"Самолет, посол, десятки военнослужащих. И будут еще. Нам нечего делать в Сирии", - бывший пресс-секретарь Путина

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Тело командира экипажа упавшего у сочинского побережья самолета было обнаружено при подъеме крупных объектов фюзеляжа, сообщает ТАСС.
Обломки упавшего самолета разбросаны в радиусе 500 метров. Фрагменты самолета лежат на расстоянии менее двух километров от берега на глубине от 25 до 35 метров. С морского дна подняты два элемента систем управления самолета.
В Москву были доставлены на опознание десять тел погибших. Одно тело уже было опознано в российской столице
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Что получается в "норме": 0...37 сек - разбег, подъем. 50 сек - высота 50 м. 60 сек - 120 м, 340 км/ч. 1 мин 6 сек - 260 м (вертикальная ~23 м/с).
1 мин 13 сек (как я понимаю >3) - доклад вышке (которого в нашем случае не было). Т.е. от момента подъема до момента начала доклада в норме проходит ~35-40 сек.
Как я понимаю, доклад (в норме) делается тогда, когда начавшийся полет достигает некоего стандартного промежуточного состояния, характеризуемого достигнутой полетной конфигурацией самолета, высотой, скоростью, курсом, удалением и т.п. Смысл этого первого доклада составляют две вещи: (1) - утверждение, что этап собственно взлета благополучно завершен и (2) - запрос РП о том, куда и как теперь лететь на следующем этапе полета.
Если предположить, что доклад не делается, пока не достигнуто состояние (1) (а в "норме" это ~35-40 сек), то, думается, у них начались проблемы практически сразу после момента "подъема. А если предположить, что никаких отказов техники у них не было, то что остается? Перегруз, итить его...
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А пошел бы дальше - не было бы алконавта Ельцина и его приемника- карлика Хутина. И Россия не воевала бы с Украиной!
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Раніше інколи слухав це ліберально-кацапське шобло на ЕхоМоскви та Дождє, але зрозумів, що воно так само інфіковане рашизмом, як і більшість населення цієї недокраїни. Навіть це ЛІБЕРАЛЬНО-КАЦАПСЬКЕ ШОБЛО більш небезпечніше для України, за будь-якого пересічного ватніка... Оскільки ватнік відкрито виставляє свої ватні мізки і висловлює свої ватні погляди, а ці Шльондєри, Абзаци, Пропєллєри та Лаптиніни діють дуже підступно... Під виглядом начебто "друзів України" малими порціями "вливають" своє імперіалістичне, україноненависницьке, шовіністичне лайно,,,
Як каже наш великий пророк...... В своїй хаті своя правда і сила, і воля!.... Шануймося!
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Он утонул.
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Месяц назад..один ВАЖНЫЙ В РФ чел спросил меня:ПОСЛЕ ЧЕГО начнется ПАДЕНИЕ режима в России.Я ответил: После знаковой авиакатастрофы...
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Очевидно, они теперь особенно вкусны и полезны для голосовых связок.
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Российский писатель Виктор Шендерович отметил, что в соцсетях предлагают либо радоваться, что упал самолет минобороны РФ, либо призывают "расстрелять, как бешеную собаку", журналиста Аркадия Бабченко.
Виктор Шендерович: Воняет уже со всех сторон так, что без противогаза в Facebook не зайти
В соцсетях наблюдается очень слабый ассортимент позволенных вариантов реакции, отметил российский писатель и публицист Виктор Шендерович в Facebook.
"Все время предлагают выбирать между сифилисом и гонореей. Определиться с позицией. Чтобы либо за Путина, либо чтобы сдохли все москали. И либо идти радоваться, что упал самолет минобороны с доктором Лизой, либо поскорее расстрелять, как бешеную собаку, Аркадия Бабченко (который, к слову сказать, вовсе не радовался смертям, а только устало напомнил о взаимосвязях, - на что имеет право, как мало кто из нас…)" - отметил он.
По мнению публициста, пользователям соцсетей стоит расширить ассортимент.
"А что, если нам между сифилисом и гонореей найти неожиданный просвет и попрактиковать в виде исключения здоровый образ жизни? Ну, так, в виде эксперимента... Хуже-то уже не будет. Давайте попробуем разжать кулаки, а напрячь, наоборот, мозги. Пораспутываем смысловые ниточки. Попробуем отличить милосердие, даже цинично использованное стороной зла, от самого зла. Настаивая на моральной ответственности тех, кто обслуживает путинские авантюры, попытаемся удержаться от улюлюканья над погибшими", - подчеркнул Шендерович.
Он также предложил не заниматься травлей и подлогом в полемике с оппонентом, как поступают, перевирая слова Бабченко.
"Да! И как бы нам согласиться наконец, что кроме белого и черного, существуют еще некоторые цвета в спектре? И что несовпадение мнений - повод для диалога, а не взаимного уничтожения. Как бы нам перестать оскорблять собеседников? Как бы завести немного гигиены, а, граждане? Потому что воняет уже со всех сторон так, что без противогаза в Facebook не зайти", - подытожил публицист.
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По его словам, баки взорваться не могли, и, к тому же, первым делом спасатели обнаружили фрагменты шасси, которое было сильно повреждено. «Бомбу могли заложить и в салон лайнера, но у самолета первой отлетела стойка шасси, и ее обнаружили у побережья. Скорее всего, взрывчатка находилась именно там. Когда самолет готовится к взлету, люки шасси всегда открыты. В этот момент туда можно заложить взрывчатку», подчеркнул эксперт.
По его версии, кто-то под видом сотрудника аэропорта или же реальный работник мог подложить бомбу - сделать это не сложно. Нужно отметить, что в РФ версию теракта почти исключили, хотя непонятно, как при падении с небольшой высоты в воду самолет мог разлететься на крошечные обломки.
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Если это терракт, то виноват Путин. А если несчастный случай, то виноват техник Вася Пупкин, штурман Сидоров или, на худой конец, летчик Петров.
Вспомните: когда навернулся пассажирский самолет в Египте, Роисся очень долго отрицала, что это терракт. Но тот самолет упал на территории чужой страны, поэтому там в следствие вмешались египетские спецслужбы, которые пригласили зарубежных экспертов и в результате общими усилиями установили наличие взрывчатки. Роисся, стиснув зубы, вынуждена была признать терракт, но сделала всё, чтобы о нем поскорее забыли. Тогда запустили какую-то информационную шумиху, своего рода дымовую завесу, чтоб переключить внимание. Посмотрите сводку новостей за ноябрь 2015. СМИ рассказывали о чем попало, только не про упавший самолет.
А здесь вмешаться некому, следствие ведут свои, поэтому придумают какую-нибудь техническую неисправность, а правда, если и всплывет когда-нибудь, то очень нескоро.
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