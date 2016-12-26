EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(569454)
  965  52
Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: блокада (1268) ветераны (275) Чубаров (520) Донбасс (11589) Антитеррористическая операция (15404) пленные (24)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Освобождение пленных вряд ли можно реализовать путем блокады Донбасса, - Чубаров

Блокада оккупированной территории, если ее цель - голод на ней, - не должна начинаться, считает нардеп Рефат Чубаров.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
так никто пленных освобождать и не собирается! главное это пропиариться и не более!
 показать весь комментарий
Ответить
 
внимание к этой проблеме надо привлечь и не слушайте тандита - мол надо тишина. да пока власть не ввязалась на полную и не заполитизировала процесс нам отдали более двух тысяч человек. как только они влезли со своими гео политическими амбициями их начали менять в несправедливой пропорции, а потом вообще заморозили. за малым...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А торговля с боевиками сильно помогла пленных освободить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это реальный шаг заставить ахметку решить вопрос с пленными. Ахметка он бандит, поэтому понимает все с позиции силы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все шахты ахметки необходимо остановить. и остановить его металлургические заводы. слышь дура ватоголовая, хуйло твоё работу даст?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот Вы мудрый! А где взять этот недостающий миллион тонн антрацита в месяц?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Миллион тонн? Антрацит Вам что, нефть? Думаете он на складах миллионами тонн лежит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
С Крымом помогло, поможет и с Лугандоном. Блокаду нужно продолжать. Проживём и без угля. Чубаров просто ревнует.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ех, Георгий (Бедоносец?)... "...Судеты вернулись в Рейх НАВСЕГДА!" (с) ... Напомнить- кто и когда ето говорил и чем там камни с неба кончились ? Да - после етого протонацлидеру так скрепа попёрла- так попёрла - что ясен пень было ПОЧТИ НАВСЕГДА. Всего лишь факт прошлого и частный случай - с Вами - то , при вашем везении, с жижей в карманах фюреровороваек, с Рамзанъ-Батюшкой Всея Руси, с собачками в самолетах офшорных патриотобояр и просто с боярышниками - подлым укропендосам ни в жисть такой подляны не дождаться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О він і не уходил. Його спи*дили смердючі кацапи. І коли фюррер смердючих кацапів здохне, ми заберемо його назад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тебе уже сказали, шо краденное назад будете возвращать, а то упырь ваш усё зажал гнида кугутярская, пока живой крысёнышь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скоро побачиш

Одним з побічних ефектів культу особи є запуск краху системи разом зі смертю "лідера".
Немає ніякої Расії, є тюрма окупованих пригноблених народів. Воля народам - Воля людині.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Птому шо состояние холопа дле вас - натурально.Вы другого просто не знаете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Чубарову уточнить, что именно парни собрались блокировать, впадло или не дано?
Они ни слова не сказали о блокаде продуктов питания!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так снимите тогда блокаду с Крыма. Пиздеть--не мешки ворочить. Умник, бля, великий. С Крыма блокаду снимать не хочет, а с Донбасса так снять надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да, Чубарову хоть Крым блокировать нужно, а Пеце ? Что Пеце делать, если у него и там и там бизнесс.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как раз полная,глухая блокада и хотят жрать,пусть возвращают пленных или сдохнут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
поможет - непоможет этого точно не знает никто, но пробовать нужно любые варианты !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
одни гибнут, другие бабки на контрабасе и торговле с опущенцами зарабатывают ,третьи патякают без умолку... Украинцы очнитесь ,вы торгуете с убийцами наших патриотов, ваши власти закупают уголь в лугандонии. И вы все так негодуете когда кто то на западе хочет отменить санкции. Да вы определитесь, вы или обыватели -салоеды или самодостаточная нация
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видать Чубарик имеет долю хорошую в контрабасе ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти діду іди татарів учи, як не підлизувати кацапам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1942 год. СССР торгует с захваченными фашистами территориями и поставляет туда продукты, ибо негуманно лишать оккупированную территорию продуктов питания и других необходимых товаров...

Сюр? Вот и я о том-же.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если честно..то ссср уничтожал все и оставлял население на вімирание на оккупированніх территориях..
 показать весь комментарий
Ответить
 
недавно узнал..что ссср критиковали за то..что поезда гнал с товаром в германию аж до 22 июня 1941г. правда они после 22го прекратили кормит фрица..
 показать весь комментарий
Ответить
 
надо біло сталину не прекращать кормить фрица..тогда и у него все біло бі за?бісь)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
а не тот ли это чубаров, который кричал, что нужно свет давать в крымс, а потом грзился морской, космической и астральной блокадой от имени татар. и почему-то ПС и Азов плюнули, ушли от недоваленной опоры, и электричество вскоре побежало фирташу на заводик? какой хороший маркер - всех кто будет верещать, можно заносить в списочек
 показать весь комментарий
Ответить
 
не истери. если наш папа, Бог, по пьяной лавке забрел в саратовский зоопарк, и там согрешил с макакой, то это не значит что мы родственники. сходи, посиди на бутылке и набей морду своей самке - проведи время с пользой)))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум Украины
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
UApatriotUA, Капитан Врунгель, scaciludium, Фантом Два, Великая Исландия, Коваленко Егор, Aлександр Alexsis, Maxim Ak-Murza, Ram Kol, Плюю на Путю, Исаев Максим, qwert3, Валерка Бродяжный 2, Владимир_2, spg, ИВАН ИВАНОВ 837599ff, Холодний яр fa47603e, Max Tik, фОшЫзд Галичанский, Иван Афанасьев, чтец, Игорь Мельник 1e80ecc1, Женя-Женя, Мария Орловская, sergik, Грга Питич, молодой рабочий, Кирило Кожумяка, Алік Чорний, Данко Сердечный, реквием по кацапизму, курвиметр, Анна Шейко cf655468, Natalia Mangion, Лучезарный Ефименко, Хавронников Степан, eyewitness, lezyo, Алекс Шухер, Олег Хардин, Андрій Жагун, Murlin Murloff, Виктор Потоцкий ddddc13d, Чубака, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Саша Саша Саша, Artaxerx II, Amber, Slavko Balanchivadze, Владік, Gulfiliz Zorlu
 Всего на сайте: 189 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти