EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(569462)
  1455  17
Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (17841) омбудсмен (253) Россия (64377) дезертирство (124)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российский омбудсмен Москалькова посетила в Николаеве задержанных на админгранице с Крымом дезертиров Одинцова и Баранова

Уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова сегодня в Николаеве посетила задержанных ранее на административной границе с Крымом дезертиров.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пошла Красная Шапочка в лес пописять, увидела Серового волка и заодно покакала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они что исчо не повесились в камере. Чо то пупкари не дорабатывают. Расслабились на казённых харчах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Видать Сладкого совсем прижали, раз он разрешает визит РОССИЙСКОГО омбудсмена к осужденным гражданам УКРАИНЫ. Так и хочется спросить - КАКОГО ХРЕНА???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это Sog, мой любимый. Там ещё кусок вакидзаси есть верхом на мачете в чехле. Была катана, но я разбил её об ветку. Сталь перекалили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо сталь лопається, то це брак. Скоріш за все дешева підробка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это очень распространенный брак. Их специально перекалывают чтобы добиться жёсткости. Никто не захочет проверять их в деле. Это я погарячился с подарком за пол штуки баксов. Просто захотел проверить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Российский омбудсмен Москалькова", - еще скажите, что это мать Тереза. Давайте называть таких прямо: "надзирательница российского концлагеря Москалькова, которую уполномочил фюрер-путин" приехала в Украину.".
 показать весь комментарий
Ответить
 
російський омбудсмен - Москалькова
український омбудсмен - Укропенко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
російський омбудсмен - Москалян
український омбудсмен - Хунтенко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
согласен,
ТУ на Рождество не последний подарок
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум Украины
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Зулусс, Константин из Киева, HugeMug, ДШ, Белка со свистком, NEserega, Чип
 Всего на сайте: 29 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти