В течение последних 20 лет в Украине выполняются не более 5% всех решений судов, - глава Верховного суда Романюк.

930 19Теги: Верховный суд (309) Романюк (28) Тему создал: Цензор.НЕТ26.12.16 23:58 В течение последних 20 лет в Украине выполняются не более 5% всех решений судов, - глава Верховного суда РоманюкПо словам Романюка, "судебные решения принимаются, но это - лишь бумажка". читать источник x Мне нравится 1
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Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины по результатам анализа информации, приведенной в электронных декларациях чиновников, расследует 10 уголовных производств. // УНИАН
Судьи держат наличными более 1 миллиарда гривень, сообщается на странице проекта Prosud в Facebook.
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исходя их таких данных можно смело оставлять 5% всего судейского аппарата,а остальных 95% смело отправлять
нахуйна заслуженную пенсию и переквалификацию и никакого кризиса не случится.
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Так что идите в жопу, льготники, пенсионеры и прочие липовые чернобыльцы.
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У 2012 році був прийнятий новий Кримінальний процесуальний кодекс, більш відомий, як «Кодекс Портнова». Названий він на честь екс-керівника відділу з питань судочинства Адміністрації Президента України за часів Януковича - Андрія Портнова.Після того, як кодекс вступив в дію, в Україні з'явились так звані слідчі судді. Їх завданням, за задумом розробників, є контроль над дотриманням прав та свобод фігурантів проваджень. Саме слідчий суддя надає дозвіл на отримання доступу до документації чи проведення обшуку. Він же й обирає міру запобіжного заходу: тримання під вартою, домашній арешт тощо.Свої рішення судді трактують згідно з КПК та загальною судовою практикою. По суті ж, суддя при прийняті рішення керуються своїм суб'єктивним баченням процесу. Залежно від свого погляду, суддя може бачити підстави для проведення обшуку чи не бачити їх, затримувати підозрюваного під варту чи відпустити з зали суду.За чинним Кримінальним процесуальним кодексом, кожне правопорушення має одразу фіксуватися в єдиному реєстрі досудових розслідувань. За кожним провадженням стоїть процесуальний прокурор, який і передає справу до суду. Але кожна слідча дія, така як обшук, повинна мати відповідний дозвіл від слідчого судді.Отже є трикутник, у якому достатньо «зацікавити» у саботуванні одного з учасників, і можна не перейматись за свою долю. Так, не мотивований слідчий може просто не займатися цією справою: не збирати докази, не оголошувати підозру, не подавати клопотання щодо проведення слідчих дій. Якщо нікому не оголосять підозру, справа може «висіти» нерозкритою, допоки її не закриють Найголовніший у цьому трикутнику слідчий суддя. Без його дозволу на проведення слідчих дій у правоохоронців просто немає шансів для збирання доказів. Без наявних доказів важко оголосити підозру.
Можна набрати нових прокурорів та слідчих, але контроль за слідством зберігається у суддів. Можливо, владі треба звернути увагу на недосконалість КПК України. Адже, не дивлячись, що проти Портнова відкрито кримінальне провадження, його дітище ставить під загрозу ефективність усіх оголошених реформ правоохоронних органів. Саме завдяки чинному КПК, судді можуть спокійно саботувати слідство. Маємо патову ситуацію: для отримання доказової бази треба мати велику доказову базу
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в период 20 лет не выполнявшые пригавор суда и так избежавшые наказание или помогшие избегать, если денежный штраф то удвоится от 2017 года если тююрма то срок тоже в два раза без укоротения срока потом,
и по один год тюрьмы всем судьям которые были за 20 лет в верховном суде по 10 лет тюрмы за скрывательство и не изменение ситуаций(именно они должный были создать закон за законом пока эта проблема не стало) но преступно бездействовали видя все новые и еще новые преступление, именно верховные судья заложили это в стране!!!
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И это все что надо знать про ублюдочную конституцию,подонков - гарантов ....
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Все "ришення" судей по воровству земельки ими же, начальниками мвд, сбу, прокуратуры, мэрами и ещё многими "начальниками" всегда выполнялись на 100%.
А по киеву и области вообще 200%.
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