Активисты разместили в Херсоне новый антироссийский бигборд. ФОТО

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Спасатели складывают тела погибших при крушении Ту-154 прямо на улице под забором, просто отгородив месте лентой. Соответствующие фото опубликовал пропагандистский телеканал Лайф.
Ту-154, вылетевший из Сочи в Сирию, разбился утром в акватории Чёрного моря. На его борту находилось 92 человека. Это артисты хора имени Александрова и журналисты, которые летели на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.
Напомним, это уже не первый факт неуважительного отношения к телам погибших со стороны российских чиновников. Ранее мы уже сравнивали, как Россия погибших при крушении самолета в Египте перевозила в рефрижераторах, в тоже время Нидерланды с почестями встретили и похоронили жертв крушения MH17, тогда тысячи граждан вышли на улицы, чтобы встретить сотни черных катафалков с телами погибших от ракеты российских оккупантов.
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Источник: InfoResist
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Если он был в Сочи, то многое становится на место. Начальник военной полиции мог быть на инструктаже у самого Путина или у самых доверенных лиц. Значит, задачи ставились устно, без фиксации на бумаге.
О чем там могла идти речь, догадаться не сложно. ООН создала трибунал по расследованию военных преступлений в Сирии, а это значит, что команда чистильщиков должна сработать очень тщательно.
Наверное, на борту было еще что-то, что не должно попасть в чужие руки.
Очевидцы утверждают, что спасателей, водолазов и технических средств нагнали столько, что подлодка Курск обзавидовалась бы. Там сейчас ныряют все, что есть в наличии у РФ.
Явно их интересуют не покойники, ибо их тела сгружаются в кучи.
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а народ....-еще нарожают!
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https://sochi.camera/#/41 или тут https://sochi.camera/#/93
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http://vesti-sochi.tv/proisshestvija/46898-v-akvatorii-sochi-obnaruzheny-oblomki-samoleta-i-fragmenty-tel
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Эту картинку можна просто показывать рузьгим на любой их высер.
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Журналіст показав «крижану» українську гвинтівку
Український журналіст Паша К. Кашчук показав витривалість та довговічність української зброї.
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Поедание карасиков - лучшая в мире медитация.
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