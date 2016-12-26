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Материалы по теме:  Новая полиция
Теги: Аваков (2139) авто (3849) Mitsubishi (1)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Министр Аваков обсудил с главой корпорации Mitsubishi снижение цены для автомобилей, поставляемых МВД

Министр внутренних дел Украины и Президент Mitsubishi Motors Corporation господин Осамэ Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции согласно программе сотрудничества между Правительствами Японии и Украины в правоохранительном секторе.

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"ланосами "пусть ездят дешевле будет для бюджета .один хрен побьют в хлам автомобили
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Всего 635 штук ? Да я Вас умоляю, это им на месяц не хватит по сухим дорогам, а вдруг снег ?
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Не, почему на месяц. Статистика показывает 500 ДТП за год с участием полицейских автомобилей. Но если они еще друг друга стрелять начнут, как в Княжичах... Тогда не уверен
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Так то Приус, не то пальто.как говорят А тут.... на новом Джипе..... да с мигалками.....да с полной уверенностью, что максимум, что тебе светит-это увольнение. (и то если разобьешь джипом мерс депутата ВР)......эхххх да я бы и сам расхерячил пару штук, хер с той работой в полиции, зато вспомнить что будет.
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а на такси ещё дешевше
а тролейбусе ещё дешевше
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Ох и рвет же у вас пуканы ольгинские чмошники...
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А полицейские опять инопланетяне,или не за нашими ушлепками они гоняются. Когда уже до вас дойдет что нет их и мы а есть один народ Украины со своими достоинствами и недостатками.
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предложение хорошее. но у моих людей не будет тогда шансов тягаться с настоящими машинами. пусть бьют лишь бы толк был. но так как они под руководством авакова бьют друг дружку ты меня прости, ни какие ланосы нас не спасут и не ланосы то же.
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смотрю у сабакова и мусоров одна проблема как на народные деньги навар снять и зады свои пристроить в теплое кресло мицубиси где в какой нищей стране мусор ездит на джипе представительского класса потому мусора с етих авто не вылазят приступников не видят и нарушений пора гнать етого армяна и етих мусоров метлой а добробатов атестовать и будет порядок
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машины Япония поставляет за киотские деньги, покупая нашу квоту на выбросы углекислого газа.
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Сколько она за одну машину себе берет, от фонаря, как на душу ляжет, да?? Любая цена будет правильная, верно ??
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["Год Петуха, или Вежливый корм". » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Новости России Украины и Мира] хорошо, посмотри! http://censoru.net/15482-god-petuha-ili-vezhlivyy-korm.html
[Хроники пикирующей «тушки» » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Новости России Украины и Мира] хорошо, посмотри! http://censoru.net/15481-hroniki-pikiruyuschey-tushki.html
[Опубликовано видео с важным заявлением одиозного политика РФ о причине катастрофы Ту-154 » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Новости России Украины и Мира] хорошо, посмотри! http://censoru.net/15472-opublikovano-video-s-vazhnym-zayavleniem-odioznogo-politika-rf-o-prichine-katastrofy-tu-154.html
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Какие переговоры,оно давно должно зону топтать .............
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У кого какие приоритеты- от так и живет...Лукашенко вдвое снизил тарифы на коммунальные услуги в Беларуси. Указ подписан с целью снижения финансовой нагрузки на население
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Дал взятку за лояльность к себе, несменяемому.
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Почему же наши козлы срут на голову народу и даже взятки за лояльность не дают?!
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Пусть он и снизил тарифы, но цену на энергоносители он снизить не может. А теперь следим за руками :
Снижение тарифов -> Уменьшение поступлений коммунальным предприятиям -> Выплата дотаций коммунальным предприятиям из бюджета -> Повышение налогов/акцизов для затыкания дырки в бюджете -> Увеличение финансовой нагрузки на население

В общем, тот же хрен, только сбоку
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Ой удивил, в Туркменестане вода газ свет вообще бесплатно, каждому на месяц полагается 150 литров бензина на халяву, если грузовик то 200 и еще куча всяких ништяков
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"58 600 долларов США за один автомобиль"
чего мелочиться, заказывали б уже ламбарджини
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там где можно отщипнуть барыга рюкзаков лично ведет диалог, а то ведь коллекцию картин нужно постоянно пополнять, да и новые часы на мохнатой руке не помешают.
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Японцы прозреют с запрашиваемого Аваковым отката😊
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Слышь, Сабаков, иди лучше договаривайся с Васадзе чтобы снизил цены на анусы для МВД и с Педрой Офшорной чтобы снизила цены на Богданы. А то за*бали, мусора себе иномарки за 40 штук зелени приобретат, а народу даже б/у-шные машины запретили покупать.
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Шановне панство! Коктейлі молотова вже не в тренді. На наступний раз, на майдані Незалежності, покажу, як напалм виготовляти! Все! Достали!!!
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Слов нет !!! На передовой не хватает мед автомобилей , а то и вовсе их нет . А они мусорам внедорожники покупают за пятьдесят штук зелени . Куда страна катитьтся только .
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В стране где 3 года идет война и нет денег на обеспечение армии заключают договара где будут возить мусор на автомобилях цена которых превышает 1500000грн. ПОЗОР ВЛАСТИ И МУСОРАМ!
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А простые бензиновые новые мицыки по 23 000 нельзя купить, обязательно по 59 тысяч покупать гибриды, сколько "веков" эта разница в 36 тысяч будет отбиватся ?
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36 тысяч это сума отката, за бюджетные по другому у нас не покупают.
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отбиваться они будут о бордюры, заборы и чужие автомобили, так, что отобьются быстро, в металлолом.
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Нисколько! Им красная цена в базарный день тыщ 20, но отката с этого - ни копейки. При покупке партии в 600 машин скидка должна быть процентов 40-50 от таможенной цены. А если исключить ндс при ввозе, поскольку смешно брать бабло из бюджеты и тут же его возвращать в виде ндс. Вот и получится с доставкой 20-23 косых, плюс на пару тысяч допов (рация, мигалки, комп, допзащита, решетки и т.п.). Т.е. 25 - это максимум!!! При этом японские товарищи целуют Украину в ... и предоставляют на весь гарантийный срок бесплатный срвис. Где-то так. И, кстати, зная у кого собаков покупает машины, можно понять, кто из японцев самый продажный и готов платить откат . На этот раз в номинации коррупционер года побеждает компания Mitsubishi motors!
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киотские деньги можно направлять только на проекты уменьшающие выбросы
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Помоему Аваков очень дорого обходится Украине.
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кабы только он один( так их же как комаров на болоте( кровосисы( и все жирные такие ненасытные
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Лото дорого. Можно купить за одну японскую лушпайку два Дастера напрыклад
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А ланосы, ланосы что?? А я и забыл - это ж для лохов сказки о родном автопроме..
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где оно такие цЭны нашло.
"что в валютном эквиваленте составляет 58 600 долларов США за один автомобиль".
Источник: http://censor.net.ua/n421118

Оно хоть в теме. Или откаты глаза затмили.
Не государство, а болото.
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с АвтоЗАЗ надо обсуждать, что за нацполиция на чужестранных авто? стыд и срам (
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23 000, это если покупать ОДНУ машину у ДИЛЛЕРА ,а если у изготовителя напрямую сотню купить ????!!!
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Разница в 36 тысяч, может обойдутся они от гибрида,все-равно бензин украдут и спишут.
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И по 23 им до фига - перебьют как и Тойоты .
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...а также постановку этих автомобилей на двойной сервер МВД и дальнейшую продажу и дальнейшую многократную конфискацию у фраеров ушастых...Ненавижу эту тварь поганую.
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Мусора в Княжичах постреляла друг друга и тут же родичи получили по 700 штук. Похер кто кого там херачил, все хорошие. Так вот, если авакяна кто то из МВД пристрелит, тоже 700 штук дадут?
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Полная херня. Это переговоры собакова с собственной зеленой жабой.
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Тогда уже покупайте этот гибрид, что за развод от Авакяна ??
Lexus NX 300 Новый 48 400 $
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Зайти на Риа и посмотреть цену нужна хватка?
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не, хватка не для этого нужна. а хватка - губа не дура...
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Аваков сегодня не дал взлететь российскому протону!!! Настоящий патриот!!

Мусор не дал взлететь «Протону-М»
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мы хотим жить в Украине, а мусора - в Арабских Эмиратах, или где там полиции покупают такие дорогие тачки.
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МЕРЗКИЙ ТИП!!!НАГРЕЕТ ЛАПЫ НА МАШИНКАХ,КАК ПИТЬ ДАТЬ!
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Чем не зверь? Прет? Еще и как! Цена? Как ведро семечек на рынке... А че слабо на - "атечественных?" Как развивать родной автопром? Все им закордонные - брычки подавай.
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Сабаков совершенно охерел! Мало того, что не ответил за гешефт с рюкзаками, не подал в отставку за Княжичи, не уволился из за многоопытной 24-х летней заместительницы, не ответил по своей е-декларации... Теперь еще народ решил пограбить на машинках. Причем все эти авто не оперативникам пойдут а под толстые жопы ментовских чинуш. Сабакова - на нары!
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Ні хрена собі ціна 58600 $. Проспіться, це країна третього світу, тут не ОАЕ, в нас, завдяки вам, доллар по 26 а не як у "попєрєнніків" по 8. Так ви за рік всі пріуси перехирачили, вам Славуту - закруто.
Гнати всіх у шию, спустіться на землю. В НАС ВІЙНА !!!!!!!! і ніщий народ.
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959 441 820 грн приговорили. + ремонт кузовщини за рік мільярда на два.
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пусть "оку" этим рукожопым купят... Один хрен - побьют
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МВД ни копейки не тратит на транспорт, так как он закупается в полном объеме за киотские деньги, которые нам платит Япония покупая нашу квоту выбросов углекислого газа, при Юльке давали деньгами требуя на них реализации зеленых проэктов, но увидели что все бабло тупо исчезает, решили поставлять автомобили для МВД.
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Сколько тупых неудачников в коментах! Одни и те же ники и автоспецы и главы НБУ и полководцы и премьеры, а диван до пола просидели...
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Сколько верных зрителей ИНТЕРА! Верные лёвочкинцы!
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