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Материалы по теме:  Президент Трамп
Теги: ООН (1840) Трамп (367)
Тему создал: Цензор.НЕТ

ООН является всего лишь клубом, где люди могут поболтать и хорошо провести время, - Трамп

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил сожаления в связи с тем, что Организация Объединенных Наций в ее нынешнем виде, по его мнению, совершенно не реализует заложенный в ней потенциал.

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Он уже мне нравится! Поставить на место лоснившиеся рожи, зажравшегося ЕС, которые ни*уя не видят угроз, исходящих с востока и закрывают глаза на убийства украинцев, сирийцев, грузин, чеченцев и тд.

Гнать ссаными тряпками! Это кодло обосрется при первом же применении ядерного оружия..жаль не умею рисовать картинок, картина маслом - зал ООН, вокруг одни скелеты делегатов и на повестке дня на табло "тема озабоченность ядерной войны".
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врядли он будет ломать ООН об колено ради украинцев, грузин, чеченцев и т.д. На данный момент я так понимаю ему не понравилась резолюция по Израилю, думаю Израилем эта "ломка ООН" и закончится.
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Вот именно с ООН и начнётся Трампова нелюбовь к педерашке . Там то , и будут непонятки , аля Чуркина " правда ".
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В Северной Америке многие (= электорат консервативных партий, особенно) считают что ООН давно пора было разогнать. Толпа зажравшихся коррумпированных бюрократов, полностью бесполезных, и иногда пытающихся навязать свои решения Западу (когда всякие сомали, рассеи, венесуэлы и пр. простым большинством переголосовывают западников, которые несут основную тяжесть финансирования ООН). ООН это рассадник коррупции (истории с ФИФА - детский лепет по сравнению с ними), который никому не нужен кроме самих бюрократов из ООН.
Так что демарш Трампа врядле связан с Украиной или Израилем. Это куда более давняя история.
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Там не идет речь о Сирийцах , Украинцах , Грузин и Чеченцев ... Речь идет об Израильских поселениях на палестинских территориях , именно из-за этого Трамп раскритиковал ООН .
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Ну ну , посмотрим как ты разрулишь , это не банкротство пять раз объявлять и гомном в опонентов кидаться .
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Рыжий - как сломанные часы.Таки бывает прав изредка.
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Теоретически он может устроить ООН "божежмой". Если сократить взносы США в ООН до уровня среднестатистического злостного неплательщика взносов,то ООН нужно будет искать здание подешевле,где-нибудь в Бруклине.
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"Если сократить взносы США в ООН до уровня среднестатистического злостного неплательщика взносов" то ООН развалится на след. день.
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Если ООН дошла до состояния капец, то может пора почить в бозе. Или ООН должна работать, или нечего звук сотрясать.
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Не развалится , в эту прорву все кидают не малую долю .
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Лишь бы его стрелки не заклинило на пол шестого .
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Как бы он не был мне противен, но против правды не попрёшь.
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под непрерывной бомбежкой руССких фашистов Алеппо.
Маленькой террористке удалось выжить под непрерывной бомбежкой руССких фашистов /Сирия
https://www.youtube.com/watch?v=b949Br-mvKI
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Удивительно, но там нет каментов руссотроллей. Совсем нет.
Не верю, что совесть проснулась, может деньги кончились?
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А вони під українськими проксі Трампа нахвалюють.
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пора разгонять эту шайку дармоедов и бездельников
в первую очередь, главних террористов - х#йлостан и их подельников
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Ага , и все обещания заканчиваются " правда не уточнил как " .
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Украинцы говорят об этом уже третий год. Так что Трамп не оригинален.
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Трамп будущий през, а украинцы пока нет, даже в своей стране.
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Украинцы в этом не оригинальны. Об этом уже 70 дет говорят израильтяне и ложат болт на все их резолюции - тоже успешно.
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Не так уж и ложат. Вон какой хай подняли из-за "неправильной" (с их точки зрения) резолюции!
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Просто хотели новых друзей проверить. Вот и проверили.
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Прежде чем "проверять друзей" и делать какие-либо выводы, нужно честно взглянуть в зеркало на себя. И вообще, никогда не нужно требовать от других то, чего сам никогда для других не сделаешь.
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А никто ничего и не требует. Нужен психологический портрет партнера (если повезет, то союзника). Для этого устраивают спектакль на трибуне ООН. Вот и весь сектрет. Ведь если заранее знаешь, то поведешь себя лучше, чем ты есть на самом деле. Поэтому нужна театральная площадка типа ООН, чтобы каждый дурачек смог показать на на ней свою дурь.
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Свою глубину познаний , и скрометность умо заключений, вы решили показать на площадке цензора . Почему вы не в оон блеснули .
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Может, тебе еще дать подержать в руках золотой ключик?
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Ну они у Штатов этому научились. А наш шибзданутый депутат Кирш в истерике заходился сегодня: " Посла снять! Министра снять! Штаны снять! На коленях у Израиля прощения просить!" . Аж интересно стало, Израиль - это у нас какой избирательный округ?
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Очень верную оценку дал этой лицемерной и бесполезной организации ...
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Умный чувак Трамп,сказав так про оон.Правда есть маленький нюансик в его критике решения оон по исраилю.Получается надо признать оккупацию этой державой палестинские территории.или находить какой то компромисс. Можно предположить и решение вопроса по оккупированному крыму то же пока не определено.Может так ,а может и не так.
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Этот балабол до сих пор прячет свою налоговую декларацию... и оно ещё про какие-то там ООН п.дит.
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"У ООН такой гигантский потенциал, но сейчас это всего лишь клуб, где люди могут собраться, поболтать и хорошо провести время. Очень жаль," - раскритиковал лишь по израильским поселениям. А про право вето Трамп забыл сказать. Нравится или нет, но если Трамп начнет вмешиваться, то ООН развалится.
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ООН - преемник Лиги Наций. Придумаают что-то похожее взамен, но поэффективнее.
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Российский академик Рыжов: РФ стоит на пороге жуткого краха
Нужно готовиться к "тому, что бывает в РФ в момент системного кризиса", считает академик Российской академии наук Юрий Рыжов.
Россия "стоит на пороге жуткого краха". Об этом в интервью "Московскому комсомольцу" заявил академик Российской академии наук, доктор технических наук, бывший народный депутат СССР Юрий Рыжов.

Рыжов напомнил, что в 2009 году в журнале "Индекс" вышла его совместная с ответственным секретарем Общественного комитета защиты ученых Эрнстом Черным статья под названием "Не возвращайтесь!". Это случилось после призыва на то время президента РФ Дмитрия Медведева к уехавшим за границу россиянам, в основном ученым, вернуться на родину. Рыжов отметил, что в его статье было "напоминание, из какой страны они уехали".
По словам академика, нужно готовиться к "тому, что бывает в России в момент системного кризиса", которых за последних 100 лет было два. Первый начался в конце ХІХ века при царе Александре III, который "закручивал гайки", пока не возник кризис в вооруженных силах, не накопились недовольство проигрышем в войне Японии и внутренний протест в элитах, а также среди "простого народа", сказал Рыжов. Он подчеркнул, что позже, при царе Николае ІІ, царская империя "рухнула". Второй кризис, по его убеждению, "назревал с полным экономическим коллапсом" в августе 1991 года.
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Помнится, когда Новосёлову с Геймом Нобелевскую премию дали, и Айфоня начал активно их зазывать вернуться, Гейм сказал: «Там у вас что, люди с ума посходили совсем? В Англии я понял, что в течение шести месяцев там можно сделать то же самое, что в России за 20 лет. Оставаться в России было для меня всё равно что жизнь потратить на борьбу с ветряными мельницами». :D
Тут интересно: http://echo.msk.ru/programs/code/716777-echo/
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Симпатичный парняга этот Трамп! По крайней мере с ним веселее станет во всем мире.
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Не надо сильно уповать на Трампа , его электорат чем то похож на Путинский , как и лозунги . Он не политик и понятия не имеет шо делать дальше , но там есть еще конгресс , так шо будут сдерживать от больших глупостей .
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"... его электорат чем то похож на Путинский ..."(c)
Скорее,на доунбасский.
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Это одно и то же.
Отличается наверное тем, что Dumbasse практически отсутствует сцыкливая интеллигенция.
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политик Трамп,и бицнесмєн Трамп єто разніе люди на сиводня
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человеку свойственно радоваться когда он слышит то, что хочет услышать.
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Человек одинок по своей природе и всегда рад найти единомышленников. Где пропадал?
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А вот то же и хйло говорило:
" Сессия Генассамблеи не является площадкой для решения каких-либо конкретных вопросов, а представляет собой своего рода большой дискуссионный клуб. С трибуны ООН мировые лидеры говорят о наиболее острых, по их мнению, вызовах, с которыми столкнулось человечество. И указывают направление, в котором необходимо работать, чтобы эти проблемы решить."
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Уже не новость-Еровкин- в прошлом сотрудник КГБ,которого сам путлер назначил главой секретариата к сечину(роснефть) найден мёртвым.К чему бы это?
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Кто-то строит, а кто-то рушит. Возможно. Трамп будет полезным бульдозером.
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я с Трампом ровестник,он старше меня всего на 4 месяца,но я в политике по факту с 1960 года,Трамп салага,карантин по факту. :D
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король то голый. Все что может кардинально сделать Трамп - уменьшить влияние США на мировую политику.
А тогда от США останутся рожки, ножки да долги.
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Самая богатая страна мира, США, своего рода Прокуратор мира,следит чтобы нечисть всякая Мировую революцию не сочинила,и это правильно,надзор за быдлом должен быть строгим,чтобы Гитлеров не было над народом или народами..
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Еще в этом "клубе" чуркин срёт всем прямо на бошки и плюет прямо в глаза. Нах этот клуб! Я ЗА!!!
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И Зимбабве голосует - правильно путин Крым отобрал или неправильно.
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Уникальность Конституции США заключена в том,что в США невозможен Гитлер Путлер или вечный Фидель Кастро в принципе....
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Лишить чуркина право вето и то польза была бы,а то он действительно сделал бесполезным это сборище последнее время,все вопросы по параше,а она ложит вето, абсурд какой то и посмешище,все понимают это,но никто вслух не говорит, всех устраивает выходит
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право Вето было предоставлено СССРу дохлому,но не РАБссии вонючей...,в Уставных и прочих документах ООН РАбссия ваще не значицца НИГДЕ,так что пора пересматривать основные положения ООН
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Nakonets hot "ktoto" vyskazal kak etot "klub" vygledit
Nadeemsa kogda etot Ktoto pri vlasti budet, klub po drugomu deistvovat tozhe budet, no kak, eto ese vopros poka
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Понятно кто правит США , как могло ООН запретить постройки Израилю на Палестинских территориях ?Главное Палестинцев никто не спрашивает , как будто речь идет о чем то не существующим , хотя сам Израиль появился на территории Палестинцев 14 мая 1948 .
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А те территории чем-то застроены или были когда-то застроены? Может, там объекты палестинской промышленности ? Или, может, там поля с посевами? Там ведь пустыня веками никому ненужная.
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Он много чего наобещал , посмотрим на эту балаболку-обещалку , через время , ибо время лучший и судья , и лекарь .


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пишут что трампа звонил хуйлу с просьбой наложить вето но тот вежливо послал трампа
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Ложил на всё и даже на Трампа! Трамп такой же! Не долго осталось, скоро меряться начнут.
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тут Трамп правий..оон,обсе.пасе та інші збіговиска вони є - Імпотентами..
Ці збіговиська дуже корумповані і просто колотять великий ПОНТ .
Зверніть увагу на обсе яке у війні з окупантом расією на сході України не бачить і не чує нічого. а це живий приклад їх праці,і приклад сили путінських "на лапу" їм .
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Хрен его знает за что этот клоун. Поживем увидим. Вам же настоятельный совет запастись шапочкой из фольги.
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мені здається, якщо штати припинять фінансування оон, їх місце займе підараша і зробить з оон те, що їй потрібно.
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ООН - это уже давно куча бездельников. Они только и могут, что выражать озабоченность и сожаление. И на хер они тогда нужны?
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Поддерживать занятость среди барменов и проституток Манхеттена.
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Четверо повстанцев Союзных демократических сил - национальной армии освобождения Уганды напали на несколько деревень провинции Северное Киву.
Военным ДРК удалось их ликвидировать. При них обнаружили две единицы огнестрельного оружия и мачете.
========
- о что ви думаете, читая єти строки ,и, находясь в Украине?
вас сильно беспокоит, что какой то вождь племени Юмбо не поделил корову с соседом племенем Мумбо и они решили полакомиться печенью друг у друга?
если да. я вас поздравляю! Ви могли би стать достойной заменой Матери Терези
поэтому настоятельно рекомендуюо немедленно подать свою кандидатуру на пост спасителя человечества куда-нибудь в ПАСЕ, ОБСЕ, а еще лучше в ООН!!!
правда я вас немного разочарую, отважним воинам племени Юмбо. как и их кровожадному и алчному вожду, всилу их низменних инстинктов, глубоко по барабану ваше бренное существование на єтой планете
их интереси гораздо прагматичней - корова
предполагаю с вероятностью 99%, что им вообще что-либо известно где и на каком континенте рвсположено государство Украина, какой там язик, кто вождь их племени))) и с кем они воюют
========
на основании вишеизложенного у меня возникает резонний вопрос:
так стоит ли внутренние дела и национальние интереси 45 миллионного государства ставить в зависимость от користних побуждений людоедов какого-нибудь Науру и Тувалу, торгующих гуаном?
http://rus.expertclub.ge/portal/cnid__9903/alias__Expertclub/lang__ru/tabid__2546/default.aspx
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Какую политику яростно одобряют пороховатники:

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Да нетушки,ООН себя исчерпало после падения ,,железного занавеса,, и развала СССР и Варшавского договара.И переросло в ужасную организацию которой подходит название ОПА-Организация Потенциальных Агрессоров которая немогла наказать кацапию иззи того что учавствующие в этой бандк кацапы непроголо овали за то чтоб ее наказали ДУРДОМ.За то эти агрессоры 100% голосованием могут уничтожить любую трану и народ мира неимеющих права голоса в этой банде.
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