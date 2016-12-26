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Теги: ВР (21236) ЖКХ (1421) законопроект (1715) Кабмин (9523) энергетика (837) Зубко (184)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Законопроект "О фонде энергоэффективности" зарегистрирован в Раде, - Зубко

В Верховной Раде Украины в понедельник был зарегистрирован законопроект "О фонде энергоэффективности".

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Misha Lebedoff
Почти в любой ветке, с поводом и без обязательно присутствуют посты с поливом Порошенко со товарищи. Я не к тому, что я его сторонник или противник, но учитывая, что Пупок знатный специалист по гибридным войнам и никогда не жалел бабок на пропаганду, мне кажется, что я вижу классическую подрывную работу.
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1.Все здания, в том числе жилые дома, должны за свой счет провести энергоаудит :p

2. Отдельным зданиям придется оформить сертификат энергоэффективности :D

3.Тех, кто не оформит сертификат энергетической эффективности, будут штрафовать :D
4. Появятся минимальные требования по энергоэффективности зданий
Примерная стоимость энергоаудита для многоэтажек:
до 100 квартир - 9.5 тыс. гривен
до 300 квартир - 12 тыс. гривен
до 350 квартир - 13 тыс. гривенсемье, которая живет в доме на сто квартир, за аудит придется заплатить от 50 до 120 гривен.

ну как вам? мля, афера афер. ну пройдет наш дом аудит и ЧТО дальше?????
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Зима, кто то сколачивает кормушки для птиц, а зубко себе сколотил кормушку, ведь он тоже птица голодная, петушок шоколадный гребешок.
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второй день наблюдаю Ваши поэтичные перлы, талантище!!!!
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"О фонде энергоэффективности" , только не фига не понятно, а звучит хорошо спору нет.
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уже кроме смеха подобные действия ничего не вызывают
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Да Вы шо ?
А я то думал, что чей то сын сколу закончил, в ВР ещё вроди как рано, нужно где то пару лет проффффесионалу перекентоваться.
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Український Мілітарний Портал
Олександр Мамалуй - суддя господарського суду Харківської області, котрий був призваний під час двох хвиль часткової мобілізації та приймав участь у бойових діях на Донбасі подав свою кандидатуру на посаду судді Верховного Суду України.

Alexandr Mamaluy є автором книги "Військовий щоденник 2014-2015" про, зі слів автора "людей, які намагалися воювати добре. Тому, що билися за Батьківщину". Вона була написана Олександром під час його першої мобілізації у 93 бригаду, де він снайпером роти снайперів.

Його бойовий шлях в рядах механізованої бригади з червня 2014 по березень 2015 року коли його демобілізують, він приймав участь в боях за Донецький аеропорт, звільнення Авдіївки, Пісків, Опитного та низки інших населених пунктів.
В квітні 2015 мобілізований до лав Прикордоної служби України, де був снайпером контрснайперської групи відділення вогневих засобів мобільної прикордонної заставию.

Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Фото для ілюстрації - Олександ Мамалуй на території метеостанції Донецького аеропорту.


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еще один кабинет перекладываетелей бумажек с ох.тельными зарплатами и бехами через месяц "работы".
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пример- в Германии в бывших землях ГДР как делали энергоэфективность- там полностью отселяли жителей в уже переоборудованный в том числе по энергоэфективности дом-- а ставили дом на капитальный ремонт и реконструкцию.. меняли все стояки, в каждую квартиру отдельный стояк газа, света, воды, тепла- которые можно отключать в подвале, утеплили стены домов, вместо плоской крыши сделали откатную (прибавке в тепле дома 45%) а если еще на откатах разместить солнечные элементы то и вовсе гарно в отличие от плоских крыш-у нас ведь беда для тех кто живет на 5 и последних этажах это крыши протекают, летом как жерло вулкана а зимой как Арктика.. а немцы на такой крыше мансарду сделали и продали новым жителям... кроме этого на каждый дом 3-4 поставщика тепла, газа и света причем ты можешь менять их без каких либо вопросов- тебе стоит позвонить в контору и сказать что ты желаешь обслуживаться в их компании - они сми все сделают за сутки.. оформят договор и пришлет тебе почтой или на элеронный ящик и все.. показания света, тепла давно передаются автоматические поставщику и тебе просто на электронку, на банковский счет приходит платежка и все.. а в УКРАИНЕ как.. где вы в ЖКХ видели РЫНОК скорее базар от бандитов, никакого выбора рынок газовый а поставщик один по воде, свету, газу, теплу,вывозу мусора, ослуживанию дома.. вот затеяли мульку с ОСМД а то все кидалово.. я не сторонник ОСМД поясню коротко -ГРАЖДАНЕ-если 2000 домов в Одессе не смогли решить проблемы капитальных ремонтов, даже просто ремонтов всего и вся то как может решить проблему ОДИН дом??!! ну скажите какой идиот с состоянием как у Порошенко будет тратиться на завалюху он себе построит Замок или купит где-то в Европе дом или квартиру-- но там в ЕС же сервис и рынок..
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а теперь посчитаем количество домов по стране!!!! и умножим на 9000грн.. ...хахаха, даже газ из наших скважин и росиси ЕС и уголь из Роттердама нервно курят в сторон, браво панамцам
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По его убеждению, запуску Фонда будет стимулировать сокращение энергопотребления и рост экономики.Источник: http://censor.net.ua/n421124

вот это как-то непонятно.
это как только фонд этот запустят так и экономика наладиться или как только трошки наладится экономика так этот фонд в нийо и впихнут сразу,шоб жись медом не казалась?
а вообще конечно хорошо шо цифры есть.
18.6-100%
11.4-x%(это в проебе,если по простому)
отсюда х=61.29%
всё верно?
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Реформы просто кипят и выливаются на головы украинцам!
Ждем регистрации:
- фонда борьбы с офшорами;

- фонда искоренения коррупции, взяточничества и кумовства во власти;
- фонда реформы судей;
- фонда борьбы с тупостью власти;
-фонда борьбы с населением Украины;
- фонда реформирования фондов!
БЕЗ ЭТОГО НЕ СПРАВИМСЯ!
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Цензор.НЕТФорум Украины
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