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Материалы по теме:  Безвизовый режим с ЕС
Теги: МИД (3730) безвизовый режим (931) авиасообщение (293) Евросоюз (11409) лоукост (7) Зеркаль (28)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Лоукостеры придут в Украину при условии безвиза с ЕС, - замглавы МИД Зеркаль

Бюджетные авиакомпании будут приходить в Украину, когда будет установлен безвизовый режим с Евросоюзом и украинцы смогут беспрепятственно путешествовать.

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Аваков вручил 417 пистолетов одному и тому же лицу (документ)22.12.2016 | Політики та зброя, Факти, статистика та аналітика | Автор: Web adminАваков вручил 417 пистолетов одному и тому же лицуПроиграв все возможные судебные инстанции, Министерство внутренних дел Украины своеобразно выполнило требование "Українських Новин" раскрыть имена лиц, награжденных приказами министра огнестрельным оружием.По всей видимости, Арсену Авакову надоело, что на его имя выписываются Исполнительные листы, а его самого публично называют злостным нарушителем закона, скрывающимся от судебных исполнителей.
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Лоукостеры придут в Украину при условии безвиза с ЕС, - помешались украинские чиновники с безвизом. Предлагаю: если чиновник начинает говорить о безвизе, то автоматически его надо лечить принудительно в психушке. А лоукостеры придут, когда деньги будут, а не безвиз.
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+100000000!!! Пора начинать пистить членов секты "свидетели безвиза". У народа просто бабла нет на покатушки в Европу. А у кого есть - те визы получают легко и непрнужденно, причем мульты на 3-5 лет. Эта дура по глупости плавно приближается к кацапской карикатуре машке захаровой. И омелян ипанутый - отдельные показатели отдельных аэропортов. Дебил, бля.
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Будет возможность путешествовать - придут в Украину и лоукосты. Это взаимосвязанные вещи. Источник: http://censor.net.ua/n421137
За были еще добавить, чтобы путешествовать нужно обеспеченное население.
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Мы друзья, перелётные птицы, Только быт наш одним не хорош, Hа земле не успели жениться, А на небе жены не найдёшь. Потому, потому, что мы пилоты, Hебо наш, небо наш родимый дом, Первым делом, первым делом лоукостеры, Hу а девушки, а девушки потом.
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Быдло элита хочет доказать западу что они не быдло... Но запад не лохи они видят ху из ху
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Счас и без безвиза лоукостер Киев - Гданьск весь забит пассажирами.
Даешь больше лоукостеров хороших и разных.
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Анна, Вы правильно пишите. И в дополнение к вашему хочу сказать, что как только введут безвиз потребность в лоукостах сильно возрастет. Те, кто здесь пишут, что нет денег для путешествий и безвиз не нужен или не понимают, или троллят, или кривят душой. Про то, что денег нет - правильно, а то, что лоукосты не нужны - неверно. И то, что безвиз повысит спрос на лоукосты - факт.
Лоукост и безвиз - это открытые ворота в Европу и для заработка, в т.ч. и для сезонных рабочих. Ясен пень, что безвиз не дает право на работу, но украинцы же не дураки, они все знают и понимают. Отсюда появятся дополнительные деньги для еще большего количества разнообразных лоукостов.
Удачи, Вам, дорогие мои братья - украинцы.
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Короче они придут в ближайшие годы, когда поменяется ссученая власть.А еще лучше ускорить процесс -уничтожить тех кому конституция не дает права грабить народ а значит не законную ,неконституционную власть скотов,мародеров,клептоманов.
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... безвиза с ЕС ...
БУУУУ...
Sorry меня стошнило..
напишите что то о птичках.. будет звучать более правдоподобно..
извините за сарказм, но уже надоел ваш безвиз с ЕС.
Избавтесь от воров коррупционеров чиновников и ЕС сам просить будет.
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хто когда даст безвиз стране, которая в состоянии непонятной войны и имеет безвиз с агрессором и полностью открытые восточные границы?????????? апомнитесь , глупеньккие козлики )))
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які ще лобстери??
який безвіз?
Українець -жебрак на своїй Богом данній землі,завдяки "владі" звісної всім нацменшини
З яким хреном українцю їхати у європу і навіщо? по мусорних баках лазити,бути на рівні "Сіфона" і "Бороди"?!
щоб ви знали у європі на собаку чи кота йде понад 100 доларів на місяць...
А нарахована ювладою "потребітєльська корзина" на місяць українцю -50 доларів(мінімалка),і це при тому що продукти у европі як і ліки -ДЕШЕВШІ врази!
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Чего себя обманывать,Украине нечего и мечтать об безвизе пока не буде введен визовый режим из странами окружающие нас и неимеют безвизовый режим из ЕС и небутдет надежно закрыта наша граница.
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