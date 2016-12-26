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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: блокада (1267) ветераны (274) оккупация (6363) Донбасс (11586) добровольцы (522) Тука (415) блокирование (72)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля, - Тука об экономической блокаде оккупированных территорий Донбасса

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука считает, что ветераны АТО, которые объявили о начале экономической блокады "ЛНР/ДНР", действуют за пределами законодательного поля.

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Птица в двигатель попала или керосин некачественный...
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Ссылка не о том . А если и сдох Максим , то и хрен с ним ...
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ты смотри жора тука у корыта рошена стал такой законник а майдн когда делали жора тож кричал что поза правовым полем ??? не молчал а терь у корыта рошена его контробада сепаров кормит и его хозяина -ну мерзость рошеновская предлогаю туку поменять на наших пленых пусть в подвале сепаров посидит мож поумнеет
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Глинка
РПЦ - филиал ФСБ , раздает места в Раю , вот и Глинка хотят записать в лику святых , якобы за спасенных детей из краматорского детдома и еще 12 детей-сирот из Донецкой и Луганской области , причем об этом спасении Лиза заявила сама и не один "спасенный" ребенок или их родители не благодарили "спасительницу" официально , разве что путин лично поздравил её . МИД Украины не подтвердил этот пиар и потребовал от Москвы согласование на вывоз детей ,иначе это будет рассматриваться как международное похищение Украинских детей . В своё время Лиза-спасительница приезжала к Савченко , которой предлагала признать вину , а затем её якобы помилуют . ---------- Театр , звучит классическая музыка . Опоздавший добирается до своего места и спрашивает мужика соседа который нюхает выковырянный из под подошвы туфлей какой то шмоток. - Скажите пожалуйста это Глинка ? Да я вот тоже сначала думал, что глинка, а принюхался - ГОВНО!
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Они то может и за пределами, но все-же действуют.
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Якщо влада не може сама організувати блокаду окупованих територій, то за це беруться всі хто хоче! Це ж зрозуміло! Треба питати владу чому вона не організувала блокаду окупованих територій? Чому влада дозволяє перехоплювати ініціативу сумнівним персонажам?
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Классное у нас законодательство позволяющее поить , кормить и согревать террористов бесплатно !
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Ветеранам АТО не впервой там действовать. Как и волонтёру Туке. Или ты уже полностью чиновником стал?
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Может, они и действуют "за пределами законодательного поля". А вы - за пределами морали и чести, торгуя и обогащаясь на войне.
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Само-собой,да и по карману вам ударит .................
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А как по мне , очень даже в законодательном поле . В Украине источником власти является народ . Ежели киевская власть не в состоянии закрыть наконец-то все дыры на границе с Ордило , то будет правильным , если ей в этом поможет(или принудительно заставит сделать это) народ .
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Есть власть, которую избрали, а киевская власть это Кличко. Поэтому не надо все валить на киевскую власть.
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Нет и никогда не было Киевской Власти, а есть Винницкая (жидовско винницкая), была донецкая, и днепропетровская Юлина и Кучмы, а Киевской еще не было!!!
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Тука иди лесом,парни хоть что-то пытаются сделать,а такие как ты бабло рубят в это время.
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А лугандоны действуют в пределах законодательного поля. Ясно-понятно.

Как он объяснит семьям погибших героев на Светлодарской дуге это вот: " Блокада убийц - за рамками законодательства"?
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шо, опять "путін нападе"?

Тука - ты уже не интересен
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Тука...я знаю лично Виногродского...ЭТО ОФИЦЕР с БОЛЬШОЙ БУКВЫ...
И то что он делает (а если вспомнить конец 2015 года в луганской области) то тогда освободили 180 человек изза как раз блокады....
Как раз Виногродский этим и занимался
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Контробас значит в зоне гос офшор аферистов под вывесками гос-крнтор, видно Тука уже в деле-доле, да деньги делают свое дело, кому война а кому мать родна
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"Он добавил: "У меня есть определенные предостережения относительно людей,.. которые проходят по уголовным делам, у меня лично доверия не вызывают... Я не понимаю, почему эти люди должны вмешиваться в государственные дела"."
Все очень просто. Есть причины и последствия. Значит - ГОСУДАРСТВО, наверняка не выполняет взятые на себя функции? Если нет ЕДИНЕНИЯ - людей и государства? Пиши - пропало. Причина и следствия? Должны быть понятны каждому. Тогда? Этого не будет.
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Во как уроды вспетушились , что перестанет денежка капать с контраьанды . Добробаты правильно все делать собрались полностю поддерживаю.
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вон сколько шыкаладных тварей показали истинную свою касабскую сущность. сука тука, проблей тамжынашилюди - онижыдети.
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Самое действенное средство - запретить пенсионный туризм.
Ну нет в реальности 1.6 млн. переселенцев. НЕТ!
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на крысме сегодня:

1. В Крыму правозащитники фиксируют неоправданное насилие в отношении политзаключенных со стороны оккупантов. Такое заявление опубликовала российская правозащитница Александра Крыленкова: молодым людям заламывают руки, запихивают пинками под скамейки машин, в таком виде везут, затем вытаскивают за ноги из машины и, продолжая бить, ведут до кабинетов следователя. Во время допроса в ФСБ пытают, чтобы получить нужные признания http://ru.krymr.com/a/news/28195773.html . И сегодня впервые украинскому омбудсмену Валерии Лутковской удалось в аннексированном Крыму встретиться с тремя (из сорока двух) политзаключенными, в том числе с Ахтемом Чийгозом http://15minut.org/news/167273-lutkovskoj-udalos-vstretitsya-s-chijgozom-foto (фото).
2. Оккупанты опасаются, что уровень жизни на материковой Украине станет дестабилизирующим фактором в Крыму: поездки на материк пытаются свести к минимуму. Ватники жалуются, что оккупанты на "границе" начали требовать объяснительные: "С кем и как перемещаемся, сколько за это заплатили. Писать заставили каждого взрослого в машине" https://twitter.com/Crimea_Ukr/status/813076138301890561 (скрин). При въезде в Крым заставляют снимать запасное колесо. Такая проверка превращается в ад, если колесо привинчено под багажником http://www.sobytiya.info/news/avtomobilisty-pri-v-ezde-v-krym-zastavlyayut-snimat-zapasnoe-koleso . Устрашающую информацию о том, что крымчанам "опасно посещать материковую Украину", оккупанты распространяют и через своих пропагандистов на полуострове http://fresh.org.ua/novosti/127117/poezdki-v-ukrainu-poschitali-opasnymi-dlya-krymchan_2016-12-26
3. Зубков снова радуется говени: "В сегодняшний Крым с этими гоблинами ввезти ничего невозможно, да и не хочется, так как неизвестно, когда эта свистопляска в Крыму закончится, и чем. Сегодня даже обмен и приобретение животных внутри россии - дело крайне сложное. МЫ ВЕДЬ НЕ ЧАСТЬ РОССИИ, А НЕПОНЯТНЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ, въезд и выезд из которого - через тщательный досмотр. Поэтому сильно не ошибусь, если, отвечая на ваш вопрос, скажу, что связь с внешним миром для моих зоопарков полностью утрачена на неопределенное время, а возможно, навсегда. Да если бы только в этом заключались все беды моих парков. Правильно пишут мне украинцы, что, мол, так тебе и надо" http://ru.krymr.com/a/28197422.html
4. Вчера крымчане сообщили, что севастопольский дельфинарий готовится продать ещё 4 дельфинов, чтобы выжить. А сегодня стало известно, что оккупанты подняли дельфинарию арендную плату в 7,5 раз (до 1,5 млн руб в месяц)!!! Если у предприятия не будет средств на оплату, его выселят, заявили оккупанты http://www.c-inform.info/news/id/47400
5. "Объявленный в россии конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту в третий раз не состоялся из-за отсутствия заявок". А почему единственные в мире железнодорожные войска рф не хотят построить подходы к мосту? Или они в Сирии? http://qha.com.ua/ru/obschestvo/kompanii-rf-ne-hotyat-stroit-kerchenskii-most-izza-sanktsii/169298/
6. Если мост построят, им проще будет ДОСТАВЛЯТЬ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ на полуостров. У этого моста исключительно стратегическое назначение, а вата бредит покращеннями.
7. "Черноморский флот обещают сделать ЯКОРЕМ для развития малого и среднего бизнеса". Ну не идиоты? Якорь - конструкция, предназначенная для УДЕРЖАНИЯ плавающего объекта НА ОДНОМ МЕСТЕ за счёт сцепления с грунтом http://news.allcrimea.net/news/2016/12/26/chernomorskii-flot-obeshajut-sdelat-yakorem-dlya-razvitiya-malogo-i-srednego-biznesa-72048/
8. Новости якорного Крыма: по итогам 11 месяцев 2016 года производство молока и молочной продукции на оккупированном полуострове упало на 30%, мяса - на 84%. Продолжаем пугать Украину успехами. А помните, как Аксёнов обещал накормить не только весь Крым, но и россию? http://podpricelom.com.ua/read/economy/v-krymu-na-tret-sokrtylos-proyzvodstvo-molochnoj-produktsyy.html
9. Оккупанты продолжают пугать крымчан ярмарками в скрепном стиле. Без содрогания на это смотреть невозможно https://twitter.com/KrimRt/status/813420311198703616 (фото из Ялты).
10. Джанкой. Понаехавшие немного не понимают, куда понаехали: "Подскажите, приехала с материка. В настройках Алиэкспресс поменяла адрес. Теперь мне все платежи возвращаются, не хотят оплату проводить. Карта Сбера, раньше ей оплачивала, все нормально было. Думаю, это связано со сменой региона. Может, какие-то особенности есть?" https://twitter.com/KrimRt/status/813370663310336002 (скрин).
11. А понаехавших в Джанкое теперь очень много, о чем свидетельствует следующее сообщение: "Подскажите, кто и где лечит своим детям зубки? Сегодня были в городской поликлинике, так нам предложили записаться на апрель месяц, но это ведь очень долго!!!" https://twitter.com/KrimRt/status/813369456911089664 (скрин).
12. Ватница из Керчи жалуется, что добыча воды из скважин приводит к массовой гибели деревьев из-за снижения уровня грунтовых воды. Только почему-то она жалуется, что так по всему миру сейчас происходит из-за глобального потепления. Типа аннексия тут ни при чём http://ankerch-crimea.ru/page/news/129447 (фото).
13. Сегодня во второй половине дня весь Инкерман (Севастополь), где проживает более 10000 человек, на несколько часов остался без света https://twitter.com/CrimeaUA1/status/813389861264748548 (скрин). Тем временем некие "крымские общины" пожаловались Пан Ги Муну (ООН) на энергетическую блокаду. Может, общины думали, что Пан - это уважительное обращение? А Пан взял и послал их, отказавшись принять обращение https://ria.ru/society/20161226/1484633605.html
14. Севастополь. В районе Максимовой дачи стоит машина и красит обочину в зеленый цвет - типа газон. Зимой! Красят! Землю! В зеленый цвет! Дебилы!
15. Царёв пригласил Надежду Савченко к себе в гости (в Крым), если ей придётся уехать из Украины. А ещё недавно они считали её убийцей кремлёвских пропагандистов, впрочем, мы тоже считали её не тем, кем она оказалась на самом деле http://15minut.org/news/167275-carev-priglasil-savchenko-priehat-k-nemu-v-krym
16. Вчера этот оркестролет вполне мог лететь с "концертом" на руины "освобожденных" Одессы, Харькова, Днепра. Это к вопросу о "сострадании". Тем временем в Симферополе колаборанты и оккупанты провели панихиду по погибшим. Гоблин наотрез отказался что-либо комментировать. Простой люд скорбеть не пришёл http://an-crimea.ru/page/news/150582 (фото).
17. Короткий диалог крымчан по теме объявленного траура: " - Слышал, что вчера произошло? - Да, какой-то российский самолет упал. - Ага".
18. Траур можно не объявлять, у нас тут каждый день траурная атмосфера https://twitter.com/FuckingYalta/status/813398458849705984 (фото из предновогодней Ялты).
19. Нас упрекают в "бесчеловечности" люди, утверждавшие, что в МН17, сбитый россией, сажали уже "несвежие трупы" http://www.mk.ru/social/2014/07/18/strelkov-nekotorye-lyudi-v-boinge-byli-mertvy-do-padeniya-chast-trupov-nesvezhaya.html
20. В Ялте на остановке написали на стене: "СЛАВА ВIЛЬНОМУ НАРОДУ" https://twitter.com/OccupyYalta/status/813358975190237185 (фото).
P.S. 25 лет назад Горбачев ушел с поста президента СССР. Империя зла прекратила своё существование. Но многие предатели в марте 2014 года бежали на оккупендум, чтобы вернуться именно в ту несуществующую страну-труп. Для них мёртвое - бессмертно.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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это ж надо, оккупанты к нам с войной, а мы с ними должны "по законодательству"??
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Нет там украинцев. Украину там ненавидят.А еще получают пенсии и там и тут.Их все устраивает.
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а я шо писал?
Как бы через недельку матиос не начал ветеранов АТО сажать....
так и не начали ещё блокаду а барыга уже натравил своих шавок

наступили на хвост шоколадному бизнесу в лугандоне ...

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в крысму не перекрыли. шоколадная питорасня с кацапней гешефтит и сейчас.
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Відколи це фінансування тероризму - гасударствєнниє дєла?
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да по хер за пределами чего они будут действовать . главное что бы результат был
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Шо такое, наступили "кормильцам" на горлянку???? Ждем воплей и недовольства шоколадной рыго-барыги.
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ща петерасты повылазят, жопу туке вылизывать
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ТУЦІ, ЩОСЬ ЗАТУКАЛО В ГОЛОВІ. Це потрібно таку херню нести. Контробанда це добре. Фінансування тероритів державними чиновниками це добре. Гинуть наші кращі сини це добре. тука проснись. З такими баригами як ти ця війна буде йти до безкінечності. Добровольці АТОШниуки отримали підтримку більшої частини українців.
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так им это и нужно, она на этом бабло рубят и все беды на нее списывают
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Все эти суки , или туки про правовое поле начинают выть , как только их гешефтам начинают угрожать.
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Помницца мне, што кое-хто Майдан называл тоже незаконным, а после этого называл себя легитимным...
Дай Бог памяти, хто ж это был-то, а ???
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это в борьбе с контрабандой алкоголем,сигаретами,металлом и лесом наши властоимцы увидели "вне правовое поле"???!!!...А контрабанда ,значит,одобряема и в рамках правого поля?
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Тука-сцука, а что, войну нужно строго по правилам вести? Представляю, как гитлера по правилам до сих пор шугали бы. Откуда у нас столько уродов?
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А начинал так красиво ...
Почти как Гадя ...
Сколько же нам хуйло-рошеновский тандем таких гнид накидал ?
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А когда с нашей стороны убитые и раненные, эт они что, действуют в пределах законодательства??? Если бы у этого лысого ПИДАРА на этой войне была утеря в родне, эта гнида пела бы по другому.
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Жора !!! когда государство импотент то его лечат народными средствами. про правовое поле можно говорить бесконечно.только когда вы нагинаете и грабите народ-это правовое полеюа когда народ ,извини,дает вам по е....алу,чтоб не крали и не мародерствовали-вы начинаете скулить про правовое поле.КОНСТИТУЦИЯ И НАРОД УКРАИНЫ- это для вас и правовое поле и ваш хозяин,который нанял вас на работу.так что не быкуйте а молча сопите в обе дырки.не хотите по хорошему будет "вне првового поля".
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"они действуют за пределами законодательного поля"____________ОФИГЕТЬ! пусть тогда тука и прочая пи*дота и рошеновского синдиката, демобилизуют всех ребят с фронта и САМИ сядут в окопы!
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Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука считает, что ветераны АТО, которые объявили о начале экономической блокады "ЛНР/ДНР", действуют за пределами законодательного поля. Пан Тука, Вы или идиот или сволочь. Небесная сотня на Евромайдане тоже ведь действовала за пределами законодательного поля кодлы Яныка. И добровольцы на востоке Донбасса действовали за пределами законодательного поля. И Герои УПА в годы Второй действовали за пределами законодательного поля нацистов и сталинских палачей НКВД-МГБ.
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На Донбасс и Крым нужно прекращать подавать свет и воду. На окупированом Донбасе и в Крыму нас украинцев любой национальности прокацапы ненавидят и желают нам смерти. Так зачем мы эту конченую кацапскую и прокацапскую мразь поим своей водой и освещаем своим электричество ? Чем меьше света и воды в Крым тем быстрей территория Крыма будет как обычно в составе Украины а крымскихлюбителей "рюсськаго мира" нахуй в россию за поребрик.
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Корея відгородилась від прокацапленої Північної Кореї і живуть по-людськи. Коли там мозги включать, то об'єднаються і житимуть разом.
І нам час вже зрозуміти, що нетреба чиплятись за Долбокрим доки не порозумнішають.
Треба поставити колючий дріт як у Кореї і лише транслювати туди радіо і телебачення.
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И конечно, это заявление от Туки - чистый объектив и никакой личной заинтересованности у него в торговле с сепаратистами нет...
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Тука, козел безрогий, если вы не в состоянии обеспечить "прававойе поле", то придется обойтись без него. Все прекрасно понимают, что ты имеешь с контрабанды свою доляшку, поэтому изображает щас "праврведа".
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Прижали рошеновских террористов, снабжающих лугандон и рашистов. Обламывают им бизнес на крови украинцев... Вот и заверещали порошенковские пособники террористов.
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На Донбасс и Крым нужно прекращать подавать свет и воду. На окупированом Донбасе и в Крыму нас украинцев любой национальности прокацапы ненавидят и желают нам смерти.
Так зачем мы эту конченую кацапскую и прокацапскую мразь поим своей водой и освещаем своим электричеством ?
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Когда в Мариуполе, в мае, праздновали День бата "Донбасс", то меня познакомили с Галом. Мне- есть, чем гордится. Я его считаю одним из Самых Лучших. Имею право. Так вот, тогда, одна наша волонтерша, дурко. шарахнула, в поздравительной речи:"И того, кого больше нет с нами, славного Гала..."(с) И весь бат взорвался хохотом. А Гал просто сказал: "Рано, Галя!" А я- рядом стоял... Я к тому, что акция эта- серьёзная... И парни- рискуют, как мне кажется.
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Тогда меняйте нах эти законы...А то народ скоро вам прописку поменяет.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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