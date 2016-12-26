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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: бигборды (286) Крым (17839) Россия (64376) Херсонщина (548) активист (440)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Активисты разместили в Херсоне новый антироссийский бигборд. ФОТО

В Херсоне по Николаевской трассе украинские активисты разместили новый антироссийский билборд. На этот раз персонажей с российской символикой отсылают "за поребрик".

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Підтримка свинооких "слов"ян" супер, те чого зараз їм не вистачає.
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"Лучше один раз увидеть". Как спасатели в Сочи "складируют" останки погибших в Ту-154 (фото 18+)

Спасатели складывают тела погибших при крушении Ту-154 прямо на улице под забором, просто отгородив месте лентой. Соответствующие фото опубликовал пропагандистский телеканал Лайф.


Ту-154, вылетевший из Сочи в Сирию, разбился утром в акватории Чёрного моря. На его борту находилось 92 человека. Это артисты хора имени Александрова и журналисты, которые летели на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.
Напомним, это уже не первый факт неуважительного отношения к телам погибших со стороны российских чиновников. Ранее мы уже сравнивали, как Россия погибших при крушении самолета в Египте перевозила в рефрижераторах, в тоже время Нидерланды с почестями встретили и похоронили жертв крушения MH17, тогда тысячи граждан вышли на улицы, чтобы встретить сотни черных катафалков с телами погибших от ракеты российских оккупантов.
Читайте также: Авиаэксперт: Бомба в Ту-154 была заложена в Москве

Источник: InfoResist
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Гетьман ,ты хоть на фото посмотри, там деревья зеленые, некрасиво фейки печатать.
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А у нас на солнце 30 градусов. Дети ловят бабочек, такое тёплое Рождество.
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У нас -5 а деревья тоже зеленые. Не все правда, но на некоторых листья такие же как летом. А в Сочи, я думаю и подавно листья на деревьях.
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кацапик Roman Kiriatov- у тебя может сугробы поколено... а в Сочи ТЕПЛЫНЬ!
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Вот-вот.... в Сочи, как и во всех абсолютно городах Черноморского побережья в основном высажены вечнозеленые хвойные, а также кусты типа самшита, лавра, другой подобной хрени... т.е такой, которая не теряет листья, а постепенно их меняет, по мере старения.... вон у нас в Киеве, во дворе растут кусты, ну пока еще кусты, самшита..... так они стоят зеленые!!!! а у нас уже и до минус 12 было.......Так что в Сочи зелень - обычное явление........
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Пока нет данных о том, где в это время находился сам Путин, но известно, что большую часть времени, особенно в холодное время года, он живет в сочинской резиденции «Бычаров ручей».

Если он был в Сочи, то многое становится на место. Начальник военной полиции мог быть на инструктаже у самого Путина или у самых доверенных лиц. Значит, задачи ставились устно, без фиксации на бумаге.

О чем там могла идти речь, догадаться не сложно. ООН создала трибунал по расследованию военных преступлений в Сирии, а это значит, что команда чистильщиков должна сработать очень тщательно.

Наверное, на борту было еще что-то, что не должно попасть в чужие руки.

Очевидцы утверждают, что спасателей, водолазов и технических средств нагнали столько, что подлодка Курск обзавидовалась бы. Там сейчас ныряют все, что есть в наличии у РФ.

Явно их интересуют не покойники, ибо их тела сгружаются в кучи.
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та да, фото явно свидетельствует, что покойники второстепенны.
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Водолазы подняли 70 фрагментов тел с упавшего Ту-154 ноги руки бошки все разные в мешок и на берег потом будут собирать чьи глазки груди и тд по ходу там были мужики и бабы какбы ливер не перепутали вот в этом смысле фото не смотрю потому что знаю запах по круче рюського духа
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А какие они в Сочи должны быть?Фиолетовые?

https://sochi.camera/#/41 или тут https://sochi.camera/#/93
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Это Азирова рук дело ! Адназначна ." Алё ? У вас там бимба ! "
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Це не фейк - а оригінальні фото 1-го каналу:

http://vesti-sochi.tv/proisshestvija/46898-v-akvatorii-sochi-obnaruzheny-oblomki-samoleta-i-fragmenty-tel
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чото у етого димы такая довольная рожа..криптобендеровец ?
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супер реплика, indeed! вас бы вместо лисенко и стеця имхо
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а я и не думал что свинособак можно так культурно складывать, думал их тока в шахту сбрасывать можно или в посадке гавном собачьим присыпать а оно вона как красиво обошлись
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зато какой помпезный траур отгрохали сегодня по ним!
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Мразоты кацапские, лишили черноморских крабиков сытного обеда русской свининой.
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Знову активісти!!! Влада навіщо тоді?! Крім того, щоб розпилювати транші!!!!
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))))))))палиглот. толкова "....... und press all meinen Saft aus! "
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очередная дурня
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Такой можно и возле Верховной Рады разместить, только вместо униформы пиджаки нарисовать.
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Шикарно!
Эту картинку можна просто показывать рузьгим на любой их высер.
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Выносливость и долговечность "ледяного" украинского оружия: стреляет и попадает в любую погоду!


Журналіст показав «крижану» українську гвинтівку

Український журналіст Паша К. Кашчук показав витривалість та довговічність української зброї.

У селі Нові Петрівці бійці користуються українською снайперскою гвинтівкою Zbroyar Z-008, яка стріляє навіть коли покрита льодом.





"Ви не повірите! Вона стріляє й влучає! А все тому, що зроблена в Україні», - підписав фото зі зброєю журналіст.
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Казломордые как фекалии лезут везде и сами они не уберутся тут нужна генеральная уборка...
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Херсон всегда был патриотично настроенным городом,пророссийских активистов на пл. Свободы в 2014 чуть не убило местное население.
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Что правда, то правда ! Херсон это Украина . Хороший городок , люблю его . Одна рыбалка в Гидрике или на Верёвчине чего стоит !!!!!!!!!!!!!! Какой нахер путин ? Лично сама порву ватанов шо Тузик грелку .
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Карасики...мммм...ням-ням.
Поедание карасиков - лучшая в мире медитация.
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Террористы лугандона в розпачи что самолет упал в море,упал бы на оккупированной территории как Боинг,тогда можно было бы пошакалить по вещам и карманам погибших и что-нить подарить своим соскам,типа косметики или кружевных труселей.
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Косметика и кружевные труселя в ансамбле Александрова? Хотя, кто их там кацапов поймет? У задомстанова вообще косметичку отобрали
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в нижнем ряду (который без шапки) подозрительно похожий на вовку сЦаря. зачётненько.
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Слабовато. Даже банально. Пусть напрягут фантазию в следующий раз.
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Да ладно ! Критик нашелся . Наваяй не слабовато и не банально . Прям смотрю Кукрыникса появился . Сделали и умнички !
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Цензор.НЕТФорум Украины
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