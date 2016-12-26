EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(569454)
  588  5
Теги: проверка (367) Бутусов Юрий (1123)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Поліграф дискредитують, коли роблять з нього моральну дубинку" - Тетяна Морозова

Один з провідних українських спеціалістів-поліграфологів, доктор психологічних наук Тетяна Морозова в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла про останні тенденції та проблеми в поліграфології, в яких царинах вона може бути використана, а також про новий український прилад, який технічно випередив свого американського "колегу".

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Суд первой инстанции в Брюсселе отклонил ходатайство России об отмене арестов российской собственности в Бельгии на сумму около 1,6 млрд евро, осуществленных в июне 2015 года по инициативе Yukos Universal Limited, одного из бывших акционеров ЮКОСа, сообщает РБК, ссылаясь на решение суда, датированное 9 декабря.
Как отмечает агентство, это первая за несколько месяцев неудача российской стороны в международном споре с акционерами ЮКОСа после серии положительных решений западных судов.
В июле 2014 года международный арбитраж в Гааге присудил бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов компенсации, Россия отказалась платить. Акционеры ЮКОСа начали процесс принудительного исполнения решения и описали активы на 1,6 млрд евро.
В список арестованного имущества попали счета российских дипломатических представительств, включая российские миссии при НАТО и Евросоюзе. Дипломатические счета вскоре были разморожены, а меры по взысканию собственности коснулись архиепископства Брюссельского и Бельгийского РПЦ, а также отделений государственных СМИ, в частности, ТАСС и телеканала "Россия сегодня".
РФ оспаривала наложенные аресты через процедуру так называемого возражения третьих лиц, однако Yukos Universal использовала в качестве защиты двустороннюю конвенцию между Бельгией и Нидерландами от 1925 года о взаимном признании и исполнении судебных и арбитражных решений.
Поскольку арбитражный трибунал, присудивший экс-акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов, располагался в Гааге (Нидерланды), исполнение этого решения на территории Бельгии должно осуществляться в соответствии с этой конвенцией, принятой более 90 лет назад, аргументировали адвокаты Yukos Universal. Статья 18 бельгийско-голландской конвенции гласит, что экзекватура не подлежит обжалованию через процедуру возражения, единственно возможный способ - это апелляция, которая должна быть подана в течение 14 дней.
Российские адвокаты возражали против применимости конвенции 1925 года, ссылаясь, в частности, на то, что эта конвенция вышла из употребления. Однако суд не согласился с этим доводом, указав, что Бельгия и Нидерланды не договаривались о ее прекращении. "К настоящему времени нет свидетельств того, что Бельгия намеревается исключить из своего правового арсенала эту двустороннюю конвенцию", - указал суд, подтвердив, что документ остается в силе и полностью применим к спору России с Yukos Universal. Суд обязал Россию компенсировать Yukos Universal Limited судебные издержки в размере 12 тыс. евро.
В сентябре одна из аффилированных с ЮКОСом компаний - голландская Financial Performance Holdings (FPH) - отозвала иск против России из Международного арбитражного суда в Гааге, и дело было прекращено.
В июле экс-акционеры ЮКОСа отозвали иски с требованием ареста российских активов в Индии, в Германии и во Франции. Российская сторона объяснила это тем, что аресты невозможно было провести до официального признания решений гаагского арбитража, которые были отменены в апреле Окружным судом Нидерландов, постановившим, что арбитраж в Гааге не имел юрисдикции в отношении дела ЮКОСа.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/26dec2016/yukosbrussels.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
А можно как то если не обмануть, то хоть запутать полиграф? Если например, всегда давать не правильные ответы, как он разберет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
полиграф ничего не гарантирует. его пользуют как вспомогательное запугивающе-раскалывающее устройство на тех, кто не разбирается в психологии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Статистическая ошибка полиграфа становит 10%, это означает что при массовой проверке одного честного чиновника могут уволить и на это акцентируют все противники полиграфа.
А то что полиграф уволит девять из десяти коррупционеров не говорит никто и если на 90% система перестанет быть продажной остальным 10% будет очень сложно красть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум Украины
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
UApatriotUA, Капитан Врунгель, scaciludium, Фантом Два, Великая Исландия, Коваленко Егор, Aлександр Alexsis, Maxim Ak-Murza, Ram Kol, Плюю на Путю, Исаев Максим, qwert3, Валерка Бродяжный 2, Владимир_2, spg, ИВАН ИВАНОВ 837599ff, Холодний яр fa47603e, Max Tik, фОшЫзд Галичанский, Иван Афанасьев, чтец, Игорь Мельник 1e80ecc1, Женя-Женя, Мария Орловская, sergik, Грга Питич, молодой рабочий, Кирило Кожумяка, Алік Чорний, Данко Сердечный, реквием по кацапизму, курвиметр, Анна Шейко cf655468, Natalia Mangion, Лучезарный Ефименко, Хавронников Степан, eyewitness, lezyo, Алекс Шухер, Олег Хардин, Андрій Жагун, Murlin Murloff, Виктор Потоцкий ddddc13d, Чубака, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Саша Саша Саша, Artaxerx II, Amber, Slavko Balanchivadze, Владік, Gulfiliz Zorlu
 Всего на сайте: 189 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти