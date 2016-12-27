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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: блокада (1269) оккупация (6364) Донбасс (11590) Береза Юрий (58) блокирование (73)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Блокада оккупированных территорий должна проходить под эгидой государства, - Юрий Береза

Торговая блокада оккупированных территорий должна проводится под эгидой государства.

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Кожен Іван має свій план. Як що кожен почне сам собі призначати посади та перебирати на себе фунції держави, то буде суцільний бардак.
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давайте ще років 10 почекаєм поки бариги, що звуть себе державою роздупляться..
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"Я хочу, чтобы это было под эгидой государства.... а государство хочет делать гешефты и блокада ему мешает.
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если би Костя вдруг решил создать "Комитет еврейской бедноти", и стать его зиц-председателем, я би ничуть не удивился

---
нет! я вовсе не против блокади, скорее наоборот, и в гораздо более жесткой форме
но чтоби действительно реализовать єту затею, нужно как минимум закрить граници, обеспечить плотность заграждения за счет численного превосходства войск и вооружения
ми уже "успешно" заблокировали Крим, снабжая оккупантов всем необходимим
до тех пор пока существует негласние договорняки на висшем уровне и гавение штанмайери, олланди и меркели будут указивать как нам решать наши внутренние дела, ни о какой блокаде не может идти речи - все єто блеф
єто чисто моя субьективная точка зрения и я ее никому не навязиваю
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Читаем между строк то, что сказал Береза:
- через границу разделяющую противоборствующие стороны катаются люди на фурах (или любых других видах тр-та) в неограниченном и не контролируемом кол-ве
- если добробатов не хватает контролировать все тропы для фур, то или этих добробатов практически нет, или дорог между ОРДЛО и Украиной многие тысячи
- в то время как идет бой с реальными 200-ми и 300-ми несколькими км сбоку свободно катаются грузовики в обе стороны
- государство об этом знает, но ничего не делает, потому что процесс настолько массовый, что бесполезно
- как только добробаты решились взяться за контрабас, государство тут же захотело ЭТО контроллировать
- что бы не пропустить фуру с грузом без документов обязательно присутствие СБУ.
- ситуация с Крымом повторяется. Дежавю. Пока народ сам не прекратил поставки агрессору - государство палец о палец не потерло......
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Много кому и чего хочется,но Батя и ко реально собрались что-то делать,вот барыги и их прихвостни заёрзались,как от занозы в заднице.Молодцы.Если кто ЗА,то поддержи волонтёров деньгами.
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