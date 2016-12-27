Лоукостеры придут в Украину при условии безвиза с ЕС, - замглавы МИД Зеркаль

2808 19Материалы по теме: Безвизовый режим с ЕСТеги: МИД (3730) безвизовый режим (931) авиасообщение (293) Евросоюз (11409) лоукост (7) Зеркаль (28) Тему создал: Цензор.НЕТ27.12.16 01:42 Лоукостеры придут в Украину при условии безвиза с ЕС, - замглавы МИД ЗеркальБюджетные авиакомпании будут приходить в Украину, когда будет установлен безвизовый режим с Евросоюзом и украинцы смогут беспрепятственно путешествовать. читать источник x Мне нравится 3
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За были еще добавить, чтобы путешествовать нужно обеспеченное население.
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Даешь больше лоукостеров хороших и разных.
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Лоукост и безвиз - это открытые ворота в Европу и для заработка, в т.ч. и для сезонных рабочих. Ясен пень, что безвиз не дает право на работу, но украинцы же не дураки, они все знают и понимают. Отсюда появятся дополнительные деньги для еще большего количества разнообразных лоукостов.
Удачи, Вам, дорогие мои братья - украинцы.
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БУУУУ...
Sorry меня стошнило..
напишите что то о птичках.. будет звучать более правдоподобно..
извините за сарказм, но уже надоел ваш безвиз с ЕС.
Избавтесь от воров коррупционеров чиновников и ЕС сам просить будет.
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який безвіз?
Українець -жебрак на своїй Богом данній землі,завдяки "владі" звісної всім нацменшини
З яким хреном українцю їхати у європу і навіщо? по мусорних баках лазити,бути на рівні "Сіфона" і "Бороди"?!
щоб ви знали у європі на собаку чи кота йде понад 100 доларів на місяць...
А нарахована ювладою "потребітєльська корзина" на місяць українцю -50 доларів(мінімалка),і це при тому що продукти у европі як і ліки -ДЕШЕВШІ врази!
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