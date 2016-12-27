ООН является всего лишь клубом, где люди могут поболтать и хорошо провести время, - Трамп

4761 92Материалы по теме: Президент ТрампТеги: ООН (1840) Трамп (367) Тему создал: Цензор.НЕТ27.12.16 02:06 ООН является всего лишь клубом, где люди могут поболтать и хорошо провести время, - ТрампНовоизбранный президент США Дональд Трамп выразил сожаления в связи с тем, что Организация Объединенных Наций в ее нынешнем виде, по его мнению, совершенно не реализует заложенный в ней потенциал. читать источник x Мне нравится 5
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Гнать ссаными тряпками! Это кодло обосрется при первом же применении ядерного оружия..жаль не умею рисовать картинок, картина маслом - зал ООН, вокруг одни скелеты делегатов и на повестке дня на табло "тема озабоченность ядерной войны".
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Так что демарш Трампа врядле связан с Украиной или Израилем. Это куда более давняя история.
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Маленькой террористке удалось выжить под непрерывной бомбежкой руССких фашистов /Сирия
https://www.youtube.com/watch?v=b949Br-mvKI
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Не верю, что совесть проснулась, может деньги кончились?
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в первую очередь, главних террористов - х#йлостан и их подельников
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Нужно готовиться к "тому, что бывает в РФ в момент системного кризиса", считает академик Российской академии наук Юрий Рыжов.
Россия "стоит на пороге жуткого краха". Об этом в интервью "Московскому комсомольцу" заявил академик Российской академии наук, доктор технических наук, бывший народный депутат СССР Юрий Рыжов.
Рыжов напомнил, что в 2009 году в журнале "Индекс" вышла его совместная с ответственным секретарем Общественного комитета защиты ученых Эрнстом Черным статья под названием "Не возвращайтесь!". Это случилось после призыва на то время президента РФ Дмитрия Медведева к уехавшим за границу россиянам, в основном ученым, вернуться на родину. Рыжов отметил, что в его статье было "напоминание, из какой страны они уехали".
По словам академика, нужно готовиться к "тому, что бывает в России в момент системного кризиса", которых за последних 100 лет было два. Первый начался в конце ХІХ века при царе Александре III, который "закручивал гайки", пока не возник кризис в вооруженных силах, не накопились недовольство проигрышем в войне Японии и внутренний протест в элитах, а также среди "простого народа", сказал Рыжов. Он подчеркнул, что позже, при царе Николае ІІ, царская империя "рухнула". Второй кризис, по его убеждению, "назревал с полным экономическим коллапсом" в августе 1991 года.
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Футбольный стадион в Петербурге, который строится около 10 лет, вновь оказался не готов к сдаче в срок. Его ввод в эксплуатацию отложен на три месяца, а также заключен дополнительный госконтракт почти на 1 млрд руб.
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Тут интересно: http://echo.msk.ru/programs/code/716777-echo/
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Скорее,на доунбасский.
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Отличается наверное тем, что Dumbasse практически отсутствует сцыкливая интеллигенция.
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" Сессия Генассамблеи не является площадкой для решения каких-либо конкретных вопросов, а представляет собой своего рода большой дискуссионный клуб. С трибуны ООН мировые лидеры говорят о наиболее острых, по их мнению, вызовах, с которыми столкнулось человечество. И указывают направление, в котором необходимо работать, чтобы эти проблемы решить."
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А тогда от США останутся рожки, ножки да долги.
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Nadeemsa kogda etot Ktoto pri vlasti budet, klub po drugomu deistvovat tozhe budet, no kak, eto ese vopros poka
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No u nas rozdestvo:
https://www.youtube.com/watch?v=uGBie5pT9nw&list=PLxTUHpQcDJElS0Veix1q-cnnv5xHBPoYs&index=2
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Ці збіговиська дуже корумповані і просто колотять великий ПОНТ .
Зверніть увагу на обсе яке у війні з окупантом расією на сході України не бачить і не чує нічого. а це живий приклад їх праці,і приклад сили путінських "на лапу" їм .
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Военным ДРК удалось их ликвидировать. При них обнаружили две единицы огнестрельного оружия и мачете.
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- о что ви думаете, читая єти строки ,и, находясь в Украине?
вас сильно беспокоит, что какой то вождь племени Юмбо не поделил корову с соседом племенем Мумбо и они решили полакомиться печенью друг у друга?
если да. я вас поздравляю! Ви могли би стать достойной заменой Матери Терези
поэтому настоятельно рекомендуюо немедленно подать свою кандидатуру на пост спасителя человечества куда-нибудь в ПАСЕ, ОБСЕ, а еще лучше в ООН!!!
правда я вас немного разочарую, отважним воинам племени Юмбо. как и их кровожадному и алчному вожду, всилу их низменних инстинктов, глубоко по барабану ваше бренное существование на єтой планете
их интереси гораздо прагматичней - корова
предполагаю с вероятностью 99%, что им вообще что-либо известно где и на каком континенте рвсположено государство Украина, какой там язик, кто вождь их племени))) и с кем они воюют
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на основании вишеизложенного у меня возникает резонний вопрос:
так стоит ли внутренние дела и национальние интереси 45 миллионного государства ставить в зависимость от користних побуждений людоедов какого-нибудь Науру и Тувалу, торгующих гуаном?
http://rus.expertclub.ge/portal/cnid__9903/alias__Expertclub/lang__ru/tabid__2546/default.aspx
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