Самое главное - преодолеть бедность: люди должны жить дольше и лучше, - Гройсман

1777 82Теги: бедность (229) бюджет (4183) Кабмин (9523) Гройсман (1899) реформы (2317) Тему создал: Цензор.НЕТ27.12.16 01:23 Самое главное - преодолеть бедность: люди должны жить дольше и лучше, - ГройсманСамое главное задание, которое нужно решить сегодня, - построить качественную систему, что даст возможность преодолеть бедность в стране. читать источник x Мне нравится 3
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" Стаття 442. Геноцид
1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів -
караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років."
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No poka ne vidno... Tak i vam nado otnositsa k v sjakim obeshaniam ot vlasti, no vseravno nado postaratsa dobivatsa lutshego shto vozhmozhno
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От тут є те шо Сєня нареформував:
http://www.heritage.org/index/ranking
Кожнорічний світовий рейтінг економічних свобод на 2016 рік
01.02.16 11:18 Украинская экономика наименее свободна - страна заняла 162 место в "Индексе экономических свобод".
160 Bolivia
161 Solomon Islands
162 Ukraine
163 Democratic Republic of Congo
164 Chad
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P.S. а реально не смешно.
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"11:26"
"23.12.16 12:03 "Это как нужно было доруководить до ручки, чтобы построить такую трагическую пенсионную систему!", - Гройсман"
- Отвечаю:
Это же Яценюк с Турчиновым, Гройсманом и Розенко своими антиконституционными поправками прекратили осовременивание и индексацию пенсий!!!
Цитирую:
ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1258-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.936
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 213-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145
№ 614-VIII від 15.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.361
№ 804-VIII від 24.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.3
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1010-VIII від 18.02.2016, ВВР, 2016, № 13, ст.144
№ 1043-VIII від 29.03.2016, ВВР, 2016, № 17, ст.188
№ 1109-VIII від 19.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.411
№ 1110-VIII від 19.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.412
№ 1492-VIII від 07.09.2016, ВВР, 2016, № 43, ст.736 - положення щодо застосування пробаційних програм набирають чинності з 1 січня 2018 року
№ 1692-VIII від 19.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.813}
А вот конкретный удар по осовремениванию пенсий:
{Дію частини другої статті 42 зупинено до стабілізації економічної ситуації в країні згідно із Законом № 1166-VII від 27.03.2014}
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про індексацію грошових доходів населення" {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1368-VIII від 17.05.2016, ВВР, 2016, № 26, ст.517}
А вот конкретный удар по индексации пенсий:
{Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}
{Статтю 5 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014}
ВОТ ТАК!!! ТРИ ПОПРАВОЧКИ ИМЕНИ ТУРЧИНОВА, ГРОЙСМАНА И Ко, И ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ, И ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ, НЕТ!!!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=b9g7RGypnTI
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краще люди житимуть мабуть лише тоді, коли мозги включать...
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Остальные конечно не дураки, но их "грамотность" направлена исключительно для создания всяких коррупционных схем, а не во благо экономики.
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это уже как на рассии, где-то в Москве
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в нищей страны, с таким уровнем инфляции, жизнью на транши МВФ, отсутствием роста, вернее падением ВВП и прочее, быть миллиардером, зачем лицемерить?
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а в МВФ кстати тоже хорошие, не одну экономику стран угробили
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Если б к их языкам подключить динамо-машину- мы бы столько вырабатывали электричества, что продав ее могли бы стать самой богатой страной в мире.
А по факту Украина - самая бедная страна в Европе, в которой только тарифы европейские, все остальное - африканское!
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Но видимо, увидить при жизни это не придется ни тебе , ни мне!
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Znatshit vozmi metlu i natshinai uborku
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На конфете есть портрет, на портрете КарапетПрипев:
Карапет мой бедный, отчего ты бледный,
Я сегодня бледный, потому, что бедный!
Чего тебе надо? Ничего не надо
Ничего не надо, кроме шоколада
Припев:
Карапет мой бедный, отчего ты бледный,
Я сегодня бледный, потому, что бедный!
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"Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом!"
"Главный ресурс нашего государства, кроме народа, мозгов и рук, - это тот дар, который нам преподнесла природа в виде растительного и животного мира".
"Жить будете плохо, но недолго!"
"В детстве я рос среди животных и растений".
"Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро".
"Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало".
"Мы эту проблему решили в узком кругу ограниченных людей".
"Пора принять меры и наложить вето на табу!"
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Порвал в клочья.
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Как сообщает издание South China Morning Post, приговор Лю Ханю был вынесен еще в мае прошлого года. Он был признан виновным по 13 статьям уголовного кодекса.
Следствие установило, что один из богатейших жителей Китая тайно возглавлял крупную преступную группировку, занимавшуюся убийствами, нелегальными казино и торговлей оружием.
Hanlong Group, которую Лю Хань основал в 1997 году и сделал одним из крупнейших поставщиков железной руды в мире, одновременно была оштрафована на 300 млн юаней (3,1 млрд рублей) за предоставление неверной информации для получения банковских кредитов.
Вместе с Лю Ханем были казнены и четверо людей из его ближайшего окружения.
По данным гонконгских журналистов, Лю Хань был тесно связан с бывшим руководителем госбезопасности КНР Чжоу Юнканем, что позволяло ему долгое время избегать ответственности. В декабре прошлого года Чжоу Юнкань был отстранен от должности, лишен партийного билета. Ожидается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в коррупции. По данным следствия, экс-глава госбезопасности брал взятки и продвигал на высокие должности своих родственников и друзей.
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1993 год
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Так, Ли Куан Ю взял под жесткий контроль все сферы жизни города-государства и, прежде всего, политику. Оппоненты премьера оказывались в тюрьме без суда и следствия, прессе ограничивали доступ к информации из-за рубежа, а многие журналисты были арестованы.
«Свобода прессы, свобода СМИ, должна быть подчинена первостепенным нуждам целостности Сингапура», - говорил Ли.
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Ничего не напоминает ?
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Первой сотне в списке самых богатых толстосумов принадлежало всего 15 % экономики США,остальное все принадлежит среднему омериканскому классу,я тогда подумал,капец.нашему коммунно-комсомольскому нищему быдлу это не светит в ближайшие 500 лет...
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і тут на тобі- вони думають про краще,заможне життя українця в Україні...
але треба читати й по губах..- буде ще гірше українцю..
будуть ще більше красти,проводячи Геноцид витончено
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с кем бы негр или богоизбхганый не переспал-ребенок "чёрный".
и потому а своём письме они пишут "ложите даже свою жену род хоя- теленок всей равно НАШ ."
иак что не будьте Аленями,читайте,учитесь,и как говорил великий Вова Бланк "Учиться,учиться и ещё раз учиться"
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