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Блокада Донбасса. Бессмысленная и... бесполезная

Замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что инициатива по организации экономической блокады Донбасса за пределами правового поля Украины. И намекнул, что среди организаторов есть ребята, которые проходят по уголовным делам, и он им не...

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А еще реальность такова, что на Донбасс ежемесячно завозится порядка 4-6 млрд. российских рублей. Торговля, пенсии и зарплата выплачивается в российских рублях. Учебники в школах российские. Ежедневно и ежечасно мозги населения промывается российскими телеканалами идеологией "русского мира" с жесточайшим противодействием проникновению украинских СМИ. Хотя минстеця и не особо пытается выполнять свои главные стратегические задачи в борьбе за мозги населения.
Давайте будем заниматься торговлей, тем самым легитимизируя руководство так называемых ЛНР и ДНР,
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