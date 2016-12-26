EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(569460)
  2373  44
Теги: пенсионная реформа (771) пенсия (1475) Гройсман (1899)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пенсионная реформа предусматривает увеличение пенсий, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что пенсионная реформа будет предусматривать увеличение пенсий и сокращение дефицита Пенсионного фонда Украины.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Найкраща пенсійна реформа буде це, коли Гройсман і Ко сядуть на лаву підсудних за геронтоцид народу України! Геронтоцид - різновид геноциду, який передбачає знищення непрацездатного населення через створення неможливих умов для їх життя і передбачає (цитую КК України):
"Стаття 442. Геноцид
1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів -
караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Збільшення пенсій і зменшення кількості пенсіонерів...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ещё немного Володька вы покеруете и пенсии некому будет платить .....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и я почему-то даже догадываюсь, кому именно они будут повышены
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
От хунта. Сраліна на них нема.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гройсман щось попутав.
Які пенсії? З емісії?
Скоро гривня буде як купони 90-х
Всі будуть міліонерами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот по окончанию реформы экраны ТВ и мониторы нужно увеличить что бы офшорники могли туда влазить
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну ну,на 50 грвень? что б ты жил всю жизнь на 970 гривень!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ЄСВ з неприбуткових (не закритих) СПД теж брати будете. ось тільки де вони будуть брати гроші для ЄСВ ви подумали. Піпець, а не країна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо воно верзе?! де рехфворми по хформі?! якої нема?
але є слово однозначно)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народ Украины свято верит, что горйсман выведет страну из кризиса, особенно после поездки в Израиль. Еще не один гройсман не желал добра УКРАИНЕ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы хотите сказать, что Гройсман- это не фамилия, а национальность?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ето как в анекдоте: Хватит куме торгувать, бо нема вже чим здачi давати... Хватит уже печатать деньги потому что не успеваем за ценниками в магазинах следить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь о Вове Гройсмане и образовании. Это два разных мира - Гройсман и образование. Именно поэтому он пытается уровнять выпускников ВУЗов с собой. Лично у меня его спич вызвал в памяти аналогию, когда его партнер по оружию - Дмитрий Медведев на встрече с учителями сказал: "Деньги зарабатывать надо в бизнесе, а не в школе".Скажите, кто виноват в том, что дипломы в нашей стране обесценились? Кто виноват в том, что студенты не хотят получать качественные знания, а педагоги- их давать? Кто виноват в том, что документ об образовании можно купить в подземном переходе?Я думаю, нет! Я убеждена, что в этом виноваты все, кто был при власти все 25 лет и обесценил наше образование.Нужен диплом! Обязательно нужен! Но нужен качественный диплом, а не такой, как у Вовы Г.,и это мурло решает наши проблемы?Liza Bogutskaya.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гройсман опять еврейские анекдоты рассказывает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А давайте-ка сделаем пенсионный возраст 99 лет и пенсию миллион евро.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пенсиям быть - сказал директор шахматного клуба четырех коней.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А подскажите, а честная власть предусматривает экономический рост, разветвите экономики, рост уровня жизни украинцев?
Или как обычно: поднимем тарифы в 5 раз, зарплату депутатов в 5 раз, пенсию на 100 грн, а уровень жизни опустим ниже Нигерии?




 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто эти счастливые люди, незнающие счетов по коммуналке?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этим бы счастливым людям Петю По и Вову Гро - они б платили коммуналку не только за летний дождь, а еще б и за смену времен года! :D
И еще за прибирання и полив джунглей!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда Гройсман пламенно провозгласил, что его главная задача в 2017 - борьба с бедностью, я поняла, что наши силы неравные и шансов выжить у меня почти нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По информации из секретных источников стал ясен замысел.Всё оказалось банально просто
с послезавтра,ну может с послепослезавтра гривну сделают курсом 1 евро.И все проблемы решены!Инфа 100500%!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лунгадону прекратите выплачивать,дебилизм полный! Территориея оккупирована-об этом власть везде говорит,а пенсии выплачивает Украина! Это просто явный договорняк! Прекратите и фонд еще больше увеличиться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так с нас..работающих пенсионеров забирают 15% с пенсии..что бы платить пенсии Лугандону
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С чего можно поднять пенсии если молодежь выезжает со страны, количество пенсионеров растет, кол-во работающих уменьшается, дифицит пенсионного фонда возрастает каждый год, производительность труда скачками не повышается, инвестклимат не меняется. Да и зачем повышать пенсии и зарплаты, верните курс 1 к 8 или хотя бы 1 к 12
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скажу просто!!!! Как вы заебали со своими европейскими реформами!
Почему мы должны делать то, что приносит ущерб своим людям? Вы депутаты, пиздаваты все или через одного? Зачем ровняться на Европу, которая нам простым людям, ничего не дала вообще!!!???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шоб ти, гнойсмане та твої нащадки до четвертого коліна включно, жили виключно на цю підвищену пенсію та ні в чому собі не відмовляли ( в межах пенсії, звісно). Амінь, бути по цьому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Абсолютно одинаковые бездари или вредители для Украины кролик и грося.За три года так разорить страну еще не умудрялся никто.Такое различие в зарплатах и пенсиях нет ни в одной стране мира.Точно так же как и неоправданных доходов чинуш разного пошиба.Похоже шо и ато это средство прикрыть их неумелое правление.Уверен шо скоро международные партнэры пошлют их нахрен,причем все и тогда начнется самое интересное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
просто бла бла бла чтобы проводить реформы нужно иметь элементарное знание по предмету а все остальное от гроси
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум Украины
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Serg1969, Roman Kononenko, Maxim Ak-Murza, Алік Чорний, Murlin Murloff, Senator S 01a656ec, Tom B, ariy R, Den Fil, Александр Пахомов 395cba96, Патриций, Вова Воваенович, Вдадис Зворыкин, vivv555777, rahr, Fell, Andrii Prychepa, Sinopticos, Новий Перець, Tatota Ke, Sandra from Lithuania, Путлер Капут, HugeMug, Ali Hasan
 Всего на сайте: 71 писатель
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти