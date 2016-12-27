Блокада Донбасса. Бессмысленная и... бесполезная

Замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что инициатива по организации экономической блокады Донбасса за пределами правового поля Украины. И намекнул, что среди организаторов есть ребята, которые проходят по уголовным делам, и он им не...
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Давайте будем заниматься торговлей, тем самым легитимизируя руководство так называемых ЛНР и ДНР,
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