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Теги: медицина (1366) Минздрав (1216) врачи (501) реформы (2317)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинцы смогут выбрать семейного врача не по месту прописки, - Минздрав

Со следующего года в рамках реформы здравоохранения украинцы будут искать себе семейного врача самостоятельно

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ВСЕ ЗНАЮТ КАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, А КАК ДОЛЖНО БЫТЬ В МЕДИЦИНЕ НЕ ЗНАЕТ ДАЖЕ ГОСПОДЬ БОГ, КОТОРЫЙ ЗАСТАВЛЯЕТ ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И ДЕНЬГАМИ
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Это стандартная западная система здравоохранения. Семейные врачи - терапевты (в СССР это были участковые врачи), через которых пациенты получают направления к узким специалистам на основании осмотра, клинических результатов (если надо), симптомов и др.
Реформа здравоохранения предусматривает это. Пациенты сами выбирают семейного врача, по желанию в той же поликлинике или в другой... В каждом мед. учреждении будет больничная касса, которая финансируется от числа пациентов и результатов работы персонала. Больничная касса оплачивает анализы, процедуры, компенсирует часть стоимости или полную стоимость лекарств для больных (перечень компенсируемых лекарств утверждается мин. здравоохранения) и т.д.
Я только удивлена, что в Украине до сих пор этого нет. У нас реформа здравоохранения была проведена в первые годы независимости.
По большому счету вижу, что настоящие реформы во всех практически сферах у вас начали проводиться только в последние годы. Жаль, много времени упущено...
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Я СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ЭТИХ ВРАЧЕЙ - ДУТЫХ СТАХАНОВЦЕВ
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какого семейного врача( констатировать смерть? что вот это такое Медицинской помощью более всего довольны в Тернопольской и Николаевской областях, менее всего - в Кировоградской, - "Индекс здоровья. Украина"Источник: http://censor.net.ua/n421134, ??? что за откровенная брехня кого опрашивали пациентов дурки? ( уже говорила про опросы эти -(
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в Кировоградской обл. если заболеть и просто пойти по течению, т.е. в мед. учреждение и врачам по месту жительства и участку то надежда только на свой иммунитет
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ледь не впав зі сміху.
чи від суму.
Я в шоці від того болота в якому живуть мої співвітчизники.
В лугандоні полоненних катують відкрито. а наша влада знущається над людьми завуальовано.
Сумно.
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да ладно тебе, я в англии сам о*уевал от рокужопия NHS.
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не сравнивай NHS с нашим минздравом.
В NHS все по плану. Медленно, но по плану. И без денег. Конечно если на легале.
У нас, в Украине за деньги и через жопу. Смотрят на тебя не как на больного, а как на кошелек. Если без кошелька - подыхай как собака. Я в Украине 25 лет по врачам не ходил. Задрали. Диагноз устанавливают на кофейной гуще. Грят, а вы походите к другим врачам, мож они че другое скажут. И чем больше мнений тем лучше.
Пипец какой-то.
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да но, в ЮК тоже хватает куйни, помню сломал руку в школе, отвезли меня, и я сцуко часа два сидел в приемной в агонии ждал своей очереди(( единственное что мне нравится, так это что медицина бесплатная реально, не надо, как в украине, все покупать как лох, там бенты, шприцы и т.д.
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Приходите к врачу, а тот с порога: "И сколько положите, а то много вас здесь таких шляется, нищебродов".
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В Украине всё как всегда всё кверху попой. Ну что не сходить к соседям и не поинтересоваться - а как организовано это у них.
Ну почему не создать несколько больничных касс при поддержке государства, которые бы конкурировали друг с другом. Народ по собственному выбору прилипал к одной из касс делая туда отчисления, получал чипкарту и по ней посещал домашнего врача. Расчет за посещение идет между врачем и больничной кассой.
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Идеальной системы здравоохранения нет нигде. Но есть страны, где система здравоохранения в основном работает на здоровье пациента, а есть - где она работает на зарабатывание на здоровьи пациента. В этом главная принципиальная разница. К сожалению, американская система за небольшими исключениями относится ко второй категории, а при Трампе, видимо, уйдёт в неё полностью.
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Здесь Вы правильно заметили, что чем здоровее население тем богаче становятся больничные кассы. Так как взносы поступают постоянно, а траты падают и жирнее становятся больничные кассы. И получается что больничные кассы в первую очередь заинтересованны о предоставлении качественных медицинских услуг населению.
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Либо в выписывании невыгодному клиенту крысиного яда.
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Самый невыгодный клиент для врача - здоровый клиент, так как он не посещает его, а значит врач и не снимает за него денег с больничной кассы. А вот тот кто часто пасется у врача, так это самый выгодный клиент и "убивать" такого врачу не выгодно.
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Понятно. Тогда при посещении (случайно забрел к врачу) здорового посетителя надо превращать в параолимпийца.
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Так должно быть... в идеале, но кроме, как вы их называете "больничных касс", есть ещё частные врачи, брокеры, медстраховые корпорации, лекарственные корпорации и т.д. ИМХО, чем система сложнее, тем она дороже и менее еффективна в смысле здоровья, но более эффективна в смысле зарабатавания на здоровьи.
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У нас в Германии врачи только частные. Все расчеты по лечению идут между врачем(больницей) и больничной кассой.

А в смысле эффективности, здесь очень интересно. Врач заинтересован в максимальной загрузке, то есть лечить как можно хуже. Но тогда он может вызвать не здоровый интерес у больничной кассы, да и клиенты могут накатать телегу, а то и вовсе сбежать к другому врачу. А там и степень квалификации от которой зависит размер оплаты и всякие другие неприятности, вплоть до отзыва лицензии.
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В Канаде похожая система. В США всё гораздо сложнее, к сожалению... см выше почему.
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Все гораздо сложнее в большой степени из-за законов штатов. Страховики, лоббисты моют руку конгрессменам, те выдают на гора законы заточенные на конкретных исполнителей, откаты за лекарства между фармой, страховиками и врачами, диагностическими и биллинговыми компаниями... Мама не горюй. Пришлось лет 20 тому назад плотно работать с медицинским биллингом - техника вопроса примитивна но без волосатой лапы в сенате штата - можешь даже не дергаться. Просто никто не поднимет телефон.
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Насколько я знаю, мед. страховка в США покрывает стоимость лечения и даже операции. Не думаю, что у вас ситуация хуже, чем в Литве
А у нас в пликлиниках лечение бесплатное, также анализы, рентген, лечебные процедуры, физиолечение, тренинги после травм и т.д. бесплатное. Хирургические операции в клиниках тоже бесплатные. Частные клиники/кабинеты тоже есть, но это стоматологические (их полно), пластической хирургии... и всё, пожалуй...
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"мед. страховка в США покрывает стоимость лечения и даже операции" - это верно, но кто такую страховку может себе позволить купить - в этом как раз и вопрос...
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80% могут купить. Недешево и с обамакерой так вообще, но могут. Для Украины это был бы огромнейший прогресс по сравнению с текущим состоянием. И да, была крайне печальная возможность лично сравнить последние три года.
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А вот пластическая хирургия, косметическая ее часть, у нас платная и очень даже сильно.
Кстати о стоматологии. Мосты после 60-ти ставят только за свой счет, объясняют это тем что уже от старости начинают челюсти деформироваться и мосты приносят только дополнительные неудобства, а ставить на дюбелях дорого, проще дождаться когда основная часть зубов покинет хозяина и съемный протез пожалуйста. Вот он уже бесплатный.
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