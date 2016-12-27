В деле о госизмене Януковича свидетельствует бывший депутат Госдумы РФ, - прокуратура

SER BERBA
, Дедушка АУ
, Andrey Bolcman
, andrey andreev 18d8e7ad
, Глеб123
, CTEPX
, А П 6d5dcd2e
, Анатолий Артемьев
, Stuart Pearce
, Ali Hasan
, Антипа Боголюбов bc4c690e
, Ортодром
, Вова Воваенович
, Антип61
, Juli Schubs
, Доброжелатель Доброжелательный
, sea dog
, vidasik
, Ksenia VB
, zwjagel
, Сообразительный I
, Александр Шевченко
, Baks13
, tector
, Свидомый_регион
, La Figa56 ab2ed38e
, Horvi Hor d3d97a8c
, ПравдаЛюбка
, Dnepr forever
, NavigatorUR
, Планета Земля-Рай
, Нипонил Чавоздеся
, Карпов Олег
, Луиза Тумбочкина
, Ярослав159
, Геракл Платонович
, Лилия Стацкая
, olpkol
, polop
, Khmelnitskiy
, Aleks_15
, Ruslan Tkachenko
, Vladimir Makarenko
, Валерий Кучер
, Михайло Сергієнко
, Крокодил Гена
, Debor
, Сергій Кузьмук
, zaParisian
, Leonidas 4503 5b487af2
, cimbitep
, Aqua Forrest
, Петро Петренко bff24d2f
, Valery Vahovsky
, Владимир Мажура
, adam smit
, distantwork
, Комиссар Миклован
, Андрей Андреев a9778f9c
, soren
, Alexei Skibo
, Санчес
, Игорь Карпушин
, Александр Чуприна
, Зося Синицкая
, nazarin vladimir
, Антон Куприянов
, NEserega
, war128
, Агамемнон
, Taras Franco
, Olga Lebedeva
, Борис Зет
, Ahaacclarorus Ahaacclarorus
, дератизатор
, Чарли Чарли
, Кыргыз Бишкек
, Bogdan_
, Корсунский
, Тамик Магомедов
, Аль Капучіно
, Gulfiliz Zorlu
, Eispickel
, Diesel_Sasha
, Fjall_Raven
, Олег Довгорук 10fc1005
, Кристобаль Хозевич Хунта c98a54dd
, Ласковый зверь
, Alex Alex 801ff945
, Kovbas
, Чрствый
, alex lagun
, Олег Чоб
, Ander14
, Yoda1991
, Avto Joker
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, --Григорій--
, violator
, Мирослав Грабовський
, Ольга_К
, Бандерівець
, Максим Марченко 8fbc096c
, Zemer
, alekcg1 .
, Влад Листвич
, Фантом 2
, валерий сакович
, Александр 1c6e6fd4
, Олег Смуток
, Валентин78
, Oleh57
, Хочу миру
, Vapy Provk
, Беняша Курильский Бобтейл
, Sergey Nezdoyminoga
, cat bassman
, gassab
, Чип
, Роман Иванович 88d29025
, Сантьяго
, Яков1
, Владислав Владисдав
, LUSi
, Rentner
, Molli
, (unknown) 2d8158f3
, vinidi
, Скабичевский
, Крымваш и лугандония впридачу
, Саша Соколенко
, Григорий Григорьев
, Дмитрий нонейм
, Abrakadabr Abrakadabrov
, fromspirit100 .
, БендеровскийЗаяц
, Тарас Затолочный
, Vlad Hof
, Wevelsburg
, Франческа
, SergTranscarpathian
, Пирожок
, Gosha343
, Elena Italenna
, agoj53
, Громодянин
, Nov
, Владимир Галаган
, vadyan
, Ліщук Андрій
, R G
, Fedir Syzyi
, Alexander Nikolaevich
, olele
, Игорь Д
, Chur
, МГМ
, Иван Савченко
Andrey Bolcman, Ali Hasan, zwjagel, Ksenia VB, La Figa56 ab2ed38e, SER BERBA, Антипа Боголюбов bc4c690e, Ярослав159, ПравдаЛюбка, Планета Земля-Рай, Dnepr forever, Нипонил Чавоздеся, Juli Schubs, Horvi Hor d3d97a8c, Петро Петренко bff24d2f, soren, Alexei Skibo, Valery Vahovsky, Антип61, Крокодил Гена, Александр Чуприна, NavigatorUR, war128, Чарли Чарли, adam smit, sea dog, дератизатор, Eispickel, Fjall_Raven, Ортодром, cimbitep, Bogdan_, Олег Чоб, Ahaacclarorus Ahaacclarorus, Gulfiliz Zorlu, Игорь Мельник 1e80ecc1, Валентин78, Vapy Provk, Глеб123, violator, Бандерівець, Ольга_К, Yoda1991, Khmelnitskiy, Владислав Владисдав, Molli, Сантьяго, Taras Franco, Яков1, Debor, Sergey Nezdoyminoga, Лилия Стацкая, Агамемнон, tector, alex lagun, Григорий Григорьев, Wevelsburg, Тарас Затолочный, SergTranscarpathian, nazarin vladimir, Чрствый, Vladimir Makarenko, Stuart Pearce, gassab
Всего на сайте: 222 писателя
Ответить
Ответить
Потрібно, щоб земля горіла під ногою окупанта!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- За два года мы создали с нуля новую армию и нам есть чем защитить наше государство, - сказал накануне Парада в Киеве Президент Украины Петр Порошенко и пригласил украинцев на парад. И это не блеф Президента, как пишут сейчас на украинских ресурсах российские тролли из Ольгино.
Все, кто смотрел Парад на Крещатике воочию убедились, что российские СМИ некорректно отражали происходящие события в Украине и обманывали своих зрителей.
Независимость Украины действительно есть, кому защищать, и есть чем защищать.
К началу боевых действий в Крыму и на востоке Украины в марте - апреле 2014 года украинская армия была практически развалена. Все, что можно было продать из вооружения на металлолом и за рубеж - продали.
Весной 2014 года более пятнадцати тысяч украинских военных в Крыму изменили Присяге, стали клятвопреступниками, присягнули на верность стране-агрессору, взяли в руки российское оружие и поехали на Донбасс убивать восемнадцатилетних «киборгов», защищавших Донецкий аэропорт.
К такому состоянию Вооруженных Сил Украины привел тогда ставленник Кремля Верховный Главнокомандующий - донецкий зэк (завгар и «проффессор») с двумя ходками на зону и который ни одного дня не служил в армии и даже не имел воинского звания.
Лучшие годы своей жизни будущий «легитимный» Президент Украины провел в камере Стрижавской тюрьмы, приобретая там знания и опыт уголовного мира как правильно нужно жить «по понятиям» и тренируя свои пальцы для «распальцовки.
Когда 1 марта 2014 г. Совет Федерации России единодушно проголосовал за вторжение в Украину российских бронетанковых войск, оказалось, что на тот момент Украина могла выставить для защиты от российской православной нечисти, только шесть тысяч боеспособных воинов. «ДонБацька» не боялся Москвы. «Янык» боялся собственного народа. Для защиты своей семьи и украденных капиталов «Яйцепад» содержал за деньги украинских налогоплательщиков карательный орган «Беркут», насчитывающий почти четыре тысячи силовиков.
В период царствования семьи Януковича все важные вопросы и принятие ответственных решений «Большой Дон» согласовывал по телефону с Москвой. Иногда такая форма управления государством доходила до абсурда.
Принимая послов иностранных государств, «Витя» покидал гостей и выходил в соседнее помещение, чтобы доложить Путину о ходе переговоров, получить консультацию и заручиться поддержкой. Фактически Украиной при «Ялынковиче» управляла Москва.
Рождение новой, независимой Украины принимала повивальная команда из Москвы. Для этой цели в состав Правительства Украины, Парламента, Генштаба и СБУ заботливый Кремль внедрил политиков и чиновников (кротов) с российским гражданством и волжским говором, которые должны были спеленать свободолюбивого украинского Младенца, чтобы он «не дергался».
В какой еще европейской стране министрами обороны ставят граждан Российской Федерации, а главой Службы безопасности государства назначают человека с российским паспортом?
В такой московской команде Виктор Федорович естественно стал Резидентом спецслужб Кремля, работал на интересы России и на повышение благосостояния («покращання») своей семьи.
Для осуществления своего дьявольского плана по уничтожению Украины В. Путин использовал афганский опыт российских спецслужб по свержению и физическому уничтожению Генерального секретаря ЦК НДПА и Председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллы Амина. Операция по захвату и уничтожению Х. Амина получила кодовое название «Шторм-333», а силы для её проведения накапливались в Кабуле постепенно.
Российские рыцари плаща и кинжала доставили в Кабул и передали повару Амина яд. Советским врачам удалось спасти жизнь Первого лица Афганистана, который был уже в коме.
Точно так же спецслужбы России пытались отравить диоксином будущего Президента Украины Виктора Андреевича Ющенко. В обоих случаях спецоперации по отравлению были провалены, и тогда был задействован силовой вариант.
Для его реализации за несколько лет до событий на Майдане используя украинских продажных пограничников и предателей-таможенников в Луганской области, в Украину тайно из России доставлялось огнестрельное оружие, гранатометы и боеприпасы к ним. Накопленное оружие и боеприпасы хранили в специальных схронах, терпеливо ожидая команды из Москвы.
Тем временем на озере Селигер под знаменами будущих «ДНР» и «ЛНР» с двухголовыми курицами на полотнищах российские военные инструкторы обучали навыкам обращения с оружием украинских «трактористов» и «шахтеров» с Донбасса.
Не осталась в стороне и Партия Регионов. Она подарила школьникам Донбасса к 1 сентябрю подарочные наборы. В пакетике от доброго дяди Януковича были линейка, ручка, тетрадка, дневник и контурные карты для раскраски, в которых не было Луганской и Донецкой областей.
Сколько миллионов долларов ушло в «черную дыру» по уничтожению Украины, знает точно, наверно, только хозяин Кремля.
Поэтому противостояние на Майдане в Киеве, свержение завгара и Резидента Кремля с трона привело в ярость московского «забирателя земель» и разрушило все его фашистские планы. Дальнейшие события, связанные с военной агрессией России на востоке Украины показали, что ярость и бешенство - нормальное рабочее состояние Президента Московии и этими качествами он во многом похож на бесноватого Гитлера.
Полковник КГБ даже не предполагал, что Канада, США, Литва, Польша, Великобритания и Германия будут оказывать помощь Украинской Армии разведданными, техникой, высокоточным оружием, прослушивающей аппаратурой, обмундированием и медицинскими средствами.
Да и как не беситься кремлевскому Фюреру, если Украинские Вооруженные Силы всего за год возросли до четверти миллиона бойцов, которых обучают опытные инструкторы из США и Канады.
Кремлевские чиновники также огорчены тем, что на территории Северного кладбища в Ростове на Дону уже не осталось свободной земли для захоронений российских «отпускников» и для утилизации фрагментов воинов «Русского мира» пришлось закупать в Банд - Петербурге мобильные крематории производительностью 8-10 сжигаемых трупов в сутки.
Украина никогда не была частью России. Советская Украина 69 лет (с 1922 по 1991г.) была частью СССР - такой же частью, как и Россия в СССР. Россия перепутала себя с СССР и решила реанимировать «Союз нерушимый».
Украинцы молились о россиянах и плакали вместе с ними, когда террористы в Беслане расстреливали их школьников. Они переживали, когда задохнулись от газа «спасателей» зрители в Норд Осте и испытывали чувство боли об оставшихся в живых подводниках АПЛ «Курска», а сейчас российские СМИ называют украинцев: «жидобандеровцами», «хохлами-фашистами», «нацистами», «фашистской гадиной», «хохляцкой поганью», «бандитской хунтой», «украинской кликой» и «бандеровской сволочью».
Будем надеяться, что время расставит все по своим местам.
Нападать на разграбленную и обескровленную после расстрелов защитников Майдана в Киеве славянскую христианскую страну в прощеное воскресенье перед Великим Постом - мерзость в очах Божиих.
Украинцы молятся, чтобы Господь излил ярость гнева Своего на великую блудницу, чтобы поразил заразой, опустошающей в полдень ее нечестивое воинство, и покарал мучительной смертью депутатов Совета Федерации Московии проголосовавших за развязывание войны в Украине.
«Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым» (Пс.90:8).
Ответить
Ответить