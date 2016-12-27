Российский омбудсмен Москалькова посетила в Николаеве задержанных на админгранице с Крымом дезертиров Одинцова и Баранова

1455 17Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: Крым (17841) омбудсмен (253) Россия (64377) дезертирство (124) Тему создал: Цензор.НЕТ27.12.16 01:02 Российский омбудсмен Москалькова посетила в Николаеве задержанных на админгранице с Крымом дезертиров Одинцова и БарановаУполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова сегодня в Николаеве посетила задержанных ранее на административной границе с Крымом дезертиров. читать источник x Мне нравится
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український омбудсмен - Укропенко?
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український омбудсмен - Хунтенко?
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ТУ на Рождество не последний подарок
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