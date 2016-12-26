Россия проводит организованную политику с четкой целью дестабилизации ЕС, - президент Болгарии Плевнелиев

2411 49Теги: Болгария (284) интернет (1308) национализм (299) пропаганда (1741) Россия (64377) Евросоюз (11409) Тему создал: Цензор.НЕТ26.12.16 23:46 Россия проводит организованную политику с четкой целью дестабилизации ЕС, - президент Болгарии ПлевнелиевДействующий президент Болгарии Росен Плевнелиев предостерег Европейский Союз от попыток дестабилизации со стороны России. читать источник x Мне нравится 5
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москвы по входу в информационное пространство Украины. В списке - больше десятка СМИ россия начала новую пропагандистскую операцию в Украине, в рамках которой руководителям предприятий предлагается обратиться к руководству Украины с требованием о восстановлении связей с Россией. Затем эти сообщения по специальной схеме транслируются через украинские СМИ. Об этом пишет журналистка Галина Скляревская в статье "Мы без России пропадем": как работает новая технология вбросов в украинские СМИ" на detektor.media. Новую технологию внедряют через целый ряд украинских СМИ, среди которых сайты «Таймер», «Комментарии», «112 Украина», «Українські новини», «Подробности.ua», «Голос.ua», «Корреспондент», «АиФ в Украине», «Вести.ua»
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страни ЕС составляют основной костяк альянса НАТО - потенциального врага и угроза существования х#йлостана
поєтому основная задача орди ясна как божий день - подорвать, стравить, уничтожить, ликвидировать, рассорить ... короче "разделяй и влавствуй"
било би удивительно другое - если би на лубянке платили бабло за разведение аквариумних рибок, как считают некоторие инфантильние евролиберасти
- ви би на месте х#йла платили?
- правильно
а что? Президент Болгарии и остальние евроимпотенти наконец прозрели?
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Газетки-то почитывай,
А ты давай, давай, давай,
Меня перевоспитывай!
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"НАТО начинает действовать против России как Германия перед началом второй мировой"
https://www.youtube.com/watch?v=6DfvDeNrQgU
- хороший кацап - мертвий кацап
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http://www.bitelevision.com/gen-rumen-radev-nyama-da-se-glavozamaya-ot-visochinata/ там таких слов нет. он говорит что он будет вести проболгарскую политику и с Россией не надо ссорится
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и где они теперь? кто их видел?
ни одного успешного государства, викинутое бабло на ветер
Ассада и прочую кацапскую шпану ждет таже участь что и Милошевича, Наджибуллу, Хусейна, Хонекера, Каддафи, Кастро и мн. др.
"пророссийские" неудачники
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Tam ne budet Gretsiu, Italiu i Legushatnikov kotorye haljavu ishut!
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