скоро они узнают еще что такое без газа сидеть.....
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Що далі? Канатна дорога через пролив з ослячою тягою? Чи плавуча труба, по якій голодні крисяни будуть на карачках бігати за хавчиком в тамань? Нехай ще встановлять у Керчі височенну статую ху*ла, щоби її було видно з кацапського берега. І двічі на добу нехай статуя пісяє.
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И шооооо ? Теперь заработают опреснители морской воды? Или с помощью коллайдера из газа будут синтезировать воду? В далекой перспективе только увеличение производства электроэнергии. А как ван нравится "Путин лично открыл....." и т.п. То свет запускает, то газ открывает.... Делать видно ему нехрен, как и нашему Порошенко, Луценко, Авакову и Гройсману и т.д. кстати. Много позд-жа никаких результатов.
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Любезнейший, не трать свою энергию на мразей......
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Очевидно, чтобы воровать наш газ с захваченных месторождений и вышек!
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"Также не стоит забывать о такой мере поддержки как материнский (семейный) капитал, который начисляется и выплачивается при рождении второго и последующих детей. Однако потратить его можно только на установленные законом цели".

Так, что не грузи тут, учитывая ваши цены.
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Тебе на руки их не давали. Хватит врать про полляма, а еще думаю, что и про ребенка врешь.
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О! Поздравляю! Тебе пришлось настругать целых двух выблядков, чтобы "вложить в квартиру"! На половину туалета небось хватит?
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Это где то 100 тыс грн, явно на квартиру не хватит. Но это целевые деньги и на квартиру их не потратишь.
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Это у него бизнес такой. На большее оно неспособно.
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Вот уж нет, только на ребенка и то постепенно можно потратить. Во вторых у меня квартиры есть, так что ты сосешь.
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"Также не стоит забывать о такой мере поддержки как материнский (семейный) капитал, который начисляется и выплачивается при рождении второго и последующих детей. Однако потратить его можно только на установленные законом цели".
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Ты прав засташа полная помойка да и та скоро распадется!!!

РАСПАД россии - КАК ЭТО БУДЕТ!!!!!!россия В 2025 ГОДУ
09.12.2016ADMIN LEAVE A COMMENT
Первый этап распада России произойдет уже в 2017 году, когда недовольство всколыхнёт Северо-Кавказский регион на фоне глубокой стагнации в российской экономике. Активную поддержку новоиспеченным государствам будет оказывать Турция.
Первой отделится Чечня - самый моноэтнический регион России с минимумом русского населения. После прекращения вливания средств из Москвы для Чечни, и так во многом фактически независимой, исчезнет дальнейший смысл считаться частью России на бумаге. Чечня станет сильным военным государством, региональным гегемоном на Кавказе.
Дагестан отделится от России также в числе первых, сразу после Чечни. Дагестан в 19-м веке породил самого опасного противника России - мюридов Шамиля (для войны с Шамилем каждая семья России отправила на войну солдата или офицера, среди которых писатели Лермонтов и Лев Толстой). 3 миллиона человек, из которых всего 3% русских, не дают никакого шанса Москве властовать над этим регионом в будущем. Дагестан примет ваххабитскую идеологию для борьбы с коррупцией и казнокрадством. Еще одно государство на Кавказе - Кабарда - родится при объединении Карачаево-Черкессии с Кабардино-Балкарией и Адыгеей. В Кабардино-Балкарии большинство
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А в Зимбабве ты получил бы целых три тачки резаной бумаги.
Не понтуйся своими "полумиллионами", которые ты один и видел, ватная скотинка.
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Ты еще расскажи, что "русЫсЫкие" нам Киев построили.
В спам, скотинка. )))
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Врать хватит. Тут уже ты своим враньем надоел.
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Дурачек ватный. Мои отцы, деды и прадеды и построили. Украинцы. А вы, русские свиньи, только и умеете что просирать созданные ими.
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Путин пустил газы.

Фу. Не стоит такому учиться.
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Странно. При украинской власти Крым не только обеспечивал себя газом, но и передавал излишки на материк.
Хуйло, "пустившее газ", не уточнило, в какую сторону будет работать газопровод? В Крым, или из Крыма? )))
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Дикарь ватный, стыдящийся даже своего флага.
В спам, ватная скотинка. В спам. )))
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Поверь, мне нет времени на дрессировку ватного животного.
И я не указываю, что тебе делать.
Я тебя просто отправляю в спам. С таким же безразличием, как выдавливаю выскочивший на носу прыщик.
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Все лучшее Крысчанам их кормят дерьмом а они спорят про чеки, дебилы .Незадолго до наступления Нового года севастопольцы традиционно атакуют магазины и супермаркеты, стремясь приобрести побольше вкусностей к праздничному столу. Так сделала и жительница города-героя Татьяна. Покупки она решили сделать в магазине «Добрострой», что в Гагаринском районе города. Среди прочего была приобретена баночка консервов - печень трески.
Когда уже дома Татьяна открыла консервную банку, то кроме печени трески обнаружила там… червей.
«Друзья, будьте осторожны! Купили в «Добрострое» консервы, открыли и были в ужасе... Черви», - пишет в социальной сети шокированная Татьяна.
«Предъявляйте претензии производителю, магазин тут не причем. А товар можно вернуть при наличии чека, - пишет комментарий другая горожанка.
«По ГОСТу наличие глистов в рыбных консервах - допустимо, но определённое кол-во. Тут, явно перебор!», - отвечает еще одна жительница Севастополя.
Татьяне и всем тем, кто, купив баночку рыбных консервов, обнаружил там неприятный сюрприз, можно посоветовать только одно: обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или сразу Путину написать
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Так у них же есть опреснители.... Путин обещал.....
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Прикинь, что стоимость опресненной воды в десятки раз дороже
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А мне от этого только в кайф (хоть я не люблю это слово)... Пусть им будет дороже..... Я раньше ездил в Крым по 2 раза в год, и не ради доведения себя до состояния обгорелого баклажана... Я видел все пять(а я думаю что их больше) пещерных городов, каменные руны на горе Бойко, Храм Солнца, каменные дольмены на горе Кошка и многое многое другое .... И после 2014 года я, (русский по происхождению, хоть и наполовину (мама украинка)) понял, что я больше УКРАИНЕЦ , чем многие проживающие западнее Киева...
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Они газ туда в своих кишечниках с материка возят - сожрал в Новороссийске качественных русских продуктов, а по прибытии в Крым газ уже наружу рвется, только трубу подставляй.
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Эташ пачем крысчанам будет киловат газо-электричества????
Думаю дороже чем нам по нынешним временам(((
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Эх, вернем Крым, сколько заберем ништяков у кацапов. Заживем. Парад в Севастополе!
Подлодка наша идет в лучах заходящего солнца покорять океаны. Круто!
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Цензор.НЕТФорум Украины
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