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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: авиакатастрофа (1009) Россия (64377) самолет (2050) Сирия (1981)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Самолет, посол, десятки военнослужащих. И будут еще. Нам нечего делать в Сирии", - бывший пресс-секретарь Путина

Бывший пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Михаил Кожухов уверен, что Россия ввязавшись в военную кампанию в Сирии будет в дальнейшем нести потери.

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Работающие на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны России водолазы подняли 70 фрагментов тел. Также поднято 13 тел, среди которых командир разбившегося самолета Роман Волков.
Тело командира экипажа упавшего у сочинского побережья самолета было обнаружено при подъеме крупных объектов фюзеляжа, сообщает ТАСС.
Обломки упавшего самолета разбросаны в радиусе 500 метров. Фрагменты самолета лежат на расстоянии менее двух километров от берега на глубине от 25 до 35 метров. С морского дна подняты два элемента систем управления самолета.
В Москву были доставлены на опознание десять тел погибших. Одно тело уже было опознано в российской столице
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найболее вероятная причина катастрофы ту-154...кацапское разгильдяйство.

Что получается в "норме": 0...37 сек - разбег, подъем. 50 сек - высота 50 м. 60 сек - 120 м, 340 км/ч. 1 мин 6 сек - 260 м (вертикальная ~23 м/с).
1 мин 13 сек (как я понимаю >3) - доклад вышке (которого в нашем случае не было). Т.е. от момента подъема до момента начала доклада в норме проходит ~35-40 сек.

Как я понимаю, доклад (в норме) делается тогда, когда начавшийся полет достигает некоего стандартного промежуточного состояния, характеризуемого достигнутой полетной конфигурацией самолета, высотой, скоростью, курсом, удалением и т.п. Смысл этого первого доклада составляют две вещи: (1) - утверждение, что этап собственно взлета благополучно завершен и (2) - запрос РП о том, куда и как теперь лететь на следующем этапе полета.

Если предположить, что доклад не делается, пока не достигнуто состояние (1) (а в "норме" это ~35-40 сек), то, думается, у них начались проблемы практически сразу после момента "подъема. А если предположить, что никаких отказов техники у них не было, то что остается? Перегруз, итить его...
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а какая разница срыв возд.потока на лопатках турбин или нет... - главное результат...
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До кучи!!! *Начальник управления аппарата президента "Роснефти" найден мёртвым в Москве, тело 61-летнего Олега Еровинкина - главы управления аппарата президента "Роснефти" Игоря Сечина - обнаружили в автомобиле в центре Москвы сегодня утром*
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кому то дадут орден Боярышника,кому то орден Мильдония...Жизнь продолжается Панове..,Надобраніч,все Буде Добре.
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НА ШО НАМЕК , МОЛ, ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ - завтра МУЙЛУША гигне?... ... И вам приятных снов...
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Кстати, это ведь Востротин в 1991-м не пошел на штурм Белого дома. Поднял в воздух Болградскую дивизию, которой тогда командовал, сел в Кубинке, дошел до МКАДА и - встал. Не пошел дальше.Источник: http://censor.net.ua/n421114

А пошел бы дальше - не было бы алконавта Ельцина и его приемника- карлика Хутина. И Россия не воевала бы с Украиной!
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Дурак ? Война имела шансы начатся уже тогда
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Война чего? Мурманского княжества с Нижегородским на лошадях и с копьями?
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Гадаю, що Цензору не варта постити всілякі "умозаключєнія" від московитів....Воно сьогодні каже одне, а завтра буде клекотати інше, хвалячи свого царька за "мудрі" рішення.
Раніше інколи слухав це ліберально-кацапське шобло на ЕхоМоскви та Дождє, але зрозумів, що воно так само інфіковане рашизмом, як і більшість населення цієї недокраїни. Навіть це ЛІБЕРАЛЬНО-КАЦАПСЬКЕ ШОБЛО більш небезпечніше для України, за будь-якого пересічного ватніка... Оскільки ватнік відкрито виставляє свої ватні мізки і висловлює свої ватні погляди, а ці Шльондєри, Абзаци, Пропєллєри та Лаптиніни діють дуже підступно... Під виглядом начебто "друзів України" малими порціями "вливають" своє імперіалістичне, україноненависницьке, шовіністичне лайно,,,

Як каже наш великий пророк...... В своїй хаті своя правда і сила, і воля!.... Шануймося!
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Проклятия сирийцев, у которых погибли родные под обстрелами и бомбежками, были услышаны и исполнены. Значит, мысли бывают материальны.
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вам и в Украине делать нечего! Везде, где не влезете, нагадите, а убирать кто-то должен
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Басанец Павел ‏@bassanets 24 часа назад
Месяц назад..один ВАЖНЫЙ В РФ чел спросил меня:ПОСЛЕ ЧЕГО начнется ПАДЕНИЕ режима в России.Я ответил: После знаковой авиакатастрофы...
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АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ВОЕННЫЙ ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ! В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ФОРМИРУЕТСЯ ЭСКАДРИЛЬЯ ПОДВОДНЫХ САМОЛЕТОВ.
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Бычки со вчерашнего дня в Сельпо резко подорожали. C 16 до почти 25 за кг.

Очевидно, они теперь особенно вкусны и полезны для голосовых связок.
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Певуны и плясуны должны были лететь двумя бортами. Непонятно почему так если Ту был заполнен только наполовину. Ещё одна загадка.
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Шендерович: Предлагают выбирать между сифилисом и гонореей. Чтобы либо за Путина, либо чтобы сдохли все москали
Российский писатель Виктор Шендерович отметил, что в соцсетях предлагают либо радоваться, что упал самолет минобороны РФ, либо призывают "расстрелять, как бешеную собаку", журналиста Аркадия Бабченко.
Виктор Шендерович: Воняет уже со всех сторон так, что без противогаза в Facebook не зайти

В соцсетях наблюдается очень слабый ассортимент позволенных вариантов реакции, отметил российский писатель и публицист Виктор Шендерович в Facebook.

"Все время предлагают выбирать между сифилисом и гонореей. Определиться с позицией. Чтобы либо за Путина, либо чтобы сдохли все москали. И либо идти радоваться, что упал самолет минобороны с доктором Лизой, либо поскорее расстрелять, как бешеную собаку, Аркадия Бабченко (который, к слову сказать, вовсе не радовался смертям, а только устало напомнил о взаимосвязях, - на что имеет право, как мало кто из нас…)" - отметил он.
По мнению публициста, пользователям соцсетей стоит расширить ассортимент.
"А что, если нам между сифилисом и гонореей найти неожиданный просвет и попрактиковать в виде исключения здоровый образ жизни? Ну, так, в виде эксперимента... Хуже-то уже не будет. Давайте попробуем разжать кулаки, а напрячь, наоборот, мозги. Пораспутываем смысловые ниточки. Попробуем отличить милосердие, даже цинично использованное стороной зла, от самого зла. Настаивая на моральной ответственности тех, кто обслуживает путинские авантюры, попытаемся удержаться от улюлюканья над погибшими", - подчеркнул Шендерович.
Он также предложил не заниматься травлей и подлогом в полемике с оппонентом, как поступают, перевирая слова Бабченко.
"Да! И как бы нам согласиться наконец, что кроме белого и черного, существуют еще некоторые цвета в спектре? И что несовпадение мнений - повод для диалога, а не взаимного уничтожения. Как бы нам перестать оскорблять собеседников? Как бы завести немного гигиены, а, граждане? Потому что воняет уже со всех сторон так, что без противогаза в Facebook не зайти", - подытожил публицист.
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Самолет, утонувший в море сочувствияСьогодні о 14:254983157341942 год.СССР ошеломлен новостью о крушении на пути к Эль Аламейну транспортного самолета Люфтваффе Ju-52. На борту находились функционеры Абвера, офицеры Вермахта, сотрудники Die Deutsche Wochenschau - киножурнала из ведомства доктора Геббельса, оркестр Гевандхауз, а так же фрау Ильза Кохкхе, представитель Национал-социалистического союза врачей.Самолет направлялся в Эль Аламейн для поднятия боевого духа солдат Вермахта, только что нанесших тяжелое поражение союзникам в битве при Мерса-Матрухе в ходе Североафриканской кампании.Советская общественность была глубоко опечалена произошедшим. На улицах блокадного Ленинграда в знак скорби по жертвам авиакатастрофы включалась музыка Вагнера, а фотопортреты на школьных виньетках того года выпуска были выполнены с добавлением полупрозрачных немецких флагов со свастикой. Так учителя и школьники выражали свою поддержку Великой Германии и сочувствие погибшим в авиакатастрофе.В своем выступлении по поводу случившегося тов. Молотов в частности заявил:"Несмотря на некоторые разногласия между нашими странами на данном историческом этапе, принципы гуманизма и взаимовыручки не должны быть попраны..."Бои на Невском Пятачке в связи с трагедией были менее интенсивны. За сутки объявленного по жертвам катастрофы траура советские войска потеряли всего лишь 1488 человек.
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РуССня шото охеренно шукает в море. шойгу? А хуйло показьівался? Хоть какой-нибудь из 8??
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Украинцы несут к посольству педерации корм для рыб
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Версии об ошибке пилота и технической неисправности отпадают - почти со стопроцентной вероятностью можно говорить о теракте, и, скорее всего, террорист заложил бомбу еще в аэропорту Москвы, предположительно, в люк шасси. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил авиаэксперт Влад Любин.

По его словам, баки взорваться не могли, и, к тому же, первым делом спасатели обнаружили фрагменты шасси, которое было сильно повреждено. «Бомбу могли заложить и в салон лайнера, но у самолета первой отлетела стойка шасси, и ее обнаружили у побережья. Скорее всего, взрывчатка находилась именно там. Когда самолет готовится к взлету, люки шасси всегда открыты. В этот момент туда можно заложить взрывчатку», подчеркнул эксперт.

По его версии, кто-то под видом сотрудника аэропорта или же реальный работник мог подложить бомбу - сделать это не сложно. Нужно отметить, что в РФ версию теракта почти исключили, хотя непонятно, как при падении с небольшой высоты в воду самолет мог разлететься на крошечные обломки.
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Причина, в общем-то, очевидна.
Если это терракт, то виноват Путин. А если несчастный случай, то виноват техник Вася Пупкин, штурман Сидоров или, на худой конец, летчик Петров.

Вспомните: когда навернулся пассажирский самолет в Египте, Роисся очень долго отрицала, что это терракт. Но тот самолет упал на территории чужой страны, поэтому там в следствие вмешались египетские спецслужбы, которые пригласили зарубежных экспертов и в результате общими усилиями установили наличие взрывчатки. Роисся, стиснув зубы, вынуждена была признать терракт, но сделала всё, чтобы о нем поскорее забыли. Тогда запустили какую-то информационную шумиху, своего рода дымовую завесу, чтоб переключить внимание. Посмотрите сводку новостей за ноябрь 2015. СМИ рассказывали о чем попало, только не про упавший самолет.

А здесь вмешаться некому, следствие ведут свои, поэтому придумают какую-нибудь техническую неисправность, а правда, если и всплывет когда-нибудь, то очень нескоро.
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ПЛЯСАТЬ НА КЛАДБИЩЕ АМОРАЛЬНО!!! АЛЕППО ПРЕВРАЩЕН КРЕМЛЕВСКИМ САТАНИСТОМ В КЛАДБИЩЕ ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН, СТАРИКОВ, ИНВАЛИДОВ!!! ПОТОМУ ЧТО ВСЕ КТО МОГ ФИЗИЧЕСКИ УБЕЖАТЬ ОТ ВАРВАРСКИХ КОВРОВЫХ БОМБАРДИРОВОК ВКС РОССИИ И ОЗВЕРЕВШЕГО АСАДА ДАВНО УЖЕ ЭТО СДЕЛАЛИ!!! КОГДА БОГ ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКА ОН ЛИШАЕТ ЕГО РАЗУМА. УКРАИНЦЫ СЕЙЧАС ИСПЫТЫВАЮТ К РОССИЯНАМ ЧУВСТВО ОМЕРЗЕНИЯ, А НЕ НЕНАВИСТИ. ЭТО РАЗНЫЕ ЧУВСТВА. ОМЕРЗЕНИЕ И ПРЕЗРЕНИЕ НАМНОГО СИЛЬНЕЕ НЕНАВИСТИ. И ВСЕ РАВНО РОССИИ В СИРИИ НЕ ВИДАТЬ ПОБЕДЫ ИБО РЕЖИМ АСАДА ДЕРЖИТСЯ ТОЛЬКО НА РОССИЙСКОМ ВАРВАРСТВЕ !!! КАК ТОЛЬКО РОССИЯ УЙДЕТ ИЗ СИРИИ РЕЖИМ АСАДА БУДЕТ ОБРЕЧЕН. САТАНА В ОБЛИКЕ ЧЕЛОВЕКА, СИДЯЩИЙ В КРЕМЛЕ, ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СВОЕГО ПРАВЛЕНИЯ РАЗБУДИЛ В РОССИЙСКОМ НАРОДЕ "СПАВШИЙ" ГЕН НЕНАВИСТИ КО ВСЕМУ, ЧТО НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ В МАТРИЦУ ШОВИНИСТИЧЕСКОГО "РУССКОГО МИРА". БОГ НАКАЗАЛ РОССИЯН ЛИШИВ ИХ РАЗУМА И ПРЕВРАТИВ НАРОД ПУШКИНА, ЛОМОНОСОВА, МЕНДЕЛЕЕВА, ТУРГЕНЕВА В СТОМИЛЛИОННОЕ ПОЛЧИЩЕ ОРКОВ. ТАК ЧТО НЕ УВАЖАМЫЕ РОССИЯНЕ УКРАИНЦЫ (НЕ ПУТАТЬ С ХОХЛАМИ!) ВАС НЕ НЕНАВИДЯТ - ОНИ ВАС ПРЕЗИРАЮТ
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Ещё не факт, что там летело 92 кацапа, а не 150 например. Кацапы - это же самые лживые мрази на Земле. Поэтому реально - может всё ещё краше!!!
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Страшная смерть. Сами подумайте - С такой высоты ( прим. 5-7 км ) человек падая живет еще 3-5 минут.......... К черту политику.... Просто помолитесь перед сном ( хоть кратко...)...
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Правильные рассуждения у чувака.Не поспоришь.Все верно.Ну а путе похрен.Не его ж близкие там гибнут.Для него люди никто.
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