Пенсионная реформа предусматривает увеличение пенсий, - Гройсман

Serg1969, Roman Kononenko, Maxim Ak-Murza, Алік Чорний, Murlin Murloff, Senator S 01a656ec, Tom B, ariy R, Den Fil, Александр Пахомов 395cba96, Патриций, Вова Воваенович, Вдадис Зворыкин, vivv555777, rahr, Fell, Andrii Prychepa, Sinopticos, Новий Перець, Tatota Ke, Sandra from Lithuania, Путлер Капут, HugeMug, Ali Hasan
"Стаття 442. Геноцид
1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів -
караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років.
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Які пенсії? З емісії?
Скоро гривня буде як купони 90-х
Всі будуть міліонерами.
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але є слово однозначно)))
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Или как обычно: поднимем тарифы в 5 раз, зарплату депутатов в 5 раз, пенсию на 100 грн, а уровень жизни опустим ниже Нигерии?
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И еще за прибирання и полив джунглей!
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с послезавтра,ну может с послепослезавтра гривну сделают курсом 1 евро.И все проблемы решены!Инфа 100500%!
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Почему мы должны делать то, что приносит ущерб своим людям? Вы депутаты, пиздаваты все или через одного? Зачем ровняться на Европу, которая нам простым людям, ничего не дала вообще!!!???
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