СБУ пока не подтверждают передачу двух заложниц на Донбассе Савченко, - Тандит

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26 декабря 2016
Новости Донецка, Луганска
Ветераны антитеррористической операции на востоке Украины и волонтеры запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса, сообщил второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виноградский.
"Был ультиматум об освобождении наших военнопленных, руководство террористических организаций его не выполнило, в связи с этим мы начали организацию и проведение блокады восточных оккупированных областей", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.
А.Виноградский отметил, что акция по блокаде уже началась. По его словам, к инициативе уже примкнули как ветераны АТО, так и волонтеры, а ее организаторы продолжают сбор сведений о каналах торговли.
Он напомнил, что в СБУ заявляли о том, что торговля с неподконтрольными территориями прекращена, отметив, что каналы по-прежнему работают.
"Нас не интересуют переходы, где гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды. И второе: нас интересуют железнодорожные переходы. На сегодняшний день, по нашим данным, только на одном железнодорожном переходе формируются ночные поезда, и около 5 эшелонов уходит только с одной точки… с углем", - рассказал командир.
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"Мы будем ставить мобильные блокпосты, как это делалось при блокаде Крыма", - добавил он.
В свою очередь начальник штаба блокады Сергей Акимович сообщил, что в Киеве на Майдане Независимости в понедельник установят мобилизационный пункт по блокаде оккупированных территорий.
"Мы будем добиваться блокады торговли с "ДНР-ЛНР". На государственном уровне нужно добиваться, чтобы туда не поставляли электроэнергию и воду", - сказал С.Акимович.
Он уточнил, что акция будет бессрочная, "пока не отпустят наших ребят".
Источник: Интерфакс-Украина
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Це дієвіше і від НАДІ і від пороха з мєдвєдчуком...
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??????
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"Почему появилась инициатива, лучше спросить у инициаторов акции. Насколько мне известно, ни с одним государственным учреждением такие действия не согласовывались. Те люди, которые начинают это действие, должны понимать последствия и то, что они действуют за пределами законодательного поля", - сказал Тука.
????????
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А зря! С Савченко - нужно расставить точки над "I". Она не просто с "улицы". То ли это будет удар по престижу, то ли это враг. Самоустранение от прямых функций - преступно, как и их превышение. С этим придется повозиться. Это ваши функции СБУ, ГРУ...
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если отдадут - то порадуемся. но Надюхе верить не начнём. сильно густо она себя мертветчуком забрызгала.
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https://www.facebook.com/mr.semenoff/videos/1151661234850900/
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Савченко заявила про звільнення 2 полонених одна з яких журналістка Ольга Строжак , яка поіхала до свого хлопця терориста у Луганск !
Це відео де журналістка начепто у полоні ,розповідає як вона потрапила у полон. www.youtube.com/watch?v=gmZmWHOaaU0
Зверніть на деталі , журналістка яка у полоні вся в макіяжі Терористи перед тим як зняти на відео Олю змусили напевно нафарбуватись Цього для мене досить щоб я не повірив , що вона полонена . Вангую ця журналістка після звільнення, вступить у партію Савченко
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Всех с праздником! Ровно 25 лет назад СССР прекратил своё существование как субъект международного права
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Російська ракета «Протон-М» не змогла стартувати з космодрому через сміття у двигуні. Хм... http://zaxid.net/n1413744
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(Гадя, Тополская)
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