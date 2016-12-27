Блокада оккупированных территорий должна проходить под эгидой государства, - Юрий Береза

4366 108Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: блокада (1269) оккупация (6364) Донбасс (11590) Береза Юрий (58) блокирование (73) Тему создал: Цензор.НЕТ27.12.16 00:21 Блокада оккупированных территорий должна проходить под эгидой государства, - Юрий БерезаТорговая блокада оккупированных территорий должна проводится под эгидой государства. читать источник x Мне нравится 8
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нет! я вовсе не против блокади, скорее наоборот, и в гораздо более жесткой форме
но чтоби действительно реализовать єту затею, нужно как минимум закрить граници, обеспечить плотность заграждения за счет численного превосходства войск и вооружения
ми уже "успешно" заблокировали Крим, снабжая оккупантов всем необходимим
до тех пор пока существует негласние договорняки на висшем уровне и гавение штанмайери, олланди и меркели будут указивать как нам решать наши внутренние дела, ни о какой блокаде не может идти речи - все єто блеф
єто чисто моя субьективная точка зрения и я ее никому не навязиваю
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- через границу разделяющую противоборствующие стороны катаются люди на фурах (или любых других видах тр-та) в неограниченном и не контролируемом кол-ве
- если добробатов не хватает контролировать все тропы для фур, то или этих добробатов практически нет, или дорог между ОРДЛО и Украиной многие тысячи
- в то время как идет бой с реальными 200-ми и 300-ми несколькими км сбоку свободно катаются грузовики в обе стороны
- государство об этом знает, но ничего не делает, потому что процесс настолько массовый, что бесполезно
- как только добробаты решились взяться за контрабас, государство тут же захотело ЭТО контроллировать
- что бы не пропустить фуру с грузом без документов обязательно присутствие СБУ.
- ситуация с Крымом повторяется. Дежавю. Пока народ сам не прекратил поставки агрессору - государство палец о палец не потерло......
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