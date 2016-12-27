У крушения Ту-154 есть свидетель, версия теракта полностью не исключается, - российские СМИ

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2. А у пассажирских самолётов критических углов атаки нет?
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Молодой человек!!! Если Вы ни черта не понимаете в авиации .... то не пытайтесь выглядеть умником! Берегите свой имидж...который Вы изрядно пошатнули...написав подобный бред!
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Ой, как всё сложно.
Просто экипаж и пассажиры за эти секунды успели всосать всю "Боярку", которой самолет заправили в Сочи.
Как известно без
воды"Боярки"
И ни туды.
и ни сюды.
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"А знаете, почему мы радуемся, мои глупые русские? Сейчас расскажу! Только пленку надо отмотать назад, где-то на конец 2013 года. Мы стартовали с осознания россиян, если и не братом, то по крайней мере - другом. Сейчас эти слова звучат комично, но тогда - это было реалиями. И тут вы, мои непонятливые русские, начали нам тыкать ножами в спину, загонять иголки под ногти, срезать шкуру по живому. Мы плакали над покалеченными на Майдане, а вы смеялись над "кастрюлеголовыми". Мы кричали "Слава Украине!", а вы орали нам в спину "Героям сала!" Мы шли вам на встречу с гимном, а вы тыкали автоматами нам в лицо. Мы защищали свою Родину от террористов, а Вы стреляли в наших солдат через границу. Вы расстреливали их в "зеленом коридоре". Вы пытали их и отрезали руки с туировкой в виде нашего герба. Мы, сцепив зубы и затянув пояса, кормили и одевали армию, а вы - ждали когда, мы "замерзнем без газа" и загнемся без ваших рынков сбыта.Мы ждали поддержки от вас, а вы - разрывали наши культурные связи. Ваши артисты стреляли в наших военных, называли их оккупантами и фашистами, пели песни о "возвращении Крыма". И постепенно, с каждым таким предательским ударом, мы огрубели, мои удивленные русские. Как говорил Маугли: "Вы так долго называли меня человеком, что я и сам поверил в это!" Мы стали тем, кем вы нас называли - укропами, карателями, бандеровцами, хунтой. Мы стали тем, кем вы нам были изначально - врагом. И поэтому - не надо хныкать, заливать соцсети слезами, размазывать сопли по клавиатуре и кричать: "Да что ж вы, не братья, что ли?" Не братья. Враги. Хунта. Каратели. И мы будем смеяться и радоваться вашим потерям, как бы они не произошли: от птицы в двигателе, от стекломоя, от пули, ставшего на путь джихада, или от снарядов наших воинов. Вы посеяли ветер, мои ошеломленные русские. Так пожните же бурю!".
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Лётчик Валошин, да?
Когда он только успевает...
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@OlegGazmanov есть балалайки,фуражки форменные,балетные пачки всё б\у немного отсыревшее.будеш брать? короче морепродукты,недорого произв.РФ
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Бокал за тех, кто в море!
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Если в Анапе приложить к уху ракушку, можно услышать ансамбль Александрова
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Фашистская РФ ведет кровавую оккупационную войну против Украины. И «жертвы этой кровавой войны никогда не скорбят по потерям в войсках своего лютого кровавого врага агрессора.
Упавший самолет с артистами и пропагандистами, летящими повеселить на Новый год солдат фашистов вермахта, СС и люфтваффе, не мог вызвать сострадания у граждан кровавого ссср. Также не может вызвать сострадания украинцев, российским фашистам временно оккупировавших украинский Крым и Донбасс.
В Украине более десяти тысяч погибших от кровавых кремлёвских оккупантов, и также полтора миллиона беженцев, у которых многие миллионы родных, друзей, близких знакомыми и т. д. И все они люто ненавидят кровавых российских фашистов захватчиков и желают им смерти, смерти россиянам, которые оказались проклятыми каиновыми братьями. Эта ненависть многих миллионов украинцев не только к кровавым кремлёвским фашистам путлина. А и ко всем россиянам которые выбрали себе такую кровавую фашистскую власть и радуются массовому убийству украинцев захватывая их суверенную украинскую землю.
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А самолет Пу-154 - уже два года летит под критическим углом,
и скоро развалится на части... к всеобщему удовлетворению...
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така канєшно смєрть нєлєпа
і пєсні-пляскі на костях
помстився нині за алеппо
аллах
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Видать как и в Украину - "гумманитарный" конвой с "сахаром" и "вермишелью" послали..
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СМИ: сотрудник МИД РФ скончался в КазахстанеСегодня в 10:42, просмотров: 1142
Сотрудник МИД России Роман Скрыльников, командированный в Усть-Каменогорск, скончался 26 декабря от инфаркта. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Казахстане.
Следов насильственной смерти на теле дипломата не было, пишет издание. Его в арендованной квартире нашел водитель.
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Да любой самолёт рухнул бы, если бы в него столько говна нагрузилось...
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Сейчас уже даже и москвитянам стало ясно, что летать самолетами Воздушно-космических-подводных сил Российской Фидарации - смертельно опасно для жизни. Поэтому Украина закрыла свое воздушное пространство для путинских самолетов.
«Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется», - написано в Библии.
Некорректно радоваться чужой смерти, даже если покойники - музыканты ансамбля Александрова, летевшие в Сирию поздравить российских убийц с разрушением города Алеппо.
Прежде, чем оказаться в Сирии, Вооруженные силы РФ прошли «боевой путь» в Чечне, где во время проведения военных операций и «мягких зачисток» убили в Ичкерии почти 260 тысяч мирных жителей, в том числе 42 тысяч детей.
Захватывая украинский Крым «вежливые бурятские человечки» «без единого выстрела» расстреляли в Новофедоровке, безоружного христианина Украинской православной церкви МОСКОВСКОГО патриархата майора Станислава Карачевского.
Немного ранее во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе солдатами Шойгу был убит прямым попаданием в область сердца прапорщик Какурин С.В., который находился на наблюдательной башне автопарка части. Также выстрелами в область шеи и руки был ранен капитан Федун В.А.
А немного позже российские православные офицеры убили на украинском Донбассе обстрелами из «Градов» и минометов более десяти тысяч украинских военных и мирного населения и более двадцати тысяч украинцев получили ранения и контузии.
Их совесть абсолютно спокойна, когда они убивают украинских пограничников и таможенников на пунктах пропуска через границу, уничтожают украинские села вместе с их жителями и выжигают напалмом поля с созревшей пшеницей и подсолнухом.
То, что эта очередная авиакатастрофа под Сочи - перст Божий, не вызывает сомнения. Ибо в Священном Писании сказано: «Кто это говорит: «и то бывает, чему Господь не повелел быть»? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» (Плач Иеремии 3глава 37-38 стих).
Бог, великий Творец всего сущего, поддерживает, направляет, распоряжается и управляет всеми тварями, делами и явлениями - от величайшего до ничтожнейшего. Для случайного стечения обстоятельств в Божественном Промысле места нет. Иисус Христос провозгласил, что даже малая птаха не упадет на землю без воли нашего небесного Отца, и что волосы у нас на голове все сочтены.
Божье Провидение распространяется на все людские действия - дела народов находятся под Его руководством и контролем. «Князей лишает достоинства, и низвергает храбрых; умножает народы, и истребляет их; рассеивает народы, и собирает их» (Иов.12:19,23).
Православным из ликероводочной и табачной конторы Кирилла Гундяева надо посыпать головы пеплом, объявить пост, покаяться и оплакать все преступления и убийства, которые совершила солдатня Сергея Шойгу на Кавказе, в Приднестровье, в украинском Крыму, на Донбассе, а теперь продолжает убивать мусульманское население в Сирии.
P.S. Если на это сообщение появятся комментарии, состоящие из одного предложения, в котором четыре нецензурных выражения и одно слово - имя существительное, значит это оставили каловые выделения «ольгинские» тролли, с улицы Савушкина, № 55, которая находится в Банд-Петербурге.
«Повара путина» - деградирующие, а порой и просто невменяемые существа потому, что нормальный гражданин не будет выполнять столь мерзкую работу. Это заболевание вызвано хроническим психическим расстройством, слабоумием, постоянным недоеданием и недовыпиванием «Боярышника».
Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
Остальные три выражения писать нецелесообразно по этическим соображениям и из уважения к дамам. На любые возражения тролль отвечает российскими православными матами и фотографией «фака».
Круг интересов российских тролли обычно ограничен минетами, «пуканами» и расположением на человеческом теле анально-орально-генитальных органов, куда они отправляют своих оппонентов. «Рупоры» кремля» также большие специалисты в области содомии и зоофилии.
Вычислить их можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв». В их комментариях просматриваются признаки агрессии и кремлевской истерии.
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