"Поліграф дискредитують, коли роблять з нього моральну дубинку" - Тетяна Морозова

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Как отмечает агентство, это первая за несколько месяцев неудача российской стороны в международном споре с акционерами ЮКОСа после серии положительных решений западных судов.
В июле 2014 года международный арбитраж в Гааге присудил бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов компенсации, Россия отказалась платить. Акционеры ЮКОСа начали процесс принудительного исполнения решения и описали активы на 1,6 млрд евро.
В список арестованного имущества попали счета российских дипломатических представительств, включая российские миссии при НАТО и Евросоюзе. Дипломатические счета вскоре были разморожены, а меры по взысканию собственности коснулись архиепископства Брюссельского и Бельгийского РПЦ, а также отделений государственных СМИ, в частности, ТАСС и телеканала "Россия сегодня".
РФ оспаривала наложенные аресты через процедуру так называемого возражения третьих лиц, однако Yukos Universal использовала в качестве защиты двустороннюю конвенцию между Бельгией и Нидерландами от 1925 года о взаимном признании и исполнении судебных и арбитражных решений.
Поскольку арбитражный трибунал, присудивший экс-акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов, располагался в Гааге (Нидерланды), исполнение этого решения на территории Бельгии должно осуществляться в соответствии с этой конвенцией, принятой более 90 лет назад, аргументировали адвокаты Yukos Universal. Статья 18 бельгийско-голландской конвенции гласит, что экзекватура не подлежит обжалованию через процедуру возражения, единственно возможный способ - это апелляция, которая должна быть подана в течение 14 дней.
Российские адвокаты возражали против применимости конвенции 1925 года, ссылаясь, в частности, на то, что эта конвенция вышла из употребления. Однако суд не согласился с этим доводом, указав, что Бельгия и Нидерланды не договаривались о ее прекращении. "К настоящему времени нет свидетельств того, что Бельгия намеревается исключить из своего правового арсенала эту двустороннюю конвенцию", - указал суд, подтвердив, что документ остается в силе и полностью применим к спору России с Yukos Universal. Суд обязал Россию компенсировать Yukos Universal Limited судебные издержки в размере 12 тыс. евро.
В сентябре одна из аффилированных с ЮКОСом компаний - голландская Financial Performance Holdings (FPH) - отозвала иск против России из Международного арбитражного суда в Гааге, и дело было прекращено.
В июле экс-акционеры ЮКОСа отозвали иски с требованием ареста российских активов в Индии, в Германии и во Франции. Российская сторона объяснила это тем, что аресты невозможно было провести до официального признания решений гаагского арбитража, которые были отменены в апреле Окружным судом Нидерландов, постановившим, что арбитраж в Гааге не имел юрисдикции в отношении дела ЮКОСа.
Подробнее: http://www.newsru.com/world/26dec2016/yukosbrussels.html
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А то что полиграф уволит девять из десяти коррупционеров не говорит никто и если на 90% система перестанет быть продажной остальным 10% будет очень сложно красть.
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