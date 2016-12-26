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Материалы по теме:  Национальное антикоррупционное бюро
Теги: завод (279) Харьков (3947) Холодницкий (219) Антикоррупционная прокуратура (295)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Дело о злоупотреблении на харьковском заводе "Электротяжмаш" передано в суд, - глава САП Холодницкий

Детективами НАБ Украины под процессуальным руководством прокуроров САП закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении служебных лиц харьковского государственного предприятия завод "Электротяжмаш", которые злоупотребляя служебным положением причинили государству тяжкие последствия.

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АГГгга так "цікаво" про цей "трахтибидохМАШ"...
Давай про пльонкі Обніщєнка !
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одним словом "национализированое"(государственное) предприятие...что-то похожее будет и с "Приватом"...)
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А как версию предательство или саботаж не рассматривали?
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Один зам директора на 37 миллионов а остальные сидели на зарплаиу??? Хахаха браво, хорошо поработали набу
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