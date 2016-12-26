Молдова активизирует отношения с Румынией и Украиной, - Додон

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https://www.youtube.com/watch?v=YPgnbe2QEx8
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Оригинально.
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ну как такого можно обижаться))))
"Ваша фамилия???!!!! Додон"))))
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Вот как те -шлапак, насцалик,парашенка...
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Не сочтите за оскорбление. У Виталия Чуркина папа - Чурка и его это не оскорбляет. Наоброт - дает ему право "отрыватся" в ООНе по полной.. )))))
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гандонДолдон..это из той же серии....ничего не решает.....причем абсолютно.....
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Это плохо кончается вообще-то...
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лже-"президент"Молдовы Додон попытался снять флаг ЕС с Президентуры.. после обеда флаг вернулся назад, цирк для быдла продолжается
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сепаратор Скорик по уши увяз в "русском мире".
Народного депутата от "Оппозиционного блока" сепара Николая Скорика заметили на съезде пророссийской Социалистической партии Молдовы.
Об этом сообщила журналистка Марианна Присяжнюк на своей странице в Facebook.
"Проводник «русского мира» в Одесской области Николай Скорик сегодня был замечен на съезде партии социалистов Молдовы", - написала она.
"Тут говорят, что Скорик выступил на их внеочередном заседании. И, да, там были и «большие друзья» из РФ.
Она также отметила, что в ходе "предвыборной кампании Додон назвал Крым российским, а сам является большим сторонником кремлевской политики". Луценко ты где?, ау! Когда не прикосновенность с него снимешь?! уголовные дела за коррупцию и сепаратизм в Одессе. На нары урода!!!
http://informator.news/ukraynskoho-deputata-zametyly-na-sezde-prorossyjskoj-partyy-v-moldove/
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22 августа Военной прокуратурой были опубликованы разговоры советника президента России Сергея Глазьева с Кириллом Фроловым, на которых кремлевский куратор давал указания сепаратистам по захвату Одесского облсовета. Луценко работай!
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