Судебное заседание по делу Януковича: защита требует отвода судьи и хочет допроса по скайпу

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Учитывая, что еще не было заседаний...
Наверное боится брать взятки - в таком шумном деле...)))
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Прикольненько!?)))))
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Ессно сердечный приступ. В автомобиле
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жаль что нельзя присудить смертный приговор... но он же преступник военный, который предал доверившихся ему людей, предал и убивал - за это должен быть жесткий приговор и он должен привести к смерти этого отребья...
а то оно, это чморье, живет себе и в ус не дует - и детки его (прости Господи, отребья) как сыр в масле катаются на кровавых деньгах...
вон второго своего ублюдка сейчас типа "погибнет" и будет оно поживать где то за границей как и первый ублюдок....
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