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Теги: Чубаров (521) Керченский мост (32)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Керченский мост - такая же авантюра Путина, как военная кампания в Сирии, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сравнил строительство Керченского моста на территорию оккупированного Крыма с военной кампанией России в Сирии.

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бояришнік уже прокрався і в гос.дуру раССєї
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В плане распила оставшегося бабла - это самое то...
этот мостик, благодаря стараниям Ротенбергов
- уже подорожал в десять раз....
Самое интерестное, что его полный подрыв
- будет стоить в миллион раз дешевле...
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Керченский
мост не будет ни когда построена , течение в этом месте, смоет любую
конструкцию ! Всё дело в том , что дном моста , являются тектонические
образования ! Не удачно её строили царь ,Сталин и куда кремлевскому плешивому карлику её построить ! Но сваи будут
прекрасным материалом для виселицы для Путина ,Медведева ,по приговору суда !
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Хай воюють тварі в сирії -- проти них тепер майже увесь сунітський світ.
Хай будують міст -- купа скомуніздинного баблаю міст навряд чи добудують, якщо добудують, то навряд чи довго стоятиме. А якщо довго стоятиме, то буде кудою депортувати вату, щоб не заїзджаючи на материкову Україну звиздувала ( нах) прямо в підерацію.
Так що хай роблять і перше і друге,
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А КАК ВАМ ТАКАЯ МУЙНЯ, МАЛЯТА ?????_______"Трамп стремится к отмене санкций против России Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер предложил избранному американскому президенту Дональду Трампу план нормализации отношений с Российской Федерацией. Об этом сообщает немецкое издание Bild. Как сообщается, Киссинджер имеет четкие представления о будущих отношениях ядерных держав. "Он считает, что примирение с Россией является правильным шагом для того, чтобы позиционировать себя против Китая. Баланс между Америкой и Россией будет способствовать укреплению глобальной стабильности", - говорится в сообщении. Кроме того, издание отмечает, что согласно анализу западноевропейских разведывательных служб, опираясь на информацию из команды Трампа, будущий президент США стремится к отмене санкций против России. Кроме того, Киссинджер рекомендовал Трампу признать превосходство России в Беларуси, Украине, Грузии и Казахстане. "Для Украины должен быть найден план политического и экономического развития. Основная идея: Россия гарантирует безопасность Восточной Украины. В свою очередь, Запад не будет вмешиваться в крымском вопросе", - говорится в сообщении. Как сообщается, согласно плану Киссинджера, оккупация украинского полуострова не будет официально признана, но Крым больше не должен быть проблемой в отношениях между сверхдержавами. Кроме того, отмечается, что прямые переговоры по вопросу нормализации отношений между США и РФ проходят через посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка. Также сообщается, что Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин находятся в "постоянном контакте по телефону".
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Однако такая информация идет по многим украинским ресурсам.
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На Трампа насрать, прийдет и уйдет, достаточно, что Украина не признает Крым российским, вопрос будет оттягиваться пока не решиться.
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Будет оттягиваться до расформирования россии.
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Сравнение войны и моста мягко говоря странное. Чубаров жжот
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Странно, что вы пришли на украинский ресурс
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Ниже Вы признаёте, что ватный мост будет построен. Вот это действительно странно.
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Может и будет, но работать долго не будет. Да и некому его окупить.
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Я знаю, но это не суть темы. Поэтому лучше обсудить сроки окупаемости Керченского моста.
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Пожалуйста. Сколько там сейчас тратится на паромную доставку всего, от отдыхающих до еды?
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Не. Это Вам виднее. Вы ведь угадываете местонахождение любого форумчанина на третьем посте
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Просто от вас кацапом с крыматорским душком сильно воняет, вот и угадал.
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Опять на личности переходите. Так и в спам пойдете.
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Вам вообще уже нет смысла жить в Крыму, ведь даже по мосту будет дорого доставлять воду, еду...У вас там все люди лишние стали
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И чем же мост так удорожит доставку еды? Про воду по мосту - первый раз слышу
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А то, что мост громадных денег стоит, обслуживание его тоже дорогое...Вот и будете за все платить
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Керченский мост отправится к хору Александрову,рукожопые строители однако
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Тут секрета в том, что Керченский мост авантюра нет. Громадные затраты, которые никогда не окупятся, да и не факт, что мост долго продержится.
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Он окупится - все же по мосту дешевле, чем паромы гонять.
Другой вопрос, что при российской рукожопости он может развалиться.
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Не окупится. В Крыму нет и не будет такой экономики, которая сделает этот мост выгодным.
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В том то и дело, что в Крыму нет почти своей экономики.
Все нужно завозить.
Вот и будут по мосту возить с Кубани еду, топливо, товары на 2,3 млн жителей.
Плюс пара миллионов туристов в год.
Я уверен, что мост будет очень загружен.
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Возить можно тем, у кого будут деньги это оплачивать. Из-за еды и тряпок смысла в мосте нет. Это мост в никуда.
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Можно сколько угодно размещать такие фотки, но мост таки строят.
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Строят. Но фотки об этом здесь лучше не размещать. Реальность не приветствуется.
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Соцсети высмеяли Путина, у которого закончились деньги на Керченский мост (ФОТО)
В социальных сетях иронично отреагировали на сообщения о приостановке финансирования строительства Керченского моста
Как сообщают «Комментарии», российское издание Forbes сегодня сообщило, что приостановлено финансирование строительства Керченского моста.
По данным издания, последний раз деньги на строительство компании перечисляли в декабре прошлого года. Выплата в 65,4 млрд рублей, запланированная на этот год, «зависла» из-за затянувшейся бюрократической процедуры. Аванс израсходован, а на стройплощадке не хватает оборудования.
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Значит я что-то пропустил .А что, щебень таки нашли? или пришли таки к выводу что он не нужен ? Может они и без бетона обойдутся ? , из скреп опоры зафигачат !,пилоны из духовности !, а что, они могут!, особенно апасля боярышника! кацапы вообще могут мост из ничего построить (ну , типа каши из топора) и при этом распилят бабла больше чем на олимпиаде в сочи и стадионе в питере . Гы.
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Керченский
мост не будет ни когда построена , течение в этом месте, смоет любую
конструкцию ! Всё дело в том , что дном моста , являются тектонические
образования ! Не удачно её строили царь ,Сталин и куда кремлевскому плешивому карлику её построить ! Но сваи будут
прекрасным материалом для виселицы для Путина ,Медведева ,по приговору суда !
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пророки, такие пророки.... никто не может сказать, что будет завтра, но уже лезут делать прогнозы..
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С Крымом в целом довольно похоже на договорняк. Чего только стоит энергоблокада, которую ввели не в 2014 г., когда Крым критически зависел от украинского электричества, а в конце 2015 г., когда уже проложили кабель.

Это очевидный преступный договорняк украинской власти. К сожалению, окрыленная победной на Майдане, новая власть сдала Крым, причем очень комфортно - почти 2 года продолжая поставлять электричество.
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шыкаладная петушня и сейчас электрику и газ0 туда поставляет. Это не новость.
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Надо знать законы хотя бы что умное писать. А понятиям кАзла Янека не катит...
Зрада ААААААААААААААААААААААА чокалад АААААААААААААААААА
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И по каким же законам поставлялось электричество в оккупированный Крым в 2014-2015 годах?
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Если татары хотят вернуть хоть часть Крыма ,должны поднимать вопрос о разделе Крыма- северный для создания татарской автономии в составе Украины,взамен Украина признает южный в составе рф,в противном случае весь крым будет оккупирован рф,это может длиться как угодно долго,курилы пример.
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Это глупость.
1. Для Украине неприемлемо даже 1 кв.м. признавать за Россией.
2. Татары не живут чисто в северном Крыму, например, в Джанкое и Армянске татар мало. Они живут в центре.
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Чубаров не прав, военная компания в Сирии не авантюра. Участвуя в ней Россия преследовала две цели: первая - продемонстрировать всему миру, что Россия полноправный "игрок" на международной арене наряду с США, и вторая, главная, - отвлечь внимание международной общественности от Крыма. Скажете она не добилась своего ? Только представьте на минутку что нет ни Сирии, ни Донбасса, какое б давление было на РФ по крымскому вопросу. Так что Сирия - никак не авантюра.
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Сирия для паРаши - 130 млрд на ветер можно писать что не авантюра
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Сирия была необходима. Там американцы разворошили весь восток, забили всю Европу беженцами. Пришлось помогать этой безвольной Европе.
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Хватит свои подлости на американцев списывать.
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Какие подлости, я привёл слова американцев, в частности Обамы, о нечаянно ими созданной ИГИЛ.
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Беженцев не игил в Европу погнал,а вмешательство вашей раши.
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Ты сравни даты начала наплыва беженцев и ввода рашкиных космонавтов в Сирию.
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Скорее наоборот. Поток беженцев схлынул после прихода РФ в Сирию.
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У вас,рукожопых, все, что взлетит, непременно упадет.
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Рыбы в Черном море тоже так говорят и благодарят за корм.
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Ahaacclarorus Ahaacclarorus
Можно не признавать,а отменить санкции наприме,много вариантов,но сейчас Крым де факто в РФ и может там остаться ВЕЧНО
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Wevelsburg
А ты не мордвин?Как ты Крым собрался освобождать,сидя на диване?Наверное ты тупой,если не понимаешь,что часть лучше,чем ничего
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Часть хуже, чем ничего. Это давно доказано, ведь тогда придется гнать ресурсы как для всего Крыма. Это Украине точно было бы невыгодно.
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Ali Hasan
Какие еще ресурсы гнать?Глухая граница и ров,Джанкой столица татарской автономии,туда идут вода,рельсы и дороги ,дальше граница.Если не вернуть часть Крыма,он весь модетинавсегда остаться в рф,никакие крики и угрозы с дивана ничего не изменят.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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