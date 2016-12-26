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Материалы по теме:  Расследование преступлений на Майдане
Теги: адвокат (758) ГПУ (7921) Киев (15690) суд (19755) Янукович (32009)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Судебное заседание по делу Януковича: защита требует отвода судьи и хочет допроса по скайпу

В Киеве завершилось заседание Печерского райсуда по делу экс-президента Виктора Януковича.

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С такими судами овощ легко может превратиться из обвиняемого в обвинителя.
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Да,суки редкие,3 года судят очевидного преступника,3 года не могут заочно ему вынести приговор ,3 года не могут конфисковать у него награбленное -сотни миллиардов, в то время как все эти 3 года Украина в войне и каждый день гибнут наши защитники..Сатанва черная у нас во власти ,а не люди.
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Кто подскажет Логин Бога? Хотелось бы исповедоваться по Скайпу...
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А чем судья не угодил?
Учитывая, что еще не было заседаний...
Наверное боится брать взятки - в таком шумном деле...)))
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Да здравствует наш Печерский суд,- самый гуманный суд в мире!

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Тянут чтоб закрыть по истечении срока...при чем тянут с подачи власти!!
Прикольненько!?)))))
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вы что, шутки шутите?!.... эта тварь убивала СВОЙ НАРОД, который должна была защищать.... такую скотобазу, осудить заочно и ВСЕ!....
жаль что нельзя присудить смертный приговор... но он же преступник военный, который предал доверившихся ему людей, предал и убивал - за это должен быть жесткий приговор и он должен привести к смерти этого отребья...
а то оно, это чморье, живет себе и в ус не дует - и детки его (прости Господи, отребья) как сыр в масле катаются на кровавых деньгах...
вон второго своего ублюдка сейчас типа "погибнет" и будет оно поживать где то за границей как и первый ублюдок....
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Фёдрычь тащится от скайпа, он к нему ещё от камер в йулиной уборной привык. Збочынець.
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от . блин . дорвались до хайтека. МАЛАНЦЫ БЫ ГРОХНУЛИ ЗА КРАЯ . И ДРУГИМ ПРЕЗИДЕНТАМ НЕ ПОВАДНО БЫЛО. БЫ . ато сидят тут сингапурские поступки цитируют
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опять какая то многоходовочка если вынули этого дегенерата
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може воно ще й поцілунків по телефону хоче? Чи не варто припинити ці дитячі забавки в юристів.
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А к судье возможно обращаться в категории "требую". Кажется нет. Подается прошение с указанием, по каким обстоятельствам. А так это не уважение. Это как на "Ты"
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Кому хочеться возитись з цим лайном? Є справи більш нагальні.
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Суд Януковича по скайпу это как секс по пелефону,за своиже деньги занимаешся самодовлетворением.Хорошо хоть телке на другом конце провод пока не пршло в голоу обвинить клиента что от него залетела,а Янукович такого шанса не упустит.
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Он не офигел часом? Может он ещё и срок сидеть захочет по вайберу?
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У оточенні Януки свідків немає- є злочинці та вбивці.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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