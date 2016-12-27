Керченский мост - такая же авантюра Путина, как военная кампания в Сирии, - Чубаров

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этот мостик, благодаря стараниям Ротенбергов
- уже подорожал в десять раз....
Самое интерестное, что его полный подрыв
- будет стоить в миллион раз дешевле...
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мост не будет ни когда построена , течение в этом месте, смоет любую
конструкцию ! Всё дело в том , что дном моста , являются тектонические
образования ! Не удачно её строили царь ,Сталин и куда кремлевскому плешивому карлику её построить ! Но сваи будут
прекрасным материалом для виселицы для Путина ,Медведева ,по приговору суда !
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Хай будують міст -- купа скомуніздинного баблаю міст навряд чи добудують, якщо добудують, то навряд чи довго стоятиме. А якщо довго стоятиме, то буде кудою депортувати вату, щоб не заїзджаючи на материкову Україну звиздувала ( нах) прямо в підерацію.
Так що хай роблять і перше і друге,
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Другой вопрос, что при российской рукожопости он может развалиться.
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Все нужно завозить.
Вот и будут по мосту возить с Кубани еду, топливо, товары на 2,3 млн жителей.
Плюс пара миллионов туристов в год.
Я уверен, что мост будет очень загружен.
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В социальных сетях иронично отреагировали на сообщения о приостановке финансирования строительства Керченского моста
Как сообщают «Комментарии», российское издание Forbes сегодня сообщило, что приостановлено финансирование строительства Керченского моста.
По данным издания, последний раз деньги на строительство компании перечисляли в декабре прошлого года. Выплата в 65,4 млрд рублей, запланированная на этот год, «зависла» из-за затянувшейся бюрократической процедуры. Аванс израсходован, а на стройплощадке не хватает оборудования.
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мост не будет ни когда построена , течение в этом месте, смоет любую
конструкцию ! Всё дело в том , что дном моста , являются тектонические
образования ! Не удачно её строили царь ,Сталин и куда кремлевскому плешивому карлику её построить ! Но сваи будут
прекрасным материалом для виселицы для Путина ,Медведева ,по приговору суда !
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Это очевидный преступный договорняк украинской власти. К сожалению, окрыленная победной на Майдане, новая власть сдала Крым, причем очень комфортно - почти 2 года продолжая поставлять электричество.
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Зрада ААААААААААААААААААААААА чокалад АААААААААААААААААА
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1. Для Украине неприемлемо даже 1 кв.м. признавать за Россией.
2. Татары не живут чисто в северном Крыму, например, в Джанкое и Армянске татар мало. Они живут в центре.
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Можно не признавать,а отменить санкции наприме,много вариантов,но сейчас Крым де факто в РФ и может там остаться ВЕЧНО
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А ты не мордвин?Как ты Крым собрался освобождать,сидя на диване?Наверное ты тупой,если не понимаешь,что часть лучше,чем ничего
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Какие еще ресурсы гнать?Глухая граница и ров,Джанкой столица татарской автономии,туда идут вода,рельсы и дороги ,дальше граница.Если не вернуть часть Крыма,он весь модетинавсегда остаться в рф,никакие крики и угрозы с дивана ничего не изменят.
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