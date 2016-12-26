EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(569460)
  11129  93
Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: плен (1626) Донбасс (11590)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Двое военнослужащих, возвращаясь из госпиталя, заехали не территорию боевиков. Связь с ними пропала, - пресс-центр АТО

Двое украинских военнослужащих, возвращаясь из лечебного учреждения, сбились с пути и заехали на территорию, контролируемую боевиками. Связь с ними пропала.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
так семенченко блокаду обещал ? все перекрыл епта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
И мышь не проскочит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цей факт говорить про те що можна перетнути лінію зіткнення і не побачити навіть українського блок-посту! Ось така в нас "оборона" на всій протяжності фронту в 450км! Це наслідок помилкових рішень влади, та поганої організації оборони Генштабом! На фронті мають стояти армійські корпуси які поділять між собою ділянки фронту і будуть жорстко контролювати кожен сантиметр!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якось вони проїхали на окуповану територію без зустрічі з українськими вояками?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
аналогичный вопрос когда рассеянский военный завез грузовик с БК на украинскую позицию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так російський офіцер зкомандував водію їхати на український блок-пост з російського блок-посту, це було помилкове рішення п'яного офіцера, а тут же ж взагалі не бачили блок-постів по дорозі, тобто є такі дороги де навіть блок-посту немає!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У самоволку вони ходили, хіба не зрозуміло? А патрідіотам завжди в усьому зрада у Генштабі ввижається.
Один з наконів Мерфі:
- Якщо є кілька пояснень одного і того ж явища, то найближчим до істини буде найпростіше!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самоволка на ворожу територію? Щоб їм там яйця відрізали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ні, на свою, за бухлом, а потім забебані, в темряві (сутеніє ж бо рано зараз), не розібрали біля якої посадки слід повертати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в тылах контрразведка должна шерстить каждую собаку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В тилах має бути проведена примусова евакуація і відселені всі мешканці які не викликають довіри, має бути створена комендатура яка і буде місцевою адміністрацією!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На фронті протяжністю 450км знаходиться 45-50тис вояків розбитих на три ешелони, з них на передку 1/3, десь13-15 тис, тобто 1 на 30м, як стовпи з ліхтарями на вулиці. Тому вони знаходяться на постах та опорниках, що знаходяться на ключових місцях і забезпечують вонгевий контроль лінії розмежування. А от просочитися можна. Мало того. навіть у І ти ІІ світову далеко не скрізь були суцільні лінії окопів. А щоб забезпечити особовим складом суцільну безперервну лінію оборони треба тримати на передку 150-200тис і ще по стільки ж в 2 та третьому ешелонах, а у нас вся армія 200 тис, і на таку ледве грошей вистачає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
каждый раз вспоминая порохоботов, знай ольгинское чмо.. ты палишся....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
суть такова если госпиталь приезжает медбрат дохтур на таблетке выписывает с госпитали везет в часть в штабе решают как доставить на передок другой вариант выписал в госпитале едет опять в штаб части передает выписные ему выписывают атеста и решают как отправить в росположение и третье после госпиталя сразу на передок неотправляют там неделя две адоптации и только потом -судя по всему ниодно из етих неподходит значить криминал или дисциплинарка
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Они что решили в партию Самченко вступить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тут правды скорее всего только вот это.

заехали на территорию, контролируемую боевиками. Связь с ними пропала.Источник: http://censor.net.ua/n421121
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тогда как обясниш такой промах?Значит и диверсанты могут беспрепятственно шастать туда-сюда через нашу линию обороны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
давай не будемо диванними експертами. Коментувати і бути на фронті - різні речі. Розумію. що емоції зашкалюють, але коменти такі їм реально не допоможуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не эксперт и мне их искренне жаль,но если они так свободно прошли туда то также свободно могли пройти и оттуда и угробить десяток другой наших солдатиков.Чтото неладное творится в наших ВСУ,а это уже не злорадство и не шутка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ми не можемо точно знати що там сталося, тому з висловами трохи обережніше треба бути.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мимо моего дома проезжает автобус Ростов-Харьков, часто, возможно каждый день (не засекал). По этой же трассе едут наши военные на донбасс и им навстречу едут эти автобусы. Фантасмагория.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Могут. И шастают. Причем безпрепятственно приезжают в Киев. А потом из Борисполя щастают по европам и по египтам (турциям). Странная война, странная "власть"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
рано говорить о чем то, кроме одного, - куда у них глаза смотрели? Эта халатность может им дорого стоить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как это, там что блокпостов нет и проезд свободный , что за хрень?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А помните как какой-то то-ли майор, то-ли кто из ВСРФ целый камаз оружия на наш блок пост подогнал и документы передал, а только потом спросил -- а почему у вас тут украинский флаг?
Обменяли его потом тоже на солидную личность...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на чем стесняюсь спросить они ехали на передовую? Там нет никаких постов и можно ездить туда -сюда? ШОК
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Были бы трезвыми увидели наш крайний блокпост рано начали Новый Год отмечать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да. Либо разрядка - Цензора, либо рванет. Как ехали? На чем? Как так попали - ТУДА? Если танком? Могли. А так? Как?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выписались, ехали домой, естественно все там мародерствуют, решили заехать за нычной, но то ли реально заблудились, то ли ту область уже сдали сепарам, вот пацаны и попали, или как вариант подорвались на мине. А "Стена" это сказка от Сени для отмывки бабла, там ходи не хочу.

По моему всё элементано просто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
на чем они ехали? что то история какая то сильно мутная.... кто -то врет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Млять, там що до цих пір можна автомобілями мимо постів їздити???!!! Яка ж це тоді лінія фронту, та ще й мля ешелована, як нам тут штабісти і гарант звизділи??? Нічого дивного що дрг по тилах бігає, а хулі, якщо можна навіть на джипах заїзджати.,. Це звиздець панове...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ниче страшного, никакой войны ведь нет. А режим АТО не препятствует передвижению граждан внутри своей страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пацанов жаль..видать попали в плен...Но накуя расслабляться !!! Пацаны - Вы на войне!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот ето да. Называется перекрыли все. Так перекрыли что можно проехать через вс линию фронта и не заметить... А мы еще удивляемся что разейские ДРГ к нашим в тыл заходят...Дебилы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фули тот фронт, так Сеня Стену построил, мышь не пролезет-спи спокойно родная страна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Новые технологии от Яценюка: Стена-невидимка, особенностью этой нано-технологии есть то, что едя туда она не является препятствием и невидима. (кто же с КРУ рискнет посмотреть с другой стороны)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
.Ну и сколько сот кровавых бандитов сепаратистов теперь надо подготовить для их обмена ? Как в детском саду : заблудились, загуляли,поехали проведать родственников.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Главное всем тссс!!! Порося и Сабаков, а так же спецслужбы зайняты более важным делом- ловят бабок с сумками сигарет у румынской границы... Ето из той же оперы как наши хенералы держали в плотном кольце Славянск, только Гиркин из *окруженного* Славянска чуть ли не каждый день в Мацкву ездил на совещания, а потом спокойно вышли колонной и переехали всей группировкой в донецк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
бухие были наверное!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто, наши хенералы? бухие, конечно, причем постоянно, у кацапов научились, они же в одних академиях учились, и бухали вместе. А других у нас нет, и не будет, потому что прошедшие войну офицеры матом кроют Вальцмана-"Порошенко", поэтому генералами никогда не станут, такие генералы ему не нужны, опасные они.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А потом этих 2 разпиздяев если останутся живы, будут выменивать на пару десятков сепаров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это шо,ихумаму,за млядство? Шо за рас3,14здяйство в зоне БД?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слыхал, что в прифронтовых районах то ли запрещено, то ли настоятельно не рекомендуется пользоваться автомобильными навигаторами. Навигаторы, почему то настойчиво уводят авто на оккупированую территорию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Навигаторы Вас никуда не уводят, в них карта прошита, они просто показываю Ваше расположение на вашей карте, и надо быть полным идиотом чтобы съехать в кювет только потому что Вас туда увел навигатор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
искажение GPS сигнала - это что то говорит тебе?карта тут совсем ни причем. координаты определяются совсем не такие какие на самом деле
 показать весь комментарий
Ответить
 
бред собачий..ты едишь по дороге и не каким искажением эту дорогу не изменить но есть возможность подпортить прошивку навигатора..заставить его путать место назначение..
 показать весь комментарий
Ответить
 
задолбало это армейское раздолбайство и идиотизм
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы о ком ?
И тех кто охраняет границу, или о тех кто заблудился ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Похоже "СТЕНА" Яценюка постороена с рабицы ячейкой как минимум с легковушку.
Теперь зато все спокойны-граница на замке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бухать меньше надо идиоты А генералам стоит подумать что к ним так же заходят и уходят
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я представляю что ехали, заблудились , спросили у местных дорогу, местные оказались ватниками, специально указали на сепарских блок-пост.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как это - ?
А где колючая проволока, противотанковые ежи ?!
Где хотя бы бигборд у дороги DANGER - ACHTUNG- Обережно небезпека?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Запад помогает полиции ...пусть пришлёт километров 500 ленты типа той что натягивают вокруг места преступления ...и натянуть в местах разграничения ))
Просто писец..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там что то не то.Я вырос в том районе! И если ехать по асфальту..а не по посадкам и сельхоздорогам..там не заблудишься!Основная дорога одна идет..Горск-Карбонит-Золотое..ну а потом сепарский Первомайск...Как они могли просто так проехать..там минные поля и прочие прелести..а где можно просто пройти в серой зоне (Золотое4) там БП стоят...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорее всего проморгали ДРГ..или пропали по дороге..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как же мы оборону держим так и казламордые к нам приедут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
скорее всего их просто выкрали..что очередной раз показывает как в реальности работает в тылу украинская контрразведка..там нет не ресурсов ни мотивации..в свое время эти дыры компенсировали добровольческие батальоны, как тот же Донбасс..они отлично ориентировались и знали местную публику..но видимо не всех это устраивало на банковой..в итоге Матиусу поручили дискредитацию добровольцев..что эта мелкая крыса и сделала..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум Украины
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Serg1969, Roman Kononenko, Maxim Ak-Murza, Алік Чорний, Murlin Murloff, Senator S 01a656ec, Tom B, ariy R, Den Fil, Александр Пахомов 395cba96, Патриций, Вова Воваенович, Вдадис Зворыкин, vivv555777, rahr, Fell, Andrii Prychepa, Sinopticos, Новий Перець, Tatota Ke, Sandra from Lithuania, Путлер Капут, HugeMug, Ali Hasan
 Всего на сайте: 71 писатель
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти