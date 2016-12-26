Дело о злоупотреблении на харьковском заводе "Электротяжмаш" передано в суд, - глава САП Холодницкий

Детективами НАБ Украины под процессуальным руководством прокуроров САП закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении служебных лиц харьковского государственного предприятия завод "Электротяжмаш", которые злоупотребляя служебным положением причинили государству тяжкие последствия.
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