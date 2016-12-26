Двое военнослужащих, возвращаясь из госпиталя, заехали не территорию боевиков. Связь с ними пропала, - пресс-центр АТО

Serg1969, Roman Kononenko, Maxim Ak-Murza, Алік Чорний, Murlin Murloff, Senator S 01a656ec, Tom B, ariy R, Den Fil, Александр Пахомов 395cba96, Патриций, Вова Воваенович, Вдадис Зворыкин, vivv555777, rahr, Fell, Andrii Prychepa, Sinopticos, Новий Перець, Tatota Ke, Sandra from Lithuania, Путлер Капут, HugeMug, Ali Hasan
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Один з наконів Мерфі:
- Якщо є кілька пояснень одного і того ж явища, то найближчим до істини буде найпростіше!
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заехали на территорию, контролируемую боевиками. Связь с ними пропала.Источник: http://censor.net.ua/n421121
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Обменяли его потом тоже на солидную личность...
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По моему всё элементано просто.
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СЕКРЕТНЕНЬКО!!!
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И тех кто охраняет границу, или о тех кто заблудился ?
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Теперь зато все спокойны-граница на замке.
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А где колючая проволока, противотанковые ежи ?!
Где хотя бы бигборд у дороги DANGER - ACHTUNG- Обережно небезпека?!
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Просто писец..
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