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Теги: Болгария (284) интернет (1308) национализм (299) пропаганда (1741) Россия (64377) Евросоюз (11409)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия проводит организованную политику с четкой целью дестабилизации ЕС, - президент Болгарии Плевнелиев

Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев предостерег Европейский Союз от попыток дестабилизации со стороны России.

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Даже президент Болгарии это понял, о то затяжной!
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И первую скрипку играют СМИ с кацапским капиталом в Европе. Запретите им находится в ваших странах и все вы выиграли гибридную войну у рашки
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Журналисты рассказали о новом типе информационной агрессии РФ Журналисты Детектор медиа опубликовали статью о новой схеме
москвы по входу в информационное пространство Украины. В списке - больше десятка СМИ россия начала новую пропагандистскую операцию в Украине, в рамках которой руководителям предприятий предлагается обратиться к руководству Украины с требованием о восстановлении связей с Россией. Затем эти сообщения по специальной схеме транслируются через украинские СМИ. Об этом пишет журналистка Галина Скляревская в статье "Мы без России пропадем": как работает новая технология вбросов в украинские СМИ" на detektor.media. Новую технологию внедряют через целый ряд украинских СМИ, среди которых сайты «Таймер», «Комментарии», «112 Украина», «Українські новини», «Подробности.ua», «Голос.ua», «Корреспондент», «АиФ в Украине», «Вести.ua»
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КУ-КУ,функция "ответить" на мобильном не работает(у меня???пришлось включать стационар). Сколько - это зависит от него .Украина уже одной ногой стоит в Таёжном союзе.
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А Рашка - в фашизоидном режиме. Двумя ногами.
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соклько ему осталось президентить)) до кацапского избранника?!
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он по ICTV, мустафа наем ахметку хвалит, наверно гуманитарную помощь получил, квартиру.
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Rosija z 2010 roku zkupowuwala jewropejśki politsyly, tomu j bula taka wpewnenisť w uspihu ta bezkarnosti okupaciji Ukrajiny.
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У ватников мозгов совсем не хватает. Их президент тратит огромные деньги на "подогрев" русского мира в разных странах, ещё на войнушки конечно. Нашего Обамыча уже бы на кол посадили за лишний доллар растраты.
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нуланд рассказывала о 5 миллиардах вложенных в различные общественные организации на Украине
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Ватан, эти 5 млрд тратились в течение многих лет. Обычная практика. Кремлядь тоже гонит деньги на Запад, только в отличие от Запада - не демократам, а фашизоидам.
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что в том удивительного?
страни ЕС составляют основной костяк альянса НАТО - потенциального врага и угроза существования х#йлостана
поєтому основная задача орди ясна как божий день - подорвать, стравить, уничтожить, ликвидировать, рассорить ... короче "разделяй и влавствуй"
било би удивительно другое - если би на лубянке платили бабло за разведение аквариумних рибок, как считают некоторие инфантильние евролиберасти
- ви би на месте х#йла платили?
- правильно
а что? Президент Болгарии и остальние евроимпотенти наконец прозрели?
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-чей там вражий голос из под лавки?
"НАТО начинает действовать против России как Германия перед началом второй мировой"

https://www.youtube.com/watch?v=6DfvDeNrQgU

- хороший кацап - мертвий кацап
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он проиграл выборы, через пару недель будет другой президент Болгарии, пророссийский.
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вот первоисточник.
http://www.bitelevision.com/gen-rumen-radev-nyama-da-se-glavozamaya-ot-visochinata/ там таких слов нет. он говорит что он будет вести проболгарскую политику и с Россией не надо ссорится
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Ясно е - нашият път е НАТО и ЕС. - сам переведешь ? уже факт что никакой он не пророссийский, обосрались козлорылые в очередной раз
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в разние времена совководрочерам иногда удавалось насадить своих марионеток
и где они теперь? кто их видел?
ни одного успешного государства, викинутое бабло на ветер
Ассада и прочую кацапскую шпану ждет таже участь что и Милошевича, Наджибуллу, Хусейна, Хонекера, Каддафи, Кастро и мн. др.
"пророссийские" неудачники
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И что? Что это меняет? Русня осталась прежней: агрессивной, фашизоидной, нацеленной на передел мира.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко внезапно отказался принимать участие в заседании высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), который проходит в российском Санкт-Петербурге.Об этом пишут "Ведомости".Отмечается, что на встречу прибыли лидеры Армении, Киргизии, Казахстана, однако ни президент, ни премьер-министр Беларуси не приехали. Открыл заседание президент РФ Владимир Путин.СМИ подчеркнули, что сегодня с резкой критикой в адрес ЕАЭС выступил в Москве председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. Он заявил, что в ЕАЭС по факту не принимается никаких важных решений, а сам союз превратился в политический проект."Принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и ЕАЭС, причем это делается практически регулярно", - сказал Андрейченко.
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при чомк тут срана, ніща рассія. ЄС сам повуха погруз в корупції і бюрократії, від чого і тріщить по швах
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Вплыв какцапстана во флешмоберную Европу можно было увидеть ещё до того, как крысёныш прокачал своё рыло ботоксом и полез со своими керосиновыми баксами к немцам, а всякие Хакамады и Земфиры игрались в цивилизацию. Песни, пляски, ой как мы красиво дружимся. Допрыгались придурки. Надежда только на себя, но слабая. Сейчас всё решает Украина.
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смерть расiянським окупантам!! Европа должна утопить расию,эту быдлячую недострану....
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Европа,не спи,с то оте алени расиянськие вам шо-то сделают,больно как то.....
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Загадка: современный гипертрофированный Янукович это кто...?
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вот и я о том же, через пару-тройку лет вопрос с вступлением новых стран в ЕС решится сам собой ...... печально - но факт
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Не надо печалиться, - вся жизнь впереди...То, что Европу Путин пробует на прочность - по своему даже неплохо. Как и то, что при этом Европа может расслоиться, формализовав свои отношения между слоями.( западная Европа, Центральная Европа, северная, южная и восточная ), где каждая группа могла бы иметь свой приоритет, не теряя основных фундаментальных связей с соседями. По моему, - не самый худший вариант, и Украина в нем лишней не будет.
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Я давно говорю, что, как ни странно, железный занавес был наилучшим изобретением блока стран либеральных демократий. Добро должно быть с кулаками!
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Mne segodnja uzhe interesno, kto ranshe padaet: EU ili Rossia, tsirk kakoito. I esli EU padaet, Baltiskie strany radovatsa mogut, oni vmeste s GB i Germaniem novyi sojuz zdelajut!
Tam ne budet Gretsiu, Italiu i Legushatnikov kotorye haljavu ishut!
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